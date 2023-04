Yết hầu là gì mà chỉ có nam giới mới sở hữu?

Nhiều nam giới và cả nữ giới, nhất là những trẻ đang tiến vào giai đoạn dậy thì thường có chung một thắc mắc yết hầu là gì? Chức năng và quá trình hình thành yết hầu có gì đặc biệt? Để có lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi này, hãy cùng MEDLATEC tìm hiểu kiến thức về yết hầu qua bài viết dưới đây.

1. Yết hầu là gì? Sự hình thành của yết hầu

Hẳn trong số chúng ta không còn xa lạ gì với câu chuyện Adam và Eva ở Vườn Địa đàng. Adam đại diện cho phái mạnh còn Eva chính là hình ảnh của phái nữ trên trái đất. Một ngày nọ, vì sự xúi giục của con rắn độc mà Adam đã ăn trái táo cấm. Khi bị phát hiện, miếng táo nghẹn lại trong cổ và kể từ đó người đàn ông bắt đầu có trái táo cổ (hay còn gọi là yết hầu). Đây thực ra chỉ là một điển tích trong Kinh thánh để giải thích cho sự xuất hiện của yết hầu chỉ có ở đàn ông mà phụ nữ lại không.

Xét về mặt giải phẫu cơ thể người, yết hầu không có mối liên quan nào tới tôn giáo hay sự nghẹn thức ăn ở cổ. Trong độ tuổi dậy thì chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều thay đổi cả về thể chất lẫn tâm sinh lý. Một trong những biến đổi dễ nhận ra nhất đó là sự phát triển của thanh quản. Đây là một bộ phận nằm phía trước cổ chứa dây thanh quản. Khi dây thanh này vận dụng hơi thở để rung lên thì sẽ giúp chúng ta phát âm, giao tiếp được.

Yết hầu là gì? Đó là phần sụn nhô ra của thanh quản

Thanh quản ở đàn ông thường có phần sụn nhô ra phía trước tạo thành hình dáng giống một trái táo nhỏ và có kích thước lớn hơn nữ giới. Sở dĩ các đấng mày râu sẽ có giọng nói trầm hơn so với các chị em phụ nữ là vì dây thanh của nam giới dày hơn so với của nữ giới.

Trong giai đoạn dậy thì, thanh quản ở nữ giới cũng có những sự thay đổi nhất định nhưng không nhiều bằng nam giới. Do đó phái nữ không xuất hiện trái táo cổ. Tuy vậy cũng có những phụ nữ có nồng độ hormone nam giới testosterone cao thì thanh quản thường lớn, lông rậm, nam tính hóa. Ngược lại nếu một người đàn ông gặp thay đổi về nồng độ hormone nam trong cơ thể thì thanh quản cũng có xu hướng nhỏ hơn bình thường và giọng nói sẽ cao hơn.

2. Chức năng của yết hầu là gì?

Yết hầu thực chất không có chức năng gì đặc biệt. Tuy nhiên thanh quản thì lại giúp con người phát ra nhiều âm thanh khác nhau khi giao tiếp như cười, khóc, nói chuyện, ca hát, la hét, thì thầm,…

Việc sở hữu một yếu hầu không giúp bạn có kỹ năng giao tiếp tốt hơn mà nó chỉ khiến cho thanh quản của bạn to hơn so với những người không có. Có một trái táo cổ to không phải là bị mắc một bệnh lý nào cả, nó chỉ đơn giản là do cơ thể hình thành hơi nhiều sụn ở bộ phận này mà thôi. Do vậy bạn không cần quá lo lắng khi yết hầu của mình hơi to đâu nhé!

3. Quan niệm gây tranh cãi về việc không nên chạm vào yết hầu của con trai

Dân gian cho rằng có mối liên quan mật thiết giữa kích thước của yết hầu và nội tiết tố của nam giới. Nếu yết hầu càng lớn và lộ rõ thì điều đó chứng tỏ người đó tiết ra nhiều hormone testosterone. Khi sờ vào trái táo cổ của người đàn ông thì hành động này sẽ gián tiếp làm kích thích ham muốn của họ trỗi dậy. Nam giới sẽ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều do:

Trái táo cổ là một bộ phận khá nhạy cảm của đàn ông;

Việc đụng chạm vào vị trí này cũng tương tự như bạn vừa đụng vào “cậu nhỏ” của họ vậy;

Hành động sờ mó trái táo cổ có thể làm tăng sinh hormone nam testosterone. Nếu tiết ra nhiều testosterone sẽ khiến các quý ông trở nên hưng phấn như đang quan hệ tình dục.

Trên thực tế chưa có cơ sở nào khẳng định về việc chạm vào yết hầu thì sẽ tăng sinh kích thích tình dục ở nam giới. Bởi vì cơ quan tiết ra hormone testosterone trong cơ thể đàn ông không phải là yết hầu mà là tinh hoàn. Do đó việc chạm vào yết hầu không có mối liên quan nào tới việc tăng tiết hormone nam.

Chạm vào trái táo cổ không liên quan gì đến ham muốn tình dục của các quý ông

Một cuộc khảo sát với 2000 nam giới đã cho thấy, những người đàn ông có một cuộc sống tình dục lành mạnh, viên mãn thường có trái táo cổ lớn, lộ rõ và giọng nói cũng có phần trầm ấm hơn. Do vậy cũng có thể khẳng định một điều rằng yết hầu chính là một trong những đặc điểm thể hiện mức độ nam tính của một người đàn ông. Vì thế xin chúc mừng cho những bạn trai đang sở hữu một yết hầu to!

4. Tôi muốn phẫu thuật để thay đổi kích thước yết hầu

Kích thước của trái táo cổ ở mỗi người được quy định bởi tính di truyền riêng biệt và nhìn chung là không gây tác động tiêu cực cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu muốn thì nam giới vẫn thực hiện được phẫu thuật thay đổi kích cỡ của yết hầu. Tùy vào nhu cầu của bản thân, bạn có thể phẫu thuật làm tăng hoặc giảm kích thước của bộ phận này.

Thông thường, nếu khách hàng muốn khuôn mặt trở nên nam tính hơn thì có thể thực hiện phẫu thuật tăng kích thước yết hầu. Sẽ phải mất khoảng vài tuần để phục hồi sau khi hoàn thành phẫu thuật. Tuy tính chất của các ca phẫu thuật trái táo cổ không quá phức tạp nhưng trước khi tiến hành bạn cần phải lắng nghe tư vấn từ bác sĩ một cách kỹ lưỡng để hiểu được lợi ích song song với rủi ro khi thực hiện.

Nam giới có thể thực hiện phẫu thuật thay đổi kích thước yết hầu nếu muốn

Ngoài ra còn một phẫu thuật khác đó là loại bỏ yết hầu, thường được những người chuyển giới từ nam sang nữ lựa chọn để có một ngoại hình nữ tính hơn. Phẫu thuật này là để gọt bớt các sụn giúp giảm độ lồi của yết hầu. Một số tác dụng phụ ít gặp của phẫu thuật đó là thay đổi giọng nói hoặc giọng nói yếu.

Như vậy, yếu hầu chính là một phần sụn lồi ra của thanh quản, có thể nhìn rõ ở cổ nam giới. Yết hầu phát triển mạnh trong giai đoạn nam giới bước vào giai đoạn dậy thì. Nếu bạn đang không hài lòng với yết hầu của mình, hãy đi gặp bác sĩ để được tư vấn về cách thay đổi nó.

