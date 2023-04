Hướng dẫn, thủ thuật về Mạng xã hội

Một số mẫu điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Bên cạnh Facebook Messenger, WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí hàng đầu được đông đảo người sử dụng. Ứng dụng này trở thành một trong những ứng dụng nhắn tin bằng văn bản và giọng nói phổ biến nhất thế giới giúp người dùng dễ dàng nhắn tin cho nhau trên cả điện thoại và máy tính. Hãy cùng Thế Giới Di Động tìm hiểu về ứng dụng WhatsApp nhé!

1. WhatsApp là gì?

WhatsApp là một phần mềm nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí

Với những tính năng vượt trội, WhatsApp nhanh chóng thu hút đông đảo người dùng khắp thế giới. Chỉ cần kết nối với 4G hay Wifi là có thể trò chuyện, gửi video, hình ảnh và liên lạc quốc tế hoàn toàn miễn phí.

Lịch sử ra đời của WhatsApp

– Ngày 24/2/2009, WhatsApp được ra mắt công chúng bởi Jan Koum với ý tưởng ban đầu là giúp người dùng nhanh chóng đăng tải những đoạn miêu tả trạng thái ngắn gọn như “Tôi đang bận”, “Đang ở ngoài đường”,… Ngoài ra, cái tên WhatsApp được phát âm giống từ “What’s up”, là câu cửa miệng khi bắt đầu một cuộc hội thoại với bạn bè.

– Tháng 6/2009, WhatsApp xuất hiện lần đầu tiên trên iPhone với chỉ vài trăm người dùng.

– Sau thời gian này, Koum đã dùng WhatsApp để nhận thông báo khi bạn bè cập nhật trạng thái và sau đó ứng dụng được dùng như một dịch vụ nhắn tin.

WhatsApp bùng nổ mạnh mẽ

– WhatsApp bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ sau “sự kiện” kể trên và đồng thời lấn sân sang nhiều nền tảng khác, đồng thời cũng như tiếp tục có thêm nhiều tính năng mới.

– WhatsApp nhanh chóng phát triển, kể cả ở các quốc gia kém phát triển – nơi người dùng rất tin tưởng vào các tin nhắn SMS.

– Ngày 19/2/2014, Facebook đã chi tới 19 tỷ USD để mua lại ứng dụng WhatsApp với hơn 450 triệu người dùng. Trong đó giá trị thanh toán bao gồm 12 tỷ USD cổ phiếu Facebook, 4 tỷ USD tiền mặt, 3 tỷ USD cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng cho những nhà sáng lập WhatsApp và đội ngũ nhân viên trong 4 năm.

– Thương vụ mua lại WhatsApp được cho là thương vụ lớn nhất của Facebook từ trước đến nay.

2. Ưu điểm của WhatsApp

Bảo mật tin nhắn

WhatsApp có khả năng tích hợp tính năng mã hóa đầu cuối trong ứng dụng. Tiện ích này giúp gia tăng khả năng bảo mật để chúng không rơi vào tay những người có mục đích xấu. Đây là một ưu điểm nổi bật của WhatsApp so với các ứng dụng khác giúp đảm bảo cuộc trò chuyện chỉ có những người đang tham gia cuộc trò chuyện mới có thể xem được.

WhatsApp có khả năng tích hợp tính năng mã hóa đầu cuối trong ứng dụng

Trò chuyện thoải mái

WhatsApp hỗ trợ người dùng thực hiện các cuộc gọi, nói chuyện với bạn bè, gia đình, kể cả họ đang ở nước ngoài một cách thoải mái. Tương tự như tin nhắn, các cuộc gọi thoại cũng được mã hóa đầu cuối. Chính vì thế, WhatsApp hoặc bất cứ một bên thứ ba nào khác cũng không thể nghe được đoạn hội thoại của người dùng.

WhatsApp hỗ trợ người dùng thực hiện cuộc trò chuyện thoải mái

Sử dụng miễn phí

Khi sử dụng WhatsApp, người dùng không cần phải trả bất kỳ một khoản phí nào để cài đặt và sử dụng ứng dụng. Tất cả đều được thực hiện miễn phí, chính vì điều này mà WhatsApp đã thu hút được lượng người dùng đông đảo trên thế giới.

Người dùng không cần phải trả bất kỳ một khoản phí nào để cài đặt và sử dụng ứng dụng

3. Một số tính năng thông dụng của WhatsApp

Tính năng ẩn Last seen

WhatsApp sở hữu tính năng ẩn Last seen giúp ẩn hiển thị mốc thời gian cuối cùng mà người dùng truy cập. Tuy nhiên, nếu muốn đảm bảo tự do riêng tư, người dùng có thể vô hiệu hóa tính năng này.

WhatsApp sở hữu tính năng ẩn Last seen

Sao lưu và khôi phục tin nhắn

WhatsApp sẽ tiến hành tự động sao lưu những tin nhắn của người dùng định kỳ. Tuy nhiên, đối với khôi phục tin nhắn, không có cách nào để khôi phục trực tiếp những tin nhắn từ WhatsApp. Vì thế, để khôi phục tin nhắn, người dùng cần phải gỡ ứng dụng, sau đó tiến hành cài đặt lại. Sau khi đã cài đặt lại, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo “Bạn có muốn khôi phục lại tin nhắn gần đây không?”. Người dùng có thể thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn để khôi phục tin nhắn của mình.

WhatsApp sẽ tiến hành tự động sao lưu những tin nhắn của người dùng định kỳ

Khóa ứng dụng WhatsApp

Trong trường hợp người dùng không muốn bạn bè, người thân biết được những thông tin cá nhân trên WhatsApp của mình, họ có thể khóa ứng dụng WhatsApp để đảm bảo sự riêng tư. Tuy nhiên, việc khóa ứng dụng WhatsApp chỉ được hỗ trợ trên thiết bị Android và BlackBerry.

Người dùng có thể khóa ứng dụng WhatsApp để đảm bảo sự riêng tư

Tạo shortcut cho những liên lạc quan trọng

Nếu người dùng thường xuyên nhắn tin với một ai đó trên WhatsApp, ứng dụng sẽ cho phép họ tạo một shortcut. Điều này giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm tin nhắn với người mà họ nhắn tin thường xuyên. Ngoài ra, danh bạ của người này sẽ hiển thị ngay trên HomeScreen, người dùng sẽ không cần tốn công sức truy cập vào ứng dụng và mất thời gian để tìm nữa.

Ứng dụng sẽ cho phép tạo một shortcut

Thay đổi số điện thoại

Trên ứng dụng WhatsApp, việc thay đổi số điện thoại hoàn toàn có thể thực hiện được. Người dùng chỉ cần truy cập vào phần Setting và thay đổi bằng số điện thoại mới.

Việc thay đổi số điện thoại hoàn toàn có thể thực hiện được

Thống kê tin nhắn trên Android

Tính năng thống kê tin nhắn trên Android được coi là một trong những tính năng đặc biệt trên WhatsApp giúp họ có thể thống kê được các số liệu về tin nhắn trên ứng dụng, bạn bè thường liên lạc, bạn bè và các nhóm hoạt động nhiều lần nhất trong ngày,…

Tính năng thống kê tin nhắn trên Android

4. Lợi ích của việc sử dụng WhatsApp

Không cần chi phí hàng tháng và không tính cước phí quốc tế

Khi sử dụng ứng dụng WhatsApp, người dùng có thể sử dụng ứng dụng để trò chuyện thoải mái, gửi hàng trăm tin nhắn mỗi ngày cho bạn bè,… mà không tốn bất kỳ khoản chi phí nào. Chỉ cần sử dụng WhatsApp khi có kết nối Internet là được. Ngoài ra, người dùng có thể chat với bạn bè ở nhiều nước khác mà không tốn phí cước quốc tế nếu cả hai người trò chuyện đều dùng WhatsApp.

Người dùng có thể chat với bạn bè ở nhiều nước khác mà không tốn phí

Nhiều tính năng

WhatsApp sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ người dùng như multimedia cho phép gửi video, hình ảnh, và ghi chú bằng giọng nói cho bạn bè hay group chat giúp thực hiện các cuộc nói chuyện theo nhóm.

WhatsApp sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ người dùng

Không mật khẩu hay username, không cần phải log in/log out

WhatsApp hoạt động như là ứng dụng SMS trong Android. Chính vì thế, người dùng không mất công phải nhớ mật khẩu hay username mỗi khi sử dụng. Hơn thế nữa, WhatsApp không cần phải log in/log out từ máy tính hoặc các thiết bị khác vì người dùng sẽ luôn luôn được kết nối bằng WhatsApp.

WhatsApp hoạt động như là ứng dụng SMS trong Android

Không phải Add bạn bè

Danh sách bạn bè sẽ được sử dụng tự động để kết nối. Những người sử dụng WhatsApp Messenger sẽ được tự động hiển thị thông báo cho người dùng biết. Chính vì thế, họ không cần phải add nick bạn bè nữa.

Danh sách bạn bè sẽ được sử dụng tự động để kết nối

Offline Messages

Nếu trong trường hợp người dùng bỏ lỡ tin nhắn chưa đọc, WhatsApp sẽ lưu lại cho đến khi tin nhắn được đọc. Đây là tính năng bổ ích và tiện lợi hỗ trợ người dùng không bị “miss” tin nhắn. Ngoài ra, WhatsApp còn có nhiều tính năng khách như chia sẻ vị trí, địa chỉ liên hệ, tùy chỉnh hình nền, thông báo bằng âm thanh,…

WhatsApp sẽ lưu lại cho đến khi tin nhắn được đọc

5. Hướng dẫn sử dụng WhatsApp

Cách tải WhatsApp Messenger

Để tải WhatsApp Messenger, bạn truy cập vào website của WhatsApp TẠI ĐÂY để tải ứng dụng cho cả điện thoại Android, iPhone và máy tính.

Sau khi tải WhatsApp trên điện thoại, ứng dụng sẽ cho phép bạn đăng nhập và sử dụng luôn. Đối với để cài phần mềm WhatsApp trên máy tính, bạn cần quét mã QR Code bằng thiết bị di động là đã hoàn thành bước cài đặt WhatsApp trên máy tính.

Cách đăng ký tài khoản WhatsApp

Để đăng ký tài khoản WhatsApp, bạn chỉ cần nhập số điện thoại, xác minh số điện thoại và cấp quyền cho phép WhatsApp truy cập vào danh bạ của bạn, điền các thông tin cá nhân cần thiết là xong.

Cách đăng nhập WhatsApp

Hiện nay, Whatsapp hỗ trợ người dùng đăng nhập tài khoản WhatsApp bằng nhiều nền tảng như web, trên các thiết bị di dộng và trên máy tính. Bạn có thể đăng nhập tài khoản WhatsApp mọi lúc mọi nơi, chat và trò chuyện cùng bạn bè bất kỳ đâu.

Cách bảo mật 2 lớp tài khoản WhatsApp

Ngoài mật khẩu, bạn có thể tăng bảo mật cho tài khoản WhatsApp của mình với tính năng xác minh hai bước hỗ trợ bảo vệ tài khoản khỏi sự xâm phạm trái phép. Việc này mang đến nhiều lợi ích như tăng tính bảo mật cho tài khoản WhatsApp, dễ dàng khôi phục lại mã PIN với địa chỉ email và hạn chế sự xâm nhập trái phép từ người lạ.

Cách khôi phục tin nhắn WhatsApp

Các cuộc trò chuyện được lưu trữ có thể được phục hồi rất dễ dàng trong WhatsApp, tuy nhiên việc khôi phục các tin nhắn đã xóa không dễ dàng như vậy. Vì thế, trước khi xóa tin nhắn, bạn nên thiết lập để tin nhắn WhatsApp sao lưu vào điện thoại, nhằm dễ dàng khôi phục bản sao lưu và xem lại tin nhắn cũ hoặc đã xóa.

6. Một số câu hỏi liên quan đến WhatsApp

Cách xài WhatsApp không cần số điện thoại?

Đầu tiên, bạn cần gỡ bỏ cài đặt WhatsApp và cài đặt lại ứng dụng. Khi ứng dụng yêu cầu về các số điện thoại của bạn, bạn vào cài đặt điện thoại “Flight Mode”. Điều này ngăn cản các ứng dụng xác minh số điện thoại của bạn. Bạn sẽ được nhắc nhở để lựa chọn một tùy chọn xác minh thay thế mà bạn có thể chọn “Xác minh thông qua tin nhắn SMS”, sau đó đưa ra địa chỉ email của bạn và bấm vào nút “Gửi”, ngay lập tức chọn “Hủy bỏ” để kết thúc quá trình xác minh.

Bạn cần gỡ bỏ cài đặt WhatsApp và cài đặt lại ứng dụng

WhatsApp có an toàn không?

Ứng dụng WhatsApp được biết đến với tính năng bảo mật cực cao và có khả năng tích hợp tính năng mã hóa đầu cuối trong ứng dụng. Việc mã hóa đầu cuối giúp gia tăng khả năng bảo mật để khi bạn gửi, thông tin sẽ không rơi vào tay những người có mục đích xấu.

Ứng dụng WhatsApp được biết đến với tính năng bảo mật cực cao

Hy vọng sau khi tham khảo bài viết này bạn đã có những kiến thức về Whatsapp. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!