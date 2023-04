Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống ❤️️12 Bài Mẫu Hay Nhất

Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống ❤️️ 12 Bài Mẫu Hay Nhất ✅ Chia Sẻ Những Bài Văn Đặc Sắc Giới Thiệu Về Món Rau Muốn Luộc Và Cách Thực Hiện.

Dàn Ý Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống

Dàn ý thuyết minh về cách luộc rau muống sẽ giúp các em học sinh dễ dàng triển khai bài viết của mình với bố cục và những ý chính cơ bản. Tham khảo dàn ý mẫu dưới đây:

I. Mở bài:

Giới thiệu món rau muống luộc

Giới thiệu về cách luộc rau muống

II. Thân bài: Quy trình luộc rau muống

Chọn rau: cần chọn mớ rau muống không già quá, rau muống lá nhỏ.

Lặt rau: cấu phần ngọn non khoảng 8-10cm, bỏ lá già, sâu.

Rửa rau: đem rửa sạch hết đất, bụi sau đó ngâm rau với nước muối khoảng 1 phút, bạn vớt ra rồi rửa lại rau với nước lã.

Đun nước: cho nước lã đủ ăn vào nồi và đun sôi, cho thêm một thìa cà phê muối trắng đun cùng nước.

Nước sôi cho rau vào và đun với ngọn lửa to, bạn mở vung và thường xuyên lật và trộn cho rau muống được sôi đều. Sau khi cho rau vào khoảng 2-3 phút, bạn kiểm tra xem rau đã chín tới chưa, chú ý không để rau chín quá sẽ mất độ giòn.

Khi rau chín, bạn vớt rau ra đĩa hoặc rổ cho ráo nước. Nếu bạn dùng sấu thì rửa sạch sấu rồi cho vào nước rau muống đun tiếp cho sấu nhừ. Nếu bạn dùng chanh thì khi nước rau muống luộc nguội bạn mới vắt chanh vào.

Yêu cầu kĩ thuật của món rau luộc: Rau vừa ăn. Không mềm hay cứng quá

III. Kết bài: Khẳng định giá trị và cảm nhận của bản thân về món rau muống luộc

Viết Đoạn Văn Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống

Để viết đoạn văn thuyết minh về cách luộc rau muống, các em học sinh cần có cách hành văn ngắn gọn và giàu ý nghĩa biểu đạt.

Rau muống luôn được xem là loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm của mỗi gia đình. Người ta có thể chế biến rau muống theo nhiều phương pháp khác nhau, một trong số đó là rau muống luộc. Để luộc rau muống, sau khi đã cho rau vào nồi cần dùng đũa lật rau qua lại, cứ làm như vậy cho đến khi rau chín. Nếu muốn ăn giòn thì bạn luộc khoảng chừng 3 phút.

Còn nếu muốn ăn mềm thì bạn nên luộc khoảng chừng 5 phút. Đừng nên luộc quá thời gian này vì sẽ rất dễ làm cho rau muống bị nát, ăn không ngon. Những ngày hè oi bức, có nồi canh rau muống luộc dầm sấu ăn kèm cà pháo muối giòn tan quả là lựa chọn tuyệt vời để xua tan mỏi mệt mỏi.

Thuyết Minh Về Món Rau Muống Luộc Hay Nhất – Mẫu 1

Bài văn thuyết minh về món rau muống luộc hay nhất sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc và các em học sinh.

Rau muống không chỉ là một món rau ăn bình thường, mà còn là hương vị ẩm thực đặc trưng. Trong nhiều bữa cơm của người Việt, thường xuất hiện các món chế biến từ rau muống. Hiện nay loại rau này được khá nhiều người trồng tại nhà. Những thành phần dinh dưỡng rau muống là vô cùng đa dạng. Cứ 100 g rau muống chứa 90% nước, 3g chất xơ, 3g protein, vitamin C, vitamin E, chất béo, khoáng chất như sắt, kẽm, magie. Rau muống luộc là một món ăn quen thuộc trong bữa ăn của gia đình.

Bạn chọn mua những bó rau muống có kích thước to vừa phải (bằng chiếc đũa ăn), đó là rau muống tươi tự nhiên. Hạn chế mua những bó rau muống có cọng to bất thường. “Ăn theo mùa” là nguyên tắc chọn thực phẩm sạch được áp dụng phổ biến, bạn có thể mua rau muống vào mùa hè từ tháng 4 – 6, đây là khoảng thời gian rau muống phát triển nhất. Tránh mua những bó rau muống có lá màu xanh thẫm, khi bẻ thân cây thấy cọng rau muống rất giòn thì bạn cũng cần hạn chế mua.

Với rau muống sau khi mua về, bạn cắt rễ, loại bỏ lá bị hư, sau đó nhặt lấy phần ngọn và lá, thân thành từng khúc dài vừa ăn. Tiếp theo, bạn ngâm rau muống với 1 muỗng cà phê nước muối pha loãng trong khoảng 5 đến 7 phút, sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo. Bật bếp với lửa vừa, bạn cho nước vào nồi cùng 1 muỗng cà phê muối. Khi nước sôi, bạn điều chỉnh lửa lớn, sau đó cho rau vào, dùng đũa nhấn cho rau ngập nước nhé! Tiến hành luộc rau trong 5 phút là có thể tắt bếp. Để kiểm tra rau muống đã vừa chín hay chưa, bạn dùng tay bấm vào cọng rau, nếu thấy mềm là rau muống đã chín.

Vậy là món rau muống luộc dân dã của chúng ta đã hoàn thành. Cọng rau muống xanh ngon, giòn ngọt với hương vị đặc trưng vô cùng hấp dẫn, chấm kèm với 1 ít nước mắm để tăng thêm vị đậm đà, đảm bảo sẽ rất đưa cơm. Là một món ăn vô cùng đơn giản nhưng với mùi vị đặc biệt riêng có, món rau muống luộc vẫn khiến nhiều người yêu thích.

Giới Thiệu Về Món Rau Muống Luộc Và Cách Làm – Mẫu 2

Tham khảo bài giới thiệu về món rau muống luộc và cách làm sẽ mang đến cho bạn đọc những thông thú vị về món ăn đơn giản này.

Rau muống luộc là một trong những món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình, nhất là khi hè đến . Thế nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết cách luộc rau ngon.

Để có thể chế biến món rau muống luộc đúng cách, chúng ta cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau: một mớ rau muống, tươi, ngon ,ngọn nhỏ; sấu tươi tầm 3-4 quả. Nếu không có sấu tươi thì có thể sử dụng số đông lạnh hoặc quất, chanh để thay thế. Sau khi đã có đủ nguyên liệu, chúng ta bước vào khâu sơ chế. Rau muống nhặt lấy phần ngọn, bỏ gốc và những chiếc lá vàng. Sau khi nhật xong thì rửa sạch, vớt ra rổ để cho ráo nước. Tỏi bóc vỏ, giã nhỏ…

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chúng ta bắt đầu tiến hành luộc rau. Cho sấu vào soong nước và bắt đầu đun. Khi nước sôi dùng đũa cho rau vào trong nồi. Lúc này phải chú ý là rau phải ngập dưới mặt nước. Nên cho một chút muối hoặc gia vị để rau được xanh. Trong quá trình đun lên để lửa to và không nên đậy nắp. sau khoảng 5 phút thì có thể dùng móng tay để kiểm tra xem rau chín hay chưa. Nếu rau đã chín thì vớt nhân ra rổ cho ráo nước . 1 phút sau có thể ngâm rau đã chín vào trong nước đá để tạo độ giòn cho rau.

Yêu cầu thành phẩm rau là khi luộc chín phải giữ được sắc xanh, ăn giòn, mềm. Nước chấm phải đậm đà, mùi tỏi không quá lồng, vị ớt không quá cay, mì chính không quá nhợ. Nước rau phải xanh, trong, phải có vị chua của sấu hoặc quất, vị mát của rau, vị ngọt của mì chính.

Xã hội phát triển kéo theo sự ra đời của nhiều món ăn hấp dẫn mới, thế nhưng món rau muống luộc sẽ chẳng bao giờ mất đi vị trong bữa cơm của người Việt khi hè đến.

Bài Văn Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống – Mẫu 3

Bài văn thuyết minh về cách luộc rau muống sẽ hướng dẫn bạn đọc những bí quyết để có món ăn ngon đúng chuẩn.

Rau muống là một loại rau rất quen thuộc với tất cả chúng ta tuy đây là loại rau đơn giản nhưng với những cách chế biến điêu luyện có thể biến món rau này thành những món ăn ngon khó cưỡng. Đơn giản nhất là món rau muống luộc.

Muốn có cách luộc rau muống ngon trước tiên bạn chọn đúng loại rau muống ngon, rau muống ngon là loại rau muống trắng, lá nhỏ dài như lá ớt, chính vì thế người ra gọi là rau muống ớt. Loại rau này sau khi luộc sẽ cho nước rau màu xanh nhưng trong, rau giòn và thơm. Rau muống sau khi mua về nhặt bỏ cọng già, lá sâu, rồi đem rửa sạch lại với nước, nên ngâm rau muống trong nước muối loãng 15 phút trước khi luộc.Bạn nên chọn nồi rộng để luộc rau nhé, nồi rộng vừa giúp rau chín đều vừa giúp cách luộc rau trở nên xanh hơn.

Đun nồi nước luộc phải sôi sung sục. Cho rau muống đã rửa sạch vào và nhớ phải lấy đũa đảo qua đảo lại ngay lúc đó. Bạn cứ trở rau khoảng 2-3 lần như vậy. Đậy nắp vung nồi cho mau chín, không bị hao gas. Khi rau chín, nhất định đừng lười vớt rau ra đĩa ngay mà nên vớt rau chín ra rổ giá có lỗ to cho nhanh thoát nước. Sau đó, nhúng rổ râu vào chậu nước đun sôi để nguội. Vớt lên, để rau ráo nước và gắp ra đĩa.

Món rau muống luộc tuy là món ăn đơn giản nhưng phải chế biến điêu luyện mới có thể tạo ra được món rau muống giòn xanh và còn có dinh dưỡng.

Thuyết Minh Về Cách Làm Món Rau Muống Luộc – Mẫu 4

Với yêu cầu đề bài thuyết minh về cách làm món rau muống luộc, tham khảo bài văn mẫu dưới đây với những ý văn hay.

Rau muống là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm mỗi gia đình. Luộc rau muống tưởng dễ nhưng để rau xanh và giòn, không bị thâm đen cần có những bí quyết.

Khi luộc rau muống, cần dùng nồi to, để rau ngập nước khi luộc, giúp rau chín đều và không bị sống. Luộc trong nồi nhỏ sẽ khiến bạn khó khăn trong việc đảo rau, không đảm bảo được sức nóng đều cho toàn bộ rau củ của bạn. Không được luộc nhiều rau cùng một lúc. Vì khi lượng nước trong nồi không đủ làm chín rau sẽ dẫn đến hiện tượng rau chín không đều, rau bị thâm và mất lượng vitamin vì đun lâu. Luộc rau muống với ngọn lửa lớn để rau nhanh chín và giữ được các vitamin.

Đun sôi nước rồi cho 1 thìa muối vào. Sau đó mới cho rau vào luộc sẽ giúp rau xanh hơn, nước luộc đậm đà hơn. Có thể cho xíu dầu ăn vào nồi nước luộc trước khi vớt rau luộc ra. Công dụng của dầu ăn là giúp rau củ bóng đẹp hơn. Để giữ được màu của rau, ban cũng có thể cho thêm vào nồi nước luộc mốt ít giấm hoặc chanh. Bạn nên mở nắp nồi khi luộc rau để rau xanh hơn và không bị đỏ. Bí quyết để giữ cho rau tươi xanh sau khi luộc là cho rau vào một tô nước đá. Sau khi nguội, rau vẫn sẽ giòn và xanh.

Với những bí quyết luộc rau muốn này sẽ giúp cho món ăn của bạn bắt mắt và ngon miệng hơn rất nhiều đấy!

Thuyết Minh Về Phương Pháp Làm Món Rau Muống Luộc – Mẫu 5

Đón đọc bài thuyết minh về phương pháp làm món rau muống luộc với những hướng dẫn cụ thể khi thực hiện món ăn này tại nhà.

Mặc dù đã rất quen thuộc, nhưng để có món rau muống luộc xanh mướt, giòn ngon thì không phải ai cũng biết. Cũng giống như việc chế biến các món luộc khác, để có đĩa rau muống luộc ngon, đòi hỏi phải nắm được các bí kíp luộc rau “thần thánh” mà ông cha ta từ xưa truyền lại. Đó chính là thêm 3 loại gia vị muối, giấm hoặc nước cốt chanh và dầu ăn vào nồi rau luộc.

Cho muối vào nước luộc rau giúp độ nóng của nước tăng lên, nhờ thế mà thời gian luộc rau được rút ngắn lại một cách tối đa. Chính vì vậy, những cọng rau muống luộc vẫn chín đều lại giòn ngon, xanh mướt không bị nhũn, đỏ do luộc quá lâu. Không những thế, luộc rau muống cho thêm muối cũng là cách để giúp đĩa rau luộc của gia đình bạn trở nên đậm đà, hấp dẫn hơn.

Liều lượng muối hợp lý khi luộc rau muống là khoảng một nửa đến một muỗng nhỏ muối tùy thuộc vào số lượng nước trong nồi. Bạn hãy cho muối vào nước từ đầu rồi đợi nước sôi già thì thả rau muống vào. Khi thấy rau chín tới thì vớt rau ra một bát nước đá lạnh để rau giữ được độ xanh và đảm bảo độ giòn ngon. Khi luộc rau muống thêm chút giấm hoặc nước cốt chanh sẽ giúp đĩa rau luộc trở nên xanh mướt và ngon mắt hơn. Chỉ cần sử dụng một chút giấm/nước cốt chanh sẽ giúp giữ màu rau mà không lo ảnh hưởng tới hương vị ban đầu của rau.

Cách làm rất đơn giản, hãy cho khoảng 2 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc giấm vào nồi nước luộc rau rồi đun sôi. Khi thấy nước sôi cho rau vào luộc và vớt ra khi chín tới. Chuẩn bị 1 âu nước lạnh có đá (có thể cắt vài miếng vỏ chanh vào cùng để rau thơm hơn) để rau sau khi luộc xong, ngâm luôn vào âu nước lạnh này và ngâm đến khi nước hết lạnh, vớt rau ra để cho ráo nước.

Không chỉ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn, rau muống còn bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, có tác dụng giải nhiệt, hỗ trợ chống oxy, tiêu hóa tốt và phòng chống các bệnh béo phì, tim mạch… Đây là các mẹo nhỏ giúp cho đĩa rau muống luộc được tươi xanh và ngon giòn.

Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống Hay – Mẫu 6

Văn mẫu thuyết minh về cách luộc rau muống hay sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết để thực hiện bài viết của mình.

Món ăn quê hương luôn thân thuộc, gần gũi với mỗi người. Những món ăn mang trong nó hương vị quê hương mà còn là những nhớ thương nồng đậm. Đặc biệt, ta nhớ hơn về món canh rau muống. Món ăn này giản đơn mà vô cùng ý nghĩa. Tìm hiểu về cách luôn rau muống giúp ta có thêm một hiểu biết độc đáo về ẩm thực bình dân.

Khâu đầu tiên cho món ăn là chọn rau. Rau muốn chọn mớ xanh non, ít sâu. Nhặt phần cậng bị già và giữ lại phần lá non, ta sẽ có được thực phẩm sạch đảm bảo sức khỏe và đủ an toàn.

Rau sau khi rủa sạch để cho ráo nước. Chúng ta đặt một nồi nước sạch vừa đủ lên bếp. Khi nào nồi nước sôi ta cho rau vào, lật đều. Khi luộc cho thêm một chút muối để rau được xanh. Khoảng bốn đến năm phút là rau chín, ta vớt rau để thành vòng tròn trên một chiếc rổ nhỏ tránh trường hợp rau bị nhũn do để trong nước hoặc dính lấy nhau. Có thể cho chút rau sam vào nồi để luộc chung. Sau khi rau chín, bày lên đĩa, cho nước rau ra một cái bát và vắt chanh hoặc quất vào nước rau. Như vậy là ta có được món canh rau muống.

Canh rau muống đơn giản mà rất dễ thực hiện. Nó là thức ăn quen thuộc của mọi nhà. Nó mang lại chất xơ, giúp con người ăn uống ngon miệng hơn. Món canh rau muống đã và đang trở thành nét đẹp tinh thần trong từng bữa ăn của con người VIệt Nam

Món canh rau muốn đã đi vào hương vị tuổi thơ mỗi người. Trong bao năm tháng qua, ta được lớn lên với bát canh rau muống nghĩa tình và thấm đẫm yêu thương của mẹ. Món canh rau muống mộc mạc mà đậm đà nghĩa tình. Quả là:

Anh đi anh nhớ quê nhàNhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống Ngắn Gọn – Mẫu 7

Tham khảo cách hành văn súc tích với bài thuyết minh về cách luộc rau muống ngắn gọn dưới đây:

Trước khi đến với những công thức nấu ăn cầu kỳ, bạn nên nắm vững cách chế biến những món ăn đơn giản, phổ biến nhất trong thực đơn gia đình hàng ngày. Từ xưa đến nay, rau muống được mệnh danh là “vua của các loại rau”. Bởi những thành phần dinh dưỡng rau muống là vô cùng đa dạng và phong phú, và chắc chắc rau muống luộc là một trong những món ăn thanh đạm không thể bỏ qua

Để đĩa rau muống luộc xanh giòn, không bị thâm đen, bạn nên thực hiện luộc rau muốn với lượng nước nhiều, ít nhất nước phải đủ ngập rau. Đun nước sôi già rồi mới thả rau vào luộc. Luộc rau chín vừa đủ vì rau chín kỹ sẽ bị vàng, rau chưa chín sẽ bị thâm đen khi nguội. Thêm một chút muối, dầu ăn vào nước luộc rau sẽ giúp đĩa rau xanh, giòn, bắt mắt hơn. Nếu bạn muốn rau xanh giòn hơn nữa để chế biến kèm món ăn khác, ngay khi vớt rau ra hãy cho vào bát nước đá lạnh.

Rau muống luộc là món ăn đơn giản mà bạn có thể thường xuyên thực hiện để bữa cơm gia đình mình thêm phong phú.

Để giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài văn thuyết minh về cách luộc rau muống, tham khảo những kiến thức ôn tập về phương pháp thuyết minh với bài giảng dưới đây:

Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống Đơn Giản – Mẫu 8

Bài văn thuyết minh về cách luộc rau muống đơn giản sẽ mang đến cho người đọc những lưu ý hữu ích để thực hiện thành công món ăn này.

Rau muống được liệt kê vào danh sách các loại rau giàu đạm nhất. Nếu ăn 500 g rau muống cơ thể ta được cung cấp một lượng protein 16 g, tương đương 100g thịt ba rọi. Thành phần dinh dưỡng rau muống chứa nhiều loại acid amin như lysin, metionin…rất cần cho cơ thể. Chỉ cần vài mẹo nhỏ sau đây đĩa rau muống luộc của bạn sẽ giòn ngon và giữ được màu xanh bắt mắt mà lại rất tốt cho sức khoẻ.

Rau muống mua về nhặt bỏ lá úa, già sau đó rửa nhiều lần với nước sạch. Chuẩn bị 1 nồi nước đun sôi, nhiều rau thì phải đun nhiều nước. Khi nước sôi 2 phút, bắt đầu thả rau vào và thêm một nửa thìa muối giúp rau thêm xanh. Lật rau luôn để rau ngập đều nước, như vậy sẽ xanh và ngon hơn. Luộc đến khi nước sôi lại thêm 5 phút. Khi rau chín, vớt ra và cho vào 1 bát nước lạnh.

Nước rau muống có thể pha thêm chút mì chính và vắt chanh ( vắt chanh khi nước rau nguội) thì có thể làm nước canh.Ngoài ra, nếu dùng me hay sấu cho nước luộc thì sau khi vớt rau ra mới cho me và sấu vào. Nước chấm thích hợp nhất của rau muống luộc là nước mắm, chanh ớt hoặc nước tương.

Hương vị thanh mát của rau muống cùng với nước chấm sẽ khiến bữa cơm của gia đình bạn thêm thú vị hơn.

Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống Sinh Động – Mẫu 9

Tham khảo bài văn thuyết minh về cách luộc rau muống sinh động với những ý văn giàu hình ảnh.

Rau muống là một loại thực phẩm phổ biến và cũng được sử dụng trong các bữa ăn của người dân Việt Nam. Với các món ăn chế biến từ loại rau này không thể không nhắc đến rau muống luộc.

Khi chọn mua rau muống để luộc, bạn không nên mua những bó rau có cọng to hơn bình thường. Thay vào đó là những mớ rau ngọn nhỏ, nhìn hơi cứng hơn nhưng ăn lại rất giòn, ngon và an toàn hơn hẳn. Cũng không nên chọn loại rau khi tươi bẻ thấy quá giòn, lá màu xanh sẫm, nhìn từ xa mặt trên của lá rất bóng và mướt, vì rau này dùng quá nhiều đạm hoặc phân bón lá, khi luộc, nước rau luộc nóng có màu xanh nhạt, khi nước nguội biến thành màu xanh đen và có vẩn kết tủa đen.

Khi rửa rau muống, bạn nên rửa nhiều lần bằng nước sạch để loại bỏ phần nào hóa chất còn sót lại trên rau. Nếu khi rửa thấy nổi bong bóng quá nhiều thì rau đó có nguy cơ bị nhiễm hóa chất và không nên dùng nữa. Rau muống dẫn đầu trong các loại rau ăn lá có nguy cơ ngộ độc cao do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu hoặc kích thích. Vì vậy các chuyên gia khuyên chúng ta nên luộc chín kỹ thay vì ăn rau muống sống. Khi mua rau muống về, nên rửa sạch từng ngọn. Sau đó ngâm nước muối loãng để lượng thuốc có thể phân hủy bớt.

Không ăn rau muống cùng lúc với các sản phẩm từ sữa như phomai, sữa chua kẻo làm giảm hàm lượng canxi. Hơn nữa nếu rau muống có chứa một số thành phần hóa học làm giảm khả năng hấp thu canxi.

Bữa cơm gia đình là nơi gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình vì vậy hãy trau chuốt và ân cần chuẩn bị, ngay cả từ những món ăn đơn giản nhất như rau muống luộc.

Thuyết Minh Về Món Rau Muống Luộc Lớp 8 – Mẫu 10

Bài văn thuyết minh về món rau muống luộc lớp 8 sẽ giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập và thực hiện tốt bài viết trên lớp.

Ai cũng có thể luộc rau muống, Nhưng không phải ai nào cũng biết cách luộc rau muống sao cho vừa xanh – vừa giòn.

Rau muống mua về nhặt sạch gốc già, lá sâu vàng, (có thể bỏ bớt lá hoặc không là tuỳ sở thích) sau đó rửa nhiều lần và rửa dưới vòi nước. Tiếp theo, ngâm rau cùng với 1 thìa muối cho rau thật sạch. (Đây cũng là cách tự nhiên để loại bỏ phần nào đi các chất kích thích trong quá trình trồng rau). Sau đó ta vớt rau lên để cho khô ráo.

Chuẩn bị 1 nồi nước đun sôi, khi nước sôi già, bắt đầu thả rau vào và thêm 1 thìa ngọt muối (hoặc nửa thìa nhỏ đường cũng giúp rau luộc thêm xanh). Luộc đến khi nước sôi lại thêm 5 phút. Để rau muống luộc được xanh giòn cần cho rau ngập nước, luộc rau đúng độ chín vừa vì luộc chưa chín kỹ rau muống còn nhựa sẽ bị thâm đen, mà luộc kỹ quá rau muống luộc xong sẽ bị màu vàng úa.

Thời gian luộc đối với rau muống khoảng 5 phút, sau khi vớt ra cần ngâm rau vào nước đá để rau xanh và giòn hơn. Nhìn đĩa rau muống luộc, giòn xanh thật sự hấp dẫn. Rau chấm kèm với bát tương hoặc mắm ớt và thêm vài quả cà muối nữa là bạn có bữa cơm ngon mà không cần thịt cá ăn kèm.

Rau muống có thể ăn kèm với cơm và là một món ăn thanh đạm, lại có tác dụng tốt đối với hệ tiêu hoá của cơ thể.

Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống Lớp 8 Văn Mẫu Hay – Mẫu 11

Thuyết minh về cách luộc rau muống lớp 8 văn mẫu hay sẽ là một trong những tư liệu cần thiết để các em học sinh nắm được phương pháp thuyết minh về một món ăn.

Rau muống luộc là một món ăn đơn giản và ngon. Thế nhưng, không phải ai cũng biết được phương pháp luộc rau muống đúng cách.

Chọn mua rau muống sạch, không hóa chất. Bạn có thể tự trồng rau muống tại nhà hoặc chọn mua rau muống tại các cửa hàng, hệ thống siêu thị lớn, uy tín. Muốn luộc rau muống ngon, không bị thâm thì bạn nên chọn mua những bó rau muống còn non. Để thực hiện món rau muống luộc, đầu tiên rửa sạch rau muống, ngâm, rửa sạch rau muống với nước muối pha loãng. Rồi rửa sạch bằng nước sạch, để ráo nước trước khi luộc.

Luộc rau muống trong nồi nhiều nước, đảm bảo nước ngập mặt rau. Đợi nước thật sôi mới cho rau muống vào luộc để tránh làm rau muống bị thâm đen. Luộc rau ở lửa lớn thì rau muống luộc sẽ ngon hơn. Để rau muống có màu xanh đẹp mắt, tươi ngon khi luộc, bạn cho thêm một ít muối ăn vào nồi nước. Cho vào nồi nước luộc một muỗng dầu ăn trước khi vớt rau muống ra. Cách làm này sẽ giúp rau muống tươi, xanh và có độ bóng đẹp mắt.

Rau muống sau khi luộc chín thì bạn vớt ra và cho ngay vào một thau nước lạnh. Nước lạnh sẽ giúp giữ rau luôn được giòn, tươi xanh và không bị thâm màu. Khi nào ăn, bạn chỉ việc vớt rau ra rổ, để cho ráo nước là được. Bạn có thể dùng nước mắm nhĩ, nước mắm pha ớt tỏi để ăn chung với rau muống luộc. Ngoài ra, vẫn có người thích ăn rau muống luộc với nước tương hoặc chao…

Rau muống luộc là một món ăn thanh đạm phù hợp cho những bữa cơm gia đình đầm ấm mà không mất nhiều thời gian chế biến.

Nắm vững phương pháp làm văn thuyết minh trong bài giảng sau đây sẽ giúp các em học sinh dễ dàng thực hiện bài viết thuyết minh về cách luộc rau muống:

Thuyết Minh Về Cách Luộc Rau Muống Bằng Tiếng Anh – Mẫu 12

Tham khảo bài mẫu thuyết minh về cách luộc rau muống bằng tiếng Anh để trau dồi vốn từ vựng và những cấu trúc ngữ pháp cơ bản.

Tiếng Anh

Everyone has his or her own favorite kinds of food, but what I love to eat is a little bit weird for the others. Besides all of the delicious and luxurious dishes that one can eat, boiling bindweed is my favorite food.

When I was a kid, my family was not very wealthy; so we do not have many choices of food. My mother usually bought bindweed as the green in our meals since it was one of the cheapest vegetables of that time. It can be said that I had been eating bindweed for almost everyday for such a long time, and it gradually became what I must have on my table. The way to make this dish is very simple.

First, we need to choose the cleanest and freshest parts of the bindweed, and then we put them in the boiling water. After that, we add a pinch of salt and a spoon of cooking oil to make it tastier and greener. It is a great side dish for every meal, because it is easy to eat and goes very well with other food. When we have a lot of meat, we can eat it together with the bindweed so we will not be tired of it. Besides, bindweed also has a lot of vitamins and is a rich source of fibre, therefore eating it can have positive impacts on our bodies.

Although it seems simple, I only consider it is the most delicious when my mother makes it. Boiling bindweed is such a familiar dish to Vietnamese people, and I think it is also interesting when I love to eat it that much.

Tiếng Việt

Mỗi người có cho riêng mình những loại thức ăn yêu thích, nhưng thứ mà tôi thích ăn lại hơi lạ so với người khác. Bên cạnh tất cả những món ngon lành và sang trọng mà một người có thể ăn, rau muống luộc lại là món mà tôi thích nhất.

Khi tôi còn nhỏ, gia đình của tôi không quá khá giả; vậy nên chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn về món ăn. Mẹ tôi thường mua rau muống để bữa ăn chúng tôi có thêm rau xanh vì nó là một trong những loại rau cải rẻ nhất vào thời điểm đó. Có thể nói rằng tôi đã ăn rau muống hầu như mỗi ngày trong một khoảng thời gian dài, và nó dần dần trở thành món mà tôi phải có trên bàn ăn. Cách làm món ăn này rất đơn giản.

Đầu tiên, chúng ta cần phải chọn những phần tươi ngon và sạch nhất trên cọng rau, và sau đó chúng ta bỏ vào nước sôi. Kế tiếp, chúng ta thêm vào một ít muối và một muỗng dầu ăn để nó được ngon hơn và xanh mướt hơn. Đây là một món ăn kèm tuyệt vời cho mỗi bữa ăn, bởi vì nó rất dễ ăn và đi kèm với những món khác rất tốt. Khi chúng ta ăn nhiều thịt, chúng ta có thể ăn chung với rau muống để không bị ngấy. Bên cạnh đó, rau muống cũng có nhiều loại vitamin và là nguồn chất xơ dồi dào, vậy nên nó có những tác dụng tích cực tới cơ thể.

Mặc dù nó có vẻ đơn giản, tôi chỉ thấy nó ngon nhất là khi mẹ tôi làm nó. Rau muống luộc là một món ăn quen thuộc của người Việt Nam, và cúng thật thú vị khi tôi loại thích ăn nó đến như vậy.

