Giải mã ý nghĩa SUS là gì, trend SUS thật sự bắt nguồn từ đâu?

Đa số nhiều người chơi qua game Among Us đều cho rằng SUS bắt nguồn từ tựa game nổi tiếng này. Tuy nhiên, SUS đã xuất hiện vào thế kỉ 20 và nó gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng. Vậy SUS là gì? Cùng tìm hiểu bài viết này nhé.

1. SUS là gì?

SUS là viết tắt của cụm từ suspicious, dịch sang tiếng Việt là đáng ngờ, nghi ngờ. Cư dân mạng sử dụng SUS thông qua những meme để thể hiện một cái gì đó đáng ngờ, không tin có thể xảy ra.

Ngoài ý nghĩa trên, SUS còn có một số ý nghĩa đặc biệt khác:

Steel Use Stainless: Là các loại thép không gỉ như SUS 304, SUS 316, SUS 201,..

See You Soon: Hẹn sớm gặp lại

Secondary Uses Service: Dịch vụ sử dụng thứ cấp.

2. SUS là gì trong Among US?

Người chơi Among Us sẽ nhập vai phi hành đoàn hoặc kẻ mạo danh. Phi hành đoàn phải tìm ra kẻ mạo danh đồng thời thực hiện các nhiệm vụ. Kẻ mạo danh có nhiệm vụ phá hoại hệ thống và âm thầm sát hại các thành viên trên phi thuyền. Một trong hai bên sẽ thắng nếu hoàn thành hết nhiệm vụ hoặc giết hại tất cả các thành viên của bên còn lại.

SUS trong Among Us được người chơi sử dụng để chỉ những người bị nghi ngờ là kẻ mạo danh và ai cũng có thể bị gắn SUS dựa trên suy luận, theo đám đông hoặc thậm chí là đoán mò. SUS là một cách viết ngắn gọn thay vì những câu diễn đạt quá dài bởi vì khung tin nhắn trong game không được rộng.

3. Nguồn gốc của SUS là gì?

SUS được nhiều người biết đến nhờ vào sự nổi lên nhanh chóng của game Among Us, do đó họ cho rằng nguồn gốc của SUS là bắt nguồn từ tựa game này. Tuy nhiên, điều này là không chính xác bởi SUS đã xuất hiện từ lâu.

Cụ thể, SUS được xuất hiện trong vai trò là từ viết tắt của suspicious vào khoảng năm 1930 tại Anh. Ý nghĩa ban đầu của SUS là dùng khi các cảnh sát phát hiện điều gì đó. Họ sẽ nói “sussed something out” khi tìm ra một bằng chứng quan trọng, “sussing out a situation” khi đi điều tra tình huống, “sussing out a person” khi điều tra nghi phạm. Cách dùng này bây giờ chỉ còn trong phim ảnh hay các cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Một điều luật kéo dài 100 năm ở Anh với tên gọi “SUS Law” cũng tồn tại trong thời gian này, cho phép cảnh sát Anh có thể chặn và kiểm soát bất kỳ ai trong bất kỳ khu vực nào khi người đó đáng nghi ngờ hoặc đã từng có tiền sử ăn trộm.

Tuy nhiên, phần lớn cảnh sát chỉ nhắm vào kiểm soát người da màu khiến cho nạn phân biệt chủng tộc càng trở nên căng thẳng, các cuộc bạo loạn càng nổ ra nhiều hơn gây thiệt hại nặng đến người và của như cuộc bạo loạn Brixton 1981. Sau đó, đạo luật này đã bị xóa bỏ nhưng thay vào đó lại xuất hiện nhiều điều luật mang tính chất tương tự như Police and Criminal Evidence Act, Criminal Justice and Police Order Act, Terrorism Act,…

4. SUS trở nên nổi tiếng từ lúc nào?

Cụm từ SUS đã xuất hiện từ khá lâu, trước khi internet có mặt cho nên thật khó để xác định ai là người đã sử nó lần đầu tiên trên mạng xã hội.

Một số thông tin cho rằng SUS được sử dụng lần đầu bởi người da màu. Từ điển Urban Dictionary cho biết một người dùng đã đưa ra ý kiến về SUS là viết tắt của suspicious vào khoảng tháng 8/2003. Từ đó trở đi, SUS được dùng với mục đích chỉ những người, sự vật, hiện tượng, hành động nào đó đáng nghi ngờ.

Hơn thế, trước khi trở nên phổ biến, thông dụng và được sử dụng khắp nơi, SUS đã là một từ ngữ rất đỗi quen thuộc với người dân xứ cờ hoa. Bộ phim Loiter Squad (2012) còn sản xuất riêng một phần nói về “SUS Face”. Tuy nhiên, SUS chỉ trở nên phổ biến và được người dân ở nhiều nước khác trên thế giới sử dụng chỉ khi game Among US xuất hiện và nổi tiếng.

5. Các meme SUS nổi tiếng

Trào lưu meme SUS bắt đầu từ khoảng tháng 9/2020 khi một tài khoản Instagram có tên Cheemsitz đăng một meme kết hợp chú chó Cheems với SUS và meme này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm chỉ trong 12 ngày. Ngay sau đó, một tài khoản đã đăng một meme SUS khác trên Reddit và nhận được hơn 46 nghìn lượt yêu thích. Đây cũng chính cột mốc bắt đầu cho thời hoàng kim của meme SUS trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trên đây là ý nghĩa và nguồn gốc của từ SUS. Hy vọng bài viết đã giúp bạn đọc hiểu rõ SUS là gì và sử dụng chính xác từ SUS trong cuộc sống.

