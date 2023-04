SM Là Gì ❤️ Tìm Hiểu Chi Tiết Về BDSM (Bạo Dâm – Khổ Dâm)

SM là gì? S là gì và M là gì? Bạn có thể dễ dàng gặp những thuật ngữ này trong các bộ truyện tranh cũng như video hoạt hình của Nhật Bản, hay còn gọi là những manga hoặc anime. Ngoài ra thuật ngữ SM còn xuất hiện trong một số bộ phim hay sách báo nữa liên quan đến giáo dục giới tính và tình dục. Khi gặp từ viết tắt này bạn có thắc mắc là SM là gì không?

SM là gì?

Định nghĩa SM là gì?

Chữ S là viết tắt của từ Sadist – được hiểu là người bạo dâm hoặc còn gọi là biến thái. Còn từ M là viết tắt của chữ Masochist là người thống dâm hay có thể gọi là cuồng dâm.

Một cách hiểu khác với SM đó là: S là người hầu và M là chủ nhân (S: Servant, M: Master).

S là gì và M là gì?

Dù hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa thì ở đây SM là một cách thức quan hệ tình dục giữa hai cá nhân, trong đó hai cá nhân tự thỏa thuận với nhau về vai trò mà mình nắm giữ khi quan hệ tình dục. Một người giữ vai trò tạo ra sự căng thẳng khoái cảm kịch liệt còn một người thì chịu đựng và giải phóng sự căng thẳng đó. Hay nói cách khác là họ thích trải nghiệm cảm giác quan hệ tình dục có xu hướng bạo lực.

Định nghĩa BDSM là gì?

BDSM là một thuật ngữ xuất phát từ cụm từ Bondage and Discipline, Dominance and submission, sadism and masochism được hiểu là nô lệ và trừng phạt, thống trị và quy phục, hay nói cách khác là bạo dâm cũng như là khổ dâm. Đây là một kiểu quan hệ tình dục dạng nhập vai hoặc lựa chọn lối sống của hai người trở lên mà qua đó họ đạt được sự mới mẻ, giải tỏa căng thẳng hoặc khoái cảm thông qua những trải nghiệm đau đớn và mang tính quyền lực để thỏa mãn nhu cầu và khoái cảm của bản thân. Gọi một cách dễ hiểu, BDSM chính là bạo dâm, gây đau đớn cho đối phương hoặc chính bản thân mình.

BDSM là gì?

BDSM bao gồm nhiều dạng quan hệ với nhiều cách thức và hành vi khác nhau. Những hành vi này có thể vượt ra khỏi những hành vi quan hệ tình dục con người thông thường.

Đặc trưng của loại quan hệ này là những người tham gia thường có vai trò bù trừ cho nhau và họ có thể đổi vai cho nhau trong quá trình quan hệ, cụ thể:

Vai trò chủ động: là những người thực hiện hành vi bạo dâm, còn được gọi là top hoặc Dominant( thống trị).

Vai trò thụ động: là những người phải chịu những hành vi bạo dâm hoặc bị đối phương thống trị và điều khiển, còn được gọi là Bottom hoặc Submissive.

Các hình thức BDSM

Giống như 4 chữ cái trong thuật ngữ khái niệm của nó, BDSM tồn tại 4 hình thức.

Bondage and Discipline (Nô lệ và kỷ luật)

Nô lệ và kỷ luật. Giống như tên gọi, hình thức này là chủ nhân sử dụng những cách thức khác nhau để trừng phạt nô lệ, qua đó tạo được cực khoái khi quan hệ.

Kiểu Nô lệ và Kỷ luật

Dominance and Submission (Thống trị và quy phục)

Với hình thức này, khoái cảm được tạo ra qua cảm giác thống trị và kiểm soát người khác để đạt được mục đích mỗi lần quan hệ. Điều này thường thể hiện qua tư thế trong khi quan hệ hoặc tính cách, hành vi của con người.

Kiểu thống trị và Quy phục

Sadism (Bạo dâm)

Trong hình thức bạo dâm, người chủ động sẽ tạo sự đau đớn cho bản thân hoặc đối phương để đạt cực khoái. Tuy nhiên, hình thức này không được cổ súy vì thường gây đau đớn và tổn thương cho bạn tình. Bạo dâm được coi là một biểu hiện lệch lạc của tình dục bởi vì đôi khi người bạo dâm rất hung dữ, mất kiểm soát khi quan hệ và làm đối phương thật sự đau đớn, thậm chí tổn thương cả về tinh thần và thể xác.

Kiểu Bạo dâm

Masochism (Khổ dâm)

Ngược lại với bạo dâm, người ưa thích khổ dâm sẽ đạt cảm xúc cực khoái khi bị đối phương áp dụng hành vi bạo dâm qua việc làm đau thân thể và làm nhục bằng hành động hoặc lời nói.

Kiểu Khổ dâm

Biểu hiện của người thích SM:

Thích dùng các dụng cụ tình dục như khăn bịt mắt để trói đối phương như tù nhân. Gọi đối phương bằng những từ ngữ có tính xúc phạm, làm nhục. Có hành động coi thường đối phương. Thích gật tóc của bạn tình khi quan hệ. Ra lệnh, cưỡng chế và ép buộc đối phương thực hiện những hành động theo ý mình. Vỗ mạnh vào vòng ba của đối phương khi yêu. Hứng thú những tư thế mang tính thống trị.

Những đồ chơi SM thường sử dụng

Những hệ lụy và tác hại của BDSM

Hệ lụy đầu tiên là những người tham gia BDSM phải gánh chịu sự soi mói và kỳ thị từ mọi người, phải dấu diếm gia đình và người thân. Mặc dù BDSM không phải là cái gì đó sai trái, nó khá cởi mở ở một số quốc gia nhưng với một xã hội còn nhiều bảo thủ và định kiến như Việt Nam thì khó được chấp nhận.

Người SM chịu sự kì thị từ mọi người dẫn đến trầm cảm

Hệ lụy thứ hai rõ nhất mà những người BDSM là phải gánh chịu là đau đớn về mặt thể xác khi bị hành hạ đánh đập hay dùng khổ hình, họ đau đớn về mặt tinh thần khi bị người thân bạn bè kỳ thị. Lâu dần những điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của họ, có thể dẫn đến trầm cảm.

SM tạo ra những tổn thương về thể xác và tinh thần

Thứ ba đó là nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình dục và lây qua đường tình dục. Những người BDSM chịu ảnh hưởng từ phim ảnh nên có quan điểm khá thoáng trong quan hệ tình dục. Điều này vô tình gây ra những căn bệnh lây qua đường tình dục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hoặc tệ hơn nữa, nếu họ không kìm chế được bản thân và trở nên nghiện thì rất có thể họ sẽ phải đi bán dâm chỉ để đổi lấy khoái cảm.

SM dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục

Qua bài viết này, chúng ta hiểu rõ hơn về SM, BDSM và những vấn đề liên quan. Hi vọng bạn có cái nhìn thoáng hơn về tình dục và hiểu được SM là gì và những tác hại của nó. Bài viết cung cấp thêm kiến thức cho các bậc phụ huynh có con em mình là tín đồ SM khi bị phát hiện thì cũng sẽ thấu hiểu tìm cách xử lý tình cảm hơn. Những bạn có xu hướng SM sẽ hiểu rõ hơn về mối quan hệ này và cải thiện nó như một mối quan hệ lành mạnh.