Set Up Là Gì? Phân Biệt Giữa Set Up, Set-up và Setup

Trong môi trường làm việc hay trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thấy rằng mọi người đang sử dụng từ set up để giao tiếp rất nhiều không. Ngoài ra trong văn viết, chúng ta cũng thường gặp phải các dạng như “set-up” và “setup”. Liệu chúng có đồng nghĩa? Phân biệt và sử dụng chúng thế nào cho đúng? Thiên Tú sẽ cùng bạn tìm hiểu về Set up là gì nhé.

Định nghĩa Set up

Set up là từ thường được dùng để nói đến việc cài đặt, thiết lập hay một cái gì đó phục vụ cho công việc hay cuộc sống. Trên thực tế, nghĩa Tiếng Việt của Set up khá đa dạng. Tuỳ vào ngữ cảnh khác nhau mà người ta sử dụng Set up cho phù hợp. Sau đây là một vài nghĩa của Set up kèm ví dụ mà chúng ta có thể tham khảo:

1. Cài đặt, thiết lập,..

Ví dụ: The IT set up the computer network perfectly.

2. Hình thành công ty

Ví dụ: They set up a Fast Food company.

3. Cung cấp cho ai đó tiền cần thiết để sống

Ví dụ: The company set them up for life.

Ngoài ra Set up cũng thường được dùng khi một ai đó yêu cầu một người hay một nhóm người cung cấp dịch vụ để tạo ra, làm ra một cái gì đó theo đúng mong muốn của họ.

Sự khác nhau giữa Set up, Set-up và Setup là gì?

Cũng như trong Tiếng Việt, Tiếng Anh vô cùng phong phú, đa dạng về ngữ nghĩa. Nó kích thích trí tò mò trong mỗi chúng ta, từ đó mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về ngôn ngữ ấy. Khi học Tiếng Anh, bạn đã từng gặp khó khăn với loại bài tập phân loại từ và điền vào chỗ trống chưa? Cùng theo dõi ví dụ sau nhé.

Ví dụ: Chọn “set-up” hoặc “set up” điền vào chỗ trống

1. I haven’t quite finished the ______ of this software yet.

2. I want to ______ my company here, but I can’t afford it.

3. In this clip, we unbox and ______ a new Ip 12 pro.

Qua ví dụ này chúng ta cũng phần nào hiểu được cách phân biệt các cụm từ Set up như thế nào rồi phải không?

Về loại từ

Trong Tiếng Anh, Set-up là một cách viết khác của Setup, hai cụm từ này tương đương nhau và đóng vai trò là danh từ. Còn Set up lại là cụm động từ.

Về ý nghĩa

Set-up/Setup là cách mà cá nhân/tổ chức lên kế hoạch, sắp sếp một vấn đề nào đó. Set up có ngĩa là thiết lập mọi thứ theo trình tự nhất định để phục vụ cho một vấn đề nào đó.

Vậy bây giờ các bạn đã hiểu về Set up và phân biệt các cụm từ này chưa. Trong giao tiếp chúng ta thấy dùng từ rất dễ dàng, tuy nhiên đối với văn viết chúng ta nên hết sức lưu ý. Viết đúng chính tả và sử dụng đúng loại từ trong câu văn sẽ khiến câu văn của bạn có ý nghĩa chính xác. Tránh những hiểu lầm không đáng có đối với người đọc.