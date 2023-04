POV là gì? POV là viết tắt của từ gì? Tìm hiểu ý nghĩa chi tiết

Trên mạng xã hội những ngày qua phổ biến cụm từ POV. Đặc biệt là khi bạn lướt TikTok trên điện thoại sẽ thấy POV trên Tiktok. Vậy, bạn có biết ý nghĩa đằng sau cụm từ này. Để biết POV là viết tắt của từ gì, POV TikTok là gì, cùng mình đến với bài viết dưới đây nhé.

1. POV là gì? POV là viết tắt của từ gì?

Trước hết, chúng ta sẽ đến với câu hỏi POV là viết tắt của từ gì. POV là một từ viết tắt của cụm từ “Poin of view”. Nó được hiểu gần với nghĩa là “quan điểm”. Dựa vào nhiều ngữ cảnh khác nhau mà POV được hiểu theo nghĩa khác nhau.

Trong giới sản xuất phim ảnh thì có thể hiểu đây là những trải nghiệm của người xem dựa trên một góc nhìn cụ thể và với quan điểm từ một nhân vật.

POV được hiểu trong giới eSport và camera là người xem đứng ở góc nhìn của người chơi. Chẳng hạn ở trong game thì POV được xem là (1st person point of view) góc nhìn thứ nhất của người chơi.

Bên cạnh đó, POV còn có nghĩa khác là “phối cảnh”. POV này cũng hay xuất hiện trên các trang mạng xã hội như: Instagram, Snapchat,… Khi sử dụng cụm từ này còn góp phần giúp bạn bộc lộ quan điểm rõ ràng hơn.

2. Giải thích ý nghĩa POV trên TikTok

POV có nhiều cách hiểu khác nhau ở tùy hoàn cảnh. Vậy, POV trên TikTok là gì?

TikTok được xem là một trong những nền tảng mạng xã hội hay ứng dụng phổ biến bậc nhất hiện nay. Cụm từ POV xuất hiện trên TikTok được dùng vào các hoàn cảnh thực tế ví dụ như trò chuyện với người yêu, người thân hay bạn bè.

Mặt khác, POV được dùng ở những hoàn cảnh trong thế giới tưởng tượng như phim kinh dị, cosplay, video ngắn được dàn dựng… POV trên TikTok được biết đến là kỹ thuật áp dụng vào sản xuất các đoạn phim ngắn độ dài 1 đến 3 phút. Nó cóliên quan đến việc người xem sẽ trải nghiệm một khung cảnh cụ thể nào đó theo quan điểm của một nhân vật đó.

Bàn đến vai trò POV là gì trên TikTok phải kể đến, nó là trợ thủ đắc lực đem đến những thành công nhất định cho TikTok.

3. Nguồn gốc ra đời của POV

Tuy biết được POV là viết tắt của từ gì nhưng chúng ta vẫn chưa biết rõ nguồn gốc ra đời của POV. Song, được biết video đầu tiên liên quan đến POV đã được liên kết bắt đầu với #. Nóđã được đăng tải bởi người dùng @benofttheweek vào 17/02/2019.

Bên cạnh đó, What You See vs. What Shee Sees là meme phiên bản tiền nhiệm của POV Roleplays. Cho đến những năm gần đây, từ viết tắt POV càng trở nên phổ biến với người dùng hơn.

4. Tổng hợp các dạng Video POV phổ biến

TikTok là nền tảng cập nhật những xu hướng liên tục. Vì vậy, chưa có dạng video POV trên TikTok giữ độ hot thời gian dài. Sẽ có các dạng khác nhau ra đời để tạo sự mới mẻ cho người dùng. Sau khi tìm hiểu POV là viết tắt của từ gì, cùng mình điểm qua các dạng Video POV phổ biến.

4.1. Chia sẻ câu chuyện ngắn

Hiện nay, dạng chia sẻ câu chuyện ngắn là content được nhiều người sử dụng. Bạn có thể chia sẻ những câu chuyện nhỏ đơn giản, xảy ra hằng ngày. Từ những câu chuyện làm đẹp, đến chuyện mẹo vặt, cách chế biến món ăn, chia sẻ về cuộc sống…. Những câu chuyện tưởng chừng đơn giản thế thôi nhưng có thể thu hút lượt xem của nhiều người.

4.2. Dua lipa’s don’t start now

Dua lipa’s don’t start now từng là một trong những trào lưu rất nổi tiếng trên Tik Tok. Nó có với nội liên quan đến câu chuyện về chàng trai tình cờ bắt gặp người yêu cũ của mình trong 1 buổi tiệc. Và như thế, cả 2 đã có những cảm xúc của mình dành cho đối phương khi gặp lại người cũ.

4.3. Lên kịch bản ngắn gọn, súc tích

Để thu hút được người xem trên nền tảng TikTok, các TikToker phải thể hiện nội dung trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đảm bảo được nó dễ hiểu cho người dùng. Các chủ đề thường được khai thác là lịch sử, đời sống, văn hóa…Những nhà sáng tạo nội dung trên TikTok thường có khoảng thời gian ngắn từ 10-15 phút để xây dựng ý tưởng kịch bản.

4.4. Boyfriend POV

Tình huống này sẽ là TikToker đóng vai người yêu bạn và đến đón bạn và đưa bạn đi chơi. Có thể nói rằng ở Boyfriend POV bàn về mức độ ghen tuông của người yêu, trào lưu này khá hấp dẫn vì mang tính trải nghiệm mới mẻ.

5. Các bước để tạo nên POV hay trên TikTok

Khi hiểu được POV là viết tắt của từ gì cũng như POV TIkTok. Để tạo ra 1 video xu hướng trên nền tảng hot này, bạn cần có quy trình. Các bước để tạo nên POV hay trên TikTok như sau:

5.1. Chuẩn bị trước khi quay video

Điều đầu tiên và cần thiết nhất trước khi bắt đầu quay chính là chuẩn bị ý tưởng. Bạn cần lập kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Bạn cần định hình được đây là video như thế nào. Nó sẽ là video truyền cảm hứng, là một video cảm động, hay giải trí hài hước? Định hướng từ đầu sẽ giúp bạn chuẩn bị trang phục, cách trang điểm và ánh sáng hay background phù hợp.

Tiếp đó, bạn suy nghĩ về video này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu đó là một kịch bản ngắn thì có thể chỉ cần 15 giây. Nếu muốn truyền tải nhiều hơn thì đó sẽ kéo dài khoảng trong 60 giây.Khi đưa kịch bản triển khai ý tưởng và góc quay vào trong giấy sẽ giúp bạn nắm rõ chi tiết hơn và dễ thực thi hơn khi quay video.

Nếu được, bạn có thể viết thêm lời thoại. Bạn có thể biểu thị nó ở dạng văn bản thay vì chỉ nói chuyện như thông thường trong các kịch bản khác.

5.2. Tiến hành quay video POV trên TikTok

Sau khi đã xong khâu chuẩn bị ý tưởng, bạn bắt đầu tiến hành quay video. Tốt nhất, bạn nên thử tập vài lần trước, trước khi khi ấn quay. Nếu làm dạng hát nhép thì bạn cần tập trước kỹ càng đảm bảo nhép chuẩn. Ngoài ra, sự tự tin rất quan trọng để bạn có MV “không giả trân” và thần thái.Bạn cần có sự tự tin cần thiết để nhép chuẩn và thần thái.

Bên cạnh đó, khi quay phim, bạn cũng nên phóng to máy ảnh. Nó sẽ giúp người xem cảm giác như bạn đang ngồi trước mình và gần gũi hơn. Đừng ngại đặt máy ảnh gần với bạn.

Bạn cũng có thể thay đổi các góc máy quay để đa dạng hơn. Đặt máy quay hãy chú ý đến góc thể hiện được “góc ăn ảnh” của bạn.. Đặt một góc máy đúng chuẩn còn giúp thể hiện được nội dung trọn vẹn hơn.

5.3. “Hô biến” video tuyệt hơn sau khi quay

Sau khi quay video, vai trò hậu kỳ hết sức cần thiết. Khi biết cách edit video TikTok giúp video bạn hấp dẫn hơn. Bạn nên chèn thêm văn bản vào clip. Nó sẽ giúp ích cho bạn trường hợp lời thoại hơi nhỏ, người xem không nghe được. Hoặc có những người không mở âm thanh cũng có thể nhìn phụ đề để hiểu. Có thể nói, việc có thêm phụ đề cũng sẽ giúp bạn tiếp cận được người dùng tốt hơn.

Hơn thế nữa, bạn có thể chọn ra còn có các bộ lọc cũng như hiệu ứng giúp video nổi bật hơn. Lấy ví dụ cụ thể, nếu bạn quay phim chỉ một mình có thể sử dụng hiệu ứng Trio để tạo ra đám đông. Mặt khác, còn có thêm hiệu ứng âm thanh để nó thêm sinh động.

Điều quan trọng không thể bỏ qua là khi đăng tải video, bạn cần thêm hashtag #pov. Tiếp theo, thêm vào mô tả nội dung của video. Hãy lưu tâm đến phần chú thích vì nó là phần quan trọng nhất. Nó sẽ giúp người xem nắm được ngữ cảnh.

6. Tổng kết

Chúng ta vừa đến với POV là gì? Giải thích POV là viết tắt của từ gì trên TikTok. Hy vọng bài viết này đã giúp cho bạn hiểu hơn về khái niệm này và biết cách áp dụng nó để thu hút được người xem.

Nếu muốn liên tục cập nhật mọi thông tin về công nghệ cũng như các bài viết mới nhất hiện nay hãy theo dõi Dchannel của hệ thống Di Động Việt. Xin cám ơn tất cả bạn đọc vì đã bớt chút thời gian để đọc qua bài viết của mình. Đừng quên "MUA ĐIỆN THOẠI ĐẾN DI ĐỘNG VIỆT" để được phục vụ một cách tận tâm nhất.

