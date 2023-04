Hiện nay, đối với nhiều người thì cụm từ FWB và ONS không còn xa lạ đặc biệt là giới trẻ hiện nay. FWB viết tắt của cụm từ Friends with benefits, ONS là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh One Night Stand, gần đây tình trạng FWB, ONS đối với đại đa số bộ phận giới trẻ tại Việt Nam ngày càng phổ biến và đại đa số người cho rằng việc có mối quan hệ FWB, ONS là điều ”Bình thường” và có xu hướng cởi mở hơn so với những thời kỳ trước. Vậy, FWB là gì? ONS là gì? FWB, ONS có vi phạm pháp luật không?

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2021);

– Nghị định Nghị định 82/2020/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

1. FWB là gì?

FWB (viết tắt của cụm từ Friends with benefits) được hiểu là bạn bè và những lợi ích, chỉ các mối quan hệ thân thiết giữa hai người khác giới với nhau.

Cụm từ FWB – Friends with benefits được hiểu là tình bạn kết hợp với tình dục, nhưng mối quan hệ này không phải tình yêu, trong mối quan hệ này hai bên sẽ trao cho nhau các lợi ích về vật chất và đặc biệt là thể xác dựa trên sự tự nguyện của hai bên.

FWB thật ra là một giải pháp dành cho những người theo chủ nghĩa độc thân nhưng muốn đáp ứng nhu cầu về tình dục của mình thì đây là lựa chọn tối ưu cho nhóm đối tượng này, bởi trong 1 mối quan hệ FWB và không cần phải ràng buộc về thời gian cũng như là danh phận.

Kiểu quan hệ FWB xuất hiện phổ biến nhất hiện nay chính là tình bạn thân giữa hai người đã quá lâu và chắc chắn không thể nảy sinh tình yêu mà chỉ cần thỏa mãn nhu cầu tình dục khi cần.

Trong mối quan hệ FWB, cả hai đều không muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương và chỉ coi nhau như người bạn tâm sự, tâm tình. Nhưng chưa dừng lại ở việc tâm sự, hai người trong mối quan hệ FWB đã hấp dẫn về thể xác. Do đó, hai bên đã quyết định hợp tác với nhau để giải tỏa cả về tình dục và tâm hồn. Do đó, lý do đó mà FWB xuất hiện và dần dà được sử dụng nhiều hơn.

Hiện nay, chúng ta không còn xa lạ đối với ứng dụng hẹn hò, sự xuất hiện của ứng dụng Tinder một ứng dụng hẹn hò trực tuyến từ những ngày đầu phát triển khiến FWB ngày càng trở nên phổ biến và được rất nhiều bạn trẻ đón nhận.

2. ONS là gì?

ONS là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh One Night Stand, One Night Stand được dịch sang tiếng Việt là một đêm vui vẻ hoặc có thể dịch ra là một lần vui vẻ bên nhau hay hiểu đơn giản, ngắn gọn là tình một đêm.

Mối quan hệ ONS này có thể kéo dài một đêm, hai đêm, ba đêm hoặc thời gian có thể kéo dài trường hợp nếu hai bên mong muốn và có nhu cầu. Nhưng thực tế, mối quan hệ ONS chỉ là gặp nhau để quan hệ tình dục mà không tâm sự hay nói chuyện gì khác. Mối quan hệ này cũng giống như FWB nhưng ONS có khoảng thời gian ngắn FWB hơn nhiều.

Nhằm mục đích để tránh ảnh hưởng đến gia đình, cuộc sống, công việc của đổi bên thì hai bên trong mối quan hệ FWB và ONS đểu không tiết lộ không xin như số điện thoại, địa chỉ, nơi làm việc hay bất kỳ phương thức liên lạc nào của nhau ngoại trừ khi muốn tìm hiểu nhau.

3. FWB, ONS có vi phạm pháp luật không?

FWB, ONS không còn là vấn đề mà xã hội hiện nay khi nhắc đến trong cuộc sống hiện đại. Tất nhiên, FWB, ONS không bị cấm và chỉ hợp pháp khi hai bên hoàn toàn tự nguyện và đủ tuổi theo quy định pháp luật. Trường hợp, một trong hai bên trong mối quan hệ FWB, ONS không đáp ứng điều kiện nêu trên thì có thể bị xử lý hình sự về các tội phạm sau đây:

3.1. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi:

Căn cứ theo quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2015, năm 2017) Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:

– Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định sau đây tại Điều 142 Tội hiếp dân người dưới 16 tuổi và Điều 144 Tội cưỡng dân của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2021) này.

– Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm, đối với trường hợp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Có tính chất loạn luân;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục, chăm sóc, chữa bệnh.

– Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

– Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đồng thời, việc giao cấu đã được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn là hành vi xâm nhập của bộ phận sinh dục nam vào bộ phận sinh dục nữ, với bất kỳ mức độ xâm nhập nào.

Như vậy, nếu hai bên trong mối quan hệ FWB, ONS của quý bạn đọc hoàn toàn tự nguyện khi quan hệ tuy nhiên chưa đủ 16 tuổi thì có thể bạn bị truy cứu trách nhiệm theo tội nêu trên.

3.2. Tội mua dâm người chưa đủ 18 tuổi:

Hiện nay, chưa có quy định pháp luật nào liên quan, giải đáp về vấn đề FWB, ONS có vi phạm pháp luật không. Tuy nhiên, dựa trên nghiên cứu, Luật Dương Gia đưa ra quan điểm như sau: vấn đề có vi phạm pháp luật hay không còn dựa vào khái niệm và bản chất của sự việc do đó, chúng ta không thể kết tội FWB, ONS là mua bán dâm trong trường hợp hai bên tự nguyện và đủ tuổi theo quy định pháp luật.

Trường hợp một trong hai bên trong mối quan hệ của FWB, ONS của quý bạn đọc chưa đủ 18 tuổi, và điều này có thể khiến bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua dâm người dưới 18 tuổi Điều 329 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2015, năm 2017), cụ thể:

– Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2021) thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

– Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, đối với người phạm tội một trong các trường hợp sau đây:

+ Mua dâm 02 lần trở lên;

+ Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

+ Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

– Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

+ Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

– Ngoài ra, Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

3.3. Tội hiếp dâm:

Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi tại sao tình một đêm lại có thể bị truy tố theo tội Hiếp dâm. Mặc dù đa số các trường hợp hai bên trong quan hệ FWB, ONS đều tự nguyện, tuy nhiên cần lưu ý rằng chúng ta không thể loại trừ khả năng các bên trong mối quan hệ FWB, ONS có tồn tại yếu tố cưỡng ép để giao cấu.

Trường hợp FWB, ONS hình thành từ việc cưỡng ép người dưới 16 tuổi giao cấu hoặc cưỡng ép để giao cấu thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2021), cụ thể như sau:

Thứ nhất, Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm đối với Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Thứ hai, Phạt tù từ 07 năm 15 năm đối với các trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có tổ chức;

+ Nhiều người hiếp một người;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục, chăm sóc, chữa bệnh;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây tổn hại, gây thương tích cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Thứ ba, Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đối với trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Gây tổn hại, gây thương tích cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

– Phạt từ từ 05 năm đến 10 năm đối với trường hợp phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp thứ hai, thứ ba nêu trên thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

Thứ tư, Ngoài ra Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

3.4. Vi phạm về chế độ hôn nhân một vợ một chồng:

Đồng thời, nếu mối quan hệ FWB, ONS mà hai bên cùng chung sống như vợ chồng đối với người đang có gia đình là hành vi vi phạm về chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng thì có thể phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

– Đối với hành vi có yếu tố cấu thành tội phạm thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 182 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, năm 2021), hành vi trên bị phạt cảnh báo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm nếu làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên ly hôn.