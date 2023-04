First name, Last name là gì?

Qua bài viết này e-dyario.org xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Last name là gì hot nhất được tổng hợp bởi E-Dyario

First name là gì? last name là gì? Cách điền First name, Last name trong các form đăng ký như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Khái niệm First name, Last name

First name là gì?

First name là Tên chính của một cá nhân khi sinh ra hoặc trong khi rửa tội để mọi người có thể dễ dàng xác định giữa các thành viên ở trong gia đình.

Hiện nay có nhiều nền van hoá thì First name có nghĩa là tên đã đặt và xuất hiện đầu tiên ở trong các nền văn hoá phương tây.

Vị trí của First name có thể khác nhau tuỳ thuộc vào nền văn hoá ở các quốc gia đó.

Last name là gì?

Last name là Họ, được gọi chung cho tất cả các thành viên trong một gia đình hoặc trong cùng một họ. Được xuất hiện sau First name ở trong các nền văn hoá phương tây, nhưng sẽ đúng ở trước First Name khi ở các nền văn hoá như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc…

So sánh First Name và Last Name

Về định nghĩa

First Name là tên được đặt cho một em bé khi mới được sinh ra và là tên chính ở trong giấy khai sinh hay CMND, được xuất hiện đầu tiên khi viết tên của một người.

Last Name là tên cuối cùng khi viết tên một cá nhân nào đó, đây là Họ, đại diện cho tên gia đình và là chung cho các thành viên khác ở trong một gia đình hoặc cùng 1 họ.

Về khía cạnh văn hoá

Với văn hoá phương tây thì First Name chính là tên riêng của một cá nhân và được xuất hiện đầu tiên trong các nền văn hoá phương Tây. First Name chính là tên của một cá nhân, là tên đầu tiên đại diện cho gia đình và phổ biến cho các thành viên khác ở trong cùng một gia đình.

Còn Last Name là tên gia đình của một cá nahan và gọi chung cho các thành viên khác ở trong gia đình. Còn đối với nền văn hoá Việt Nam hay Trung Quốc, Nhật Bản, Last Name đại diện cho tên đã được đặt và phân biệt một cá nhân với các thành viên khác ở trong cùng 1 gia đình.

Về hình thức

First Name thường là tên của Kito giáo và được sử dụng trong một tình huống thân thiện nhưng sẽ không được chính thức, còn Last Name là tên của gia đình, chủ yếu được sử dụng trong một hoàn cảnh chính thức.

Quy tắc sử dụng First Name, Last name

First Name + Middle Name + Last Name

Với:

First Name: Tên chính của bạn như: Loan, Nhi, Phương…

Middle Name: Là tên đệm của bạn như: Thị, Văn…

Last Name = Surname = Family Name: Là Họ của bạn như: Nguyễn, Lê, Đặng…

Hướng dẫn sử dụng First Name, Last Name, Middle Name vào form

Đối với các form đăng ký tài khoản ở nước ngoài như amazon, ebay hay bạn đang cần quảng cáo facebook ads hay google ads… thì công việc đầu tiên mà các website này sẽ yêu cầu bạn phải điền đầy đủ họ tên của bạn vào form đăng ký của họ.

Nhưng khi đó bạn sẽ gặp phải 2 hoặc 3 trường hợp để điền đầy đủ tên của bạn như sau:

1. Với form đăng ký yêu cầu đầy đủ là: First Name, Last Name và Middle Name

Lấy ví dụ tên của mình là: Nguyễn Mạnh Tiến

Thì cách viết firt name và last name chính xác nhất theo chuẩn nước ngoài như sau:

First Name: Tiến

Middle Name: Mạnh

Last Name: Nguyễn

2. Với form đăng ký chỉ có First Name và Last Name

Nếu website đó cung cấp ở trường hợp này thì bạn sẽ không thấy middle name ở đâu, nhưng bạn không thể bỏ tên đệp của bạn đi được, bởi nó sẽ không trùng với tên đầy đủ của bạn ở trong visa, khi đó sẽ rất khó khăn trong việc đăng ký yahoo, đăng ký facebook hay thanh toán trên amazon.

Với trường hợp này thì bạn chỉ cần nhập như sau:

First Name: Mạnh Tiến

Last Name: Nguyễn

Hoặc đối với 1 vài website thì bạn cũng có thể nhập như sau:

First Name: Tiến

Last Name: Nguyễn Mạnh

Hi vọng với những chia sẻ ở trên về First Name, Last Name là gì sẽ giúp bạn có thêm kiến thức cũng như cách nhập form đăng ký chính xác có First Name và Last Name nhé. Chúc các bạn thành công.