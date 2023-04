IB viết tắt là gì? Nghĩa đúng của từ IB trên Facebook

Khi nhìn thấy những tin tuyển dụng trên các hội nhóm Facebook, bạn sẽ thấy nhiều người viết Ib/Check IB mình… Vậy IB là gì? Bạn đã khám phá ra hay chưa? Hãy thử tìm hiểu những bí ẩn đằng sau từ IB mà chúng ta vẫn bắt gặp nhé.

IB là gì? Viết tắt của từ gì?

Ib là từ viết tắt của Inbox. Là từ ghép của In và Box.

In: tiếng Việt có nghĩa là “trong” ví dụ như trong nhà, trong công viên….

Box: tiếng Việt có nghĩa là “cái hộp”.

Dịch theo nghĩa thuần Việt thì ib hay inbox chính là hộp thư, hộp đựng thư.

Ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội, từ inbox được sử dụng rất nhiều và trở nên quá quen thuộc với giới trẻ.

Check Ib là gì? Check ib là viết tắt của cụm từ Check Inbox. Được hiểu khái quát là kiểm tra thứ gì đó trong hộp. Cụm từ này trong Facebook được hiểu với nghĩa là kiểm tra tin nhắn trong Messenger.

Đặc biệt ngày nay cụm từ này được sử dụng thường xuyên trong giới trẻ. Nếu bạn lướt Facebook thì sẽ thấy ở phần bình luận các bài đăng tuyển nhân viên hay bán hàng các bình luận: “Check ib giúp em ạ”, “check ib”. Được sử dụng khi bạn là người gửi tin nhắn trước và đưa ra yêu cầu người nhận kiểm tra tin nhắn đó. Rep Ib nghĩa là gì? Khi bạn gửi tin nhắn cho một ai đó và họ đang trả lời bạn. Đó là họ đang “Rep Ib” bạn. Nếu và ngược lại khi bạn trả lời tin nhắn cho một ai đó qua Facebook cũng có nghĩa là bạn đang Rep Ib họ.

Theo đúng ngữ nghĩa tiếng Anh thì Rep có nghĩa là vải thô. Nhưng ở đây Rep được hiểu là từ viết tắt của từ Reply, có nghĩa là trả lời. Và Rep Ib trong Facebook được hiểu là hành động trả lời tin nhắn của một ai đó. Like Ib là sao? Like Ib được hiểu có nghĩa khá giống các thuật ngữ ở trên, là viết tắt của cụm từ Like Inbox. Trong Facebook được hiểu là thích tin nhắn. Khi có ai đó gửi tin nhắn cho bạn, và bạn đồng ý với họ bạn có thể nhấn Like. Nhưng không chỉ mỗi Like mà ứng dụng Messenger còn hỗ trợ cho người dùng nhiều icon khác để bày tỏ cảm xúc. Có thể kể đến vui, buồn, phẫn nộ, bất ngờ,…

Trên Facebook Ib là gì?

Trên Facebook, từ inbox (ib) được sử dụng với ý nghĩa là nhắn tin, chat, nói chuyện riêng với nhau thông qua tính năng của Facebook Messenger. Việc nhắn tin này thường được những người dùng sử dụng để nhắn tin riêng với nhau, nhắn với một group chat hoặc với một fanpage nào đó trên Facebook.

Các nghĩa thường dùng trên Facebook:

Rep ib (reply inbox): Nghĩa là trả lời tin nhắn.

Check ib: Nghĩa là kiểm tra tin nhắn.

Ib riêng: Nghĩa là nhắn riêng với nhau bằng Messenger.

Ib page là gì? Hiện nay, xu hướng bán hàng online trên Facebook rất phổ biến. Những cơ sở kinh doanh sẽ lập ra trang page bán hàng và khách hàng muốn tư vấn sản phẩm sẽ ib cho page để được tư vấn và báo giá.

Seen ib? Trong phần inbox, khi bạn gửi tin nhắn cho ai đó mà họ đã mở ra đọc thì sẽ hiển thị trong hộp thư đến dòng chữ “seen” (nếu ứng dụng cài đặt tiếng Anh). Seen ib là đã xem, đã đọc tin nhắn.

Vậy nên khi có ai đó yêu cầu bạn check inbox hay check ib thì hãy nhớ kiểm tra tin nhắn để xem người đó muốn nhắn gửi gì tới bạn nhé.

Hướng dẫn ib trên Facebook

Ngày nay, việc ib trên Facebook không còn xa lạ với người dùng mạng xã hội này. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về cách sử dụng ib trên facebook. Dưới đây là một số cách sử dụng ib trên facebook đơn giản, hiệu quả.

IB là gì? Muốn gửi tin nhắn làm thế nào?

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng ib để gửi tin nhắn đến ai đó thì đầu tiên bạn phải đăng nhập tài khoản Facebook của bạn trên Messenger.

Để sử dụng tính năng gửi và trả lời Ib trong tài khoản Facebook của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng “Messenger” trong giao diện Facebook. Có thể đăng nhập bằng thiết bị bất kỳ như điện thoại, máy tính.

Bước 2: Chọn tên người bạn muốn gửi Ib, nhập tên người đó vào thanh tìm kiếm (tin nhắn có thể gửi cho bạn bè trên Facebook hoặc người lạ, trường hợp này sẽ hiển thị ở dạng tin nhắn chờ).

Bước 3: Nhập nội dung tin nhắn cần Ib, sau đó nhấp “Gửi” hoặc dấu mũi tên để gửi tin nhắn. Ngoài ra, việc Ib trên Facebook còn cho phép người dùng gửi các tệp phương tiện (hình ảnh, ghi âm,…), hoặc các file hay tài liệu có dung lượng dưới 50Mb (word, powerpoint,…). Tiện ích này rất có lợi trong việc trao đổi học tập hoặc công việc trong cơ quan.

Khi muốn kiểm tra hộp thư

Trong trường hợp bạn muốn kiểm tra tin nhắn được gửi đến ib của bạn thì chỉ cần kích chuột vào biểu tượng messenger hình tia chớp ở phía trên cùng bên phải màn hình. Tại đây, sẽ hiển thị danh sách những tin nhắn mà người khác gửi cho bạn.

Lưu ý: Khi có tin nhắn của người lạ (người chưa kết bạn trên Facebook) thì tin nhắn sẽ bị ẩn và được lưu trong phần tin nhắn chờ.

Lỗi khi ib trên Facebook thì làm thế nào?

Có 2 nguyên nhân chính cho vấn đề này:

Người gửi tin nhắn đã bị chặn bởi người nhận. Điều đó sẽ được thông báo khi gửi tin bằng dòng thông báo “Bạn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện”.

Khi kết nối Internet của bạn đột nhiên bị mất thì ứng dụng Messenger cũng dừng hoạt động. Tin nhắn sẽ được gửi đi khi có kết nối mạng trở lại.

Trên đây là những gì bạn cần biết liên quan đến Ib – một thuật ngữ viết tắt thông dụng trong giới trẻ. Qua đây bạn đã hiểu Ib là gì rồi phải không nào? Hãy dùng Ib cho phù hợp bạn nhé.