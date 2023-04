Hình ảnh hài hước về tình yêu, bựa và vui nhộn “cười vỡ bụng”

Hình ảnh hài hước về tình yêu với những bức hình vợ chồng siêu bựa nhất thế giới, hôn nhau vui nhộn, tình yêu tan vỡ hay yêu xa chế cười vỡ bụng…

Nếu ta nghĩ tình yêu là luôn vui, là suôn sẻ, là êm đềm thì cần xem xét lại. Vì chính điều này rất dễ làm tình cảm trở nên nhạt nhẽo và đơn điệu. Cho nên pha chút hài hước vào những câu chuyện hàng ngày sẽ làm tình yêu trở nên màu sắc hơn, rực rỡ hơn. Đây không phải là bí quyết giữ tình yêu bền vững, cũng không phải là cách thức thay đổi tình yêu. Mà là cuộc cách mạng làm thay đổi diện mạo với những ảnh tình yêu một cách đẹp hơn, tươi hơn và sống động hơn.

Hình ảnh hài hước về tình yêu vui nhộn

Lạng mạn, nồng nàn và say đắm là những hương vị làm con tim ta trở nên choáng ngợp. Nó lung linh và huyền ảo, làm hai con tim hoà quyện vào nhau để rồi say đắm và kết nối, gắn bó vào nhau. Có thể lạng mạn, nồng nàn, say đắm không là yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu nhưng đây là thứ không thể thiếu trong tình yêu mà còn là sự mong muốn, khát vọng của mỗi người yêu nhau. Và điều gì sẽ xảy ra nếu sự lãng mạn đó, có pha chút hài hước, thú vị?

Yêu đơn phương không thể nói thành lời, đây chắc hẳn là cảm xúc mà đa phần những người đang yêu đều cho rằng: đau đớn và xót xa. Tuy nhiên, nếu nhìn khác đi một chút, tình đơn phương rất đẹp, đáng ngưỡng mộ và ca ngợi bởi sự hi sinh, tình cảm dành cho người mình yêu là không vụ lợi, không cần hồi đáp. Những ai đã yêu đơn phương hoặc được yêu đơn phương hãy thầm cảm ơn mối cơ duyên đó như một sự may mắn mà chẳng phải ai cũng có được. Gặp người mình yêu đã khó, được yêu càng khó hơn. Vì thế nếu không đến được với nhau hãy dành cho nhau sự tôn trọng và sự xúc cảm mãnh liệt cho người yêu.

Một màu sắc hoàn toàn khác mang tính giải trí khi nói về tình yêu, đó là hài hước bựa. Sự sáng chế độc đáo từ chất hài kèm vào những giá trị, ý nghĩa sâu sắc về tình yêu vừa mang đến nụ cười sảng khoái vừa để lại trong lòng những người đang yêu một dấu chấm hỏi đáng suy ngẫm, tuy thô nhưng thật. Hình ảnh hài hước về tình yêu là những giọt mưa vui nhộn cho tình yêu thêm sảng khoái và mới mẻ hơn.

Không chỉ có thi nhân hay nghệ sĩ mới lấy tình yêu làm cảm hứng sáng tác mà những người yêu nhau cũng có khả năng tạo nên những sản phẩm rất độc đáo (hiểu theo cách nào đó). Nó tái hiện một hiện thực trần trụi và thô tục nhưng không kém phần nghệ thuật cá nhân.

Khi yêu ai cũng cần sự nghiêm túc dành cho nhau nhưng không có nghĩa không dùng những hình ảnh ví von (có thể xem là không nghiêm túc) để làm tình yêu thêm sắc màu. Đó là sự hài hước cần thiết, cần thiết cho những cảm xúc mới lạ, hấp dẫn trong tình yêu. Những hình ảnh hôn nhau lãng mạn nhưng hài hước sẽ là những sự đột phá trong sáng tạo mà những ai đang yêu cần tìm kiếm cái gì đó mới lạ để nói về tình yêu của mình.

Và giờ đây, các bạn đã tìm thấy tình yêu thú vị thế nào rồi chứ? Những thứ đơn giản, trần tục không phải là điều gì ghê ghớm cả, mà còn là sự mới mẻ cho bất kỳ tình yêu nào nếu chúng ta dùng đúng lúc, đúng chỗ. Vì thế hãy nêm vào những hương vị như vậy bằng những hình ảnh hài hước về tình yêu để nồi soup ngọt ngào luôn tỏa ngát hương, để tình yêu mãi bền chặt và ý nghĩa.