Hình Ảnh Hài Hước Về Bộ Phận Sinh Dục Nam, Sướng Trước Khổ Sau Thế Mới Đau :)

Ở nam giới, bộ phận sinh dục chịu trách nhiệm cho khả năng tình dục và chức năng duy trì nòi giống. Hãy cùng tìm hiểu hình ảnh bộ phận sinh dục nam bằng người thật thông qua bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về cấu tạo và chức năng của chúng.

Hình ảnh bộ phận sinh dục nam bằng người thật

Ngoài các chức năng về bài tiết thì bộ phận sinh dục nam còn là cơ quan đóng vai trò rất quan trọng đối với khả năng sinh sản, duy trì nòi giống ở nam giới. Thế nhưng, trong một số trường hợp bộ phận sinh dục nam bất thường dẫn đến những trở ngại trong quá trình quan hệ tình dục, nặng hơn có thể mất đi khả năng quan hệ tình dục.

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ hình ảnh cơ quan sinh dục nam bình thường cùng với thông tin các bộ phận trong cơ quan sinh dục của nam giới. Hi vọng những thông tin này có thể giúp bạn có thêm những thông tin cần thiết về cấu tạo bộ phận sinh dục nam bình thường.

Cấu tạo bộ phận sinh dục nam bên ngoài

Cấu tạo bộ phận sinh dục nam bên ngoài là những cơ quan mà nam giới có thể nhìn và chạm thấy được. Chúng bao gồm bìu và dương vật.

Bìu

Bìu là bộ phận có bề mặt ngoài giống như một túi da mỏng và dai. Da bìu rất nhạy cảm với nhiệt độ bên ngoài, chúng không có lớp mỡ dưới da mà có rất nhiều tuyến mồ hôi để tỏa nhiệt. Khi nhiệt độ bên ngoài giảm xuống, da bìu sẽ co lại gần hơn về phía cơ thể. Ngược lại, khi nhiệt độ bên ngoài tăng lên, da bìu sẽ giãn ra xa cơ thể hơn. Điều này nhằm đảm bảo tinh hoàn luôn có nhiệt độ thấp hơn một chút so với cơ thể, tạo điều kiện cho tinh hoàn có thể sản sinh tinh trùng khỏe mạnh.

Dương vật

Hình ảnh bộ phận sinh dục nam quan trọng nhất là dương vật. Dương vật có hình trụ, ở giữa hai háng, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp da mỏng mịn. Dương vật gồm có 2 thể hang và một thể xốp, nhiều mạch máu nhỏ chạy dọc theo chiều dài của nó. Chạy suốt trung tâm mô xốp là miệng niệu đạo là một ống hẹp dùng để vận chuyển nước tiểu và tinh dịch ra ngoài qua lỗ tiểu.

Đây là bộ phận duy nhất trong cơ thể có khả năng cương cứng mà không cần sự trợ giúp của một cơ bắp nào. Ở trạng thái xìu, dương vật có nhiệm vụ bài tiết nước tiểu. Dương vật ở trạng thái cương cứng có chức năng sinh hoạt tình dục và duy trì nòi giống thông qua cơ chế xuất tinh.

Cấu tạo bộ phận sinh dục nam bên trong

Tinh hoàn

Mỗi nam giới đều có 2 tinh hoàn, hình bầu dục, nặng khoảng 10 – 15 gram. Tinh hoàn được bao bọc bởi màng, treo ở trong bao tinh hoàn, có nhiệm vụ sản xuất tinh trùng và tiết ra hormone testosterone. Kết cấu quan trọng nhất của tinh hoàn là các ống tinh nhỏ và cong, tinh trùng được sản xuất ra từ đây.

Túi chứa tinh trùng

Túi chứa tinh trùng có hình trăng non, dính chặt vào phần đầu và phần bờ sau của tinh hoàn, 2 túi tinh thông liền với các ống tinh trong tinh hoàn. Túi chứa tinh trùng được chia thành 3 phần, gồm có đầu, thân, đuôi. Bao ở ngoài túi tinh có 3 tầng màng, tầng ngoài cùng là màng vỏ, tầng giữa là màng trắng và tầng trong cùng là màng huyết quản. Túi chứa tinh trùng là nơi chứa tinh trùng, hơn nữa nó còn có chức năng cung cấp môi trường thích hợp cho tinh trùng chín cả về hình thái và chức năng, thông qua quá trình ở túi chứa tinh trùng, tinh trùng dần dần có được khả năng vận động và khả năng thụ tinh.

Ống dẫn tinh và ống phóng tinh

Ống dẫn tinh là phần kéo dài trực tiếp của túi chứa tinh trùng, độ dài khoảng 50 cm, thành ống tương đối dày nhưng khoang ống nhỏ. Ống dẫn tinh bắt nguồn từ đầu cuối của túi chứa tinh trùng, đi vào trong xương nhỏ của khoang chậu, cuối cùng đi vào phía sau của đáy bàng quang. Hai bên của ống dẫn tinh dần hẹp lại, khoang ống phình to ra, hình thành bụng ống dẫn tinh. Đầu dưới bụng ống nhỏ lại, hợp với ống bài tiết của tuyến bao tinh tạo thành ống phóng tinh, ống phóng tinh dài khoảng 2 cm, xuyên vào tuyến tiền liệt, miệng nằm ở ngang phía trước của niệu đạo.

Tuyến túi tinh

Tuyến túi tinh nằm ở phía sau đáy bàng quang, cạnh ngoài bụng ống dẫn tinh, là cơ quan có dạng túi hình bầu dục, ống bài tiết của nó hợp với đầu cuối của ống dẫn tinh thành ống phóng tinh. Tuyến túi tinh tiết ra dịch thể dạng dịch dính, 60% tinh dịch là do dịch này cấu thành, trong đó có chứa đường glucose và chất của tuyến tiền liệt.

Tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt có đầu trên to rộng ở gần đáy bàng quang, đầu dưới nhỏ hẹp hướng xuống phía dưới. Khi đạt được cao trào trong sinh hoạt tình dục, tổ chức cơ tiền liệt tuyến co lại, làm dịch của tuyến tiền liệt phóng ra, dịch thể đi qua ống dẫn tuyến vào niệu đạo. Tinh dịch đi vào niệu đạo bao gồm tinh trùng ở trong tinh hoàn và túi đựng tinh, dịch thể của tuyến túi tinh và dịch của tuyến tiền liệt. Cơ niệu đạo sẽ co lại làm tinh dịch được phóng vào liên tục, quá trình này gọi là phóng tinh. Nam giới trưởng thành thì mỗi lần phóng tinh khoảng 2 đến 5 ml, phóng ra khoảng 300 đến 500 triệu tinh trùng.

Kích thước dương vật

Trên 90% chị em phụ nữ cho biết, họ cảm thấy thỏa mãn và dễ dàng lên đỉnh hơn khi bạn tình sở hữu một “cậu bé” lý tưởng. Điều đó chứng tỏ, kích thước dương vật có ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc, tâm lý và khoái cảm của cả hai trong “chuyện ấy”.

Chính vì lý do đó, hình dáng, kích thước dương vật trở thành vấn đề được rất nhiều nam giới quan tâm. Tuy nhiên, theo đánh giá từ các chuyên gia cho biết, kích thước của dương vật không phụ thuộc vào thời gian dậy thì sớm hay muộn. Mà phụ thuộc nhiều hơn vào lượng hormone tiết ra trong độ tuổi dậy thì.

Do đó, sẽ rất khó để đưa ra một kích cỡ chuẩn cho “cậu nhỏ”. Bởi thực tế, kích thước dương vật sẽ phụ thuộc vào yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng, sức khỏe, gen chung của cộng đồng…

Nhìn chung, kích thước dương vật sẽ đạt đến mức chuẩn khi nam giới bước vào độ tuổi từ 18 – 21 tuổi. Đối với người Việt Nam, kích thước dương vật thường ước tính trong khoảng kích cỡ sau:

Chiều dài dương vật khi mềm: 5 – 9cm (± 1.7cm)Chu vi dương vật khi mềm: 6.6 (± 1.7cm)Chiều dài dương vật khi cương: 11.2cm – 18cm (± 1.8cm)Chu vi dương vật khi cương: 8.8cm (± 1.8cm).

Nếu dương vật khi ở trạng thái bình thường có kích thước ngắn hơn 5cm thì được coi là dương vật ngắn. Lúc này, nam giới cần chủ động tìm gặp bác sĩ để có những giải pháp can thiệp kịp thời.

Các bệnh liên quan đến dương vật

Dương vật là một cơ quan quan trọng thực hiện chức năng tình dục, duy trì nòi giống. Vì vậy, bất cứ vấn đề tổn thương nào xảy ra tại bộ phận này đều tác động rất lớn đến vấn đề sinh sản, sinh lý ở nam giới.

Cụ thể, dưới đây là một số các bệnh liên quan đến dương vật phổ biến nhất mà phái mạnh nên biết. Điều này không chỉ giúp bạn sớm biết cách phòng tránh mà còn chủ động hơn trong việc phát hiện và chữa trị đúng thời điểm:

Bệnh viêm bao quy đầu

Là tình trạng bao quy đầu bị viêm nhiễm, sưng tấy do tác nhân vi khuẩn, nấm xâm nhập và gây bệnh.

Ngoài ra, nam giới bị dài/hẹp bao quy đầu, nếu không được thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu sớm, cũng chính là lý do khiến chất bẩn, bựa sinh dục không được đẩy hết ra ngoài, tích tụ lâu ngày, gây viêm bao quy đầu.

Bệnh viêm bao quy đầu nếu không được chữa trị dứt điểm, có thể gây tái phát nhiều lần. Cơn đau nhức, sưng tấy khiến nam giới giảm ham muốn tình dục, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dương vật rất cao.

Bệnh rối loạn cương dương

Là tình trạng nam giới không có khả năng đạt được và duy trì sự cương cứng của dương vật, để thực hiện các hoạt động tình dục một cách trọn vẹn.

Bệnh lý này trở thành nguyên nhân đổ vỡ của rất nhiều gia đình. Bởi tỷ lệ nam giới trẻ tuổi mắc bệnh ngày càng gia tăng. Do đó, khi có các triệu chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm… nam giới cần chủ động tìm gặp bác sĩ càng sớm, càng tốt.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục

90% nam giới mắc các bệnh lậu, sùi mào gà, giang mai… được xác định nguyên nhân do quan hệ tình dục không an toàn gây ra.

Các bệnh lý kể trên không chỉ gây ra các tổn thương, u nhú, mụn mủ tại dương vật… mà một khi các loại virus, vi khuẩn gây bệnh không được khống chế, sẽ lây lan nhanh chóng đến các cơ quan lân cận.

Từ đó, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm nam khoa, bệnh nhiễm trùng máu, thậm chí là ung thư dương vật.

Bệnh viêm niệu đạo

Đây là một trong những căn bệnh phổ biến tại cơ quan sinh dục nam. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do bệnh lậu hoặc bệnh Chlamydia.

Ngoài việc gây ra triệu chứng đau buốt khi tiểu tiện, đau rát, khó chịu tại dương vật… Bệnh viêm niệu đạo nếu không được điều trị dứt điểm, rất dễ tái phát và hình thành các bệnh viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm bao quy đầu, viêm tuyến tiền liệt…

Bệnh ung thư dương vật

Dù rất hiếm gặp nhưng đây là bệnh lý vô cùng nguy hiểm được các chuyên gia khuyến cáo. Bởi căn bệnh này thường phát triển âm thầm, do các tế bào phát triển thành ung thư sau đó hình thành các khối u.

Nếu phát hiện muộn và xử trí không đúng cách, ung thư dương vật có thể là nguyên nhân cướp đi tính mạng của bạn.

Cách vệ sinh dương vật

Như đã đề cập ở trên cho thấy, có rất nhiều bệnh lý hình thành tại cơ quan sinh dục nam. Hầu hết các căn bệnh này đều ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, chức năng sinh lý, sinh sản ở nam giới.

Vì vậy, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, nam giới cần biết cách vệ sinh dương vật an toàn và đúng nhất ở dưới đây:

Trước khi vệ sinh cơ quan sinh dục, nam giới cần chuẩn bị

Nước sạch.

Dung dịch vệ sinh chuyên dụng do bác sĩ chuyên khoa khuyên dùng.

Khăn bông mềm, khô, độ thấm hút tốt.

Thực hiện vệ sinh

– Vệ sinh vùng bao quy đầu:

Bao quy đầu là một vị trí khá nhạy cảm, khi vệ sinh hãy chú ý lộn bên trong bao quy đầu ra và rửa sạch bằng xà phòng và nước ấm.

Tuyệt đối không xịt rửa với lực nước quá mạnh, vì có thể gây tổn thường cho bao quy đầu và đẩy cặn bẩn vào sâu bên trong hơn.

Vệ sinh vùng mu

Vung lông mu rập rạp chính là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn trú ngụ. Vì thế, để vệ sinh sạch sẽ, nam giới nên tỉa gọn gàng vùng này.

Dụng cụ để tỉa lông mu cần sử dụng sản phẩm chuyên dụng. Khử trùng sản phẩm trước và sau khi sử dụng.

Vệ sinh vùng tinh hoàn

Giữa các nếp gấp da ở dương vật và tinh hoàn là nơi chứa nhiều chất bẩn nhất. Do đó khi vệ sinh cần chú ý mát xa nhẹ nhàng vị trí này bằng xà bông/dung dịch vệ sinh. Sau đó xả lại bằng nước sạch và dùng khăn bông mềm để lau khô.

Các bước vệ sinh cơ quan sinh dục nam thường không quá khó. Và bạn nên thực hiện đều đặn 1-2 lần/ngày. Vào những ngày nắng nọc, hoặc lao động, làm việc nặng nhọc, bạn có thể vệ sinh “cậu nhỏ” nhiều hơn.

Duy trì thói quen vệ sinh và chăm sóc dương vật đúng cách chính là giải pháp an toàn giúp bạn bảo vệ “cậu nhỏ”. Đồng thời, loại bỏ hoàn toàn các chất cặn bẩn, cặn nước tiểu, bã nhờn, giữ cho dương vật luôn sạch sẽ và khô thoáng.

Cách thức vận hành cơ quan sinh dục nam

Khi có ham muốn tình dục hoặc dương vật được kích thích, cơ thể sẽ phát ra một tín hiệu từ não bộ chuyển đến trung tâm gây cương ở tủy sống, tín hiệu sau đó sẽ được gửi tiếp đến mô cương nằm trong 2 thể hang qua sự dẫn truyền của các sợi thần kinh thể hang.

Kết quả là các động mạch thể hang, các động mạch nhỏ, kể cả động mạch xoắn được giãn nở, máu sẽ được bơm dồn vào các hang mạch máu làm tăng áp lực trong các hang. Các hang này đè ép lên các tĩnh mạch vốn dĩ có thành mạch máu rất mỏng làm cho nó bị xẹp xuống, như thế máu sẽ ứ lại, không thoát ra trở về được nên đã gây cương cứng để nam giới có thể thực hiện các hoạt động tình dục.

Theo mức độ kích thích tăng dần, ngày càng nhiều tinh trùng được tích trữ trong mào tinh theo ống dẫn tinh đi lên, tinh dịch tiết ra từ ống dẫn tinh, bóng tinh, túi tinh và tuyến tiền liệt cũng càng lúc càng tăng, áp suất trong niệu đạo ở khoảng tuyến tiền liệt căng phồng lên như củ hành với một số lượng tinh dịch tiết ra gấp nhiều lần, áp suất vượt qua giới hạn cho phép sẽ làm cho đầu phía dưới bị bịt kín phải bung ra.

Nhờ sự bung ra của cơ vòng phía dưới, các cơ nền đáy chậu như cơ hành hang, cơ ngồi hang, các cơ nền trong tuyến tiền liệt, các cơ nằm trong thành túi tinh, ống tinh đồng loạt co bóp liên tục tạo ra một sức đẩy cực kỳ mạnh làm cho toàn bộ tinh dịch được bắn ra ngoài từng đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng trên dưới một giây, có khoảng từ 3 – 10 đợt như vậy trong một lần xuất tinh ở nam giới.