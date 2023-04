Chibi là một thể loại được yêu thích trong giới trẻ, từ khi ra mắt đến nay chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc cách điệu các nhân vật hoạt hình, anime với phiên bản đầu to, tay chân ngắn củn cỡn như búp bê đã khiến nhân vật trông thật cute. Bangxephang.com không để bạn đợi lâu, mời bạn chiêm ngưỡng bộ sưu tập hình ảnh chibi cute dễ thương nhất ngay nào!

Bạn đang xem bài viết: 100++ hình ảnh chibi cute dễ thương nhất

Chibi có nghĩa là gì ?

Chibi là tiếng lóng của Nhật Bản có nghĩa là “nhỏ” hoặc “ngắn”. Nó thường được áp dụng cho các đồ vật, động vật hoặc con người (ví dụ: một người thấp bé hoặc một đứa trẻ nhỏ).

Khi chibi được sử dụng trong manga và anime, nó có xu hướng mang ý nghĩa tích cực, dễ thương . Nhưng trong thực tế, cuộc trò chuyện của con người có thể không. Trên thực tế, hầu hết thời gian, việc gọi ai đó là chibi sẽ làm tổn thương cảm xúc của họ. Nhưng nó có thể được sử dụng để thể hiện tình cảm, nếu bạn biết phải nói gì và nói như thế nào.

Hãy nghĩ theo cách này: nếu bạn đến gặp một người thấp hơn mức trung bình và nói “Này, nhóc lùn,” hoặc “Hey cô gái nhỏ”, bạn nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào? Có khả năng là họ sẽ tức giận một chút (nếu chỉ lặng lẽ ở bên trong, chờ đợi để trả thù bạn đấy. Nhưng có lẽ không. Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với người ấy, đó có thể là một dấu hiệu của tình cảm. Giống như gọi con bạn là “munchkin.” Một tên gọi có thể khó khăn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Thậm chí còn khó khăn hơn trong một giây.

Hình ảnh chibi động cute nhất

Hình ảnh chibi cute này mà gửi cho crush thì chỉ có đổ đứ đừ!

Lưu hình ảnh chibi cute này về chúc crush ngủ ngon thôi nào!

Hình ảnh chibi được ăn ngon cực cute

Quá đỗi dễ thương cho chiếc hình ảnh chibi cute này!!!

Hình ảnh chibi cute về thỏ con

Hình ảnh chibi thỏ hồng siêu cấp cute!!!

Thêm một chú thỏ chibi cute được ru ngủ nè!

Hình ảnh chibi cute dễ thương nhất của Among Us

Dưới đây là những hình ảnh chibi cute dễ thương nhất của Among Us. Bạn đọc cũng có thể xem cách vẽ Among Us đẹp nhất ngay tại đây.

Hình ảnh chibi cute nhưng cũng không kém phần ngộ nghĩnh

HOT: Hình ảnh anime ngầu lòi nhất quả đất

Hình ảnh chibi cute về những bạn mèo xinh xắn

Hình ảnh mèo chibi ăn chips cực cute dễ thương

Cùng khám phá thêm những bộ sưu tập hình ảnh đẹp tại chuyên mục Kho ảnh đẹp để tậu cho mình chiếc hình ưng ý nhất nào!

Hình ảnh chibi cute các nhân vật hoạt hình

Tổng kết

Hi vọng bộ sưu tập hình ảnh chibi cute siêu cấp này của bangxephang.com sẽ mang đến cho bạn những hình ảnh yêu thích để cài hình nền điện thoại, avatar,…