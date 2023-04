Friend with benefit là gì? Được và mất của friend with benefit

Thuật ngữ friend with benefit chỉ hai người có mong muốn quan hệ tình dục, muốn âu yếm, chia sẻ sự thân mật cùng nhau, tham gia một số hoạt động bình thường như xem phim cùng nhau, ngủ chung và âu yếm nhau.

Mối quan hệ không có sự ràng buộc hay sự cam kết trong mối quan hệ, thiếu sự kết nối cảm xúc, hay sự trách nhiệm vẫn có sức hút của riêng nó vì một số lý do như:

Có những người có nỗi sợ hãi về sự thân mật hoặc có chấn thương tâm lý do bị lạm dụng nên họ muốn bước vào mối quan hệ FWB mà không phải hy sinh cảm giác an toàn khi không có sự cam kết.

Một số người không có hứng thú và không mong muốn có tình cảm lãng mạn, chỉ muốn có một mối quan hệ mở để đáp ứng được nhu cầu tình dục nên FWB là lựa chọn phù hợp với họ.

Cuối cùng, liên quan tới sức khoẻ tâm lý, do mức oxytocin thấp hơn (Hóa chất thúc đẩy sự liên kết giữa người với người) khiến họ không có mong muốn ràng buộc hay có nhu cầu kết nối cảm xúc sâu sắc khi tận hưởng cảm giác kết nối, gần gũi về mặt thể xác.

Bạn có nên bắt đầu mối qua hệ FWB không?

Trước khi bước vào mối quan hệ friend with benefit, bạn cần cân nhắc, hiểu rõ tâm tư, mong muốn của hai bên: Chính bản thân mình và đối phương muốn gì cho mối quan hệ này. Sau đó cùng trao đổi rõ ràng và thẳng thắn với nhau trước khi bắt đầu mối quan hệ FWB như:

Cả hai đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về mặt cảm xúc và những rủi ro có thể xảy ra sau này như: các bệnh lây qua đường tình dục, mang thai, có cảm xúc dính mắc với người kia,…

Cả hai có thể làm đúng nguyên tắc quan tâm nhau, quan hệ tình dục với nhau nhưng không xen vào các mối quan hệ xung quan khác hay đòi hỏi về tương lai như mối quan hệ nghiêm túc hay hôn nhân

Luôn luôn tôn trọng, tử tế với nhau

Việc không thực hiện cam kết, hay không có điều lãng mạn xảy ra không có nghĩa là hai bên không quan tâm đến sức khoẻ tình dục của nhau. Quan hệ tình dục bình thường vẫn cần sự tử tế và sự nhạy cảm để hai bên điều được hạnh phúc, thỏa mãn và an toàn về sức khoẻ.

Nên tránh friend with benefit khi nào?

Nếu bạn thuộc người truyền thống có mong muốn có mối quan hệ cổ điển thì đây không phải là mối quan hệ bạn nên thử. Bởi bạn sẽ không thích sự lấp lửng, và quan hệ chung với người khác trong các mối quan hệ.

Cách giữ mối quan hệ friend with benefit lành mạnh

Đặt ra cho cả hai nguyên tắc và những giới hạn

Nên làm rõ những mong đợi của cả hai. Trao đổi những hành vi tình dục mà bạn mong muốn cũng như giới hạn bạn có thể chấp nhận được. Cách tương tác với nhau, không tham gia và liên quan tới những mối quan hệ khác, sự riêng tư của đối phương.

Giao tiếp cởi mở

Luôn trao đổi một cách cởi mở, thành thật với nhau. Để tránh sự nhầm lẫn, hiểu sai tín hiệu từ đối phương, vô tình tạo cảm giác tổn thương cho một trong hai

Thỏa thuận hai bên

Để tránh sự đau đớn hay tình huống khó xử sau này, bạn nên thỏa thuận về thời gian cho mối quan hệ. Biết khi nào nên kết thúc mối quan hệ nếu nó không phải là cảm xúc hay mối quan hệ độc hại. Ví dụ sau khi quan hệ tình dục, bạn không cảm thấy hạnh phúc mà lấp đầy bởi sự hối hận và thất vọng. Lúc này, cả bạn cần chân thật và trò chuyện với đối tác FWB của bạn có nên kết thúc hay không.

Làm rõ mong đợi và các điều kiện của đối tác

Khi bước vào mối quan hệ FWB, bạn cần hiểu rằng đây không phải là một mối quan hệ một một (một vợ một chồng). Trên thực tế, một trong hai bạn có thể có các mối quan hệ FWB khác. Ngoài việc bảo vệ sức khỏe thể chất, sức khỏe tình dục thì bạn cũng nên chú ý sức khỏe tinh thần, cảm xúc của mình. Bởi bạn cần hiểu rằng mối quan hệ FWB có thể kết thúc bất cứ lúc nào, với bất kỳ lý do gì.

Lưu ý nên luôn sử dụng các biện pháp bảo vệ và cần kiểm tra thường xuyên các bệnh về lây truyền tình dục STI để không có hệ luỵ nuối tiếc sau này.

Hy vọng bạn đọc đã cho mình câu trả lời friend with benefit là gì và những điều được và mất trước khi bước vào mối quan hệ friend with benefit. Để giữ mối quan hệ friend with benefit lành mạnh, từ đó đảm bảo sức khỏe tinh thần và sức khỏe tình dục được an toàn cho chính mình!