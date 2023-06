Freelancer là gì ? và những điều cần biết về Nghề kiếm tiền tự do này

>> Một số cách kiếm tiền phổ biến khi đi du học

Freelancer là gì?

Freelancer, hay còn gọi là những người làm việc tự do, là những người được trả tiền để thực hiện công việc cho khách hàng, chủ dự án mà không có sự ràng buộc về thời gian hay địa điểm làm việc. Đúng như tính chất “free” của công việc, những người làm việc tự do được phép làm việc cho nhiều người sử dụng lao động cùng một lúc, miễn là hoàn thành công việc theo đúng tiến độ.

Freelancer là làm gì?

Có rất nhiều công việc freelance khác nhau, tuỳ thuộc vào chuyên môn và sở thích của bạn. Sau đây, cùng tham khảo những công việc freelance phổ biến nhất:

Viết lách: Nếu bạn yêu thích những con chữ, viết lách là công việc dành cho bạn. Bạn có thể đảm nhận những dự án tạo nội dung trên trang web, mô tả sản phẩm cho những cửa hàng trực tuyến hay tạo nội dung bài đăng trên facebook. Bạn cũng có thể thử sức với việc viết bài cho các báo, tạp chí về những lĩnh vực bạn yêu thích hay có chuyên môn.

Dịch thuật: Nếu bạn thông thạo một ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Pháp,…, bạn có thể nhận những dự án dịch thuật trên giấy hay trên phim. Bên cạnh đó, đừng quên trau dồi vốn từ tiếng Việt của mình.

Thiết kế: Không chỉ cần sử dụng thành thạo một số phần mềm và công cụ nhất định, bạn cần có sáng tạo để hoàn thành yêu cầu từ khách hàng. Làm việc trong lĩnh vực này, bạn có thể nhận những dự án như thiết kế logo cho công ty, thực hiện bản trình chiếu power point hay chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh cho những quảng cáo xuất hiện trên báo, tạp chí.

Lập trình: Làm việc trong lĩnh vực này, bạn sẽ được giao nhiệm vụ lập trình website, thiết kế ứng dụng điện thoại hay phát triển phần mềm. Bạn cũng có thể cung cấp những dịch vụ như tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO), quản lí hay phân tích cơ sở dữ liệu. Việc có những kiến thức cơ bản về lập trình như HTML, CSS, Javascript, jQuery, Python, PHP là điều bắt buộc cần thiết với một lập trình viên tự do.

Ưu, nhược điểm của hình thức làm việc tự do

Cùng Hotcourses phân tích một số mặt ưu, nhược điểm của hình thức làm việc freelancer. Bạn có thể dựa trên những gợi ý này để quyết định xem hình thức freelancer có phù hợp với mình không.

Ưu điểm:

Sự linh hoạt: Thay vì có mặt tại nơi làm việc trong khung thời gian cố định, bạn có thể lựa chọn làm việc vào khoảng thời gian bạn thấy tập trung nhất hay bất cứ nơi đâu bạn muốn như ở nhà, quán cafe, thư viện hay thậm chí là làm việc khi đang đi du lịch.

Chủ động kiểm soát công việc: Làm freelance cho phép bạn toàn quyền lựa chọn công việc hay người chủ dự án mà bạn cảm thấy phù hợp. Nếu công việc đó không đúng chuyên môn của bạn hay tiền lương quá thấp, bạn có thể từ chối nó mà không có bất cứ ràng buộc gì và nhanh chóng tìm một công việc khác.

Cải thiện kĩ năng: Freelancer sẽ tiếp nhận nhiều yêu cầu khác nhau từ các chủ dự án, được thực hành ngày càng nhiều và có nhiều phương thức làm việc tối ưu và hiệu quả hơn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng đàm phán, kĩ năng giao tiếp hay nhận được nhiều cơ hội hợp tác hấp dẫn.

Khách hàng quốc tế: Vì hầu hết các công việc freelance được tuyển dụng trực tuyến, bạn có thể làm việc với những chủ dự án đến từ các quốc gia khác nhau, gặp gỡ với nhiều người làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội khác để phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Nhược điểm:

Đòi hỏi kỉ luật và tự giác cao: Làm việc tự do ở nhà có thể khiến bạn rơi vào tình trạng lười biếng hay trì hoãn. Chính vì thế, bạn cần sự tự giác cao trong công việc, chủ động sắp xếp thời gian làm việc và chịu trách nhiệm về các dự án, tiến độ công việc trước khách hàng.

Cạnh tranh cao: Bạn sẽ luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh bất kì lúc nào. Để dành được mỗi dự án, bạn luôn phải chủ động nghiên cứu về công việc, chào giá với chủ dự án và không ngừng nỗ lực đưa đến những dịch vụ tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng của mình.

Một số trang web freelancer uy tín

Cùng với sự phát triển của hình thức làm việc tự do, có rất nhiều trang web uy tín hoạt động như một trung gian kết nối chủ dự án và những người làm việc tự do. Chủ dự án có thể đăng công việc kèm theo những yêu cầu cụ thể như mô tả công việc, số giờ làm việc hay mức lương. Những người làm việc tự do sẽ trực tiếp gửi hồ sơ xin việc, hồ sơ năng lực và chào giá trực tiếp với chủ dự án.

Upwork

Upwork là gì là câu hỏi mà rất nhiều bạn mới bước chân vào nghề freelance thắc mắc. Với hơn 10 triệu lượt đăng kí freelancer và 4 triệu đăng kí khách hàng, Upwork là trang web tìm kiếm công việc tự do lớn nhất hiện nay. Upwork có nhiều dự án với quy mô khác nhau và lĩnh vực khác nhau như lập trình website, viết lách, dịch thuật, marketing, thiết kế, dịch vụ khách hàng, kế toán, nhân sự,… Vì số lượng tài khoản freelancer rất lớn, bạn phải luôn đảm bảo hồ sơ của mình đủ nổi bật để nhận được chấp nhận phê duyệt hồ sơ từ Upwork.

Upwork sở hữu hệ thống bảo mật thanh toán tuyệt vời, đảm bảo bạn sẽ luôn được chi trả đầy đủ cho công việc bạn làm. Trước khi bắt đầu công việc, chủ dự án sẽ thanh toán cho Upwork và khoản tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn khi hoàn thành công việc.

Phí trung gian: 20% cho $500 (tương đương 12 triệu đồng) đầu tiên mà bạn kiếm được, 10% cho $9.500 tiếp theo (tương đương 220 triệu đồng).

People Per Hour

Tại Peopleperhour.com, bạn sẽ thường thấy chủ dự án đăng tải rõ về mức ngân sách họ sẽ chi trả cho dự án. Nếu bạn là người có thu nhập trung bình hoặc cao, bạn sẽ không phải trả quá nhiều tiền hoa hồng cho Peopleperhour.

Phí trung gian: 20% cho $500 (tương đương 12 triệu đồng) bạn kiếm được mỗi tháng, sau đó khoản phí này chỉ còn 5%.

Freelancer

Freelancer là một trang web tìm kiếm công việc tự do có giao diện rất thân thiện với người sử dụng. Bạn có thể dễ dàng đăng kí tài khoản trên Freelancer qua facebook và liệt kê tối đa 20 kĩ năng công việc bạn sở hữu, sau đó Freelancer sẽ tự động gợi ý cho bạn những công việc phù hợp với những kĩ năng của bạn.

Trang web này cho phép chủ dự án đăng tải một cuộc cạnh tranh đấu giá công khai giữa những freelancer, theo đó chủ dự án có thể nhận được nhiều ý tưởng khác nhau từ freelancer cho một dự án đăng tải và họ chỉ phải thanh toán cho một ý tưởng mà họ ưng ý nhất. Điều này có lợi cho chủ dự án, nhưng với tư cách là một freeelancer, bạn có nguy cơ phải làm việc mà không được trả lương.

Phí trung gian: 10% cho mỗi giờ làm việc mà bạn được trả.

Fiverr

Fiverr là một trong những website uy ín dành cho freelance. Freelance đóng vai trò như “người bán” trên Fiverr, chủ động đăng tải dịch vụ cung cấp kèm theo báo giá. Các khách hàng của bạn có thể nghiên cứu về hồ sơ của bạn trên Fiverr, và họ sẽ “mua” dịch vụ của bạn nếu cảm thấy phù hợp.

Phí trung gian: 20% mức thù lao bạn được nhận.