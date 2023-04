First Name là gì? Last Name là gì? Cách điền thông tin đầy đủ

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về First name là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khi đăng ký tài khoản trên các trang web hoặc ứng dụng nước ngoài, họ sẽ yêu cầu bạn nhập họ tên của mình. Tuy nhiên cách viết tên của Việt Nam và nước ngoài có chút khác biệt, bạn sẽ cần điền First Name, Last Name rồi Middle Name… Vậy First Name là gì? Last Name, Middle Name là gì? Xem hướng dẫn ngay trong bài viết này để có thể điền thông tin đăng ký tài khoản một cách dễ dàng.

Khái niệm First Name, Middle Name, Last Name

First Name là gì?

First Name dịch nôm na nghĩa là Tên đầu tiên, là từ hay được sử dụng nhất, ngoài ra Forename hay Christian Name cũng mang nghĩa tương tự. Đây là tên chính trong giấy khai sinh của bạn, là tên mà mọi người thường gọi.

Ví dụ: Tên đầy đủ của bạn là Nguyễn Trà My, thì First Name của bạn là My.

Middle Name nghĩa là gì?

Middle nghĩa là ở giữa. Middle Name ở Việt Nam hay gọi là tên đệm, là phần đứng ở giữa họ và tên.

Trong ví dụ trên, Middle Name của bạn sẽ là Trà.

Thông thường, Middle Name có thể viết tắt, Nguyễn Trà My = Nguyễn T. My hoặc Christian Adam Joe = Christian A. Joe.

Last Name có nghĩa là gì?

Last Name nghĩa là Tên cuối cùng, bởi người nước ngoài thường để họ ở cuối. Tuy nhiên ở Việt Nam, Last Name sẽ đứng ở đầu (mang nghĩa tên của dòng họ). Một số từ khác mang nghĩa tương tự Last Name như Family Name, Surname.

Cũng từ ví dụ trên, Last Name của bạn là Nguyễn.

Ở nước ngoài, khi gọi tên nhau họ thường gọi Last Name như thể hiện một sự trang trọng. Ví dụ, khi gọi một người có tên đầy đủ là Christian Adam Joe, họ sẽ chỉ gọi người đó là Mr. Joe (Ông Joe). Còn ở Việt Nam, nếu gọi Nguyễn Trà My theo nước ngoài – Mrs. Nguyễn thì nghe khá là buồn cười nhỉ, bởi họ Nguyễn ở Việt Nam rất rất nhiều, gọi như vậy không biết là đang gọi ai luôn.

Vậy còn Preferred First Name thì sao?

Đây có nghĩa là tên gọi thay thế tên chính, là biệt danh hay một cái tên khác được sử dụng ở nhà hoặc trong các mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên Preferred First Name hoàn toàn không có ý nghĩa gì trên mặt giấy tờ, vì vậy khi điền thông tin của mình bạn không nên điền biệt danh hay tên gọi ở nhà.

Các biệt danh có thể là: Bin, Cá, Huy, Thỏ, Dubai, Hiếu Leo, Linh Cáo, Duy Tôm,… đây đều là những cái tên rất hay và đáng yêu nhưng bạn không thể dùng để điền vào các thông tin cá nhân. Đặc biệt là những giấy tờ quan trọng.

Cách phân biệt giữa First Name và Last Name

Về định nghĩa: First Name là tên trong giấy khai sinh, còn Last Name là họ hoặc là tên đại điện cho gia đình.

First Name là tên trong giấy khai sinh, còn Last Name là họ hoặc là tên đại điện cho gia đình. Về văn hóa: First name là tên riêng mang tính cá nhân hóa, còn Last name đại diện cho tên của gia đình trong dòng họ. Với người Việt Nam Last Name là họ.

First name là tên riêng mang tính cá nhân hóa, còn Last name đại diện cho tên của gia đình trong dòng họ. Với người Việt Nam Last Name là họ. Về cách gọi: First name dùng để gọi trong các tình huống hằng ngày, hoặc gọi giữa những người có mối quan hệ thân thiết với nhau. Còn Last name thường dùng trong hoàn cảnh mang tính trang trọng.

Hướng dẫn viết họ tên khi đăng ký tài khoản

Khi sử dụng trang web và ứng dụng nước ngoài, bạn cần điền tên theo đúng quy tắc như sau: First Name – Middle Name – Last Name

Với ví dụ tên Nguyễn Trà My ở trên, khi đăng ký tài khoản bạn sẽ điền là My Tra Nguyen.

Tương tự đối với các tên dài hơn, tên có Thị hoặc Anh sẽ điền như sau: Lê Thị Thúy Anh = Anh Thi Thuy Le.

Lưu ý: Vì tiếng nước ngoài không có dấu nên khi điền tên bạn cũng không cần ghi dấu. Để tên trông đẹp và trang trọng hơn, hãy viết hoa các chữ cái đầu.

Trong trường hợp đăng ký tài khoản chỉ hiện First Name và Last Name chứ không có Middle name, bạn có thể điền Middle Name kèm vào một trong hai mục đó.

Ví dụ: Nguyễn Trà My = My Tra Nguyen = Tra My Nguyen = My Nguyen Tra.

Trả lời một số thắc mắc thường gặp

Điền First name và Last name cần viết có dấu hay không?

Trả lời: Khi điền First name và Last name không cần bỏ dấu như tiếng Việt. Vì trong bảng chữ cái tiếng Anh không có điền dấu.

Given Name có phải là First name hay không?

Given Name là sự kết hợp giữa tên của bạn và tên đệm hay nói cách khác là họ tên đầy đủ của bạn.

First name đứng trước hay đứng sau Last name?

First name có thể đứng trước hoặc đứng sau Last name tùy theo cách mà bạn chọn muốn hiển thị như thế nào.

Chỉ một cái tên mà có quá nhiều thành phần, cách viết và cách đọc khác nhau. Qua bài viết này các bạn đã có thể dễ dàng phân biệt được First Name là gì, Middle Name, Last Name và cả Preferred First Name là gì rồi phải không nào. Hãy lưu ý quy tắc viết tên nước ngoài để đặt tên mình cho đúng nhé. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn.