EX, NYC có nghĩa là gì trên Facebook?

Bạn bắt gặp từ viết tắt EX, NYC khá nhiều trên các trang facebook hay diễn đàn nhưng không hiểu ý nghĩa mà cụm từ này muốn đề cập là gì? Vì sao giới trẻ thường sử dụng từ viết tắt EX hay NYC tại các bình luận, trạng thái trên mạng xã hội? Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách dùng của EX và NYC thì bạn đọc có thể tham khảo bài viết mà Taimienphi.vn chia sẻ sau đây.

Ex là gì, NYC là gì Facebook?

EX, NYC có nghĩa là gì?

Ex nghĩa là gì?

EX là một mạo từ, khi kết hợp với một danh từ khác nó sẽ mang nghĩa là cũ, cái gì đó đã cũ, đã qua. Trong tiếng Anh, EX được dùng kết hợp bổ sung vào trước các danh từ, từ đó tạo nên từ mang ý nghĩa khác nhau.

Ví dụ:

– Ex-boyfriend: bạn trai cũ- Ex-Lover: người yêu cũ- Ex-wife: vợ cũ- Ex-husband: chồng cũ

nyc có nghĩa là gì?

Bên cạnh đó EX còn là từ viết tắt của một số từ vựng khác trong tiếng Anh, cụ thể:

– Ex = Exciter: dòng xe Exciter của Yamaha- Ex = Example: ví dụ- Ex = exercise: bài tập về nhà- Ex = exciter: người xúi giục (tránh nhầm xe Exciter)- Ex VAT = excluding VAT: chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

NYC là gì?

NYC là từ viết tắt của Người Yêu Cũ. Giới trẻ sử dụng NYC phổ biến ở văn viết trên mạng xã hội. Từ này được sử dụng với ý nghĩa đơn thuần chứ không có hàm ý sâu sa. Trái ngược với NYC thì giới trẻ cũng sử dụng NYM khi nói về người yêu mới. Trong tiếng Anh, người yêu cũ được gọi là Ex-Lover. Đây là người mà bạn đã từng giành thời gian quan tâm, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tình cảm trước khi chia tay. Người yêu cũ chính là quá khứ và người yêu mới được gọi là hiện tại của một ai đó.

Ngoài mang ý nghĩa là người yêu cũ thì từ viết tắt NYC cũng được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác. Nhắc tới NYC, nhiều người nghĩ đến ngay tới New York City (thành phố nổi tiếng của Mỹ, là nơi đặt tượng Nữ thần tự do). Từ viết tắt này thường được sử dụng trong văn hóa Mỹ, vì vậy khi viết tắt NYC thì họ sẽ nghĩ ngay đến là thành phố New York. Hoặc với NYC, người Anh hoặc Mỹ sẽ cho rằng đó là New York Central (trung tâm thành phố New York); Newyorkcoin (một loại tiền điện tử giống như bitcoin); National Youth Commission (Ủy ban Thanh niên Quốc gia);…

Ngoài dùng từ viết tắt ex và nyc trên facebook thì giới trẻ cũng nhắc nhiều đến tự sướng khi đăng tải dòng trạng thái hoặc bình luận.