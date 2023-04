"Cum" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

(Hình ảnh minh họa cho Cum)

Từ tiếng Anh hôm nay chúng ta tìm hiểu là từ Cum. Cum nghĩa là gì? Cấu trúc ra sao? Được bổ sung ví dụ và thông tin như thế nào? Sẽ được giải đáp trong bài viết hôm nay. Bài viết sẽ giúp ta hiểu về định nghĩa cũng như cách dùng của cụm từ này. Hãy cùng theo dõi bài viết nhé!

Tùy vào các thông tin khoa học hay sinh học mà người học nghiên cứu và được sử dụng khác nhau. Người dùng cần phải vận dụng chính xác và hợp lý khi nghiên cứu. Các kiến thức sinh học sẽ được cập nhật để người học học tập. Ngoài nghiên cứu từ tiếng Anh Cum này ra thì người học sẽ học hỏi thêm về các kiến thức sinh học ngay sau đây. Các ví dụ về các kiến thức này sẽ được cập nhật trong bài viết.

Theo chúng tôi thì ví dụ khá quan trọng trong quá trình học tập của người học. Lý thuyết và ví dụ phải đi đôi với nhau để đảm bảo người học dễ hiểu và tiếp thu kiến thức. Chúng tôi đảm bảo cung cấp các ví dụ hay và chính xác đến người học. Hãy cùng theo dõi nhé!

Định nghĩa về từ Cum đã được nêu ở trên, tiếp theo đây là các thông tin và ví dụ chúng tôi mang đến cho người học tìm hiểu. Hỗ trợ tốt nhất cho người học trong quá trình học.

(Hình ảnh minh họa cho Cum)

Ví dụ:

Through a chemical attractant in the follicular fluid, a woman’s egg decides which cum is selected to work together to create a new embryo.

Thông qua một chất hấp dẫn hóa học ở dịch nang trứng, trứng của phụ nữ là bên quyết định tinh trùng nào được chọn để cùng nhau tạo nên một phôi mới.

Millions of human cum cells swim towards ovum or egg, only one is fertilized, there is ample evidence for this

Hàng triệu tế bào tinh trùng của con người bơi về phía noãn hoặc trứng, chỉ có một tế bào được thụ tinh, có nhiều bằng chứng cho điều này

The fastest and most fertile cum reaches the ovum first, but the egg is the “determining factor” of whether that cum is fertilized by it, a new study has found.

Một nghiên cứu mới cho thấy, tinh trùng nhanh nhất và có khả năng thụ tinh cao nhất đến với noãn trước nhưng trứng mới là “yếu tố quyết định” việc tinh trùng đó có được thụ tinh với nó hay không.

This new study by researchers from Sweden and the UK looks at the dynamics between the ovum and the cum swimming towards it.

Nghiên cứu mới này của các nhà nghiên cứu từ Thụy Điển và Vương quốc Anh tiến hành xem xét động lực giữa noãn và tinh trùng bơi về phía nó.

Scientists believe this research and understanding how cum fertilize an egg will be of great help to infertile couples.

Các nhà khoa học tin rằng, nghiên cứu này và sự hiểu biết về cách tinh trùng thụ tinh với trứng sẽ giúp ích rất lớn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Eggs attract about 18% more cum from specific males that will have an important effect in the fertilization process of women.

Trứng thu hút nhiều thêm khoảng 18% tinh trùng từ những con đực cụ thể sẽ đem lại hiệu quả quan trọng trong quá trình thụ tinh của phụ nữ.

The idea that the egg is choosing the cum is really novel when it comes to human fertility these days

Ý tưởng cho rằng trứng đang chọn tinh trùng thực sự là điều mới lạ khi nói đến khả năng sinh sản của con người

Cum will react differently to chemical signals from the follicular fluid