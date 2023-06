Come out trong LGBT là gì? Hiểu cặn kẽ về thuật ngữ này

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Come out là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Ngày nay, come out xuất hiện phổ biến trong cuộc sống hay trên mạng xã hội và được xem là đại ngôn cho cộng đồng LGBT. Vậy come out trong LGBT là gì? Hãy bắt đầu tìm hiểu thôi nào!

Xem thêm:

Come Across là gì?

KPI là gì?

Come out là gì?

Come out trong LGBT là gì?

Come out trong LGBT là gì? Come out được viết tắt từ cụm từ “come out of the closet” được hiểu nôm na là “chui ra khỏi tủ quần áo”. Come out trong LGBT có nghĩa là hành động công khai tính dục. Cụm từ này được dùng phổ biến trong cộng đồng LGBT, dùng để chỉ một ai đó muốn công khai xu hướng tính dục hay bản dạng giới của họ.

Những người trong cộng đồng đồng giới thường chọn cách come out sau một thời gian xác nhận giới tính thật của chính mình. Cụm từ come out được dùng để đánh dấu cột mốc kết thúc cho quá trình từ nhận thức, chấp nhận đến chuẩn bị và sẵn sàng cởi mở chia sẻ xu hướng tính dục hay bản dạng giới của bản thân với mọi người.

Vì come out được xem là một sự kiện quan trọng và có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đối với những người thuộc cộng đồng LGBT. Thế nên, come out còn được xem là đại ngôn cho cộng đồng đồng tính luyến ái trên toàn thế giới.

Một số nghĩa khác của come out

Trên thực tế, come out còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau và mỗi một ý nghĩa sẽ được áp dụng vào từng hoàn cảnh khác nhau. Dưới đây là một số nghĩa khác của come out trong dịch thuật:

Để lộ sự kiện hay thông tin bí mật vốn được giấu kín

Chỉ sự lộ rõ ra, hiện ra của một sự vật, sự việc nào đó

Chỉ sự đình công, dừng làm việc

Một thứ gì đó vừa mới nở hay mọc lên

Một người trong cộng đồng LGBT công khai giới tính thật

Come out còn có nghĩa là xuất bản, phát hành hay tẩy sạch…

Điều cần làm trước khi come out

Mặc dù ngày nay xã hội phát triển, cộng đồng LGBT cũng được đón nhận nhiều hơn. Tuy nhiên, come out là một quá trình gian nan, không ít khó khăn và áp lực để đi được đến đích. Thế nên, trước khi quyết định công khai “con người thật” của mình thì các bạn cần phải có một số lưu ý sau:

Học cách chấp nhận với bản thân

Đây là điều đầu tiên mà bạn cần làm trước khi come out. Bạn cần hiểu rõ và chấp nhận sự thật về giới tính của mình.

Tôn trọng bản thân

Thuộc giới tính thứ 3 không phải là xấu hay là một kẻ bệnh hoạn gì cả. Thế nên, sau khi chấp nhận bạn phải tự tôn trọng và yêu thương chính mình.

Tâm sự với người thân thiết

Có thể bạn sẽ cảm thấy bối rối sau khi nhận thức được giới tính thật của bản thân. Thế nên, hãy tâm sự với người mà mình thân thiết có thể là bạn bè để nhận được sự đồng cảm, chia sẻ và cân bằng lại cảm xúc.

Lập kế hoạch come out

Vì không muốn phải tiếp tục che giấu cảm xúc của bản thân, bạn cần lên kế hoạch tỉ mỉ, cẩn trọng trước khi come out. Bởi vì đây là một vấn đề nhảy cảm, thế nên phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về điều cần nói, thời điểm come out và người đầu tiên mà mình tiết lộ là ai…

Tự mình đứng ra come out

Bản thân mình là người hiểu mình nhất, thế nên khi đã quyết định come out thì bạn sẽ là người tự nói ra điều này. Tránh để ai nói thay mình vì như thế câu chuyện sẽ dễ bị thêm bớt cũng như thiếu đi sự chân thành.

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng

Tâm lý phải vững thì mới đủ mạnh mẽ nói lên tất cả. Dù không biết trước kết quả sẽ như thế nào nhưng chỉ cần bạn đủ bản lĩnh và tự tin thì có ra sao cũng không cảm thấy hối tiếc.

Không vội vàng và cần thấu hiểu

Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được sự thật về giới tính giấu kín của con hay bạn bè mình. Đôi khi có người cần phải có thời gian để chấp nhận. Thế nên, dù lúc đầu có một số phản ứng trái chiều, bạn cũng đừng vội buồn hay lâm vào cảnh tiêu cực. Bản thân mình phải dành sự thấu hiểu cho người khác thì mới có cơ hội nhận lại sự thấu hiểu từ họ.

Rủi ro khi come out trong LGBT là gì?

Một rủi ro có thể các bạn thuộc cộng đồng LGBT gặp phải khi come out đó là mất đi những mối quan hệ xung quanh. Vì đây là vấn đề nhạy cảm và không phải ai cũng có thể dành sự cảm thông cho bạn. Cho nên, bạn cũng cần liệu trước tình cảnh bị bạn bè quay lưng, xa lánh hay bàn tán sau lưng. Những người chưa từng thân cũng có định kiến với mình.

Rủi ro lớn nhất đối người thuộc giới tính thứ 3 đó chính là sự ruồng bỏ và không chấp nhận từ gia đình. Có nhiều người may mắn sau khi thổ lộ mình là người đồng tính luyến ái đã nhận được sự thấu hiểu từ gia đình, nhưng một số khác thì lại không. Người thân của sẽ sốc khi biết sự thật, họ không thể dễ dàng chấp nhận. Một số gia đình còn phản ứng dữ dội, chửi rủa, miệt thị và bắt con mình phải sống đúng với hình hài đã sinh ra. Thậm chí, trường hợp đáng tiếc hơn là những người đồng tính bị chính gia đình kì thị, không nhận con hay đuổi ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, đó cũng là những trường hợp khá hiếm trong cuộc sống ngày nay. Chính vì thế mà bạn hãy mạnh dạng come out và sống thật với cảm xúc của chính mình. Đừng nản chí và dự liệu trước tình huống này sẽ xảy ra khi come out.

Tại sao lại lo sợ khi come out?

Có thể bạn chưa biết, vào ngày 17/5/1990, Tổ Chức Y tế Thế giới WHO chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Họ vẫn sinh ra trong diện mạo nam hay nữ một cách toàn vẹn cả về nhiễm sắc thể, tuyến sinh dục và bộ phận sinh dục trong lẫn ngoài. Họ đủ nhận thức được mình là nam hay nữ, nhưng một điều khác biệt là họ lại có những rung động và khoái cảm đối với những người cùng giới.

Ngày trước, come out thực sự là một chuyện không hề dễ dàng. Sở dĩ là vì nhiều người cho rằng việc thuộc giới tính thứ 3 là “khác người”, là bệnh hoạn hay tâm lý có vấn đề. Nhiều gia đình sau khi biết giới tính thật của con mình đã nhanh chóng tìm đến bác sĩ để chữa trị “bệnh” đồng tính. Bắt buộc họ phải sống thật với giới tính “trên giấy tờ của mình”, ép con cái kết hôn đúng giới tính để rồi nhận lấy một số kết quả đáng buồn.

Xã hội phát triển không có nghĩa là tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể chấp nhận được việc bạn công khai mình thuộc giới tính thứ 3. Có thể sau khi come out bạn sẽ nhận lấy phản ứng gay gắt hay sự chỉ trích của những người xung quanh. Thậm chí, bạn còn phải đối mặt với những ánh mắt kì thị, khinh thường và bị miệt thị. Đó cũng là lý do khiến nhiều người dù đã xác định được cảm xúc thật bên trong nhưng vẫn đắn đo có nên công khai hay không.

Có nên come out hay không?

Là nam hay nữ kể cả giới tính thứ 3 thì mỗi người chúng ta dù không được lựa chọn cách mình sinh ra nhưng ai ai cũng có quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc. Do đó mà những người thuộc cộng đồng LGBT không có gì phải đáng xấu hổ hay hổ thẹn và họ cần được đối xử bình đẳng như bao người khác.

Hãy tự tin sống thật với chính mình, đừng ép buộc bản thân chỉ vì sợ những định kiến của xã hội hay ánh mắt kỳ thị, xem thường của người khác. Nếu đã chuẩn bị tâm lý vững chắc và sẵn sàng đối mặt với rủi ro thì bạn hãy mạnh mẽ tuyên bố với mọi người rằng mình sẽ sống thật với bản thân.

Ngày nay, ở nhiều quốc gia cũng đã hợp thức hóa vấn đề đồng tính luyến ái và cấm kì thị người đồng tính trong công việc, cư trú và dịch vụ. Hơn hết, đã có hơn 20 quốc gia trên thế giới đã công nhận hôn nhân đồng giới và 25 quốc gia công nhận việc chuyển giới. Đây được xem là những tín hiệu vô cùng tuyệt vời dành cho những gặp đôi trong cộng đồng LGBT.

Dù không hoàn toàn nhưng hiện này việc mọi người nhìn nhận vấn đề đồng giới đã bắt đầu cởi mở hơn. Nhiều người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng cũng không ngại come out hay công khai chuyển giới. Tại showbiz Việt có một số người công khai thuộc cộng đồng LGBT như: Hoa hậu Hương Giang, Lâm Khánh Chi, BB Trần, Đào Bá Lộc, Lynk Lee…

Ngoài ra, để mọi người có suy nghĩ thoáng, nhiều chương trình come out cũng đã được thực hiện và phát sóng trên truyền hình. Đây cũng là nơi tạo điều kiện để người thuộc giới tính thứ 3 có cơ hội công khai chính mình cũng như có thể nhận được sự ủng hộ và thấu cảm từ mọi người.

Lời kết

Thuộc giới tính thứ 3 không phải là cái tội cũng không trái với chuẩn mực của xã hội và bạn không phải cảm thấy hổ thẹn vì điều này. Hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này đều có lý do cả và bạn chỉ cần sống đúng với chính mình, đem lại những lợi ích cho xã và cảm thấy hạnh phúc là được. Hãy mạnh dạn come out và tự tin nói rằng mình chính là người đã tạo nguồn cảm hứng cho vô số người khác can đảm công khai giới tính thật của chính mình.

Mong rằng bài viết trên sẽ cho các bạn biết được come out trong LGBT là gì? Hãy cùng cập nhật thêm nhiều tin tức xu hướng tìm kiếm cùng Hoàng Phúc nhé!