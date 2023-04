Cách Làm Cốm Xào Dừa Dẻo Thơm – Thức quà thu Hà Nội

Thưởng thức chút cốm xào dẻo thơm quyện trong vị béo bùi của dừa nạo cùng tách trà sen tạo nên dư vị rất riêng của thu Hà Nội. Cách làm cốm xào dừa như nào dẻo thơm chuẩn vị nhất. Hãy cùng khám phá ngay bây giờ nhé!

Cốm – Thức quà tao nhã gói trọn thu Hà Nội

Cốm – thức quà đặc trưng của Hà Nội mỗi khi thu về làm say đắm biết bao thực khách. Từ một món ăn vặt bình dị trên những gánh hàng rong, thức quà tao nhã ấy đã trở thành đặc sản Thủ đô mỗi dịp thu sang. Những hạt cốm xanh non, dẻo thơm được gói bọc trong lớp lá sen đượm hương, bên ngoài được buộc bằng cọng rơm vàng còn thơm mùi lúa nếp. Hương lúa non quyện trong hương sen dìu dịu, man mác đem đến cảm giác thật bình yên. Nhâm nhi từng hạt cốm như cảm nhận được hương vị mùa thu đang thấm dần vào tâm khảm.

Trong “Miếng ngon Hà Nội”, nhà văn Vũ Bằng đã ưu ái dành cho cốm những mỹ từ tinh túy nhất: “Mỗi khi thấy mây thu phủ ngang trời, người ta gặp nhau ở chợ vẫn thường chỉ nói một câu: Bây giờ ở Hà Nội là mùa cốm! Thế rồi nhìn nhau không nói gì nữa, nhưng mà ai cũng thấy lòng ai chan chứa biết bao buồn…”.

Cốm là món ăn tao nhã, có hương vị đặc trưng riêng nên thưởng thức cốm cũng phải thật tinh tế. Để cảm nhận được hết hương vị cốm mới, người Hà thành chọn cách khoan thai, chậm rãi chụm 5 đầu ngón tay, nhón vài hạt cốm thả vào miệng, nhấm nháp từng hạt để vị dẻo thơm, ngọt bùi cứ thế tan dần, thấm sâu nơi đầu lưỡi.

Hay như nhà văn Thạch Lam đã viết: “Cốm không phải thức quà của người vội; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ: Trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non và trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc. Thêm vào cái mùi hơi ngát của lá sen già, ướp lấy từng hạt cốm một, còn giữ lại cái ấm áp của những ngày mùa hạ trên hồ. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen. Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may chút bụi nào”.

Cách làm cốm xào dừa

Cốm xào cũng là một trong những thức quà hấp dẫn từ cốm của người dân Thủ đô. Chỉ với vài lạng cốm tươi, mấy thìa đường và chút nước dừa hoặc nước lọc; cốm được xào trên lửa nhỏ cho đến khi dẻo quánh và róc chảo thì rắc thêm chút dừa sợi rồi cho ra đĩa. Cốm xào dẻo dẻo, bùi bùi, béo béo. Xắt một miếng nhỏ có đủ cốm, dừa, nhẩn nha thưởng thức trong tiết trời thu thơm thảo gợi nhớ bao điều.

Nguyên liệu chuẩn bị

+ Cốm tươi: 300g + Đường: 70g + Nước dừa: 1 bát con + Cơm dừa nạo sợi: 100g + Dầu ăn: 3 thìa

Cốm xào ngon nhất là dùng cốm lá me hay còn gọi là cốm đầu nia. Đây là những mầm nếp mỏng dính như lá me bay, bé tí bay ra khỏi nia trong khi sàng cốm sau đợt giã cuối cùng. Loại cốm này mềm thơm, ngọt thanh vị lúa nếp, từng hạt mọng đầy sữa, ngon nhất trong các loại cốm.

Làm cốm xào dẻo thơm

Cách làm cốm xào nghe tưởng dễ nhưng để xào được đĩa cốm ngon không hề đơn giản. Trước khi xào, phải vẩy ít nước dừa vào trộn đều để hạt cốm nở đủ độ. Ngào cốm với chút đường cát trắng, đảo đều tay trên lửa nhỏ để hạt cốm quyện và ngấm đường. Cho thêm một ít dầu ăn vào trộn đều để hạt cốm được bóng dẻo. Cuối cùng cho chút sợi dừa xào cùng đường lên trên để tạo nên sự kết hợp hoàn hảo cho vị giác.

Bước 1: Cho cốm ra đĩa. Rưới lên 4 thìa nước dừa hoặc nước lọc, trộn đều rồi để 10 phút cho cốm nở đều

Bước 2: Cho nước dừa và đường vào chảo, đun sôi liu riu thì khuấy để đường tan hết. Lượng đường này có thể thay đổi tùy theo độ ngọt mà bạn mong muốn

Bước 3: Trút cốm vào chảo, để mức lửa nhỏ nhất là đảo đều tay để cho cốm được ngậm đường

Bước 4: Cho thêm 3 thìa dầu ăn vào đảo đều. Xào thêm khoảng 10 phút đến khi thấy cốm dẻo mềm, không dính chảo nữa là được. Cho cốm xào ra đĩa, dùng đầu đũa miết để dàn mỏng cốm.

Bước 5: Cho dừa nạo sợi và 1 thìa đường vào chảo sên trên lửa nhỏ để đường tan quyện vào dừa. Sên 5 phút thì thêm 1 thìa dầu ăn vào sên thêm 3-4 phút đến khi sợi dừa trong lại là được.

Bước 6: Rắc dừa sợi lên trên đĩa cốm xào

Bước 7: Pha ấm trà và nhâm nhi cùng với cốm xào thôi nào

Không mất quá nhiều thời gian với cách làm cốm xào dẻo thơm mà chúng mình vừa chia sẻ. Tranh thủ những ngày cốm mùa thu đang độ ngon nhất, thử làm những món ngon với cốm cho cả gia đình nhé.