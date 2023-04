CIA là gì? Cum In Alo là gì? CIA có lợi ích và tác hại gì?

Nhắc đến CIA chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến ngay cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ, đặc biệt là những người mê phim hành động của Mỹ. Nhưng theo giới trẻ hiện nay, CIA là xuất tinh vào miệng bạn tình lúc quan hệ tình dục. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về CIA là gì? CIA có an toàn không? Có tốt không? Điển hình là câu hỏi của bạn Phạm.A gửi về hòm thư tư vấn của phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh:

Chào bác sĩ: “ Cháu năm nay mới 20 tuổi, yêu một cậu bạn cùng tuổi đã được 2 năm. Hôm đó, lần đầu tiên quan hệ nên cháu cũng rất bỡ ngỡ, chỉ làm theo những gì cậu ấy bảo. Lúc đang mân mê, mút “cậu nhỏ” thì cậu ấy bỗng dưng xuất tinh vào miệng cháu. Không kịp phản ứng gì và đang theo đà hoạt động của miệng, cháu đã nuốt chỗ tinh trùng ấy. Khi xong rồi, cố gắng nhổ ra mà không được. Cháu rất lo lắng rằng nuốt tinh trùng sẽ khiến mình có thai và không biết có an toàn hay không? Mong bác sĩ giải đáp nhanh chóng chứ chúng cháu đang thực sự rất hoang mang”

Bác sĩ trả lời: Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn Phạm.A qua bài viết sau đây. Hãy cùng tham khảo thêm cả các thông tin về lợi ích và tác hại của việc nuốt tinh trùng.

CIA là gì?

CIA là viết tắt của cụm từ Cum In Alo, một thuật ngữ trong ngành dịch vụ massage hiện nay, đó là xuất tinh vào miệng bạn tình. Đây là một hành động sau khi BJ (Blow Job – quan hệ bằng miệng), người đàn ông thay vì xuất tinh ra ngoài thì sẽ xuất tinh vào miệng bạn tình, tạo cảm giác mới lạ.

CIA cũng có thể được thực hiện khi đang quan hệ tình dục thực sự (quan hệ bằng đường âm đạo), người đàn ông khi cảm thấy sắp xuất tinh (hay sắp “lên đỉnh”) sẽ rút nhanh dương vật ra khỏi âm đạo và phóng tinh vào miệng bạn tình.

Tuy nhiên, rất hiếm phụ nữ dám nuốt tinh trùng khi quan hệ. Bởi nuốt tinh trùng không hề dễ dàng, khiến chị em dễ buồn nôn, cuộc yêu sẽ bị gián đoạn. Một lý do nữa là họ lo lắng việc nuốt tinh trùng sẽ không an toàn, sẽ có thai. Chính vì thế mà đàn ông khi gặp đối tác bạn tình dám thực hiện CIA thì rất thích thú.

CIA có an toàn không?

Đàn ông luôn thích được người tình quan hệ bằng miệng, họ luôn cảm thấy thú vị và rất thăng hoa. Tuy nhiên, phụ nữ không dám làm điều này bởi họ cho rằng việc nuốt CIA không an toàn. Nhưng thực chất nuốt tinh trùng có thể an toàn hay không an toàn tùy thuộc vào sức khỏe của hai người.

Nếu như cả nam và nữ đều không mắc bệnh tật, sạch sẽ và khỏe mạnh thì việc CIA là an toàn, không gây ra những biểu hiện nguy hiểm. Nhưng nếu hai người mắc bệnh lây lan qua đường tình dục thì CIA sẽ khiến đối phương nhiễm bệnh theo. Nguyên nhân chủ yếu do nam hoặc nữ giới mắc các bệnh nam khoa hoặc phụ khoa mà không biết, do đó, khi quan hệ theo kiểu này cần hết sức lưu ý và thận trọng.

Nuốt CIA có thai không?

Rất nhiều cô gái, đặc biệt là những người mới thực hiện “chuyện ấy”, chưa có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ tình dục đều thắc mắc nuốt CIA có thai hay không? thì câu trả lời là không có thai.

Việc thụ thai chỉ xảy ra khi tinh trùng gặp trứng ở tử cung của nữ giới. CIA không thể khiến phụ nữ có thai như đường xuất tinh trực tiếp vào âm đạo được. Tinh trùng được nuốt khi đi qua dạ dày đều bị tiêu hóa hết như một loại thức ăn bình thường. Không có bất cứ tinh binh nào có thể sống và di chuyển từ dạ dày đến tử cung của phụ nữ mà hình thành nên thai nhi bởi không có con đường liên kết trực tiếp nào từ dạ dày đến tử cung.

Đối với trường hợp quan hệ tình dục không an toàn rồi đến lúc gần xuất tinh, người đàn ông mới rút “súng” ra để bắn tinh dịch vào miệng phụ nữ thì khả năng thụ thai vẫn có thể xảy ra. Do trong quá trình quan hệ trực tiếp vào âm hộ, số ít tinh trùng đã bị sót lại trong đó, nếu gặp điều kiện thuận lợi thì chúng hoàn toàn có thể đi tìm trứng và tạo nên hợp tử.

Nuốt CIA có tốt không?

Nhiều chị em vừa muốn tạo khoái cảm mạnh cho chồng, cho người yêu nhưng lại e ngại thực hiện CIA bởi băn khoăn không biết rằng nuốt CIA có tốt không. Thực chất, nuốt tinh trùng mang lại rất nhiều lợi ích và cũng có những tác hại. Cụ thể như là:

Lợi ích của CIA:

 Nam giới thăng hoa hơn khi yêu, chất lượng cuộc yêu được cải thiện.

 Trong tế bào tinh trùng chứa nhiều protein rất tốt cho da, chị em nuốt tinh trùng da sẽ trở nên đẹp và mịn màng hơn.

 Tinh trùng còn chứa rất nhiều chất có tác dụng làm đẹp da như: vitamin K,E,D,C,… thường dùng trong sản xuất mỹ phẩm, dược liệu trị mụn. Ngoài ra, một số nền y học tiên tiến còn sử dụng tinh trùng như một phương thuốc điều trị tiểu đường và trầm cảm.

 Nuốt tinh trùng tạo ra melatonin, đó là hormone tự nhiên gây ngủ. Vì thế giúp mang lại những giấc ngủ say và ngon hơn.

 Trong tinh trùng còn có chất chống lão hóa, đặc biệt có thể tái tạo da và tóc một cách hiệu quả.

 Khi mang thai mà các chị nuốt tinh trùng sẽ tránh được nguy cơ tiền sản giật và giúp giảm ốm nghén.

 Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiếp xúc thường xuyên với tinh trùng có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ.

Tác hại của CIA

Bên cạnh những lợi ích của CIA thì cũng có tác hại, nguy cơ bạn sẽ mắc các bệnh xã hội cao nếu như quan hệ bằng đường này. Tuy nhiên, phần trăm xảy ra việc này là rất ít bởi khi cổ họng hay miệng của bạn bị trầy xước mới có thể bị nhiễm bệnh xã hội từ bạn tình. Các bệnh xã hội lây truyền qua CIA như là:

Bệnh lậu: đây là bệnh xã hội vô cùng nguy hiểm, con đường lây lan chủ yếu là qua quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh do tác nhân là vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae (hay còn gọi là song cầu lậu khuẩn) gây ra. Quan hệ bằng miệng mà trong miệng lại bị trầy xước rất dễ vi khuẩn lậu dính vào và lây nhiễm sang cho bạn tình. Bệnh này nếu không được điều trị nhanh chóng dẫn đến biến chứng vô sinh, thậm chí là đe dọa tính mạng.

Bệnh giang mai: khuẩn Treponema pallidum xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh qua quan hệ tình dục không an toàn và quan hệ bằng miệng đã tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công gây bệnh trong khoang miệng. Bệnh nhân sẽ thấy những vết lở loét nông, màu đỏ, không ngứa và không đau. Lâu dần, xoắn khuẩn giang mai sẽ di chuyển vào máu đi theo các mao mạch đến gây bệnh khắp các bộ phận của cơ thể, tàn phá toàn bộ cơ thể.

Bệnh sùi mào gà: bệnh sùi mào gà do virus HPV xâm nhập vào cơ thể, ủ bệnh từ 2- 9 tháng, sau đó khiến bộ phận sinh dục và các vùng tiếp xúc trực tiếp với nó hiện lên các nốt sùi màu hồng hoặc trắng, chúng liên kết với nhau thành cụm như hoa mào gà hoặc chiếc súp lơ. Bệnh để lâu gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng tới sức khỏe và khả năng sinh sản của bệnh nhân.

Bệnh mụn rộp sinh dục: bệnh do virus HSV gây ra. Khi nhiễm virus này thfi người bệnh thấy những nốt mụn trắng hoặc hồng nhô lên cao, xuất hiện ở bộ phận sinh dục hoặc ở miệng nếu quan hệ không an toàn qua đường này. Chúng liên kết với nhau tạo thành từng cụm lớn, sờ vào thì bị vỡ ra, gây lở loét nghiêm trọng. Bệnh không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và sức khỏe của bệnh nhân.

Tinh trùng của những người đàn ông mắc bệnh HIV, viêm gan,… khi bạn nuốt vào cũng có thể tăng nguy cơ bị mắc các bệnh này. Bên cạnh đó, cuộc yêu sẽ bị phá hỏng đối với những chị em không biết cách nuốt tinh trùng nên cảm thấy ghê, buồn nôn.

Tevet là gì?

Tevet (hay tevez) là từ chỉ một hành động trong quan hệ tình dục, nó có nghĩa tương đương với cụm từ: Oral sex, vét máng, hôn vùng kín, vét máng… Theo đó người đàn ông sử dụng miệng và lưỡi của mình để kích thích vào vùng kín của người phụ nữ để làm cho họ thỏa mãn sự sung sướng.

Lợi ích và tác hại của việc tevez

Tevet là kiểu quan hệ tình dục bằng miệng làm cho người phụ nữ “lên đỉnh”. Người phụ nữ nào cũng muốn người đàn ông làm điều này, việc này không chỉ làm họ thỏa mãn trong chuyện tình dục và còn thắt chặt tình cảm của 2 vợ chồng hoặc người yêu

Tevet làm cho người phụ nữ giảm stress, tinh thần sảng khoái.

Nhược điểm

Đôi khi bộ phận sinh dục của phụ nữ không phải lúc nào cũng được vệ sinh sạch sẽ.

Khi vùng kín không được sạch sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền mắc các bệnh xã hội như : bệnh lậu, bệnh giang mai, sùi mào gà, Hiv, mụn rộp sinh dục, viêm gan B.Nếu như một trong hai người đang trong giai đoạn mắc bệnh hoặc trong giai đoạn bệnh tiềm ẩn. Điều đặc biệ hơn nếu người phụ nữ mà bạn muốn tevet là gái “mại dâm”. Bạn không nên vét máng với những đối tượng này

Bài viết trên là những chia sẻ của các chuyên gia của phòng khám đa khoa Thành Đô về CIA là gì? CIA có an toàn không? Có tốt không? Những thông tin trên bài đã trả lời câu hỏi của bạn Phạm.A và các bạn độc giả đang thắc mắc về vấn đề này. Tevez là gì, lợi ích và nhược điểm của tevez như nào? Bên cạnh đó, bài viết cũng bổ sung thêm một số kiến thức cho giới trẻ chúng ta hiện nay.

