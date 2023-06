[MẸO] Cách Xào Rau Muống Xanh Giòn Để Lâu Vẫn Ngon

Rau muống xào tỏi xanh giòn, không bị đen là bài toán khó với các nàng dâu mới về nhà chồng. Cách xào rau muống xanh giòn, không bị nhũn nát sẽ được bật mí ngay dưới đây.

Cách xào rau muống xanh giòn

Nguyên liệu chuẩn bị

Rau muống non: 1 mớ

Tỏi: 5 tép

Gia vị: muối, tiêu, bột nêm, bột canh, dầu ăn…

Để xào rau muống xanh ngon thì khâu lựa chọn nguyên liệu cũng đóng vai trò quan trọng, bạn phải chọn được những mớ rau tươi non nhất. Nên ăn rau muống vào mùa hè vì đây là chính vụ, rau sẽ non và ít có thuốc sâu. Rau muống trái vụ, nhất là vào mùa đông thường già cằn và ăn có vị chát. Bạn chọn loại rau muống nước, cọng xanh non, đốt dài và mọng mềm. Rau muống cạn sống trong môi trường đất cằn thiếu nước nên sẽ có vị chát hơn.

Xào rau muống

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Rau muống nhặt lấy cọng non, bỏ đi những lá sâu úa. Nếu cọng rau dài quá thì bạn ngắt làm đôi. Sau đó đem rửa rau với nước nhiều lần cho sạch. Trong quá trình rửa, nhớ nhẹ tay để rau không bị dập nát. Ngâm rau với nước muối loãng 15 phút giúp loại bỏ vi khuẩn bám trên rau rồi xả lại với nước sạch. Để rau cho ráo nước.

– Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ

Bước 2: Luộc rau muống

– Chuẩn bị nồi nước đun sôi. cho thêm vào 1 thìa cafe muối để rau muống luộc được xanh hơn. Khi nước sôi, bạn thả rau vào đảo đều. Lúc này, nhớ mở vung và để lửa to nhất. Khi nồi rau sôi trở lại thì vớt ngay rau thả vào bát nước đá lạnh. Việc làm này giúp cho rau có màu xanh và có độ giòn hơn. Khi rau đã nguội, bạn vớt rau ra rá để cho ráo nước

– Phần nước luộc rau để lại, vắt chanh hoặc dầm sấu dùng làm nước canh nhé

Bước 3: Xào rau muống

– Cho khoảng 2 thìa dầu ăn vào chảo, phi thơm 1/2 phần tỏi băm

– Cho rau muống vào dùng đũa xóc cho rau tơi đều. Nêm vào 1 thìa cafe bột nêm, 1 thìa cafe bột canh rồi đảo đều. Bạn nhớ mở lửa to để rau được xanh giòn mà không bị dai.

– Xào rau khoảng 3-4 phút là được. Cho phần tỏi băm còn lại vào đảo đều cho thơm rồi tắt bếp

Lưu ý khi xào rau muống

– Chọn rau cọng nhỏ, lá nhỏ ăn sẽ ngon và giòn hơn

– Không luộc rau quá kĩ, chỉ luộc khi rau sôi trở lại từ lúc cho rau vào nồi nước

– Trong quá trình luộc và xào, giữ mức lửa to nhất và đảo đều tau để rau được xanh.

– Không xào quá nhiều rau mỗi lần, nhiệt không đủ cũng làm rau bị đen. Hãy sử dụng một chiếc chảo lớn đế dày để xào rau, nếu nhiều có thể chia làm nhiều lần xào.

Cách xào rau muống không bị đen

Nhiều chị em thắc mắc rằng, tại sao mình xào rau muống mà chưa ăn ngay thì chỉ cần 30 phút sau là rau đen hoặc thâm xì. Nguyên nhân một phần là do rau nguyên liệu của bạn chưa đạt. Loại rau già, cọng to cứng thì khi xào hay luộc đều bị đen. Ngoài ra, bước xào rau cũng là cả một bí quyết để rau vẫn xanh giòn khi để lâu. Ngoài cách luộc sơ rau rồi đem ngâm trong nước đá lạnh mới đem xào ở trên, dưới đây Bếp Mina hướng dẫn bạn một cách xào rau muống xanh ngon bất bại, chắc chắn rằng dù bạn có xào rau từ sáng mang cơm trưa đi làm thì vẫn còn xanh ngon nhé.

Rau muống xào tỏi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Rau muống nhặt lấy cọng non, bỏ bớt lá sâu úa. Có thể bỏ bớt lá chỉ lấy phần cọng rau cho giòn. Đem rửa sạch rau rồi vớt để ráo nước

– Tỏi bóc vỏ băm nhỏ

Bước 2: Xào rau muống với tỏi

– Đầu tiên, cần chuẩn bị một cái nồi đế dày có vung hoặc cái chảo có vung kín

– Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm 1/2 chỗ tỏi. Cho tiếp rau vào nồi, nêm thêm 1 thìa cafe bột canh, 1 thìa cafe bột nêm, 1 thìa nước tương. Sau đó, không cần đảo mà đậy kín vung

– Để lửa to khoảng 4-5 phút. Bạn đừng lo cháy nhé bởi trong rau có tiết ra nước. Mở vung ra, dùng đũa đảo đều nhanh chóng rồi lại đậy kín vung lại

– Xào thêm khoảng 3 phút nữa là được. Mở vung, cho nốt phần tỏi còn lại vào đảo đều rồi tắt bếp

– Cho rau muống xào tỏi ra đĩa rồi thưởng thức. Đĩa rau xào xanh mướt, khi ăn có độ giòn ngọt tươi của rau, thơm nồng của tỏi, thấm đẫm gia vị hài hòa.

Rất nhiều người đã thành công với cách xào rau muống xanh giòn mà Bếp Mina chia sẻ. Nếu có bí quyết gì xào rau ngon, bạn hãy comment xuống dưới cho chúng mình cùng tham khảo nhé. Chúc các bạn có những bữa ăn ngon miệng bên gia đình.