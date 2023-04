Ốc móng tay, loại ốc biển thuộc top đầu yêu thích nhất hiện nay. Ốc móng tay được chế biến nhiều món ăn ngon khác nhau rất đa dạng. Mỗi công thức cách làm đều cho ra một hương vị mới đặc biệt rất đáng thử. Ngay bài viết này Haisan.online sẽ bật mí đến bạn 10 cách làm ốc móng tay xào chi tiết nhất, đơn giản và tối ưu nhất.

Ốc móng tay xào được chế biến ở nhiều công thức khác nhau mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người thưởng thức. (nguồn: shaitien.com)

Top 10 công thức chế biến ốc móng tay xào tuyệt đỉnh

Ốc móng tay kết hợp với gì thì ngon? Đối với từng cách làm ốc móng tay sẽ kết hợp với một nguyên liệu khác nhau. Tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người sẽ có cách chọn và cách cảm riêng. Top 10 công thức chế biến ốc móng tay xào bên dưới đây không chỉ có các món thông thường quen thuộc mà còn có nhiều cách làm mới lạ rất đáng để thử.

1. Ốc móng tay xào rau muống

Ốc móng tay xào rau muống một món ăn thực hiện nhanh chóng cho ngày bận rộn. Món ăn chế biến không cầu kì nên giữ lại được nhiều dưỡng chất trong thực phẩm. Để làm được món ăn này, chúng ta cần có đầy đủ các nguyên liệu như sau: ốc móng tay tươi, rau muống tươi, hành tím, tỏi. Đi kèm với đó là các gia vị thông dụng bao gồm muối, mì chính, hạt nêm,…

Ốc móng tay kết hợp với rau muống tuyệt đỉnh dành cho bà mẹ nội trợ, chắc chắn hương vị của chúng sẽ không làm bạn thất vọng. (nguồn: daynauan.info.vn)

Bước đầu tiên thực hiện sơ chế, làm sạch các nguyên liệu. Ốc móng tay luộc sơ qua với nước nóng 2 phút. Tiếp đến loại bỏ vỏ ngoài. Sau đó dùng vật nhọn lấy đi phần ruột trên mình thân của ốc móng tay. Đối với rau muống, nhặt sạch các lá úa hỏng. Kế tiếp ngâm chúng với một chút nước muối để loại bỏ đi vi khuẩn.

Bước tiếp theo xào ốc móng tay với dầu ăn, hành tỏi băm trước trong khoảng 5 phút. Sau đó cho rau muống vào đảo đều đến khi săn lại thì nêm thêm gia vị. Thực hiện đảo đều tay thêm 1 phút đến 2 phút nữa là hoàn thành. Ốc xào cùng rau muống có hương vị hài hòa. Đặc biệt ốc móng tay giòn, rau muống vừa chín tới không bị nát rất xuất sắc.

Món ăn có hương vị đậm đà, ống móng tay và rau muống được nấu chín vừa tới nên ăn rất hấp dẫn. (nguồn: dienmayxanh.com)

2. Ốc móng tay xào sate

Ốc móng tay xào sate cay cay đậm đà ai cũng mê mẩn. Đây là một món ăn chế biến khá đơn giản. Thế nhưng thành phẩm khiến nhiều người bất ngờ về độ ngon của chúng. Món ăn này điều quan trọng nhất chính là ở khâu chọn lựa nguyên liệu. Ốc móng tay cần tươi ngon. Cách tốt nhất nên mua tại các cửa hàng hải sản uy tín để đảm bảo về chất lượng.

Sau khi mua ốc móng tay về cần được làm sạch ngay để không bị tanh, hỏng. Thực hiện rửa ốc với nước sạch 2-3 lần để loại bỏ bùn bẩn. Thêm nữa cần trần ốc qua với nước nóng để tách vỏ được dễ dàng hơn. Tiếp theo ướp ốc móng tay cùng với nước sốt sate, một chút nước mắm, hành tỏi băm trong khoảng 30 phút đến 45 phút.

Ốc móng tay cay cay, hương vị đậm đà nhờ nước sốt sate đặc trưng, khiến ai nấy đều gật gù khen ngon. (nguồn: cookpad.com)

Kế tiếp cho hành tỏi vào phi thơm. Sau khi chúng chuyển sang màu vàng đẹp thì cho ốc móng tay vào xào. Thực hiện hạ xuống lửa vừa, đảo đều ốc móng tay trong 7 phút đến 10 phút nữa là hoàn thành. Có thể cho thêm tiêu hoặc ớt tươi nếu muốn ăn cay hơn. Món ăn hoàn thành có vị cay nồng đặc trưng. Đặc biệt ốc móng tay có độ ngon sẵn nên không quá khó khăn.

3. Ốc móng tay xào me chua ngọt

Ốc móng tay xào me chua ngọt, món ngon không thể bỏ lỡ trong mâm cơm gia đình. Công thức chế biến cũng tương tự như các món xào khác. Tuy nhiên ở món ăn này điểm khác biệt nhất chính là nước sốt me chua ngọt. Một số nguyên liệu cần chuẩn bị cho món ăn như sau: ốc móng tay, nước cốt me, đường, tỏi băm, và một số gia vị thường dùng khác.

Ốc xào me chua ngọt đượm vị hài hòa ăn cùng cơm nóng sẽ tăng độ hấp dẫn hơn rất nhiều. (nguồn: cookpad.com)

Đầu tiên thực hiện sơ chế ốc móng tay theo trình tự các bước như bên trên đã có hướng dẫn kỹ. Tiếp đến pha nước sốt me theo tỷ lệ 2:2:3 gồm có 2 thìa nước cốt me, 2 thìa đường, 1 thìa nước mắm và 3 thìa nước lọc ấm. Mọi người có thể nhân số lượng nước sốt để tương ứng với lượng ốc móng tay đã chuẩn bị từ trước đó.

Chuyển sang bước tiếp theo, chuẩn bị chảo để phi thơm hành tỏi. Sau đó cho ốc móng tay vào đảo đều cho đến khi săn lại. Kế tiếp cho nước sốt me vào để lửa nhỏ liu riu cho ốc ngấm đều gia vị. Món ăn hoàn thành với hương thơm khó cưỡng. Đặc biệt phần nước sốt me chua ngọt vừa đủ ăn cùng ốc móng tay và cơm quả thực rất tuyệt vời.

Nước sốt me chua ngọt sánh đặc là điểm nhấn của món ăn này, giúp nó trở nên thơm ngon và hấp dẫn hơn. (nguồn: anhphat.net)

4. Ốc móng tay xào sả ớt

Ốc móng tay xào sả ớt thực hiện vô cùng đơn giản. Món ăn được hoàn thiện với 3 bước làm cơ bản, được thực hiện trong khoảng 25 đến 30 phút. Bước đầu tiên là chọn nguyên liệu, ốc móng tay cần tươi ngon đảm bảo rõ nguồn gốc. Ngoài ra món ăn cần có thêm một chút sả, ớt và các gia vị thông dụng đi kèm khác.

Sau đó chuẩn bị nước muối pha loãng để ngâm ốc móng tay. Ốc sẽ nhả hết bùn bẩn và mùi tanh. Tiếp đến dùng vật nhọn, sắc lấy đi hết ruột bẩn trên thân của ốc móng tay. Sả, ớt rửa sạch và sắc sợi nhỏ. Song song với đó là chuẩn bị chảo xào ốc móng tay. Tiến hành phi thơm hành tím, cho sả, ớt vào đảo đều trong 5 phút.

Ốc móng tay được làm chín vừa tới, được làm sạch kỹ nên ăn rất thơm không hề bị gây hay ngấy. (nguồn: youtube.com)

Chú ý quan sát thấy khi tất cả nguyên liệu đã chuyển sang màu vàng thì cho ốc móng tay vào đảo đều thêm 5 phút nữa. Cuối cùng nêm thêm vào đó một chút muối, tiêu và mì chính là có thể thưởng thức được. Ốc móng tay xào sả ớt thơm lừng, màu sắc bắt mắt. Ốc được xào vừa chín tới, giữ được độ ngọt thơm. Món ăn kết hợp với cơm nóng nữa thì rất xuất sắc.

5. Mì xào ốc móng tay

Ốc móng tay có thể xào cùng mì, một chút rau muống hoặc một số loại rau tùy thích. Thực hiện sơ chế các nguyên liệu trước, sau đó trụng mì qua nước sôi 1 phút. Tiếp theo luộc qua ốc móng tay 2 phút, lấy ruột bẩn trên thân và rửa sạch lại với nước. Tiến hành phi thơm hành tím, cho ốc móng tay vào đảo đều 5 phút đến 7 phút.

Đây chắc chắn là một món ăn thay thế nhiều người dùng nhất bởi vừa nhanh, vừa tiện vừa giàu giá trị dinh dưỡng. (nguồn cookpad.com)

Chuẩn bị rửa sạch các loại rau có sẵn, thái thành các miếng vừa ăn. Tiếp tục quan sát thấy ốc móng tay săn lại thì cho lần lượt các loại rau vào. Thực hiện đảo đều tay trong khoảng 5 phút để rau chín tái. Sau đó cho mì tôm đã rụng vào xào 1 phút nữa. Cuối cùng cho nêm gia vị hành lá là hoàn thành món ăn.

Mì xào ốc móng tay là món ăn khoái khẩu nhanh tiện lợi có rất bạn trẻ. Đây là món ăn có đầy đủ dưỡng chất có thể thay đổi cho các bữa cơm truyền thống để chống ngán. Tất cả nguyên liệu được nấu chín vừa tới, sợi mì dai giòn ăn rất cuốn. Bên cạnh đó rau xanh tươi giúp món ăn cân bằng hài hòa hơn. Đặc biệt ốc móng tay ngấm gia vị đậm đà rất xuất sắc.

Mì có thể xào giòn hoặc xào chín vừa tới tùy thuộc vào sở thích và khẩu vị của mỗi người. (nguồn: dienmayxanh.com)

6. Ốc móng tay xào bơ tỏi

Ốc móng tay xào bơ tỏi thơm lừng nhà nhà mê mẩn. Một món ăn không thể bỏ lỡ qua trong thực đơn của mỗi gia đình. Bơ tỏi giúp cho món ăn trở nên đặc biệt hơn, cuốn hút hơn. Nguyên liệu cần chuẩn bị để thực hiện chế biến chính là ốc móng tay tươi, bơ, tỏi, rau thơm, nước mắm, mì chính, tiêu xay,…Chú ý có thể sử dụng loại bơ tùy ỳ thích.

Trước tiên ngâm ốc móng tay với nước vo gạo để làm sạch. Sau đó loại bỏ đi một số bộ phận không sử dụng được của loại ốc này. Thực hiện trần sơ với nước nóng để loại bỏ đi hết chất bẩn. Tiếp đến rửa sạch lại với nước 1-2 lần là được. Song song với đó là chuẩn bị chảo, cho một chút bơ vào đợi đến khi tan chảy hoàn toàn thì cho tỏi băm vào phi thơm.

Mọi người có thể chuẩn bị thêm các loại rau thơm ăn kèm để cân bằng lại vị hài hòa cho món ăn. (nguồn: dienmayxanh.com)

Bước tiếp theo cho ốc móng tay vào xào 5 phút đến 7 phút. Sau đó cho thêm vào gia vị sao cho vừa ăn là được. Ngoài ra có thể cho thêm một chút tiêu xay và ớt để dậy vị hơn. Ốc móng tay khi xào cùng bơ tỏi thơm ngon nóng hổi khó lòng từ chối. Đặc biệt ốc móng tay thấm đều gia vị. Khi thưởng thức cảm nhận rõ độ bùi béo ngậy vô cùng hấp dẫn.

7. Ốc móng tay xào rau răm

Ốc móng tay xào rau răm chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng vì độ ngon ngon đặc trưng của chúng. Ngoài nguyên liệu chính là ốc móng tay, chúng ta cần có chuẩn bị thêm rau răm và một số gia vị thường dùng khác. Chú ý mua ốc móng tay đảm bảo chất lượng, tuyệt đối tránh ốc để lâu ngày có mùi tanh, hôi khó chịu.

Ốc móng tay kết hợp cùng rau răm sẽ thơm và đặc biệt hơn. Đây chắc chắn là một món ăn đáng thử nhất bạn đừng biết. (nguồn: muabantomhum.com)

Ốc móng tay ngay khi mua về cần sơ chế ngay. Có thể thực hiện ngâm ốc móng tay với nước muối và ớt hoặc nước vo gạo. Nếu không có thời gian có thể luộc ốc 1 phút đến 2 phút để chúng nhả hết chất bẩn. Bên cạnh đó nhặt và loại bỏ một số lá rau răm bị hỏng. Cuối cùng rửa sạch lại với nước là hoàn thành bước sơ chế.

Tiếp đến xào ốc móng tay với một chút dầu ăn và hành tím. Quan sát chú ý đến khi ốc săn lại thì cho rau răm vào đảo đều thêm 1 đến 2 phút nữa thì có thể thưởng thức được. Ốc móng tay chế biến cùng rau răm thơm ngon đượm vị. Đặc biệt ốc kết hợp cùng rau răm không bị ngấy hay khó ăn. Món ngon nên sử dụng khi nóng để ốc móng tay không bị cứng và tanh.

Ốc móng tay bóng bẩy thấm đẫm gia vị nên vô cùng hấp dẫn. (nguồn: viglacerabahien.com)

8. Ốc móng tay xào dứa

Ốc móng tay xào dứa là một gợi ý tiếp theo cho thực đơn hôm nay của bạn. Thực hiện món ăn này chỉ mất khoảng 20 phút. Đặc biệt không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu cầu kì. Chỉ với hai nguyên liệu chính là ốc móng tay và dứa là đã có ngay thành phẩm hết sức tuyệt vời. Lưu ý chọn dứa vừa chín tới xào sẽ ngon hơn.

Trước tiên chuẩn bị chậu kim loại để ngâm ốc móng tay. Điều này sẽ giúp cho ốc móng tay nhả bùn bẩn, khử được mùi tanh và giảm đi chất nhớt hiệu quả. Song song với đó là loại bỏ lớp vỏ bên ngoài của dứa. Sau đó dùng dao sắc hoặc dụng cụ chuyên dụng để lấy đi mắt dứa. Tiếp đến phân thành các miếng nhỏ vừa ăn là được.

Ốc móng tay ăn cùng dứa sẽ có độ chua ngọt nên sẽ giúp món ăn hài hòa hơn, giảm đi độ ngấy đáng kể. (nguồn: dienmayxanh.com)

Ngay sau đó ướp ốc móng tay với một chút muối để tăng thêm phần đậm đà. Kế tiếp xào ốc móng tay với lửa nhỏ trong khoảng 5 phút. Thực hiện cho dứa vào xào sơ trong 3 phút nữa thì nêm nếm lại gia vị. Ốc xào dứa chua ngọt vừa phải rất dễ ăn. Đặc biệt dứa sẽ giúp món ăn cân bằng lại vị hài hòa dễ ăn hơn. Đặc biệt chúng sẽ giảm đi độ ngấm đáng kể.

9. Ốc móng tay xào măng tây

Ốc móng tay xào măng tây, một món mặn kết hợp với cơm nóng tuyệt đỉnh. Món ăn được thực hiện qua 3 bước làm. Điều quan trọng nhất chính là căn chỉnh thời gian để măng tây giữ được độ giòn, ốc móng tay không bị khô cứng. Một số nguyên liệu cần chuẩn bị cho món ăn bao gồm ốc móng tay tươi, măng tây, gia vị thông dụng muối, mì chính,…

Ốc móng tay khi chế biến cùng măng tây lại cho ra một độ ngon khác biệt, rất đáng thử và siêu siêu tốn cơm. (nguồn: dienmayxanh.com)

Đầu tiên hiện hiện ngâm ốc móng tay trước với nước vo gạo 30 phút để loại bỏ bùn bẩn. Song song với đó là rửa sạch măng tây, phân thành các khúc vừa tầm 7cm. Sau đó rửa sạch ốc móng tay 2-3 lần với nước sạch. Thực hiện trần ốc sơ qua với nước nóng để tách bỏ phần vỏ ngoài. Tiếp theo chuẩn bị chảo, hành tím, tỏi băm nhỏ để chuẩn bị công đoạn kế tiếp.

Trước khi thực hiện xào nấu, có thể ướp ốc móng tay với một chút muối trong vòng 15 phút để tăng độ đậm đà. Sau đó tiến hành phi thơm hành tím, tỏi cùng một chút dầu ăn đến khi có màu vàng đẹp. Tiếp theo cho ốc móng tay vào đảo đều đến khi săn lại thì cho măng tây vào xào. Cuối cùng nêm lại gia vị vừa ăn là hoàn thiện.

Thành phẩm với màu sắc bắt mắt, măng tây giòn giòn ăn vừa chín tới rất hấp dẫn. Đặc biệt ốc vừa chín tới nên giữ được độ tươi ngon nhất định. (nguồn: youtube.com)

Lưu ý trong suốt quá trình chế biến nên để lửa vừa để mọi nguyên liệu chín từ từ, không bị hao hụt đi chất dinh dưỡng. Ốc móng tay kết hợp cùng với măng tây ăn không hề bị ngán. Ốc được làm chín vừa, tẩm ướp đậm vị ăn rất cuốn. Hơn nữa măng tây giòn ngọt nên kết hợp cùng măng tây cho ra độ ngọt dịu rất đặc biệt.

10. Ốc móng tay xào lá quế

Ốc móng tay xào lá quế nghe tuy lạ nhưng lại là một món ăn thơm ngon được nhiều người ưa chuộng. Hương vị của món ăn có đôi phần khác với các món xào thông thường khác rất đáng thử. Về phần nguyên liệu cần chuẩn bị ốc móng tay tươi, lá quê, hành tím, tỏi băm và các gia vị thường dùng hàng ngày.

Khi trình bày thành phẩm nên điểm xuyến cho chúng một chút sắc đỏ của ớt để tổng quan được hài hòa và bắt mắt hơn. (nguồn: dienmayxanh.com)

Ốc móng tay làm sạch với nước muối loãng hoặc nước vo gạo. Thực hiện rửa sạch lá quế 2-3 lần. Sau đó cắt thành sợi dài vừa đủ. Bước tiếp theo cho một chút dầu ăn phi thơm hành tỏi băm. Tiếp đến cho ốc móng tay vào xào khoảng 3 phút đến 5 phút. Cuối cùng cho thêm lá quế vào đảo đều 1 phút nữa thì hoàn thành.

Để ốc móng tay được đậm đà hơn, có thể tẩm ướp chúng với gia vị trước khi chế biến 30 phút. Tuy nhiên có thể bỏ qua nếu không có nhiều thời gian. Thành phẩm món ăn có màu sắc bắt mắt. Thêm vào đó là chúng hương thơm đặc biệt khó cưỡng rất hấp dẫn. Hơn nữa ốc móng tay vừa chín nên không bị khô cứng hay khó ăn.

Tổng kết các công thức chế biến ốc móng tay, chắc chắn một trong số công thức này sẽ mang đến cho bạn một thành phẩm đáng mong đợi. (nguồn: nauankhongkho.vn)

Mỗi công thức chế biến ốc móng tay xào chỉ khác nhau đôi chút ở cách nêm nếm và nguyên liệu đi kèm. Nhìn chung món ăn nào cũng rất ngon và hấp dẫn. Khi chế biến ốc móng tay xào cần chú ý đến việc điều chỉnh nhiệt độ để ốc không bị dai và khô. Hi vọng rằng với những gợi ý này sẽ giúp bạn biết thêm được nhiều món ngon hơn để chiêu đãi gia đình mình.

