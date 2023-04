Cách làm mắm ruốc chấm xoài ngon nhất cho ngày hè

Cách làm mắm ruốc chấm xoài, bí quyết giúp cho món xoài chua trở thành một món ăn vặt mang hương vị hấp dẫn, khiến ai cũng phải phát thèm.

Xoài chấm mắm ruốc là món ăn vặt một thời của lứa tuổi học trò, hầu như cổng trường nào cũng có. Đầy đủ các loại trái cây với nhiều loại khác nhau như cóc xoài, ổi, … được ăn kèm với mắm ruốc, mắm đường, muối ớt. Nhưng món ăn vặt làm đổ gục nhiều người nhất vẫn chính là xoài chấm món tôm. Và làm thế nào mà những người bán hàng lại có cách pha mắm ruốc chấm xoài ngon đến như vậy, bí quyết về cách làm mắm ruốc chấm xoài vô cùng hấp dẫn sẽ được bật mí trong bài viết này.

Xoài chấm mắm ruốc món ăn vặt mang lại nhiều kỷ niệm học trò

Hướng dẫn cách làm mắm ruốc chấm xoài

Nguyên liệu cần chuẩn bị

100g mắm ruốc

100g đường trắng

8 trái ớt (điều chỉnh lượng ớt theo khẩu vị)

1 củ tỏi

½ muỗng cà phê nước cốt chanh

50ml nước lọc

Dầu ăn

Cách làm mắm ruốc chấm xoài

Bước 1: Tỏi lột vỏ, băm nhuyễn. Ớt trái rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 2: Cho đường và 50ml nước lọc vào chén mắm ruốc, khuấy đều hỗn hợp lại với nhau, đánh nhiều lần để đường tan.

Bước 3: Cho chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn và tỏi băm. Khi tỏi hơi có màu vàng nhạt và dậy mùi thơm xíu là cho ớt vào cùng, tiếp tục xào khoảng 3 phút. Khi ớt vừa dậy mùi thơm thì cho chén mắm ruốc vào cùng. Lúc này, chỉnh lửa vừa phải, dùng đũa khuấy liên tục đến khi thấy mắm ruốc sôi lên và sệt lại. Cùng lúc đó bạn sẽ cho vào 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh khuấy đều, để làm giảm độ mặn của mắm ruốc mà vẫn giữ được độ sệt, không bị loãng của mắm (thay vì cho nước lọc). Tiếp tục sên mắm khoảng 10 phút, mắm sệt thêm xíu nữa là được.

Bước 4: Tắt bếp, đợi mắm ruốc nguội, cho vào lọ để nơi khô mát dùng dần. Mỗi lần ăn, dùng muỗng sạch để lấy phần vừa đủ dùng, tuyệt đối không dùng đũa muỗng dơ, hay đũa mang đang ăn để múc mắm, mắm sẽ bị hư.

Nhân lúc chúng ta đang cùng nhau nói về cách làm mắm ruốc chấm xoài. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho các bạn một công thức pha loại nước chấm “ảo diệu” này theo phong cách Thái.

Bí quyết cách làm mắm ruốc chấm xoài kiểu Thái

Bạn cũng có thể tham khảo thêm cách pha nước chấm ăn ốc tại đây.

Cách làm mắm ruốc chấm xoài kiểu Thái

Nguyên liệu cần chuẩn bị

3 trái me xanh (có thể thay bằng me chín)

50g tép khô (ruốc khô)

5 muỗng canh nước mắm Nam Ngư hoặc Chinsu

3 muỗng canh đường

2 củ hành khô

1 củ tỏi

2-3 trái ớt (gia giảm tùy vào khẩu vị)

1 muỗng café ớt sa tế

Dầu ăn

Cách làm mắm ruốc chấm xoài

Bước 1: Hành, tỏi rửa sạch, cắt lát. Ớt bỏ bớt hạt. Cho hành, tỏi, ớt vào máy xay xay nhuyễn, hoặc dùng dao băm thật nhuyễn. Sau đó xào với chút dầu ăn cho dậy mùi thơm.

Bước 2: Tép khô rửa sạch cho hết tạp chất, để ráo nước. Đổ chút dầu ăn vào chảo nóng, cho tép vào rang vàng, chú ý đảo đều tay với lửa nhỏ để tránh tép bị cháy.

Bước 3: Me cạo sạch vỏ, cho vào nồi, đổ vào khoảng 1 chén đầy nước lọc, nấu cho chín mềm. Dầm me, dùng rây lọc bỏ bã để lấy phần nước cốt me chua.

Bước 4: Cho nước mắm, đường vào chảo nóng, đảo đều đến khi đường tan hết. Cho nước cốt me vào và nêm nếm lại để vừa với khẩu vị. Khi hỗn hợp nước mắm đường me sôi lên, vặn nhỏ lửa, cho phần hành tỏi ớt, và tép khô đã xào thơm cùng với sa tế vào, trộn đều rồi tắt bếp. Để nước chấm nguội hẳn, cho vào hộp kín trữ trong ngăn mát tủ lạnh để dành ăn dần.

Món nước chấm đầy đủ hương vị mặn, ngọt, chua cay chấm cùng xoài xanh là món ăn vặt hấp dẫn mới nghe đã thèm. Bạn có thể chấm cùng cóc, ổi và các loại trái cây có vị chua hoặc dùng kèm rau củ luộc cũng rất phù hợp.

Qua bài viết về cách làm mắm ruốc chấm xoài mong rằng bạn đã có thêm kinh nghiệm về cách pha nước chấm từ mắm ruốc. Chúc các bạn thành công và ngon miệng.

>>> Xem thêm: