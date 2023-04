Lòng non xào dưa chưa dai giòn sần sật, chấm thêm nước mắm mằn mặn thơm ngon, dưa chua muối xào chua ngọt sẽ là một món ăn lạ miệng, ngon hấp dẫn trong bữa cơm nhà. Tuy nhiên, nấu sao để lòng lợn xào dưa chua thơm, giòn và đảm bảo vệ sinh? Hãy làm theo cách học nấu ăn ngon dưới đây của Bếp Trưởng Á Âu bạn nhé!

Nguyên liệu làm lòng lợn xào

Lòng non: 500gram

Dưa chua: 300gram

Gừng: 1 nhánh vừa

Dấm, tỏi, dầu ăn

Các loại gia vị: muối, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm.

Cách làm lòng lợn xào chua ngọt

Sơ chế lòng non cho trắng và sạch mùi

Lòng non khi mua về bạn rửa qua vài lần với nước sạch để bớt nhớt và vết bẩn, sau đó đập dập gừng và đưa vào bên trong lòng non. Tiếp theo đó, bạn túm một đầu lại và cho miếng gừng chạy khắp đoạn lòng non. Hết 1 miếng gừng, bạn lại thay bằng 1 miếng khác và lặp lại thao tác tương tự như vậy.

Sau khi hoàn thành xong 2 lần như trên, bạn bóp lòng non với dấm, sau đó bóp tiếp với muối và rửa thật sạch lại cho đến khi không còn cảm thấy mùi hôi nữa.

Để lòng non trắng hơn và khử mùi mạnh hơn nữa, bạn cho lòng vào luộc cùng với muối hạt (hoặc cũng có thể thay bằng muối trắng) và một mẩu gừng đập dập. Luộc trong nước sôi khoảng 30 giây, bạn vớt ngay lòng ra và ngâm vào nước lạnh. Thao tác này sẽ giúp lòng trắng hơn và cũng được giòn hơn.

Lòng non được làm sạch sẽ, trắng, giòn, có thể luộc chín rồi chấm với mắm tôm cay thật cay (Ảnh: Internet)

Xào lòng non với dưa chua

Phi thơm đầu hành lá với tỏi băm nhuyễn rồi cho lòng non vào xào. Quan sát thấy lòng non đã vàng xém, bạn nêm thêm hạt nêm, ít bột ngọt, thêm khoảng 1 muỗng nhỏ nước mắm và tiếp tục xào cho đến khi chín và trút ra đĩa.

Dưa chua mua về (hoặc tự muối) bạn bóp qua một lượt với nước sạch cho bớt chua. Sau đó, bạn cũng cho vào chảo xào sơ qua trong khoảng 2 – 3 phút rồi trút phần lòng vừa xào vào xào chung cho nóng. Bạn cứ đảo cho đến khi nếm thử thấy lòng mềm, dai giòn cùng với dưa chua có vị đậm đà, vừa ăn là tắt bếp.

Lòng non xào dưa chua là món ăn khá dân dã, tuy có được bán ở khá nhiều quán ăn nhưng nhiều người vẫn không an tâm bằng việc tự mình chế biến ở nhà. Lòng non trước tiên bạn cần phải mua được ở nơi uy tín, sạch sẽ. Sau đó, ở bước sơ chế bạn cần sơ chế thật kỹ lưỡng vì nếu chỉ bóp muối 1 – 2 lần thì khó lòng sạch mùi được. Gừng, dấm và muối hột (hoặc muối trắng) đều là những nguyên liệu có tính làm sạch và khử mùi rất tốt mà bạn nên tận dụng. Ngoài ra, bước ngâm lòng vào nước lạnh (thậm chí nước đá) ngay sau khi vừa luộc xong là cách để tăng độ giòn của lòng non rất hay mà bạn không nên bỏ qua.

Lòng non xào dưa chua mằn mặn, chua chua lại giòn sần sật thật hấp dẫn, ăn cùng với cơm quả thật là ngon bá cháy đúng không nào? Hãy lưu lại công thức này và vào danh sách những món ăn ngon hàng ngày dễ làm chế biến cho cả nhà thưởng thức vào một dịp thật gần bạn nhé!