Bí quyết làm thịt vịt khìa nước dừa thơm nức mũi cực đưa cơm

Bạn đang tìm một món ngon đổi vị cho cả nhà? Cùng Bách hóa XANH làm món thịt vịt khìa nước dừa cực đơn giản, ít nguyên liệu mà lại ngon. Cùng bắt đầu ngay nhé!

Chuẩn bị 60 phút Chế biến 30 phút Dành cho 2 – 3 người

Một món ăn không quá cầu kỳ, bình dị của người miền Tây. Miếng thịt béo béo, thơm thơm hòa quyện cùng nước sốt thơm lừng đậm mùi nước dừa và ngũ vị hương không thua kém bất cứ món ăn xa xỉ nào.

Bữa cơm không chỉ thích hợp trong những ngày gia đình quây quần mà để tiếp khách cũng rất ngon và lạ miệng. Nguyên liệu cho món ăn vô cùng đơn giản có thể tìm thấy ngay trong căn bếp của mình. Vậy còn chần chờ gì mà không cùng Bách hoá XANH vào bếp và thực hành nấu ăn luôn nào!

1Nguyên liệu làm thịt vịt khìa nước dừa

850 gram thịt vịt

600 ml nước dừa tươi

1 củ tỏi băm

1 củ gừng

Dầu ăn

Gia vị: Đường, bột ngọt, muối, nước mắm, tiêu, ngũ vị hương, dầu màu điều

Nguyên liệu món thịt vịt khìa nước dừa

Mẹo hayCách chọn thịt vịt ngon vừa tầm tuổi không quá già hay quá non. Vịt ngon thường có ức và phao câu đều tròn. Phần bụng dày thịt cầm lên nặng và chắc tay. Thịt vịt chọn đúng ăn sẽ mềm và ngọt.Chọn dừa ngon bằng cách dùng tay búng vào vỏ dừa, nghe thấy tiếng trong thì dừa chắc chắn nước ngọt và dày cơm. Những quả dừa non tiếng nghe sẽ trầm, cùi mỏng mà lại nhạt nước. Không chọn những quả dừa quá to, nước của những quả dừa như thế thường rất nhạt.Bạn cũng có thể tự nấu dầu điều tại nhà với hạt điều màu khô. Không chỉ dùng trong nấu nướng khiến thức ăn có màu đẹp mắt hơn mà sử dụng dầu điều còn giúp chữa bệnh, dưỡng da, dưỡng tóc.

2Cách làm món thịt vịt khìa nước dừa

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên đem thịt vịt chặt thành những miếng lớn. Rửa kỹ với muối và gừng để loại bỏ chất bẩn và mùi hôi. Sau khi làm sạch xong thì để thịt ráo nước.

Tiếp theo, chuẩn bị nĩa để bắt đầu đâm thịt. Đâm vào mặt sau và đâm kỹ vào hai bên của miếng thịt giúp thịt dễ dàng thấm gia vị vào bên trong.

Lưu ý Khi đâm thịt vịt tránh đâm vào phần da vịt sẽ làm hỏng da và mất thẩm mỹ của món ăn.

Làm sạch thịt để ráo nước rồi dùng nĩa đâm cho thịt nhanh thấm gia vị

Bước 2 Ướp thịt vịt

Lần lượt cho vào tô thịt vịt đã sơ chế: ½ củ tỏi băm, ½ muỗng canh đường, ½ muỗng cafe bột ngọt, 1,5 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu điều màu (giúp lên màu cho món ăn), ⅓ muỗng tiêu và ⅓ muỗng ngũ vị hương.

Xoa bóp thật kỹ giúp thịt thấm đều gia vị. Sau đó, ướp thịt trong khoảng thời gian từ 45 phút đến 1 tiếng để đảm bảo gia vị thấm sâu hơn.

Cho tất cả gia vị vào trộn đều và ướp thịt trong vòng 45 phút

Lưu ý Dầu điều giúp cho món ăn lên màu đẹp hơn, nhưng nếu trong nhà đã hết dầu điều thì cũng đừng lo vì bạn có thể bỏ qua bước này mà không ảnh hưởng nhiều đến hương vị món ăn.

Bước 3 Khía thịt vịt

Đầu tiên, bạn bắt nồi lên bếp rồi cho vào một ít dầu ăn. Đến khi dầu sôi thì cho vào một ít tỏi rồi phi cho đến khi tỏi có mùi thơm và chuyển sang vàng.

Tiếp đến, cho thịt vịt ướp đã thấm đều gia vị vào nồi, để phần da vịt xuống trước để tỏi thấm vào phần da. Chờ cho thịt vịt săn lại thì lật mặt miếng thịt và cho nốt phần nước để ướp thịt vào nồi.

Lúc này bạn cho 600ml nước dừa vào nồi thịt đun sôi, chờ đến khi nước cạn thì trở mặt miếng thịt. Giảm lửa từ từ cho đến khi nước cạn thành sốt sệt sệt.

Cho thịt vào nồi đợi săn lại rồi đổ nước dừa đun sôi cho cạn

Dùng muỗng nhỏ rưới nước sốt lên thịt cho thịt thấm đều sốt và thịt cũng mềm hơn khi ăn sẽ không bị khô. Để lửa nhỏ âm ỉ trong vài phút rồi tắt bếp và lấy thành phẩm ra rồi trang trí lên đĩa. Cuối cùng, chúng ta đã có ngay một đĩa thịt vịt khìa nước dừa thơm ngon, đẹp mặt.

Để lửa nhỏ dưới đều sốt lên thịt giúp thịt không bị khô

3Thành phẩm

Món thịt vịt khìa nước mắm đưa cơm, đẹp mắt

Các bạn có thể ăn cùng cơm nóng hoặc bún kèm rau sống đều rất ngon. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, chúng ta đã có ngay một đĩa thịt vịt mềm ngon kết hợp với nước dừa béo khiến ai cũng phải xuýt xoa. Mặc dù thời gian chờ đợi ướp thịt hơi lâu nhưng thành quả thì vô cùng xứng đáng. Một món ăn đậm chất miền Tây chiêu đãi cả nhà trong mùa dịch đúng là không còn gì bằng.

Bạn thấy sao về công thức thịt vịt khìa nước dừa này. Bách hoá XANH hy vọng bài viết sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho bạn. Cùng xắn tay lên vào bếp và nấu ăn cho gia đình ngay thôi nào!

