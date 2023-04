Cách làm thịt xiên nướng thơm ngon, chuẩn vị như ngoài hàng

Cách làm thịt xiên nướng đúng điệu không hề khó. Chỉ với những nguyên liệu và cách làm đơn giản, bạn đã có được món ăn ngon, chiêu đãi các thành viên gia đình mỗi dịp cuối tuần.

Cách làm thịt xiên nướng vỉa hè thơm ngon, chuẩn vị

Những món ăn vỉa hè lôi cuốn mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh – sinh viên. Chiếc xe bán thịt viên chiên, cá viên chiên, thịt nướng thường xuất hiện tại trường học để làm ‘ấm’ chiếc dạ dày đang cồn cào sau mỗi giờ học. Món ăn này thường có hương vị tuyệt vời nên được nhiều người yêu thích.

Chỉ cần bỏ chút thời gian lân la những con đường, mải miết các góc phổ nhỏ bạn sẽ nhìn thấy những tiệm thịt xiên vỉa hè thơm nức mũi, gây ấn tượng ngay từ đầu phố.

Nhưng nhiều người thường băn khoăn về tính an toàn và vệ sinh của những món ăn này bởi mức giá thành của chúng rẻ bất ngờ. Để chiêu đãi các thành viên trong gia đình nhiều người thường tự tay chuẩn bị nguyên liệu và chế biến với công thức đơn giản, dễ làm.

Nếu bạn mê mẩn món ăn ngon này, hãy cùng JAMJA’s Blog tìm hiểu theo công thức đơn giản dưới đây nhé!

Cách làm thịt xiên nướng vỉa hè thơm ngon, hấp dẫn

Nguyên liệu chuẩn bị

+ Thịt nạc vai (bạn chọn loại có lẫn nạc và mỡ) hoặc thịt ba chỉ: 500g

+ Hành tím: 2 củ, tỏi, sả, riềng, nghệ

+ Nước hàng: 3 thìa, nước mắm, dầu hào, xì dầu, nước cốt chanh

+ ½ thìa cafe dầu vừng

+ Hạt tiêu, vừng trắng, một ít hạt rau mùi (nếu có)

+ Que tre xiên thịt

Các bước thực hiện

Với những nguyên liệu hết sức dễ kiếm như trên, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành món ăn vặt siêu hấp dẫn này không mấy khó khăn. Cách làm thịt xiên nướng vỉa hè trải qua 3 bước thực hiện chính:

Bước 1: Chuẩn bị và ướp thịt

Ngoài việc bạn cần chọn được nguyên liệu tươi ngon và đảm bảo thì bước đầu tiên này được coi là bước quan trọng nhất, quyết định món ăn của bạn có thể thành công hay không. Việc lựa chọn thịt có một chút mỡ là điều khá lý tưởng vì trong quá trình nướng thịt, chính mỡ từ thịt sẽ tiết ra và thịt nướng cũng sẽ không bị khô, ăn rất mềm và đặc biệt mùi thơm cũng hấp dẫn hơn.

Thịt mua về cần được rửa sạch, thái miếng mỏng cho vừa ăn vì nếu bạn thái miếng thịt dày thì sẽ rất khó xiên thịt vào xiên và nướng cũng hơi mất thời gian. Sau đó, bạn rửa sạch riềng, nghệ, hành, sả rồi cho vào cối giã cho thật nhỏ.

Ướp thịt thế nào với món thịt xiên nướng?

Riềng, nghệ, sả, hành cạo vỏ, rửa sạch, cắt rồi cho vào cối giã nhỏ. Nếu có, bạn cũng có thể cho thêm hạt rau mùi vào giã cùng, món ăn của bạn sẽ có mùi thơm và hấp dẫn hơn hẳn với gia vị đặc biệt này. Tiếp theo, bạn cho tất cả hỗn hợp hành, nghệ, riềng sả đã giã nhỏ vào bát, trộn thêm vào đó một chút hạt tiêu và thịt lợn đã thái vào đảo thật đều. Các gia vị bao gồm đường, mắm, gia vị, dầu hào, xì dầu, nước cốt chanh vào trộn đều và đưa vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng từ 3 đến 4 tiếng.

Bước 2: Xiên thịt

Đầu tiên, bạn cần đem xiên tre ra ngâm vào nước lạnh trước khi nướng chừng 1 tiếng và trần qua nước sôi một lượt. Sau khi thịt đã ngấm đều gia vị thì bạn sẽ xiên thịt vào que khéo léo sao cho xiên thịt tròn đều đến hết xiên.

Bước 3: Nướng thịt

Nếu bạn sử dụng than hoa

Bạn nên sử dụng các loại than tốt như than hoa để nướng thịt là tốt nhất. Than hoa bạn lựa chọn được cho vào lò quạt than cháy khô rồi sau đó bạn sẽ cần xếp thịt lên vỉ nướng. Trong quá trình nướng thịt bạn lưu ý quạt than đều, trở tay nhanh các xiên thịt và phết phần nước thịt lên xiên nướng cho thật đều đến khi thịt chín vàng và dậy mùi thơm.

Nếu bạn sử dụng lò nướng hay bếp nướng

Chúng ta thấy rằng, đời sống dân cư hiện đại thì các hộ gia đình thường sống ở các khu chung cư, bạn hoàn toàn có thể linh hoạt cách làm thịt xiên nướng vỉa hè mà không sử dụng than hoa bằng cách dùng lò nướng hay bếp nướng của gia đình.

Trong trường hợp bạn sử dụng lò nướng thì đầu tiên bạn bật chế độ nướng Preheat 150 độ trước khoảng 15 phút rồi sau đó bạn cần xếp thịt vào khay nướng. Để thịt nướng không bị quá khô bạn có thể thêm một khay nước xếp ở ngay ngăn dưới thịt. Quá trình nướng trong khoảng 10 phút ở nhiệt độ 200 độ cho đến khi thịt gần chín, bạn cũng hãy lưu ý thường xuyên quét thêm nước thịt lên bề mặt thịt nướng. Khi thịt nướng đã gần chín, bạn cần chuyển sang chế độ Broil, tăng nhiệt độ thêm 50 độ nữa rồi nướng như vậy trong 2-3 phút.

Những lưu ý trong cách làm thịt xiên nướng vỉa hè

Để có thể làm ra những xiên thịt nướng thơm ngon thì JAMJA’S BLOG cũng xin chia sẻ với bạn một số lưu ý nhỏ sau đây:

Đầu tiên, việc lựa chọn nguyên liệu tươi ngon và “sạch” là điều vô cùng quan trọng, việc lựa chọn thực phẩm sạch không những giúp bạn làm ra món ăn hấp dẫn, đảm bảo mà sức khoẻ lâu dài của bạn cùng những người bạn yêu thương. Để có thể lựa chọn được nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, bạn hãy vào các trung tâm, thương hiệu thực phẩm uy tín vì các sản phẩm của họ đều đã qua kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bày bán ra thị trường.

Những lưu ý trong cách làm thịt xiên nướng vỉa hè thơm ngon, hấp dẫn

Thứ hai, trong quá trình nướng thịt, nếu bạn nướng bằng than hoa thì hãy chú ý đảo vỉ thịt đều và thời gian trướt thêm nước thịt để thịt không bị cháy và có màu sắc vàng mật hấp dẫn nhất.

Thứ ba, bạn có thể thêm một chút mật ong lên lớp ngoài của thịt trước khi nướng với lượng vừa đủ để thịt không quá ngọt vì trước đó đã ướp đường. Việc thêm chút mật ong vừa giúp món ăn của bạn dậy mùi thơm hơn rất nhiều và hương vị cũng tuyệt hơn nữa. Sau khi thêm mật ong lên thịt, thịt nướng sẽ dễ cháy hơn nên bạn sẽ cần lưu ý trong quá trình nướng thịt để đạt độ chín ưng ý nhất.

Salat ăn kèm thịt xiên nướng

Thưởng thức những xiên thịt nướng nóng và thơm ngậy trong những ngày se lạnh như thế này là một điều tuyệt vời, bạn cũng có thể ăn kèm với salat sẽ dễ ăn và cảm giác ngon miệng hơn mà cũng bị ngấy.

Nguyên liệu chuẩn bị

+ 5 quả cà chua bi

+ 2 quả dưa chuột

+ 1 củ cà rốt

+ Xà lách

+ Dấm: 2 thìa, đường: 1 thìa, hạt nêm pha tiêu: 1 thìa, dầu oliu: 2 thìa và cà phê muối; ½ thìa

Salat ăn kèm thịt xiên nướng

Các bước làm Salat

Bước 1: Các loại rau sau khi mua cần được rửa sạch, cà chua bi bổ đôi và dưa chuột thái vát miếng. Cà rốt nạo vỏ và bào sợi mảnh, xà lách thái khúc ngắn và tất cả các loại rau củ bạn cho vào một chiếc bát rộng.

Bước 2: Hòa tan các gia vị với lượng vừa đủ như trên để làm sốt trộn salat. Trước khi ăn, bạn mới rưới nước sốt lên ăn và trộn đều ăn cùng với thịt xiên nướng vừa hợp vị, chua dịu mà còn thanh mát, ăn mãi ăn hoài cũng không hề ngán.

Trên đây là một số gợi ý của JAMJA’S BLOG về cách làm thịt xiên nướng vỉa hè thơm ngon, hấp dẫn. Chúc các bạn sẽ thành công với món ăn đặc biệt này và mong bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các tin bài thú vị tiếp theo nhé!

