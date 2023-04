4 Công thức tẩm ướp thịt ngan nướng ngon, dễ làm

Cập nhật vào 04/08

Ngan nướng là món ăn thơm ngon, hấp dẫn được nhiều người yêu thích. 4 công thức tẩm ướp ngan nướng sau sẽ giúp bạn chế biến món ngan nướng ngon như ngoài nhà hàng.

Kinh nghiệm chọn thịt ngan ngon

Trước khi đi vào tìm hiểu các công thức tẩm ướp thịt ngan nướng ngon thì điều đầu tiên bạn cần thực hiện là chọn mua được thịt ngan tươi, ngon. Thịt ngan có tươi thì món ăn mới ngon và hấp dẫn. Ngược lại công thức ướp thịt ngan có tốt đến mấy mà khâu chọn thịt ngan không được ngon thì hương vị của món ăn cũng sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Dưới đây là một số kinh nghiệm khi chọn thịt ngan bạn có thể tham khảo:

Đối với ngan còn nguyên con sống:

Ngan khi mua còn sống bạn nên chọn những con ngan đã trưởng thành, mọc đủ lông, không có nhiều lông măng, giúp việc chế biến nhanh chóng hơn. Bạn cũng có thể mua ngan cái đã đẻ một vài lứa vì như vậy thịt ngan ăn sẽ chăn chắc và thơm thịt hơn, để nhận diện bạn quan sát bụng ngan sẽ thấy thịt xệ xuống.

Tránh mua những con ngan quá non vì thịt thường nhão, ăn không được chắc. Các nàng phân biệt ngan non bằng cách quan sát phần mỏ ngan, ngan non thường có mỏ to mềm, ngan gì thì mỏ thường nhỏ nhắn và cứng hơn.

Khi mua ngan, chọn những con béo, ức tròn, để ý vùng da cổ và da bụng của ngan, phần này thịt phải dày mới là con ngan chắc thịt.

Mua ngan sống cần chú ý xem hậu môn ở sau đuôi của ngan, nếu như hậu môn sạch sẽ, không dính phân chảy ra tức là ngan khỏe mạnh, nên lựa chọn.

Đối với thịt ngan đã chế biến sẵn:

Quan sát hai bên đùi và lườn ngan, nếu bạn thấy đùi và lườn ngan căng bóng, thớ thịt dày thì không nên mua vì đa phần ngan thường đã qua xử lý hóa chất để làm thịt ngan trông ngon hơn. B

Bạn nên dốc ngược con ngan lên, nếu như bạn thấy nó bị biến dạng thì đó là ngan bơm nước. Dấu hiệu nhận biết ngan bị bơm nước là khi sờ vào thịt bị nhão.

Ngan ngon thường thịt có màu vàng hồng hào, sờ vào có độ đàn hồi, không có màu sắc thâm đen, tím tái hoặc trắng nhợt, mùi bất thường.

Cách sơ chế thịt ngan khỏi mùi hôi, tanh

Đối với ngan còn nguyên con sống:

Sau khi cắt tiết ngan, bạn hãy nhúng chúng vào chậu nước lạnh cho nước ngấm đều khắp thân con ngan. Chuẩn bị một nồi nước to (khoảng 80 độ C) rồi nhúng ngan vào. Thông thường, mọi người vẫn hay nhúng ngan vào nước sôi, tuy nhiên, việc làm này lại vô tình khiến cho quá trình nhổ lông khó khăn hơn. Chỉ nên nhúng ngan vào nước ấm.

Bạn tiến hành nhổ lông ngan. Lưu ý, khi nhổ bạn nhớ miết tay xuống sát da và xuôi theo chiều lông mọc để có thể làm sạch hết đám lông tơ nhé.

Mổ ngan bỏ nội tạng và làm sạch nội tạng bên trong như ruột, gan, mề… Nên bỏ phao câu ngan vì đây là bộ phận gây nhiều mùi hôi ở ngan.

Thịt ngan sau khi được mổ rửa sạch xong, bạn khử mùi hôi bằng cách dùng gừng với rượu hoặc chanh, giấm, muối theo công thức bên dưới.

Đối với thịt ngan đã chế biến sẵn:

Thịt ngan mua ngoài chợ đã được thịt sẵn thì bạn loại bỏ mùi hôi bằng 1 trong những cách sau:

Dùng chanh – muối: Bạn chỉ cần chà xát vài lát chanh lên thịt ngan với 1 ít muối, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước lạnh là đã có thể đánh tan đi mùi hôi của ngan.

Dùng giấm – muối: Giấm có tính axit sẽ giúp khử mùi hôi của ngan dễ dàng. Trước khi chế biến, bạn hoà giấm và muối theo tỉ lệ: 2 muối 1 giấm rồi thoa khắp mình ngan, chà sát nhiều lần sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch, như thế thì ngan sẽ không còn hôi khi chế biến nữa.

Dùng giấm và gừng: Bạn có thể đập dập 1 củ gừng với một ít rượu trắng và xoa bóp lên thịt ngan và để yên trong khoảng 30 phút trước khi chế biến, rồi rửa sạch sẽ giúp át đi mùi hôi khó chịu.

4 công thức tẩm ướp thịt ngan nướng ngon ngất ngây như ngoài hàng

Công thức tẩm ướp ngan nướng riềng mẻ

Chuẩn bị nguyên liệu

1 con ngan (có thể mua chế biến sẵn hoặc sống đều được)

1 củ riềng, 2 – 3 nhánh sả

2 thìa mẻ

Gia vị: bột canh, muối, mì chính, dầu ăn

Tẩm ướp ngan nướng riềng mẻ

Bước 1: Làm sạch và khử mùi hôi của thịt ngan (xem ở phần 2 phía trên bài viết đã nêu chi tiết), sau đó lọc bỏ xương, giữ lại phần thịt lườn ngan. Các phần cổ, cánh, chân ngan bạn có thể đem chế biến món khác.Bước 2: Rửa sạch riềng, để ráo nước và giã nhỏ. Sả đập dập, băm nhuyễnBước 3: Cho thịt ngan vào bát lớn, nêm ½ thìa bột canh, 1 thìa mì chính, ½ thìa muối trắng, 2 thìa mẻ, riềng và sả băm nhuyễn vào trộn đều, bóp cùng thịt ngan và ướp trong 1 tiếng để thịt ngấm gia vị.

Cách nướng:

Bạn dùng que xiên sắt xiên thịt ngan hoặc kẹp thịt ngan vào vỉ nướng. Bạn chuẩn bị sẵn bếp than và để vỉ ngan lên nướng trên than hồng khoảng 45 phút, khi nướng bạn trở đều thịt ngan, thấy thịt ngan chuyển màu vàng nâu cháy xém cạnh là được. Trong quá trình nướng thi thoảng quét dầu ăn và nước ướp thịt ngan để thịt không bị khô và có màu bóng đẹp.

Công thức tẩm ướp ngan nướng cháy tỏi

Chuẩn bị nguyên liệu

1 con ngan 1.5 – 2kg

2 củ tỏi, thái lát mỏng

1 củ tỏi băm nhuyễn

1 – 2 quả ớt băm nhuyễn

1 củ gừng băm nhuyễn

15ml dầu hào

15ml nước tương

20ml rượu trắng

Gia vị: ½ thìa hạt tiêu, 1 thìa đường, 2 thìa hạt nêm.

Tẩm ướp ngan nướng cháy tỏi

Bước 1: Làm sạch và khử mùi hôi của thịt ngan (xem ở phần 2 phía trên bài viết đã nêu chi tiết), tiếp đến chặt thịt ngan thành các miếng vừa ăn.

Bước 2: Ướp thịt ngan với tỏi, ớt, gừng băm nhuyễn cùng các gia vị theo liều lượng đã nêu ở phần chuẩn bị như: rượu, nước tương, dầu hào, hạt tiêu, đường, hạt nêm. Thời gian ướp cần ít nhất 30 – 40 phút để thịt thấm gia vị.

Cách nướng:

Cho thịt ngan lên vỉ nướng, nướng với than hồng, chú ý cần lật vỉ nướng liên tục để thịt ngan nướng không cháy và khô. Khi thịt ngan vàng nâu và có mùi thơm thì bày lên đĩa. Bắc chảo lên bếp, cho dầu nóng đun sôi, cho 2 củ tỏi đã được thái lát mỏng vào phi cho vàng thì vớt ra, rắc lên đĩa ăn kèm với ngan nướng.

Công thức tẩm ướp ngan nướng mật ong

Chuẩn bị nguyên liệu

1 con ngan

2 thìa mật ong

1 củ tỏi băm nhuyễn

1 củ gừng băm nhuyễn

1 củ sả băm nhuyễn

Gia vị: Hạt nêm, xì dầu, bột canh, dầu vừng

Tẩm ướp ngan nướng mật ong

Bước 1: Làm sạch và khử mùi hôi của thịt ngan (xem ở phần 2 phía trên bài viết đã nêu chi tiết), để thịt ngan nguyên con.Bước 2: Trộn sả, gừng, tỏi băm nhuyễn với mật ong, xì dầu, hạt nêm, dầu vừng rồi ướp với thịt ngan trong khoảng 1 – 2 tiếng. Chú ý ướp đều cả bên ngoài và bên trong bụng ngan.

Cách nướng:

Nếu có bếp than hồng thì bạn cho thịt ngan vào vỉ nướng hoặc cho lên xiên nướng. Còn nếu có lò nướng, bạn bật sẵn lò ở nhiệt độ khoảng 150-170 độ C, đặt chế độ nướng 2 thanh. Có giấy bạc thì bạn dùng giấy bọc kín ngan, bỏ lò trong 20 phút.

Công thức tẩm ướp ngan nướng chao

Chuẩn bị nguyên liệu

1 con ngan

4 miếng chao

5 củ hành tím băm nhuyễn

1 củ tỏi băm nhuyễn

3 nhánh sả đập dập, băm nhuyễn

Rượu

Gia vị: Hạt tiêu, đường, muối, dầu điều, sa tế, hạt nêm…

Tẩm ướp ngan nướng chao

Bước 1: Làm sạch và khử mùi hôi của thịt ngan (xem ở phần 2 phía trên bài viết đã nêu chi tiết), để thịt ngan nguyên con, có thể lấy dao khứa vài đường trên thân ngan để ngan dễ ngấm gia vị và nhanh chín hơn.Bước 2: Cho tỏi, hành tím, sả băm, 1 thìa đường, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa dầu điều, 1/2 thìa bột ngọt, 1 thìa sa tế vào bát chao, trộn đều. Bạn đổ 2/3 hỗn hợp gia vị vừa pha chế vào ngan, trộn đều, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng bát lại rồi đợi khoảng 3 – 4 giờ cho ngấm đều gia vị.

Cách nướng:

Mở lò nướng ở nhiệt độ 180oC trong khoảng 5 phút để làm nóng lò. Tiếp theo, bạn cho ngan vào nướng 30 phút ở 180oC. Sau 30 phút, bạn lấy ngan ra, quét thêm một lớp hỗn hợp gia vị ướp lên ngan rồi tiếp tục nướng thêm 20 phút nữa đến khi ngan chín vàng ruộm. Lưu ý không có lò nướng bạn cũng có thể sử dụng bếp than.

Thịt ngan nướng ăn kèm với gì ngon?

Thịt ngan nướng có thể ăn với cơm, bún đều được, ngoài ra để bớt ngấy bạn nên ăn thịt ngan nướng cùng với rau sống, cà chua, dưa chuột, đậu bắp… sẽ ngon hơn.

Để thịt ngan nướng thêm đậm đà, bạn nên ăn cùng với nước chấm. Cách chế biến nước chấm thịt ngan nướng cũng hết sức đơn giản, bạn hòa tan bột năng với nước, sau đó bóc tỏi, hành đem rửa sạch và giã nát. Tiếp theo, chanh bạn vắt lấy nước cốt và lọc hạt. Cho nước lọc, đường, tương xay, muối và bột ngọt vào tô và khuấy đều.Sau đó, bạn tiến hành làm nóng và cho dầu ăn vào chảo, rồi đổ hành, tỏi phi cho thơm. Tiến hành cho tô hỗn hợp tương ở bước đầu tiên vào chảo, nấu sôi khoảng 3 phút. Cuối cùng, cho bột năng vào chảo, khuấy liên tục, đều tay đến khi thấy nước hơi sánh và sệt lại thì tắt bếp. Để nguội và cho nước cốt chanh, tiêu vào nếm cho vừa ăn.

Ăn thịt ngan nhiều có tốt không?

Trong Đông y, thịt ngan sạch là loại thịt gia cầm có tính hàn cao nên có thể tư âm và dưỡng vị rất tốt. Về công dụng chữa bệnh của thịt ngan phải kể đến việc điều trị chứng bệnh hư lao và nhiệt bệnh, tiểu tiện bất lợi cũng như bổ ngũ tạng và thuỷ đạo.

Người ta phân loại thịt thành hai loại:Thịt đỏ gồm: bò, lợn, dê,… Thịt trắng gồm: gà, vịt, ngan…Thịt trắng luôn tốt hơn. Các chuyên gia thế giới cũng khuyến nghị nên ăn nhiều gia cầm hơn gia súc. Thứ nhất, hàm lượng protein có chứa trong gia cầm tương đối cao, là một trong những nguồn cung cấp protein chủ yếu cho cơ thể con người. Thứ hai, tỷ lệ mỡ trong thịt gia cầm rất thấp, trong đó có chứa hàm lượng axit béo và mỡ không no rất phong phú.

Những ai không nên ăn thịt ngan?

Thịt ngan có tính hàn, tác dụng bổ âm nên những người dương hư tỳ nhược, ngoại cảm chưa khỏi hẳn tạm thời chưa nên ăn.

Những người mới sinh con được khuyên không nên ăn thịt ngan vì loại thịt này có tính hàn, dễ gây hậu sản. Những người bị bệnh dạ dày như viêm dạ dày, trào ngược dạ dày, đau dạ dày… khi ăn thịt ngan sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và tăng dịch vị. Chính vì thế nếu có bệnh này nên kiêng ăn để cải thiện tình trạng tiêu hóa.

Những người bị ho, hen suyễn, nhiều đàm, người bị sợ lạnh cũng hạn chế ăn. Nếu muốn ăn thì cho thêm một số gia vị cay nóng nóng gừng, sả, tiêu để giảm bớt tính hàn của thịt ngan.

