Chuột đồng chiên sả ớt – món ngon của nông dân nam bộ

Ngày bé xíu tôi đã được nếm qua nhiều loại mỹ vị đồng quê như thịt ếch, thịt nhái, thịt chuột, v.v. Từ những con vật xấu xí, không dám nghĩ đến ăn vậy mà qua tay nghề của ba chúng trở nên đặc sắc, hấp dẫn vô cùng. Trong đám đó, tôi và ba đều thích món chuột đồng chiên sả. Bữa nào ra đồng bắt được nhúm chuột là y như rằng tôi sẽ để dành bụng thật no đánh chén cho thỏa thuê.

Mấy món ăn từ chuột đúng là rất kén người ăn, một phần vì lo sợ một phần vì mặc cảm chúng là loài xấu xí. Nhưng ai đã ăn rồi thì chỉ có chết mê chết mệt. Vậy nên giờ người ta thay nhau săn chuột, người người ăn chuột. Thậm chí trở thành đặc sản quý, có quý lắm mới đãi tiệc bằng chuột. Như tôi bây giờ có thèm lắm cũng phải lặn lội về tận quê mới được thưởng thức lại chứ trên thành phố hiếm có, có chăng là mấy quán nhậu lớn. Nhưng chuột ở đây phải đích thị chuột đồng ăn thóc lúa ở vùng đồng bằng Cửu Long, Sông Hồng mới ngon. Mấy con chuột ta không to như chuột cống, chuột chù nhưng thịt chắc và thơm, hơn nữa chúng cũng không có mầm bệnh. Cứ vào mùa gặt hay nước nổi, chuột chạy đồng chỉ cần cầm cái giỏ băng qua những cánh đồng lúa là có túm đuôi chuột mang về. Con nào con nấy to bằng cổ tay người lủng lẳng trên giắt lưng người nông dân sẽ mau chóng nằm trên đĩa thành chuột khìa, chuột nướng lu, chuột chiên sả, chuột sấy khô, nấu rô ti. Những món này đều thuộc món ngon hiếm có nhé.

Đúng là hương vị đồng quê chẳng có gì sánh bằng, nó bình dị nhưng đặc biệt vô cùng. Như chuột đồng chiên sả ớt chẳng hạn, đặc biệt đến mức gây nghiện. Đây cũng là đặc sản Cà Mau nổi tiếng gần xa. Về đất mũi mà quên thưởng thức cá lóc nướng trui, chuột đồng chiên sả ớt coi chừng hối tiếc mà xem.

Cách chế biến chuột đồng chiên sả ớt

Nhà có khách quý đến chơi, có tiệc cưới hay đám hỏi y như rằng có chuột chiên sả ớt. Nói chung may mắn lắm mới được gia chủ đãi cơm bằng chuột đó nghe. Để làm ra món ăn ngon nghẻ này, người ta sẽ chọn những con chuột đồng chắc khỏe sơ chế trước.

Bước 1: Đem chuột bỏ vào bao tải nhúng nước cho chết rồi trụng qua nước xôi để làm lông. Dùng dao cạo thật sạch các vùng có nhiều lông tơ như kẽ nách, bụng. Tiếp đến mổ bụng lấy hết nội tạng, cắt bỏ hậu môn; rửa lại qua nước lạnh và để thật ráo.

Bước 2: Chọn vài khóm sả tươi trong vườn cắt lấy phần thân băm nhuyễn hoặc xay nhỏ. Thêm muối, đường, bột ngọt và không quên chút nước mắm ngon vào trộn đều. Nhiều người thích vị cay còn cho chút ớt hiểm vào cùng. Ứớp chuột trong hỗn hợp này 15 đến 20 phút cho thấm đều.

Bước 3: Lấy chảo dầu lớn đổ dầu ngập mặt chuột, dầu nóng thả chuột vào từ từ. Khi đã cho vào hết thì vặn lửa nhỏ canh liu riu. Dùng đũa dài lật chuột cho chín đều. Khi thấy da chuyển màu vàng ruộm, mùi thơm bốc lên thì tắt lửa, vớt ra đĩa có lót giấy ăn.

Thưởng thức chuột đồng chiên sả ớt

Chuột đồng chiên sả thành phẩm là những con chuột ở trần khoác màu da vàng nâu oáng ả. Từng con từng con phơi trên mặt đĩa đã sẵn sàng mời gọi thực khách thưởng thức ngay khi con nóng. Ngoài ra, do được tẩm gia vị nên mùi vị món ăn rất kích thích, muốn chảy nước miếng. Món ngon này nên dùng với cơm nóng, cảm giác vừa hít hà do vị cay the của sả vừa xuýt xoa do vị nóng của thịt, cơm mới đã làm sao. Hơn nữa, vị thịt ngọt không khác gì gà, thơm chẳng kém dê nên ăn hết miếng này lạ muốn thêm miếng nữa. Có thể ăn kèm một số loại rau húng quế cho thơm miệng.