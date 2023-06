Cách làm món thịt chó nướng ngon tuyệt phẩm không thể chối từ

Thịt chó nói chung và món thịt chó nướng nói riêng là món ăn phổ biến tại Việt Nam, được rất nhiều người ưa chuộng từ già, trẻ, thanh niên nhưng đặc biệt là dân nhậu. Từng miếng thịt chó quyện trong các loại gia vị đặc trưng như vừng, sả, riềng… dậy hương thơm hấp dẫn luôn khiến cho thực khách cảm thấy mê mẩn. Nếu như trong dịp cuối tuần này, gia đình bạn đang có nhu cầu chế biến và thưởng thức các món ngon từ thịt chó thì đừng nên bỏ qua cách làm món thịt chó nướng ngon theo kinh nghiệm từ chính quán thịt chó của nhà mình nhé.

Chắc chắn rằng với cách làm thịt chó nướng đơn giản này, bất cứ chị em nào cũng có thẻ trổ tài thành công để chiêu đãi mọi người đấy nhé.

Thịt chó nướng cũng là một trong số 7 món từ thịt chó (cầy tơ 7 món) mà mình cũng đã có chia sẻ trước đó. Bên cạnh đó còn một món cực kì hấp dẫn là món thịt chó nướng lá na kèm theo món gan chó nướng nữa bạn cũng có thể tham khảo tại bài viết trước. Giờ thì còn chần chừ gì nữa, hãy vào bếp và demo trước cùng chúng tôi nào!

Cách làm thịt chó nướng truyền thống

Nguyên liệu làm

Thịt chó tươi (loại thịt đã lọc bỏ xương và thui): 2 kg

Sả: 200 gr

Riềng: 200 gr

Vừng

Mắm tôm: nửa chén

Mẻ: 2 muỗng canh

Gia vị: hạt nêm, mì chính

Lá ăn kèm: lá húng chó, lá mơ

Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị vỉ nướng, tăm xiên và than hoa

Các bước làm món thịt chó nướng

Bước 1: Sơ chế thịt chó và nguyên liệu cần thiết

– Khi mua thịt chó, bạn nên chọn mua loại nửa nạc nửa mỡ thì nướng mới ngon và không bị khô nhé. Sau khi mua về, bạn rửa sạch sẽ rồi thái thành những miếng nhỏ, mỏng hình quân cờ.

– Với sả, riềng, bạn rửa sạch rồi xay nhỏ tất cả. Mắm tôm và mẻ thì lọc lấy nước cốt.

Bước 2: Tẩm ướp thịt chó

Bạn cho thịt chó đã thái vào một chiếc âu, thêm riềng sả xay nhỏ, hạt nêm, mì chính và nước cốt mắm tôm, mẻ vào cùng. Sau đó, bạn trộn đều tất cả lên, ướp thịt chó như thế trong khoảng 20 phút cho ngấm đều và ngấm sâu gia vị.

Bước 3: Tiến hành nướng thịt chó

– Công đoạn đầu: Bạn chuẩn bị những chiếc xiên tre nhỏ, dạng xiên tăm, dài dài một chút (mình thấy quán đồ hàng khô bán nhiều). Sau khi ướp thịt chó xong thì bạn bắt đầu xiên thịt lại thành từng xiên một. Cứ xiên như thế cho tới khi hết nguyên liệu nhé.

– Công đoạn sau: Bạn gầy bếp than hoa, khi than đã hồng rực thì đặt vỉ nướng lên để nướng thịt chó. Trong quá trình nướng, bạn nhớ thường xuyên trở đều các mặt cho thịt chín đều và không bị cháy khét. Nếu thịt bị khô thì bạn có thể quết thêm dầu ăn hoặc mỡ nước. Lúc này gần chính, các bạn nhớ rắc vừng hạt vào cho thơm nữa nhé. Đảm bảo thiếu vừng sẽ bớt ngon đi đấy.

Cách làm chả chó theo công thức nhà hàng

Thực chất đây cũng là món thịt chó nướng nhưng nhà hàng thịt chó chặt Thái Hoàn – Phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên gọi chả chó. Dưới đây sẽ là chia sẻ công thức làm dành cho một đĩa chả nướng 2 xiên nhé.

Nguyên liệu chuẩn bị

Thịt ba chỉ chó: 300gr (các bạn chọn thịt ba chỉ, không nên chọn thịt quá nạc, chả sẽ bị khô).

Gia vị: Mì chính (1 muỗng); tương (1/4 muỗng); dầu hào (1/2 muỗng); mẻ (1 muỗng); mắm tôm (vài giọt hoặc 1/4 muỗng để lấy mùi), dầu mè (1 muỗng)

Hành khô (1 củ), tỏi (1/2 củ), móc mật (4 lá), ớt (1/2 quả)

Riềng xay: 200g

Các bước làm chả chó chuẩn nhà hàng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Thịt ba chỉ chó các bạn mua về rửa sạch, thái miếng vuông khoảng 1-1.5cm. – Hành khô, tỏi, lá móc mật, ớt, trộn lẫn với thịt chó đã thái. Cho tiếp toàn bộ lượng gia vị mì chính, tương, dầu hào, mẻ, mắm tôm và dầu mè đã chuẩn bị trước vào và trộn lên thật đều. – Ướp thịt chó trong khoảng 10 phút để thịt ngấm gia vị – Đối với riềng xay bạn dùng tay vắt lại một lần nữa cho hết sạch nước riềng bên trong ra (bản chất của riềng xay sẽ ướt do chứa nước riềng) để khi bóp riềng vào xiên chả, riềng sẽ khô và bám dính vào thịt.

Lưu ý: Cách làm chả chó rất quan trọng ở khâu ướp chả, sẽ quyết định đến sự thành công của món chả chó nướng thành phẩm.

Bước 2: Xiên thịt chó

– Sử dụng 2 xiên sắt (dài khoảng 40 đến 50cm) xiên từng miếng thịt đã ướp vào rồi dàn đều ra, sao cho lượng thịt vừa đủ để dàn đều trên 2 que xiên.

Chú ý: Để hở phần đầu và phần cuối xiên khoảng 5 cm mỗi đầu để làm điểm tựa trong lúc nướng chả.

– Sau khi các bạn đã xiên xong, hãy dùng riềng khô bóp đều vào toàn bộ thịt trên xiên chả, sao cho riềng càng bám nhiều càng tốt, thịt sẽ thơm và đượm mùi riềng.

Bước 3: Nướng chả chó

– Bạn chuẩn bị sẵn một bếp nước có dạng chữ U, than sẽ rải vào trong lòng bếp hoặc đơn giản hơn thì bạn kê 2 viên gạch ở 2 đầu và rải than hoa vào giữa. – Chuẩn bị thêm một chiếc quạt điện để quạt than trong quá trình nướng nhé. – Bạn đốt cho than hoa cháy (nên sử dụng loại không khói nhé) rồi bật quạt để than hoa cháy đều, sau đó gạt than trải đều khắp độ dài của xiên chả. – Đặt xiên chả lên trên để nướng, xiên chả cách bề mặt than khoảng từ 5 đến 7cm là được. Trong quá trình nướng bạn quay tròn xiên để thịt chín đều. Nướng đến khi thịt chín (thịt vàng đều, săn lại là được).

Trút ra đĩa và rắc thêm một ít vừng lên trên cho chả thêm ngậy và đẹp mắt.

Thành phẩm thịt chó nướng theo công thức hàng ngày

Cảm ơn nhà hàng thịt chó chặt Thái Hoàn – Phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên đã chia sẻ công thức để mình hoàn thiện bài viết chia sẻ thực tế này. Ngoài ra nhà hàng cũng chia sẻ thêm cách làm dồi chó mà mình đã đăng tải trước đó. Nếu các bạn ở Thái Nguyên hoặc có dịp đến Thái Nguyên hãy ghé qua thưởng thức tại quán này. Rất nhiều món ăn ngon hấp dẫn tại nhà hàng.

Cách làm nước chấm thịt chó nướng

Cuối cùng, bạn chuẩn bị nước chấm thịt chó nướng bằng cách cho mắm tôm vào bát, thêm chanh, đường, mì chính, ớt và một chút rượu rồi đánh đều cho tới khi sủi bọt là được.

Chuẩn bị những loại rau sống như: lá mơ, húng chó, rau ngổ, củ sả, riềng, chuối xanh… Đây là những loại rau sống không thể thiếu khi ăn kèm với thịt chó. Tại sao lại như vậy? Thực tế mùi hương của các loại rau này sẽ giúp át bớt mùi đặc trưng của thịt chó và giúp cho món ăn trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn rất nhiều.

Lời kết

Bạn thấy cách làm món thịt chó nướng ngon có đơn giản không nào? Khi ăn, bạn nên cuộn thịt chó trong những chiếc lá rau thơm rồi chấm với mắm tôm nhé, chắc chắn rằng hương vị sẽ vô cùng tuyệt vời đấy. Đừng quên theo dõi chuyên mục các món ăn ngon để cập nhật những công thức nấu ăn mới nhất. Chúc bạn thành công và đừng quên chia sẻ kinh nghiệm làm thịt chó nướng cho tất cả bạn bè, người thân của mình nữa nhé!