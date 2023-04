CÁCH LÀM THỊT NƯỚNG BBQ NGON TUYỆT CHO BUỔI TIỆC

Thịt nướng BBQ có thể coi là linh hồn của một bữa tiệc, hình ảnh các thành viên quây quần bên lò nướng tạo nên sự gắn kết và gần gũi hơn. Vậy cách ướp thịt nướng BBQ như nào vừa ngon lại dễ thực hiện nhất? Cùng A TUẤN KHANG tìm hiểu ngay bí kíp cách làm đồ nướng BBQ nào!

Trước tiên, bạn đọc có 2 lựa chọn ướp thịt có thể tham khảo: công thức ướp truyền thống và công thức ướp thịt nướng BBQ. Nhìn chung, mỗi cách nêm nếm đều ghi dấu với một hương vị đặc trưng riêng, tùy vào sở thích của mỗi bữa tiệc mà có thể lựa chọn cách ướp thịt nướng BBQ ngon phù hợp mà vô cùng đơn giản.

Với cách tẩm ướp truyền thống, nguyên liệu cần chuẩn bị cũng tương đối đơn giản và dễ tìm tại các chợ cóc và các cửa hàng tạp hóa:

Nguyên liệu Số lượng Thịt ba chỉ heo 500gram Tỏi ta 1-2 củ Hành khô 3-4 củ Hành lá 3-5 nhánh Mật ong 1 thìa cafe Nước ướp thịt ATK 3 thìa cafe Nước mắm, gia vị, mì chính( hạt nêm)

Muối, đường, tiêu xay, dầu ăn, dầu hào

Gia giảm theo khẩu vị

Bước 1: Rửa sạch hành lá, cắt bỏ rễ và để ráo, tỏi ta bóc bỏ vỏ. Băm nhỏ tỏi, hành khô, phần đầu hành lá và xắt nhỏ phần lá để riêng ra 2 bát.

Bước 2: Thịt ba chỉ heo rửa qua 1 lượt với nước muối, sau đó rửa lại 2 lần bằng nước lọc và để ráo. Thái thị thành miếng vừa ăn với độ dày vừa phải (khoảng 0,3cm).

Bước 3: Cách ướp thịt nướng BBQ ngon là bạn hãy ướp với mật ong, đường, hạt nêm, dầu hào, nước mắm, mỗi nguyên liệu 1 muỗm cafe. Tiếp tục cho tất cả các nguyên liệu gồm tỏi băm, hành khô băm nhuyễn, ½ muỗm hạt tiêu say. Sau đó đảo nhẹ tay cho thịt ngẫm đều gia vị, bọc túi báng và để ướp trong 2 tiếng.

Bước 4: Bỏ thịt đã ướp xếp vào vỉ nướng 1 lượt mỏng, đặt lên khay than hồng và bắt đầu nướng, bạn cần lật thịt liên tục để thịt chín đều, không bị khói than và cháy cạnh.

Gia vị ướp thịt nướng BBQ sẽ có một vài điểm khác so với công thức ướp thịt truyền thống. Bạn có thể linh hoạt lựa chọn thêm các loại rau củ hoặc thực phẩm ăn kèm để món thịt nướng trở lên đậm vị và hoàn hảo hơn.

Nguyên liệu Số lượng Thịt bò hoặc thịt lợn 500gram Nước tương xì dầu 3 thìa cafe Mật ong 3 thìa cafe Rượu trắng 3 thìa cafe Dầu vừng 1,5 thìa Hạt tiêu đen 1 thìa Hành khô, tỏi 3 củ Ớt chuông( xanh, đỏ vàng) 1 quả/màu Gừng 1 nhánh nhỏ

Bước 1: Rửa sạch ớt chuông và gừng, rửa thịt với nước muối lần 1 và rửa lại 2 lần với nước lọc rồi để ráo.

Bước 2: Băm nhỏ tỏi, hành khô, gừng giã nhuyễn, thái ớt chuông thành miếng vừa ăn.

Bước 3: Thái thịt thành những miếng dày (thịt bò) hoặc thái “con chì” với thịt ba chỉ lợn.

Bước 4: Để ướp thịt nướng BBQ bạn hãy ướp thịt với tất cả các loại gia vị được chuẩn bị sẵn bao gồm: Nước tương, mật ong, rượu trắng, dầu vừng, gừng, tỏi, hành khô băm nhuyễn, đảo đều và ướp trong 2 tiếng.

Bước 5: Bạn có thể xiên tất cả thịt vào từng que xiên kèm ớt chuông với thịt ba chỉ hoặc đặt trực tiếp từng miếng lên bếp nướng và xếp các loại rau củ: ớt chuông xung quanh với thịt bò. Đảo đều 2 mặt để thịt chín đều.

Lưu ý: Để tạo sự khác biệt và tạo nên hương vị món ăn thịt nướng BBQ hoàn hảo đó là phần nước sốt và gia vị. Chính vì vậy bạn có thể tự tay làm sốt tại nhà, hoặc lựa chọn các loại sốt BBQ tại A TUẤN KHANG.

Cách làm BBQ thịt nướng tương đối đa dạng, sau khi ướp thịt nướng BBQ bạn có thể lựa chọn giữa nướng sử dụng than và nướng bằng lò nướng.

Thịt nướng than có hương vị thơm ngon và chuẩn hơn tuy nhiên khâu chuẩn bị than, bếp và lật thịt tương đối tốn nhiều thời gian nên bạn có thể chuyển qua sử dụng lò nướng để làm thịt nướng BBQ. Lò nướng sẽ an toàn hơn cho sức khỏe của các thực khách do khắc phục được khói than.