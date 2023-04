Cách ướp sườn non nướng thơm ngon cả nhà đều mê

Món sườn non nướng không còn là món ăn xa lạ với người Việt chúng ra rôi đúng không? Thịt sườn thơm thơm, béo béo và dai ngọt đã khiến cho người ăn không thể nào không lưu luyến.

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh nên hạn chế đi ra ngoài thì làm thế nào để có thể thỏa mãn được cơn thèm thịt sườn non nướng được. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thể biết được cách ướp sườn non nướng cho bản thân và gia đinh món sườn non nướng thơm ngon ngay tại nhà nhé.

1. Cách chọn sườn non thơm ngon

– Để có thể chọn được miếng sườn non chất lượng, còn tươi thì các bạn nên đi chợ vào sáng sớm nhé. Nếu đi chợ muộn thì nguy cơ những miếng thịt chúng ta mong muốn sẽ không còn nữa. Đồng thời, cơ cấu chợ ở Việt Nam là các sạp thịt đều được bày bán trên một chiếc bàn, sạp, vì vậy mà nếu như các bạn đi muộn thì miếng thịt sẽ có khả năng cao bị ôi, thiu do các tác động trong không khí gây ra

– Nên chọn những miếng thịt sườn tươi, phần thịt nhiều hơn, có cả mỡ nướng sẽ ngon hơn

– Ưu tiên mua các rau củ trước rồi mới mua thịt để giảm thời gian để thịt sườn ở trong túi nilong

2. Cách ướp thịt sườn với muối ớt thơm ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị

– 400 gram sườn non

– 1 muỗng mật ong

– 1 muỗng sa tế

– ½ muỗng tiêu xay

– 1 muỗng bột nêm

– 1 muỗng nước mắm

– Ớt , tỏi, hành khô đã băm nhỏ

– 1 muỗng dầu ô liu (hoặc có thể thay thế bằng dầu mè)

Cách thực hiện ướp sườn non nướng muối ớt

– Các bạn nên chọn phần sườn heo còn non và tươi, sau đó đem đi rửa sạch và để ráo nước, chặt thịt sườn thành từng miếng sao cho vừa ăn. Dùng dao để khứa vài đường lên trên phần thân sườn, giúp cho sườn được thấm đều gia vị

– Ướp sườn chung với 1 muỗng mật ong, 1 muỗng dầu ô liu, 1 muỗng sa tế, ½ muỗng hạt tiêu xay, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, ớt băm, tỏi băm, và hành băm nhỏ, sau đó, ướp thịt trong vòng 30 phút cho thịt ngấm đều gia vị

– Để sườn được ngon hơn thì các bạn nên nướng sườn với bếp than, để cho lửa hồng rồi sau đó nướng sẽ giúp cho món sườn nướng muối ớt được thơm và ngon hơn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể nướng với bếp điện hoặc nướng bằng lò vi sóng

– Khi sườn chín tới sẽ có màu vàng ươm thơm phức

3. Cách ướp sườn non nướng dầu hào

Nguyên liệu

– 500 gram sườn non

– 50ml dầu hào

– 2 muỗng nước mắm

– 1/2 muỗng hạt tiêu xay

– Tỏi băm nhỏ

– 100g bột mì

– 1 muỗng muối

Cách thực hiện ướp món sườn non nướng dầu hào

– Sườn sau khi mua về các bạn đem đi rửa sạch, chặt thành từng khúc vừa ăn, để ráo.

– Ướp sườn chung với 50 ml dầu hào, 2 muỗng nước mắm, ½ muỗng tiêu xay , 1 muỗng muối, tỏi rồi trộn đều lên, để ướp sườn trong khoảng 30 phút cho gia vị được thấm đều.

– Lăn sườn sau khi ướp qua với bột mì rồi cho vào tủ lạnh trong vòng 24 tiếng.

– Nướng sườn bằng bếp than hồng sẽ giúp cho miếng thịt sườn được chín đều và thơm ngon hơn, trong lức nương lưu ý trở sườn để cho miếng sườn không bị cháy.

– Sườn sau khi chế biến có màu đẹp mắt, thơm phức mùi dầu hào, có mùi của tỏi.

4. Cách ướp sườn non nướng riềng mẻ

Nguyên liệu cần có

– 500 gram sườn non

– 1 củ riềng, 1 củ nghệ, 4 tép tỏi

– 1 chén nhỏ mẻ

– 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng muối

– 2 muỗng dầu ăn

Cách thực hiện

– Sườn non các bạn đem đi rửa sạch, chặt khúc nhỏ rồi để ráo

– Riềng, tỏi và nghệ đem đi rửa sạch, cạo bỏ vỏ và băm nhỏ

– Mẻ đem đi xay nhuyễn sau đó lọc qua rây

– Sườn non ướp chung với các gia vị như riềng , nghệ, tỏi, 1 muỗng nước mắm, 2 muỗng mẻ, 1 muỗng đường, 1 muỗng muối, 1 muỗng dầu ăn, rồi trộn đều lên và ướp sườn trong khoảng 30 phút cho thịt thấm đều gia vị

– Nướng sườn non trên bếp than hồng, trở đều tay để sườn non không bị cháy. Trong lúc nướng thịt có thể quét thêm lớp dầu để sườn không bị khô

Trên đây là một số thông tin về các cách ướp sườn non nướng thơm ngon, dậy vị mà các bạn nên biết để có thể chế biến cho cả gia đinh cùng thưởng thức. Món ăn không chỉ đem lại cảm giác thơm ngon mà còn chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chân vào bếp thực hiện ngay món sườn non nướng ngay nào. YummyDay chúc các bạn thành công.

