2 cách làm sườn rán mềm mọng, thơm ngon không kém nhà hàng

I. Một số lưu ý khi làm sườn rán

1. Cách chọn sườn ngon

Để có được món sườn rán mềm, bạn nên chọn sườn non . Bởi khi rán, sườn non sẽ ngấm gia vị, thơm ngon, thịt mềm không bị khô như những loại sườn khác. Đặc biệt, với cách làm sườn rán cho bé thì các bạn càng nên sử dụng loại sườn non này.

Chọn sườn non để món sườn rán mềm, không bị khô

Miếng sườn non ngon là miếng sườn mới thịt, còn tươi, có màu hồng nhạt, ấn tay vào có sự đàn hồi tốt. Miếng sườn đã chuyển màu, chuyển mùi tuyệt đối không được mua để nấu ăn. Bạn sẽ dễ dàng tìm mua sườn non ở các khu chợ, các siêu thị chỉ với giá giao động từ 100.000đ – 200.000 đ/ kg tùy vào loại sườn non.

2. Cách sơ chế sườn

– Sườn chặt thành từng miếng vừa ăn, không chặt nhỏ quá vì khi rán sườn sẽ co lại.

– Rửa sườn bằng nước muối pha loãng hoặc trần qua nước sôi để khử tạp chất và mùi hôi.

– Rửa lại sườn bằng nước sạch, sau đó để ráo rồi mới tẩm ướp gia vị.

Chần sườn qua nước sôi

II. Cách làm sườn rán mềm, ngon, hấp dẫn

1. Cách làm sườn rán sốt chua ngọt

Với màu sắc bắt mắt cùng với vị chua ngọt hài hòa, món sườn rán này chắc chắn sẽ đem đến hương vị thơm ngon, không thể chối từ.

1.1 Nguyên liệu làm sườn rán chua ngọt

– Sườn heo non: 500gr

– Gia vị: đường, nước mắm, mì chính, giấm trắng, dầu ăn

– Tiêu xay, hành, tỏi

Nguyên liệu làm sườn rán sốt chua ngọt

1.2 Cách làm sườn rán sốt chua ngọt thơm ngon:

Bước 1: Ướp sườn

– Tẩm ướp sườn đã sơ chế sạch với một ít muối, nước mắm, hành tỏi bóc vỏ băm nhuyễn.

Bước 2: Làm nước sốt chua ngọt

– Pha 3 muỗng nước mắm, 5 muỗng đường, 3 muỗng giấm, mì chính, nước lọc và hành tỏi băm nhuyễn.

– Khuấy hỗn hợp trên cho tan hoàn toàn. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Bước 3: Rán sườn

– Dùng chảo chống dính, đợi chảo nóng già thì đổ nhiều dầu vào chảo. Không nên đổ ít dầu vì sườn sẽ cháy khô, mất nước, ăn thịt bị khô, không ngon.

– Cho sườn vào rán, khi sườn xém cạnh, vừa chín tới thì cho nước sốt chua ngọt vào đảo đều, để lửa liu riu để sườn ngấm đều.

– Đun thêm khoảng 10 – 15 phút, đến khi nước sốt sệt lại, có màu cánh gián đẹp mắt thì tắt bếp.

– Cho sườn ra đĩa và ăn cùng cơm nóng. Có thể rắc thêm chút tiêu để tăng hương vị cho món ăn.

Món sườn rán sốt chua ngọt thơm ngon

1.3 Yêu cầu thành phẩm sườn rán sốt chua ngọt

Một món sườn rán sốt chua ngọt ngon “chuẩn vị” là sườn phải thơm ngậy, chín mềm, không bị khô, có hương vị đậm đà, hoàn hảo dù ăn cùng cơm hay ăn riêng.

2. Cách làm sườn rán mật ong

Ngoài cách làm sườn rán sốt chua ngọt, PasGo sẽ giới thiệu thêm món sườn rán mật ong để các bạn bổ sung vào sổ tay cách làm sườn rán không bị khô cứng của mình nhé.

2.1 Nguyên liệu làm sườn rán mật ong

– Sườn heo non: 500gr

– Mật ong: 50 ml

– Gia vị: muối, đường, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn, tiêu xay, giấm gạo

– Tỏi, ớt, hành, tiêu

Nguyên liệu làm sườn rán mật ong

2.2 Cách làm sườn rán mật ong thơm mềm:

Bước 1: Ướp sườn

– Tẩm ướp sườn đã sơ chế sạch với muối, đường, hạt nêm, tiêu xay, hành tỏi băm nhuyễn. Ướp trong khoảng 20 – 30 phút cho sườn ngấm gia vị.

Bước 2: Làm nước sốt mật ong

– Pha 3 muỗng nước mắm, 3 muỗng giấm gạo, 50ml mật ong, tỏi ớt băm nhỏ, quậy tan. ( Tùy vào khẩu vị mà bạn nêm nếm cho vừa ăn.)

Bước 3: Rán sườn

– Rán sườn bằng chảo chống dính, nhiều dầu. Không rán sườn lâu hoặc ít dầu khiến sườn bị khô, dễ cháy, mất hết dinh dưỡng.

– Sườn đã chín vàng thì cho hỗn hợp nước sốt vào, đảo đều. Lúc đầu đun lửa vừa cho hỗn hợp sôi lên rồi giảm lửa nhỏ liu riu để nước sốt thấm vào sườn.

– Nước sốt sệt lại thì nêm lại cho vừa ăn, rồi tắt bếp, múc ra đĩa và thưởng thức.

Sườn rán mật ong vàng đều, thơm ngon

2.3 Yêu cầu thành phẩm sườn rán mật ong:

Khi múc ra đĩa, sườn rán mật ong phải có màu vàng nâu đẹp mắt, đẫm sốt. Thịt sườn rán mềm, thơm, hài hòa cùng vị ngọt dịu của mật ong, vị cay nồng của tỏi, ớt, tiêu, chắc chắn sẽ là món “tốn cơm” nhất.

Vậy là chỉ với một vài bước đơn giản, PasGo đã hướng dẫn tới bạn cách làm sườn rán sốt chua ngọt và cách làm sườn rán mật ong thơm ngon rồi.

Với 2 cách làm sườn rán này, miếng sườn sẽ mềm mà không bị khô và thấm gia vị hơn những cách làm thông thường đó.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!

