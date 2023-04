Học ngay 5 cách ướp nầm nướng ngon như ngoài hàng – Digifood

Bên cạnh ba chỉ, sườn… Nầm nướng là 1 trong những món ăn được ưa chuộng nhất trong các bữa tiệc BBQ ngoài trời. Tuy nhiên, bạn đã biết cách chế biến nầm nướng sao cho thỏa mãn vị giác của cả gia đình chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Digifood tìm hiểu ngay 5 cách làm nầm nướng thơm ngon không kém gì ngoài hàng, giúp bữa tiệc nhà bạn thăng hạng nhanh chóng.

1. Đôi nét về nầm nướng

Nầm là cách gọi chung của bộ phận mô mỡ như vú lợn, bò, dê. Với cấu tạo nằm ngay cạnh bầu ngực nhưng không lộ ra ngoài, nầm khá dai giòn, mỡ nhưng không nhão bở, ngược lại có hương vị thơm ngon đặc trưng. Nầm nướng phổ biến trong các bữa tiệc bình dân nhờ giá thành rẻ, chất lượng lại không hề thua kém những bộ phận “thương hạng” khác.

Ảnh: Sưu tầm

Tuy nhiên, để món nầm nướng thật sự trở nên cao cấp, bạn sẽ cần tay nghề tẩm ướp tài tình. Bởi nếu không biết cách chế biến, nầm khi nướng lên sẽ còn nguyên mùi hôi tanh. Ngược lại, khi bạn hiểu rõ nguyên lý sơ chế và học nằm lòng các công thức tẩm ướp đặc sắc dưới đây, món nầm sẽ trở thành nhân vật chính được nhiều người săn đón đấy!

2. Các công thức nầm nướng ngon

Cùng Digifood điểm qua các công thức nầm nướng ngon không kém nhà hàng dưới đây nhé.

2.1. Nầm nướng sa tế

Chuẩn bị nguyên liệu

500g nầm lợn

1 thìa sa tế, 1 thìa mật ong

Sả, ớt, hành tím, gừng

Rượu trắng, nước tương, dầu hào, hạt tiêu, dầu mè, dầu ăn

Cách chế biến

Sơ chế nầm sạch sẽ là bước quan trọng nhất giúp bạn có thành phẩm thơm ngon. Để khử mùi hôi tuyệt đối, bạn nên rửa nầm cùng muối và chanh, chà sát nhiều lần cho đến khi hết cặn bẩn. Sau khi rửa sạch bạn thái nầm thành các miếng nhỏ vừa ăn và bắt tay vào làm sốt thôi!

Ảnh: Sưu tầm

Vì nầm nướng sa tế sẽ có vị cay chủ đạo nên bạn hãy cân nhắc về mức độ ăn cay của mình trước nhé. Cho khoảng 1 thìa canh sa tế vào tô, thêm các nguyên liệu khác như mật ong, tiêu, dầu hào, nước tương. Đừng quên bỏ hành tỏi băm nhỏ cho món thịt dậy vị hơn, chốt hạ bằng dầu mè là hoàn thành. Cuối cùng bạn ướp đều gia vị với thịt trong 1 tiếng là có thể nướng rồi.

2.2. Nầm nướng chao

Chuẩn bị nguyên liệu

500g nầm lợn

Chao, chanh, tỏi

Rượu trắng, tương ớt, nước mắm, dầu vừng…

Cách chế biến

Nầm nướng chao không quá phổ biến nhưng độ ngon của món này thì khỏi phải bàn cãi. Sau khi khử hôi cho nầm, bạn bắt tay vào làm sốt chao. Bạn có thể chọn chao trắng hoặc chao đỏ tùy thích, thêm 3 thìa chao, trộn chung với tương ớt, nước mắm, rượu trắng, tỏi băm, cuối cùng cho thêm dầu vừng để thịt mềm hơn. Món nầm nướng chao không quá cay mà thiên về thơm nồng, béo ngậy, rất hợp với những bữa tiệc mùa đông ấm áp.

Ngoài việc ướp nầm với chao, bạn có thể tận dụng chao để pha nước chấm luôn. Nước chấm chao sẽ có sự góp mặt của đường, nước cốt chanh, ớt hoặc sa tế. Hương vị beo béo, có chua có ngọt đủ cả sẽ giúp món ăn cuốn hút hơn nhiều.

Ảnh: Sưu tầm

2.3. Nầm nướng ngũ vị

Chuẩn bị nguyên liệu

500g nầm lợn

Ngũ vị hương

Hành tím, tỏi, sả, hành tây

Ớt bột, đường, muối, tiêu, dầu ăn…

Cách chế biến

Nầm nướng ngũ vị có hương vị cơ bản phù hợp với nhiều người. Trước tiên, bạn ướp ngũ vị hương với nầm, cho thêm tỏi, sả, hành tây băm nhỏ vào. Tiếp tục thêm các gia vị tạo màu và tạo vị như đường, muối, tiêu, ớt bột (có hoặc không đều được) vào ướp cùng. Kết thúc bằng 1 thìa dầu ăn cho thịt không bị khô rồi ướp trong vòng 1 tiếng là có thể cho ra nướng.

Xem thêm: Gợi ý làm heo rừng xào lăn ngon

Ảnh: Sưu tầm

2.4. Nầm nướng sả ớt

Chuẩn bị nguyên liệu

500g nầm lợn

1 gói Ngũ vị hương

Hành tím, tỏi, sả, gừng, ớt

Đường, bột canh, muối, tiêu, dấm, dầu ăn…

Cách chế biến

Nầm nướng sả ớt là phiên bản truyền thống hơn của nầm nướng ngũ vị. Hương vị dễ ăn, rất phù hợp với những người thích vị thịt nướng cơ bản. Với công thức này, bạn sẽ giảm bớt ngũ vị hương xuống còn 1 nửa, thêm đường, nước vào để tạo hỗn hợp sệt sệt. Tiếp tục, cho thêm hành tỏi, sả, gừng, ớt băm nhuyễn vào đảo cùng. Trộn đều nầm với hỗn hợp, để thịt nghỉ trong vòng 1 tiếng rồi nướng. Nầm nướng sả ớt có thể ăn kèm nước tương, trộn cùng tương ớt và đường tạo vị cay ngọt hấp dẫn.

Ảnh: Sưu tầm

2.5. Nầm nướng sốt me

Chuẩn bị nguyên liệu

500g nầm bò

Me chín, gừng

Nước mắm, xì dầu, ngũ vị hương, mật ong, dầu mè

Đường, muối, bột ngọt

Bơ thực vật

Cách chế biến

Nầm nướng sốt me có thể coi là đặc sản tại các hàng quán với khả năng làm “cháy ví” khách hàng. Món nướng này cũng rất dễ chế biến tại nhà với nguyên liệu chính ngon nhất là nầm bò.

Để có vị sốt me chuẩn như ngoài hàng, trước tiên bạn ngâm me với nước nóng. Tới khi me mềm bạn dùng thìa dầm me, tiếp tục để 15 phút rồi vớt hạt me ra. Lúc này, bạn cho thêm dầu hào, xì dầu, nước mắm, mật ong vào trộn đều. Nước sốt lúc này đã có màu caramel bắt mắt rồi bạn thêm đường, gừng, bột ngọt và 1 chút ngũ vị hương để trung hòa hương vị. Sốt me này bạn có thể trộn chung với nầm hoặc để lại 1 ít để phết lên thịt trước khi nướng đều ngon.

Ảnh: Sưu tầm

Trên đây là 5 cách ướp nầm nướng dễ làm nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn. Bạn hoàn toàn có thể tự chế biến tại nhà mà vẫn tạo ra những “siêu phẩm” khiến cả gia đình trầm trồ. Hy vọng, hướng đẫn trên đây của Blog Digifood sẽ giúp cho bạn có nhiều tips hay cho bữa tiệc BBQ sắp tới nhé.

Xem thêm bài viết: