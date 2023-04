THẢO DƯỢC ĐẶC SẢN TÂM GIA

Quả me rừng hay còn gọi là mắc kham là quả của cây me mọc tự nhiên trong rừng có tác dụng điều trị mất ngủ, kháng viêm, tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

Dạo gần đây, nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên là rất lớn, Mắc Kham (hay còn gọi là me rừng) là một loại thực vật dại ở vùng núi Tây Bắc được người dân bản xứ và các du khách rất ưa chuộng bởi vị ngon độc lạ cũng như công dụng đa dạng của loại quả này.

Quả mắc kham có vỏ cứng, hình cầu, màu xanh có vị chua chua, chát chát, hơi đăng đắng, sau khi nuốt để lại vị ngọt đầu lưỡi và cổ họng nói chung mùi vị rất “thiên nhiên” dại và “Tây Bắc”

Mắc kham là gì?

Nếu có cơ hội du lịch ở Cao Bằng vào những phiên chợ tháng 9, tháng 10 bạn sẽ thấy người ta hay bày bán một loại quả tròn tròn, xanh xanh được gọi là me rừng dại hay mắc kham. Thường xuất hiện ở các bãi đất hoang, trong rừng núi, các đồi trọc hoặc xung quanh những nương rẫy vùng cao.

Cây Mắc kham có lá rất giống với lá me đồng bằng tức chia thành hai dãy lá nhỏ, xếp sát nhau, buông thõng xuống, hoa me rừng màu vàng, mọc hình tán xếp ở nách lá. Mắc kham được xác định là phương thuốc đông y có tính hạ nhiệt, làm mát cơ thể ngoài trái ăn rất bổ các bộ phận khác như rễ, lá cũng được dùng làm thuốc.

Cây Mắc Kham cao từ 5 -7 m, quả mắc kham to bằng ngón tay cái thường chín vào khoảng thời gian tháng 8 – tháng 9 trong năm, khoảng thời gian này là mùa Mắc Kham rộ trên vùng núi Tây Bắc. Mắc Kham dù chín hay chưa cũng có đủ tứ vị chua, chát, đắng, ngọt vì thế người dân Tây Bắc có truyền tai nhau một câu chuyện về một người lãng du đi qua Tây Bắc khát nước hái quả Mắc Kham ăn giải khát thì thấy đắng, chát và chua nhưng khi chạy đến sông Bằng Giang uống nước lại thấy nước sông ngọt lạ thường.

Vì đặc điểm tứ vị đó mà đây là một món quà vặt nhâm nhi rất thơm ngon cho cánh chị em, nhưng với tính chất của Mắc Kham, các đấng mày râu cũng có cơ hội thưởng thức qua một loại rượu đặc sản được ngâm từ quả Mắc Kham.

Công dụng của mắc kham

Mắc Kham là một loại quả khá phổ biến trong các vùng rừng núi cao của các nước trên thế giới. Vì thế nên cả Đông Y và Tây Y đều nghiên cứu rất tốt về công dụng, hàm lượng dinh dưỡng và tính chất của loại quả này

Theo Đông Y

Mắc Kham là phiên âm của tiếng Lào Mak Kham, Tiếng việt hay gọi là me rừng, me mận hay chùm ruột núi, mọc dại ở các vùng rừng núi, đồi trọc phía Tây Bắc; me rừng theo đông y có tính thanh nhiệt và kháng khuẩn do đó có được cho là có thể chống các loại bệnh như ung thư, tiểu đường, chống lão hóa và chữa một số loại bệnh như sốt, ho, cảm mạo, đau họng, khô cổ họng mãn tính.

quả mắc kham trong tự nhiên

Ngoài ra, với đặc tính mát của mình, Mắc kham còn được người bản xứ và các thầy thuốc đông y dùng để hỗ trợ chữa trị hoặc chữa trị đơn độc các bệnh tiểu đường, cao huyết áp và giải rượu cho các quý ông

Theo Tây Y

Y học phương tây nghiên cứu thấy trong Mắc Kham có chứa một số lượng lớn các sinh tố cần thiết cho đời sống và điều trị các bệnh từ nhẹ tới nặng:

– Mắc Kham chứa vitamin A giúp cải thiện tầm nhìn; nâng cao sức khỏe đôi mắt; trị quáng gà; ngăn lão hóa mắt; trị bệnh về da như mụn trứng cá, mụn rộp, bỏng, cháy nắng; cải thiện vết thương, bảo vệ da trước tia cực tím; các bệnh lỡ loét đường tiêu hóa; trị kinh nguyệt nhiều, hội chứng tiền kinh nguyệt (các triệu chứng của chị em khi gần đến ngày đèn đỏ) , nhiễm nấm men, ngăn ngừa xơ nang và ung thư vú ở phụ nữ; giúp tăng số lượng tinh trùng ở nam giới.

– Vitamin C có trong Mắc Kham giúp tăng cường hệ miễn dịch và kháng thể, ngăn ngừa nhiễm khuẩn và giúp mau chóng hấp thụ calci. Cụ thể, vitamin C giúp ích trong việc hình thành collagen (Hợp chất trong mô thịt và các mô liên kết của người và động vật) từ đó giúp các vết thương hở mau chóng hồi phục.

Vitamin C còn có công dụng bảo vệ các sinh tố và các dưỡng chất khác như vitamin A, vitamin C, các axit béo,… khỏi việc bị tiêu hủy, giúp sắt khi vào cơ thể không bị biến đổi và thúc đẩy sự hấp thụ chuyển dịch, tồn trữ sắt tốt trong cơ thể từ đó chống các bệnh thiếu máu và thiếu sắt. Vitamin C trong Mắc Kham còn giúp ngăn sự kết của của calcium khi vào thành ruột do đó hấp thu calcium tốt hơn.

Hơn nữa, vitamin C trong Mắc Kham còn tham gia vào quá trình chuyển hóa cholesterone, giúp khoảng 80% cholesterone chuyển hóa thành hợp chất tan trong nước, có thể dễ dàng bài tiết ra bằng đường nước tiểu.

– Crom cũng là một nguyên tố rất giàu trong Mắc Kham, Crom được coi là “hiệp sĩ” kiểm soát đường huyết và rất hiệu quả trong việc điều trị bổ sung bệnh tiểu đường dạng 2 bởi vì crom giúp tăng tính nhạy cảm của các tế bào thụ cảm insulin (insulin mất kiểm soát gây tiểu đường) do đó giúp cơ thể có thể kiểm soát đường huyết một cách hợp lý và giảm các triệu chứng của bệnh tiểu đường. giúp giảm cân hiệu quả ( do crom đóng vai trò rất quan trọng trong việc chuyển hóa isulin và chất béo).Bổ sung chất này sẽ giúp tăng lượng cholesterol tốt trong máu làm, giảm các glycerid từ đó làm giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong thành mạch máu, do đó, mắc kham có thể giúp phòng chống các bệnh tim mạch và máu nhiễm mỡ.

Cách ướp Mắc Kham

Người bản xứ vùng Tây Bắc có cách ướp Mắc Kham rất riêng biệt. Người ta không chỉ tận dụng quả Mắc Kham mà còn tận dụng cả thân cây, lá, rễ cây Mắc Kham để làm thuốc chữa bệnh.

các chị em rất thích

Thông thường đối với quả Mắc Kham người ta thường sử dụng 15 -20g Mắc Kham tươi, cắt đôi, bỏ hạt ướp với lượng muối tùy thích rất đơn giản sẽ có ngay món Mắc Kham ướp muối ngon mà bổ dưỡng giúp cho mọi người có cái để nhâm nhi, nhất là các chị em thích các loại trái cây ướp muối có đủ các vị kích thích vị giác như chua, mặn, ngọt nhẹ, đắng, chát,…

ngâm quả mắc kham

Ngoài ra, ta có thể sắc 400ml nước + Mắc Kham (10 -20g) giã nhuyễn lấy 100ml làm nước uống giúp giảm cảm, tiêu viêm, sinh tân dịch hoặc 10- 35 g rễ Mắc Kham sắc lấy nước uống trong ngày để chữa cao huyết áp.

Mắc Kham ngâm rượu

Mắc Kham là một loại quả nhiều công dụng và nhiều cách chế biến. Ngoài sắc thuốc và ướp muối làm thức ăn nhâm nhi của cánh chị em, đàn ông bản xứ cũng có cách chế biến mắc kham riêng, họ dùng mắc kham để ngâm rượu với tác dụng như một loại rượu thuốc và rượu uống bồi bổ khí huyết.

mắc kham ngâm rượu

Sau đây là một trong những cách ngâm rượu phổ biến nhất đối với Mắc Kham.

Nguyên liệu :

+ 1 kg Mắc Kham ( những quả ương không quá xanh hoặc quá chín )+ 3-4 lít rượu trên 40’+1 bình thủy tinh+300g đường trắng

Bắt đầu ngâm rượu Mắc Kham

Bước 1: Rửa sạch Mắc Kham với nước, để thật ráoBước 2: Cho Mắc Kham vào bình ngâm, tỉ lệ 1 kg Mắc Kham trên 300g đường trắngBước 3: Đậy kín nắp ngâm trong bình khoảng 20 ngày cho đến khi bình ra hết nước thì thôiBước 4 : sau khi đủ 20 ngày đổ nước siro đường ngâm Mắc Kham ra ngoài, nước này có thể dùng được, còn quả Mắc Kham trong bình thì ta tiến hành đổ 3 – 4 lít rượu tùy vào khẩu vị rượu của người uống muốn ngọt hay nhạt. Ngâm tiếp Mắc Kham trong bình rượu trong khoảng 3 tháng là có thể dùng được.

Tác dụng của rượu Mắc Kham (quả me rừng)

Như đã đề cập ở trên, Mắc Kham là một loại quả theo đông y là có tính mát kèm với tứ vị chua, đắng, chát, ngọt mang lại những tác dụng đến sức khỏe như sau:- Kháng viêm- Tiêu viêm- Tiêu Đờm- Bổ Phế- Trị mất ngủ- Trị tiêu chảy, kiết lỵ.

Bảo quản rượu ngâm Mắc Kham

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tốt nhất là để ở nhiệt độ dưới 25 độ C

Cách dùng rượu ngâm Mắc Kham hiệu quả

Mỗi ngày uống rượu ngâm Mắc Kham 2 lần trong chén nhỏ khi ăn. Uống 2 tuần sẽ thấy hiệu quả. Không nên uống quá liều 100ml mỗi lần sẽ làm phản tác dụng của rượu thuốc

Địa chỉ bán quả Mắc Kham tại Hà Nội

Giá Mắc Kham hiện nay thuộc thể loại không quá đắt đỏ nhưng cũng không quá rẻ dao động từ 30.000đ đến 40.000đ trên 1 kg đối với Mắc Kham tươi. Đối với Mắc Kham ướp sẵn, tính thêm cả tiền công ướp Mắc Kham nên giá cả sẽ có thể dao động vào tầm khoảng 100.000đ trên 1 bình có 1,3kg quả Mắc Kham, nếu tính cả nước thì bình đó sẽ nặng khoảng từ 1,6 – 2kg.

Tuy nhiên nếu mua trực tiếp tại chợ phiên Tây Bắc giá có thể rẻ hơn, vì vào những lúc vào mùa Mắc Kham, giá Mắc Kham tươi tại chợ phiên Cao bằng có thể dao động từ 15.000đ – 20.000đ trên 1 kg. Người dân cũng hay hái Mắc Kham dại về phơi khô hoặc ướp muối, ngâm rượu ăn dần, quả ngâm ớt, muối, hoặc đường có giá dao động từ 20.000đ 1 hộp nhỏ và 40.000đ 1 hộp to.

