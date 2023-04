Tổng Hợp Các Cách Ướp Lòng Heo Nướng Ngon Ngất Ngây

Với những cách ướp lòng heo nướng tại nhà cực đơn giản dưới đây, bạn có thể trổ tài chiêu đãi cả gia đình món lòng heo nóng hổi, thơm ngon cho ngày đông thêm ấm áp.

Lòng heo không chỉ là món nhậu quen thuộc của cánh mày râu mà cả chị em cũng cực yêu thích. Nếu bạn đã quen thuộc với lòng heo luộc, lòng heo xào thì hôm nay thử với lòng heo nướng xem sao. Cách ướp lòng heo nướng vô cùng quan trọng, quyết định đến độ ngon của món ăn. Tuy không cầu kì, nguyên liệu cũng không khó kiếm nhưng bạn cần lưu ý trong từng khâu, từ chọn lòng heo ngon, sơ chế cho lòng hết hôi, ướp hay nướng. Cùng khám phá bí quyết ngay bây giờ nhé.

Cách ướp lòng nướng sa tế

Nguyên liệu chuẩn bị

+ Lòng non: 1 kg Lòng non nên chọn mua ở những cửa hàng uy tín. Bạn nên đi chợ sớm, chọn mua những đoạn lòng phần đầu, cuống bé, ruột dầy căng tròn, dịch bên trong trắng hồng. + Dạ dày, lòng già, gan tùy ý thích + Sa tế: 4 thìa (có thể thay đổi tùy vào độ cay mong muốn) + Sả: 4 cây + Gừng: 1 củ + Chanh hoặc giấm + Gia vị khác: mắm, muối, tiêu, ớt,..

Cách làm lòng nướng sa tế

Bước 1: Sơ chế lòng heo

Lòng heo thường có mùi hôi nên bước sơ chế vô cùng quan trọng. Lòng heo mua về rửa qua nước 1 lần cho sạch. Sau đó, dùng chanh hoặc giấm cùng với muối hạt bóp đều để loại bỏ hết mùi hôi khó chịu. Chuẩn bị nồi nước đun sôi, thêm vài nhánh sả và gừng đập dập. Nước sôi thì thả lòng non vào chần qua để lòng se lại. Sau đó, vớt lòng thả vào chậu nước rửa cho thật sạch. Thái lòng thành từng đoạn ngắn vừa ăn.

Bước 2: Ướp lòng nướng sa tế

Lấy phần gừng và sả còn lại băm nhỏ. Cho lòng non vào cái bát to. Cho gừng sả, sa tế, thêm chút bột nêm, mì chính rồi trộn đều. Ướp lòng non khoảng 1 tiếng cho ngấm gia vị trước khi nướng.

Bước 3: Làm lòng nướng sa tế

Dùng xiên tre xiên lòng non thành từng xiên. Bạn nướng trên than hoa đều tay, thỉnh thoảng lật để lòng non không bị cháy. Đến khi lòng chín vàng, có mùi thơm là được. Nếu không có bếp than, bạn có thể nướng bằng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu.

Lòng heo nướng sa tế dai dai, giòn giòn, cay nồng vị sa tế. Bạn có thể ăn kèm rau sống ngon tuyệt đỉnh luôn.

Cách ướp lòng nướng nghệ

Nguyên liệu chuẩn bị

+ Lòng non: 1kg + Dạ dày: 500g + Nghệ tươi: 3 củ + Hành tím: 1 củ + Gia vị: mắm, muối, tiêu, ớt, mì chính, bột nêm, dầu hào,…

Các bước làm lòng nướng nghệ

Bước 1: Sơ chế lòng heo

Lòng heo mua về bạn sơ chế như hướng dẫn bên trên cho thật sạch. Sau đó thái thành từng miếng ngắn vừa ăn Nghệ cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi giã nhỏ. Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ

Bước 2: ướp lòng nướng nghệ

Cho lòng heo vào cái bát to. Cho nghệ, hành tím, 2 thìa dầu hào, 1 thìa nước mắm, 1 thìa bột nêm, 1 thìa mì chính vào trộn đều. Ướp lòng heo khoảng 1 tiếng cho ngấm gia vị.

Bước 3: Nướng lòng heo

Cho lòng heo đã ướp lên bếp nướng hoặc nướng trên than hoa. Trở đều tay đến khi lòng heo chín vàng thơm

Món lòng heo nướng nghệ lạ miệng, mùi nghệ hơi nồng nhưng khi thưởng thức bạn sẽ phải gật gù với hương vị của nó. Bạn chỉ nên nướng vừa chín đến, không nướng kĩ quá sẽ khiến lòng bị dai nhé.

Cách làm lòng nướng Hàn Quốc

Thêm một cách ướp lòng nướng được yêu thích vô cùng, đó là nướng kiểu Hàn Quốc. Những ngày trời se lạnh, ngồi quây quần bên bếp thịt, nghe tiếng xì xèo của lòng nướng thì còn gì tuyệt vời bằng.

Nguyên liệu chuẩn bị

+ Lòng non: 500g + Khấu đuôi: 500g + Dạ dày: 500g + Hành tím: 1 củ + Sả: 3 cây + Gói gia vị nướng BBQ

Các bước ướp lòng heo nướng Hàn Quốc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Lòng non, dạ dày, khấu đuôi sơ chế sạch với chanh và muối. Sau đó, thái thành từng miếng nhỏ. Không thái nhỏ quá, khi nướng sẽ co nhỏ lại mất ngon. Hành tím băm nhỏ. Sả băm nhỏ.

Bước 2: Ướp lòng nướng Hàn Quốc

Cho lòng heo vào bát. Thêm sả và hành vào. Đối với cách ướp lòng nướng này, bạn sử dụng gói gia vị BBQ sẵn mà không cần thêm gia vị khác. Bạn có thể xem hướng dẫn, định lượng sốt cần thiết đối với lượng lòng muốn nướng. Trộn đều gói sốt vào và ướp thịt trong 1 tiếng

Bước 3: Nướng lòng heo kiểu Hàn

Chuẩn bị bếp nướng. Cho lòng heo lên nướng. Bạn có thể nướng kèm hẹ trộn vừng, hành tây để dậy mùi hơn. Chỉ lật đến khi lòng vàng xém 2 mặt là có thể thưởng thức được. Lòng heo nướng ăn kèm rau sống, nhâm nhi thêm chút rượu hoa quả nữa thì tuyệt.

Trên đây là 3 cách ướp lòng heo nướng đơn giản mà cực ngon. Không cần phải đến nhà hàng, bạn có thể tự tay chuẩn bị cho cả gia đình. Chúc các bạn thành công!

=>> Xem thêm: