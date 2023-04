Tổng hợp cách làm nước đường hoa bưởi thơm ngon, béo ngậy 04 / 2023

Nước đường hoa bưởi vừa ngọt thanh vừa thơm ngào ngạt bạn đã thử chưa? Hôm nay chúng tôi mách bạn cách làm loại nước đường vừa thơm ngon, lại vừa mới lạ dùng để ăn chung với nhiều món ăn vặt hay chế biến nhiều món ngọt này nhé. Cùng chúng tôi vào bếp thử ngay với 6 cách làm nước đường hoa bưởi cập nhật mới nhất 04/2023.

Giới thiệu về cây bưởi

Mô tả: Cây to cao 5-10m; chồi non có lông mềm; cành có gai nhỏ dài đến 7cm. Lá rộng hình trái xoan, tròn ở góc, mép nguyên, có khớp trên cuống lá; cuống lá có cánh rộng. Cụm hoa chùm ở nách lá, gồm 7-10 hoa to, màu trắng, rất thơm. Quả to, hình cầu và cầu phẳng, đường kính 15-30cm, màu vàng hay hồng tuỳ thứ.

Bưởi tiếng Anh gọi là Pomelo, tuy nhiên nhiều từ điển ở Việt Nam dịch bưởi ra thành grapefruit, thực ra grapefruit là tên gọi bằng tiếng Anh của bưởi chùm (Citrus paradisi) – loại cây lai giữa bưởi và cam, có quả nhỏ hơn, vỏ giống cam, mùi bưởi, ruột màu hồng, vị chua hơi đắng. Sai lầm dẫn này đến lỗi tiếng Anh của nhiều người khác.

Hoa bưởi không chỉ thơm và đẹp mà nó còn có tác dụng giảm cảm, giải rượu, chữa đau dạ dày, đau đầu do mệt mỏi, giúp thư thái tinh thần…

Công dụng của hoa bưởi trong cuộc sống chúng ta

Hoa bưởi có rất nhiều công dụng hữu ích trong cuộc sống, hoa bưởi được rất nhiều người ưa dùng không đơn giản vì nó thơm và đẹp.

Mùi hương bưởi giúp giải cảm, thư giãn, giảm stress, giải rượu, giúp tỉnh táo, minh mẫn, kích thích mọc tóc, tóc óng mượt.

Nhờ những công dụng như vậy mà từ xa xưa người dân đã biết dùng hoa bưởi ướp hương cho trà và bánh kẹo, ướp mía, bột sắn dây.

Hoa bưởi còn là một vị thuốc tốt có tác dụng chữa ho đờm, đau dạ dày, đau đầu do mệt mỏi.

Vào mùa này có thể chưng cất hoa bưởi làm nước hoa hay dùng nó để gội đầu, tắm rửa, xông hơi đều rất tốt.

Tổng hợp 6 cách làm nước đường hoa bưởi cập nhật 04/2023

1. Cách làm nước đường hoa bưởi thơm ngát làm tăng hương vị cho các món ngọt

Nguyên liệu làm Nước đường hoa bưởi cho 4 người

Hoa bưởi 100 gr

Đường 100 gr

Cách chọn mua bưởi thơm làm nước đường

Bạn nên chọn hoa bưởi còn búp, vẫn chưa nở quá khi làm sẽ thơm hơn.

Lựa những búp hoa to đều, trắng nõn không bị thâm hay bị sâu bướm ăn.

Không chọn những bông hoa mà hoa đã nở rộ rồi vì những bông ấy khi làm sẽ bị giảm đi hương thơm đặc trưng.

Cách chế biến Nước đường hoa bưởi

Sơ chế hoa bưởi

Hoa bưởi sau khi mua về bạn bạn tách lấy cánh hoa, bỏ đi phần nhụy hoa.

Dùng khăn giấy lao hết bụi bẩn bám trên cánh hoa, hoặc mang đi rửa sạch với nước muối pha loãng rồi để thật ráo nước.

Mách nhỏ: Nếu bạn dùng nước muối để rửa sạch những cánh hoa bưởi thì hãy làm thật nhẹ nhàng để tránh bị dập những cánh hoa nhé! Vì cánh hoa bưởi thường mỏng manh đấy!

Làm nước đường hoa bưởi

Chuẩn bị 1 cái lọ thủy tinh, trước khi bạn cho 1 lớp đường (khoảng 2 muỗng canh) dưới đáy lọc rồi xếp 1 lớp cánh hoa, tiếp đó bạn cứ xếp một lớp đường thì đến 1 lớp cánh hoa.

Đến khi đã gần đầy hộp bạn phủ lên trên 1 lớp đường cuối cùng nữa là xong.

Đậy kín nắp và giữ ở điều kiện thường để cho đường tan hết thì vớt hết phần cánh hoa ra là có thể dùng được.

Thành phẩm

Như vậy là đã có ngay hủ nước đường hoa bưởi vừa ngọt, vừa thơm.

Nếm thử một miếng nước đường và cảm nhận vị ngọt dịu nhẹ của đường và hương thơm dễ chịu, the the của hoa bưởi, loại nước này bạn có thể dùng để pha chung với trà, làm bánh đều rất ngon.

2. Cách làm nước đường hoa bưởi: Dùng để làm bánh, pha trà, nấu chè cực thơm ngon

Nguyên liệu

1kg hoa bưởi

1kg đường trắng

Một ít muối tinh luyện, nước đun sôi để nguội

Lọ thủy tinh có nắp

Tiến hành

Bước 1: Trước khi làm được một mẻ nước hoa bưởi hảo hạng, bạn cần cẩn thận ngay từ bước chọn hoa. Bạn nên chọn những bông hoa bưởi không bị dập, còn tươi, cố gắng chọn được loại mới hái càng tốt vì như vậy khi ướp hoa bưởi mới giữ được hương thơm đặc trưng.

Bước 2: Sau khi mua về, chị em ngắt bỏ cuống và lá., nhụy hay tâm của hoa bưởi rồi mang đi rửa sạch.

Bước 3: Cách rửa hoa bưởi như sau:Hòa muối tinh vào nước đun sôi để nguội cho loãng rồi nhẹ nhàng rửa từng bông hoa bưởi. Chị em nhớ làm thật nhẹ nhàng để không làm dập hoa nhé, nếu bị dập thì khi ướp sẽ mất ngon, nước bưởi lên màu không đẹp mắt. Sau khi rửa thì để khô cho ráo nước.

Rửa nhẹ nhàng với nước muối loãng, chú ý không được làm dập cánh hoa

Bước 4: Cách ướp hoa bưởi chính xác nhất đó là bạn xếp một lớp hoa xuống trước, sau đó là một lớp đường, cứ đan xen vậy cho đến khi hết hoa và đường thì thôi.

Lưu ý:

chị em có thể điều chỉnh lượng hoa bưởi và đường tùy ý, miễn sao vẫn giữ nguyên tỉ lệ 1:1. Lớp hoa trên cùng thì phủ nhiều đường hơn so với những lớp ở dưới.

Bước 5: Cuối cùng, hãy đậy nắp kín để sau 10 – 15 ngày cho hoa ngấm. Sau đó hãy lấy hết xác hoa ra, chỉ còn lại chút nước ép hoa bưởi đã cô đọng như tinh dầu. Các chị hãy giữ lại cất vào tủ lạnh để dùng dần.

Thành phẩm: Nước hoa bưởi không chỉ có công dụng trong việc làm đẹp da mà nó còn là nguyên liệu vô cùng thơm ngon khi nấu chè, làm bánh, pha trà.

3. Cách ướp đường hoa bưởi dùng cho cả năm

Nguyên liệu cần có

1kg hoa bưởi

1kg đường trắng

Một ít muối tinh luyện, nước đun sôi để nguội

Lọ thủy tinh có nắp

Tiến hành ướp hoa

Bước 1: Trước khi làm được một mẻ nước hoa bưởi thơm , bạn cần cẩn thận ngay từ bước chọn hoa. Bạn nên chọn những bông hoa bưởi chớm nở,không bị dập, còn tươi, cố gắng chọn được loại mới hái càng tốt vì như vậy khi ướp hoa bưởi mới giữ được hương thơm đặc trưng.

Bước 2: Sau khi mua về, chị em ngắt bỏ cuống và lá nhụy hay tâm của hoa bưởi để giảm đắng nhất có thể rồi mang đi rửa sạch.

Bước 3: Rửa cánh hoa: Hòa muối tinh vào nước đun sôi để nguội cho loãng rồi nhẹ nhàng rửa từng bông hoa bưởi. Chị em nhớ làm thật nhẹ nhàng để không làm dập hoa nhé, nếu bị dập thì khi ướp sẽ mất ngon, nước bưởi lên màu không đẹp mắt. Sau khi rửa thì để khô cho ráo nước.

Bước 4: Cách ướp hoa bưởi chính xác nhất đó là bạn xếp một lớp hoa xuống trước, sau đó là một lớp đường, cứ đan xen vậy cho đến khi hết hoa và đường thì thôi. Để đảm bảo ướp hoa có kết quả tốt nên phủ lớp đường lên trên cùng.

Lưu ý

Các bạn có thể điều chỉnh lượng hoa bưởi và đường tùy ý, miễn sao vẫn giữ nguyên tỉ lệ 1:1. Lớp hoa trên cùng thì phủ nhiều đường hơn so với những lớp ở dưới.

Cuối cùng, hãy đậy nắp kín để sau 10 – 15 ngày cho hoa ngấm. Sau đó hãy lấy hết các hoa ra, chỉ còn lại chút nước ép hoa bưởi đã cô đọng như tinh dầu. Các chị hãy giữ lại cất vào tủ lạnh để dùng dần.

4. Cách làm nước hoa bưởi cực thơm: Nấu ăn, pha trà, làm đẹp đều mĩ mãn!

Nguyên liệu

– 1kg hoa bưởi

– 1kg đường trắng

– Một ít muối tinh luyện, nước đun sôi để nguội

– Lọ thủy tinh có nắp

Tiến hành:

Bước 1:

Trước khi làm được một mẻ nước hoa bưởi hảo hạng, bạn cần cẩn thận ngay từ bước chọn hoa. Bạn nên chọn những bông hoa bưởi không bị dập, còn tươi, cố gắng chọn được loại mới hái càng tốt vì như vậy khi ướp hoa bưởi mới giữ được hương thơm đặc trưng.

Bước 2:

Sau khi mua về, chị em ngắt bỏ cuống và lá của hoa bưởi rồi mang đi rửa sạch.

Hoa bưởi mua về bỏ cuống, bỏ lá

Bước 3:

Cách rửa hoa bưởi như sau:Hòa muối tinh vào nước đun sôi để nguội cho loãng rồi nhẹ nhàng rửa từng bông hoa bưởi. Chị em nhớ làm thật nhẹ nhàng để không làm dập hoa nhé, nếu bị dập thì khi ướp sẽ mất ngon, nước bưởi lên màu không đẹp mắt. Sau khi rửa thì để khô cho ráo nước.

Rửa nhẹ nhàng với nước muối loãng, chú ý không được làm dập cánh hoa

Bước 4:

Cách ướp hoa bưởi chính xác nhất đó là bạn xếp một lớp hoa xuống trước, sau đó là một lớp đường, cứ đan xen vậy cho đến khi hết hoa và đường thì thôi.

Lưu ý:

Chị em có thể điều chỉnh lượng hoa bưởi và đường tùy ý, miễn sao vẫn giữ nguyên tỉ lệ 1:1. Lớp hoa trên cùng thì phủ nhiều đường hơn so với những lớp ở dưới.

Bước 5:

Cuối cùng, chị em hãy đậy nắp kín để sau 10 – 15 ngày cho hoa ngấm. Sau đó hãy lấy hết xác hoa ra, chỉ còn lại chút nước ép hoa bưởi đã cô đọng như tinh dầu. Các chị hãy giữ lại cất vào tủ lạnh để dùng dần.

Thành phẩm

Nước hoa bưởi không chỉ có công dụng trong việc làm đẹp da mà nó còn là nguyên liệu vô cùng thơm ngon khi nấu chè, làm bánh, pha trà.

5. Học cô Thanh Ngân MasterChef làm nước hoa bưởi nấu chè

Nguyên liệu:

– 1kg hoa bưởi

– 1 kg đường kính trắng

– 1 ít muối tinh

– Nước đun sôi để nguội

Cách làm:

– Chọn hoa bưởi còn tươi, không dập nát. Hoa bưởi đem về ngắt sạch cuống và lá hoa.

– Cho một chút muối tinh vào nước đun sôi để nguội, sau đó rửa hoa thật nhẹ nhàng để tránh làm dập hoa. Rửa lại lần nữa với nước đun sôi để nguội. Để hoa khô ráo.

– Lọ thuỷ tinh rửa sạch, phơi khô

– Cứ 1 lớp hoa, 1 lớp đường cho đến hết.

Lưu ý: Lớp hoa trên cùng phải được phủ đường nhiều hơn những lớp hoa ở dưới.

Đậy chặt nắp sau 10-15 ngày hoa ngấu, cho ra lược hết xác hoa còn lại tinh dầu đóng vào lọ sạch để trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Cách sử dụng: Nước hoa bưởi này có thể cho vào các món chè, làm kem, cho vào pha trà, làm bánh rất tiện mà hương hoa thơm mát, đặc trưng vô cùng hấp dẫn.

6. Cách làm nước đường hoa bưởi

Nguyên liệu em thường dùng

+ 500g hoa bưởi (sau khi đã ngắt bỏ cành, lá)

+ 500-600g đường cát trắng

+ Hũ thủy tinh sạch, khô ráo

Cách làm:

– Hoa bưởi chị em mua về, mình nhặt bỏ phần cành và lá. Rửa sạch hoa và nụ, (minh ưu tiên dung cánh hoa nước sẽ k bị đắng) nhặt bỏ tiếp những phần cánh bị dập nát hoặc thối. ( Nhiều chị kỹ tính có thể dùng nc sôi để nguội hòa chút muối tinh để rửa hoa ạ)

– Để hoa thật ráo nước rồi bắt đầu cho hoa vào hũ thủy tinh, cứ một lớp hoa lại đến một lớp đường. Cứ thế cho đến khi đầy hũ, lớp đường ở phía trên cùng là được. Mình ngâm theo tỷ lệ 1:1 hoặc phần đường nhiều hơn hoa một chút cũng được.

Ngâm như thế trong khoảng 10-15 ngày là mình đã có nước đường hoa bưởi để làm bánh trung thu hoặc dùng cho những món chè rồi. Khi đường tan hết, em thường vớt quả bã hoa, lọc qua dây lọc để lấy phần nước đường trong veo để sử dụng trong khoảng thời gian dài nhé. Vậy là hoàn thành ạ.

Video hướng dẫn cách làm nước đường hoa bưởi

Mua nguyên liệu làm nước đường hoa bưởi ở đâu?

Hiện nay ở các siêu thị, trung tâm thương mại hay các chợ truyền thống đều có bán nguyên liệu làm nước đường hoa bưởi, các bạn hãy đến địa điểm gần mình nhất để mua nguyên liệu nha.

Ý nghĩa và biểu tượng của hoa bưởi

Hoa bưởi là biểu tượng của sự thật thà, còn trong tình yêu hoa tượng trưng cho một tình yêu trong sáng. Vào mỗi tháng 3 về, mùa của loài hoa bưởi đến, các cặp đôi thường tặng cho nhau những bó hoa bưởi tươi thắm để chứng minh cho một tinh yêu trong sáng và tinh khiết mà họ dành tặng cho đối phương.

Mùa hoa bưởi vào tháng mấy trong năm ?

Hoa bưởi thường nở rất nhiều vào tháng ba dương lịch, vào những ngày này, khi đi vào những con đường của thành phố Hà Nội bạn sẽ phải thốt lên trong ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp dịu dàng và màu trắng tinh khôi của hoa.

Tầm sau tết nguyên đáng của Việt Nam chúng ta thì cũng là lúc những cây hoa bưởi đua nhau nở hoa, những chùm hoa trắng tinh khiết cùng mùi thơm ngây ngất có mặt khắp các con phố của Hà Nội.

Những ngày này, trên những gánh hàng rong hay những chiếc xe đạp đã cũ kỹ lại chất đầy những chùm hoa trắng xoá tinh khôi. Từ những con phố tấp nập người qua kẻ lại, cho đến những góc nhỏ nằm sâu trong lòng phố cổ, người ta lại thấy thoang thoảng một mùi hương quen thuộc thật dễ chịu.

Tổng kết

Như vậy là với bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn cách làm nước đường hoa bưởi cực kì độc đáo và lạ miệng với công thức được cập nhật mới nhất tháng 04/2023, chúc bạn thực hiện thành công và đừng quên chia sẻ lại cảm nhận nhé!