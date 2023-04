Công Thức Sốt Ướp Nướng Gà Bằng Nồi Chiên Không Dầu

Gà nướng là món ăn dễ thực hiện không quá cầu kỳ mà lại còn hấp dẫn, liệu có bao giờ bạn thắc mắc cách làm món gà nướng bằng nồi chiên không dầu hay không? Các công thức và bí quyết sau sẽ giúp bạn thực hiện được món ăn này một cách nhanh chóng đảm bảo ngon khó quên.

Kỹ thuật nướng gà bằng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu không chỉ làm được những món chiên giòn tan mà cả những món nướng thơm phức mềm ẩm hấp dẫn, món gà nướng là một ví dụ vì đây là món mà các bà nội trợ sẽ làm khá nhiều khi sở hữu một chiếc nồi không dầu trong bếp. Tuy đơn giản nhưng gà nướng bằng nồi chiên không dầu hay bằng bất cứ cách chế biến nào cũng cần có kỹ thuật và bí quyết để món ăn có màu sắc đẹp và không bị quá khô.

Nhiệt độ nướng gà

Thứ nhất là về nhiệt độ khi nướng gà bằng nồi chiên không dầu, tùy vào cách nướng nguyên con hay nướng gà theo miếng nhỏ mà nhiệt độ cài đặt cũng sẽ khác nhau. Thông thường bạn sẽ cần cài đặt nhiệt độ khoảng 160 độ C cho đến 200 độ C với món gà nướng. Bí quyết nhỏ khi chỉnh nhiệt độ đó là bạn nên bắt đầu với nhiệt độ khoảng 160 độ C đến 180 độ C, sau khoảng 10 phút nướng rồi mới chuyển đến nhiệt độ cao hơn 190 độ C, làm như thế sẽ đảm bảo thịt gà được nướng chín đều từ trong ra ngoài, nhất là với công thức có ướp mật ong hay sữa hoặc khi nướng gà nguyên con nếu để nhiệt độ cao ngay từ đầu sẽ dễ làm cháy phần da bên ngoài.

Thời gian nướng gà

Yếu tố thời gian cũng tương tự khi nướng gà bằng nồi chiên không dầu, tùy vào khối lượng thịt gà cần nướng cũng như đó là phần nào của thịt gà (đùi, ức, cánh, góc tư hay nguyên con ) và cách chặt ra sao để bạn có thể điều chỉnh thời gian phù hợp. Với các phần nhỏ hoặc gà đã chặt thì thời gian nướng với nồi chiên không dầu sẽ cần từ 15 đến 30 phút, còn phần gà nửa con hoặc nguyên con sẽ cần nướng từ 20 – 40 phút.

Kỹ thuật quan trọng khi nướng gà là bạn không nên để thời gian nướng quá lâu sẽ làm khô phần thịt, chỉ cần gà vừa chín đủ để giữ lại vị ngọt và mềm ẩm bên trong. Điều này sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm sử dụng nồi chiên không dầu của mỗi người vì từng loại nồi chiên khác nhau có độ sai lệch nhiệt độ khác nhau nên thời gian nướng cũng sẽ khác nhau.

Bảng thời gian và nhiệt độ nướng gà bằng nồi chiên không dầu

Nhiệt độThời gianCánh gà180o C13 phútĐùi gà180o C15 phútỨc gà180o C15 phútGóc tư gà190o C20 phút½ con gà200o C22 phútGà nguyên con cỡ nhỏ200o C 30 phútGà nguyên con cỡ lớn210o C34 phút

Bên cạnh các yếu tố về thời gian, nhiệt độ nướng gà bằng nồi chiên không dầu thì cách xử lý thịt gà khi sơ chế, ướp và chế biến cũng sẽ góp phần giúp cho món ăn hoàn hảo hơn. Những bí quyết sau sẽ giúp bạn hạn chế được tình trạng “trong khô ngoài cứng” thường gặp khi nướng thịt gà bằng nồi chiên không dầu:

Nếu không có yêu cầu phải nướng một nửa hay cả một con gà thì bạn nên chặt miếng nhỏ để dễ dàng chế biến và tẩm ướp.

Sử dụng nước cốt tỏi hoặc nước cốt hành để ướp gà thay vì hành tỏi băm nhuyễn sẽ hạn chế được phần vụn cháy của các loại gia vị này.

Luôn trông chừng độ chín của thịt gà, trở mặt trong lúc nướng để thịt chín đều các mặt.

Để tránh bị khô phần da bên ngoài và màu sắc món ăn đẹp mắc hơn, dùng hỗn hợp dầu ăn và mật phong phết lên ngoài thịt gà trong khi nướng.

Các công thức nướng gà bằng nồi chiên không dầu phổ biến

Gà nướng mật ong bằng nồi chiên không dầu

Gà nướng mật ong bằng nồi chiên không dầu có hương vị thơm ngọt dễ ăn, dù là trong bữa ăn hàng ngày hay để lai rai cùng bạn bè cũng đều hấp dẫn. Kết hợp cùng rau chua ăn kèm thì không còn gì bằng.

Nguyên liệu

Gà nguyên con hoặc chặt miếng vừa ăn

1 muỗng canh dầu hào

Hành, tỏi băm hoặc ép lấy nước cốt

2 muỗng cà phê mật ong hoặc sữa đặc

1/3 muỗng canh nước mắm

Gia vị nêm: đường, muối, hạt nêm, hạt tiêu.

Cách chế biến

Bước 1: Làm sạch gà với muối, rửa sạch với nước và để khô ráo. Chặt miếng vừa ăn.

Bước 2: Trộn hỗn hợp nước ướp thịt gà gồm dầu hào, mật ong, nước mắm, hành tỏi băm nhuyễn hoặc nước cốt, mật ong và gia vị vừa ăn. Nếu thích đậm đà hơn hoặc có vị cay nhẹ thì cho thêm một ít ớt bột hoặc ⅓ muỗng cà phê bột ngũ vị hương.

Bước 3: Massage phần thịt gà với nước sốt ướp đã trộn, thời gian ướp 30 – 45 phút.

Bước 4: Cắm phích điện cho nồi chiên không dầu. Lót giấy bạc trên rá chiên và xếp gà vào trong để phần mỡ gà trong khi nướng không chảy xuống đáy nồi.

Bước 5: Lắp nồi chứa gà vào máy và cài đặt nhiệt độ 170 độ C trong 25 phút. Sau 10 phút đầu tiên mở nồi để trở mặt gà và chỉnh nhiệt độ lên 180 độ C và tiếp tục nướng cho đến hết thời gian. Nếu nướng nguyên con gà thì tăng lên 200 độ C và tổng thời gian nướng là 35 phút.

Vậy là sau 5 bước dễ dàng món gà nướng mật ong với nồi chiên không dầu đã hoàn thành. Món ăn tỏa mùi thơm ngát, vàng óng và sớ thịt bên trong vẫn còn mọng nước là đạt yêu cầu.

Gà nướng sa tế bằng nồi chiên không dầu

Gà nướng sa tế bằng nồi chiên không dầu lại mang đến một hương vị khác, đậm đà và hòa quyện giữa vị cay mặn đầy kích thích vị giác. Áp dụng công thức sau đây thì chỉ có muốn ăn mãi không ngừng lại được.

Nguyên liệu

1 Con gà cỡ 1,1 – 1,3kg

Hành tím, tỏi băm hoặc ép lấy nước cốt

Ớt sa tế

Dầu ớt

½ muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc

3 muỗng canh mật ong

3 muỗng canh nước mắm

3 muỗng canh xì dầu

½ muỗng canh tương ớt

Rượu trắng, gừng để rửa thịt gà

Gia vị nêm: hạt nêm, đường, muối, ít hạt tiêu xay.

Cách chế biến

Bước 1: Làm sạch gà với nước muối hoặc rửa với rượu trắng pha gừng để khử mùi. Để nguyên con.

Bước 2: Trộn hỗn hợp nước ướp thịt gà gồm xì dầu, mật ong, nước mắm, hành tỏi băm nhuyễn hoặc nước cốt, mật ong. Các loại gia vị tạo độ cay nồng thì bạn điều chỉnh theo khẩu vị gồm ớt sa tế, dầu ớt, tương ớt và ớt bột Hàn Quốc.

Bước 3: Massage phần thịt gà với nước sốt ướp đã trộn, thời gian ướp 30 – 45 phút.

Bước 4: Cắm phích điện cho nồi chiên không dầu. Lót giấy bạc trên rá chiên và xếp gà vào trong để phần mỡ gà trong khi nướng không chảy xuống đáy nồi.

Bước 5: Lắp nồi chứa gà vào máy và cài đặt nhiệt độ 160 độ C trong 40 phút. Sau 15 phút đầu tiên mở nồi để trở mặt gà và phết thêm nước sốt nếu cần để gà đậm đà hương vị hơn.

Bước 6: Chỉnh nhiệt độ lên 170 độ C và tiếp tục nướng cho đến hết thời gian còn lại (khoảng 25 phút). Trong suốt quá trình này có thể mở nồi để kiểm tra 2-3 lần đảm bảo thịt gà được chín đều hoặc không bị cháy lớp da bên ngoài.

Lấy gà ra khỏi nồi chiên không dầu, cắt miếng vừa ăn dọn kèm với rau sống, kim chi và nước chấm. Như vậy là đã hoàn tất xong món gà nướng sa tế bằng nồi chiên không dầu giúp giảm thiểu tối đa lượng chất béo dư thừa cho cơ thể, vẫn ăn ngon nhưng không phải lo ngại mất cân bằng dinh dưỡng.

Sốt ướp gà nướng nồi chiên không dầu ngon, mềm thịt

Một món thịt nướng hay gà nướng có ngon hay không đều nằm ở khâu ướp gia vị, mỗi món ăn hay mỗi phong cách ướp sẽ mang đến các trải nghiệm khác nhau. Tuy nhiên vẫn sẽ có những công thức ướp tròn vị cho mọi món nướng có thể áp dụng với mọi cách nướng bằng nồi chiên không dầu, lò nướng hay nướng than đều được. Lưu ngay bí kíp làm sốt nướng miễn chê này nhé, không chỉ áp dụng cho gà nướng mà các loại thịt gia cầm như vịt hay bồ câu, chim cút đều có thể áp dụng nhé.

Công thức sốt ướp gà nướng với khối lượng khoảng 1,3kg thực phẩm (cỡ 1 con gà cỡ vừa)

1 muỗng canh dầu hào

1/3 muỗng canh nước mắm

Hành tím, tỏi băm nhuyễn hoặc ép lấy nước cốt

1/3 muỗng cà phê tiêu xay

2 muỗng cà phê mật ong, dầu ăn

Gừng băm hoặc nước cốt gừng (nếu dùng cho thịt gia cầm nặng mùi như vịt, bồ câu )

1 muỗng cà phê tương ớt

Gia vị nêm: đường, muối, bột nêm.

Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu trên, bạn trộn đều tất cả lại để tạo thành một loại sốt sánh nhẹ có độ lỏng vừa phải. Đeo bao tay và xoa đều hỗn hợp lên thực phẩm cần nướng, cách ướp này sẽ cho hương vị đều hơn là bỏ trực tiếp từng loại vào thực phẩm rồi mới trộn. Đây là phần nền cơ bản nhất cho nướng sốt ướp gà nướng bằng nồi chiên không dầu, dựa vào khẩu vị mà bạn có thể biến tấu thêm một số nguyên liệu sau:

Để tạo vị cay và có màu đỏ đẹp cho sốt, bạn thêm ½ muỗng canh sa tế hoặc ½ muỗng canh dầu ớt trộn với ½ muỗng canh ớt bột Hàn Quốc.

Để tạo hương thơm đậm vị kiểu Châu Á thì bạn cho thêm vào công thức nước sốt trên ½ muỗng cà phê bột ngũ vị hương hoặc bột cà ri. Kèm thêm vài cây sả đập dập trong khi nướng.

Để tạo hương vị kiểu gà nướng thảo mộc thì bạn cho thêm vào một ít lá chanh cắt nhuyễn, bột lá oregarno và bột lá hương thảo.

Các lưu ý giúp quá trình ướp sốt gà nướng được thấm hơn

Dùng dao khía một vài đường trên thịt gà để phần gia vị bám vào thịt nhiều hơn khi ướp

Thời gian ướp cần ít nhất 30 phút nhưng hoàn hảo nhất thì bạn cần để thời gian ướp khoảng 3 tiếng.

Bọc giấy bạc để phần sốt không bị chảy xuống đáy nồi trong khi nướng bằng nồi chiên không dầu. Như vậy sốt sẽ thấm sâu vào món ăn hơn.

Hy vọng bài viết giúp bạn có thêm thông tin về nướng gà bằng nồi chiên không dầu. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung bài viết hoặc về máy làm sữa hạt thì comment ngay phía dưới bài viết này, Magic Việt Nam sẽ giải đáp ngay. Xem thêm thông tin về gia dụng nhà bếp tại Cẩm nang gia dụng nhà bếp Magic nhé.