Gia Vị Ướp Gà Nướng Than Hoa Và Than Củi Hấp Dẫn

Gà nướng than là món ăn được nhiều người ưa chuộng và rất đỗi quen thuộc bởi hương vị thơm ngon. Tuy nhiên để làm được gia vị ướp gà nướng than ngon đúng vị không phải đơn giản. Hôm nay bếp nhà Trí Việt Phát giúp bạn học ngay cách nấu ăn chuẩn nhà hàng chỉ với những nguyên liệu và gia vị cơ bản tại nhà.

Chuẩn bị nguyên liệu và gia vị ướp gà nướng than

Để chuẩn bị nguyên liệu và gia vị làm món gà nướng than hoa và gà nướng than củi, bạn cần chuẩn bị như sau:

Gà tươi : 1 con khoảng 1.5 – 2kg

Nước mắm: 2 thìa cà phê 10g

Bột ngọt: 1 thìa cà phê: 5g

Tiêu xay: 1 thìa cà phê: 3.5g

Đường: 1 thìa cà phê 5g

Dầu ăn: 2 thìa canh: 26g

Sa tế ớt : 1 thìa canh 15g;p;

Muối tiêu chanh Guyumi: 2 thìa cà phê 10g

2 thìa cà phê 10g Nghệ tươi: 1 củ

Hành, tỏi băm nhuyễn: 1 củ mỗi loại

Sả: 5 cây

Ớt tươi: 3 quả

Riêng đối với món gà nướng than củi bạn thêm 1- 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất để tạo màu vàng đẹp mắt.

Tiến hành sơ chế gà

Gà sau khi mua về làm sạch từ bộ lông bên ngoài đến phần nội tạng bên trong. Sau đó tiến hành rửa lại bằng nước và nước muối pha loãng nhiều lần. Sử dụng gia vị ướp gà nướng than cho vào phần bụng gà dễ thẩm thấu vào bên trong.

Dùng dao khứa nhẹ vào bên trong phần đùi và ức để gia vị ngấm vào từng thớ thịt.

Các nguyên liệu tươi như ớt, hành, tỏi, sả tiến hành gọt vỏ rửa sạch rồi băm nhỏ, trộn đều. Nghệ tươi làm sạch xay nhuyễn vắt lấy phần nước cốt. Mật ong nguyên chất để 2 thìa cà phên vào chén riêng.

Tẩm ướp gia vị gà nướng than

Tẩm ướp gia vị gà nướng than là bước vô cùng quan trọng. Ở bước này, sẽ quyết định đến độ đậm đà hương vị món ăn của bạn. Bếp nhà Trí Việt Phát mách bạn một vài gia vị gà nướng cũng như cách tẩm ướp sao cho đậm đà:

Đối với gà nướng than hoa

Bước 1: Trộn đều hỗn hợp gia vị trong 1 bát nhỏ. Gia vị ướp gà nướng than hoa bao gồm: Nước mắm, bột ngọt, tiêu xay, đường, dầu ăn, muối tiêu chanh, sa tế ớt Guyumi, nước cốt nghệ, phần nguyên liệu tươi đã băm nhỏ.

Mẹo nhỏ: Nếu bạn muốn món gà nướng đậm đà hơn có thể thêm vào một ít gia vị từ bếp Trí Việt Phát Foods tùy thuộc vào sở thích của mình: Gia vị canh súp hoàn chỉnh Gungon, Xốt chua ngọt vị Hàn Quốc Guyumi, Sate tôm Guyumi, Dầu ớt Guyumi,….

Bước 2: Sử dụng hỗn hợp trên thoa đều lên khắp thịt gà, tẩm đều 15-20 phút. Sau đó ướp ít nhất 1 giờ hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ ạnh qua đêm giúp gà ngấm đều các gia vị.

Đến giai đoạn này, bạn đem gà đi nướng theo yêu cầu sau lửa nhỏ vừa phải từ 120 – 150 độ. Đồng thời, bạn căn chỉnh thời gian nướng gà từ 40 – 45 phút. Bạn nên trở gà liên tục để không bị cháy bên ngoài mà bên trong chưa chín. Để mùi vị đậm đà, khi nướng khoảng 15 phút quét lên 1 lớp dầu ăn giúp cho bề mặt thịt gà khi nướng không bị khô. Gà nướng lửa vừa cho đến khi chín hoàn toàn, cho than hoa vào thêm để lửa than già từ 180 – 200 độ, trong 10 – 15 phút.

Đối với gà nướng than củi

Thao tác trộn gia vị ướp gà nướng than củi tương tự như gà nướng than hoa. Bạn thực hiện trộn đều hỗn hợp gia vị trong 1 bát nhỏ. Bao gồm nước mắm, bột ngọt, tiêu xay, đường, dầu ăn, muối tiêu chanh, sa tế ớt Guyumi, nước cốt nghệ, phần nguyên liệu tươi đã băm nhỏ. Tuy nhiên thành phần nguyên liệu có khác biệt nhờ 2 thìa mật ong nguyên chất.

Đối với gà ướp nướng than củi có sự khác biệt rõ ràng với nướng than hoa là gà nướng củi được hun một lớp khói tự nhiên nên mùi thơm của gà nướng củi lúc nào cũng hấp dẫn hơn than hoa. Nên khi sử dụng gia vị ướp gà nướng than củi sẽ rút ngắn thời gian vừa đủ 45 – 55 phút thì hương vị đã đúng chuẩn tuyệt hảo rồi. Quy trình và bước thực hiện còn lại giống như đối với gà nướng than hoa.

Hi vọng những chia sẻ về cách chế biến gà từ gia vị ướp gà nướng than đơn giản của bếp nhà Trí Việt Phát Foods sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong việc nội trợ, cũng như bổ sung vào túi cho bản thân những gia vị tiện lợi khi cần nhé!