Cách làm gà nướng sả ớt cực đơn giản – Ai làm cũng được

Gà nướng sả ớt là một món ăn dân dã và vô cùng thơm ngon. Nhưng không phải ai cũng biết cách làm món gà nướng sả ớt ngon chuẩn vị. Cùng vào bếp học ngay món gà nướng sả ớt tại nhà vừa đơn giản, tiết kiệm chi phí mà không kém phần hấp dẫn.

Bạn đã quá ngán ngẩm với những món gà được chế biến lặp đi lặp lại thường ngày. Vậy tại sao không trổ tài ngay món gà nướng sả ớt để “đánh thức” vị giác của cả gia đình.

Với cách chế biến món gà nướng sả ớt ngay bên dưới, cho dù những “tay vụng” cũng sẽ có thành phẩm xịn xò ngay lần đầu thực hiện. Cùng tham khảo nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu

Gà: 1 con

Tỏi băm: 50 gr

Sả băm: 50 gr

Ớt băm: 4 muỗng canh

Lá giang: 20 gr

Muối: 3 muỗng cà phê

Đường: 4 muỗng canh

Bột ngọt: 1 muỗng cà phê

Hành lá: 4 nhánh

Dầu mè: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 4 muỗng canh

Mật ong: 1 muỗng canh

Cách làm gà nướng sả ớt

Bước 1: Sơ chế gà

Sơ chế gà để làm món gà nướng sả ớt

Gà làm sạch, nhổ bỏ lông măng (lông tơ, đen còn ở trên da gà), để gà không bị hôi bạn nên xát một ít muối hoặc chanh lên da gà cho sạch rồi rửa lại với nước.

Hoặc bạn có thể hòa hỗn hợp giấm và muối theo tỉ lệ 1:2 rồi thoa khắp con gà, chà xát nhiều lần sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch. Đây cũng là cách để loại bỏ mùi hôi của gà hiệu quả.

Dùng dao lọc phần xương sụn, ngay gần phao câu của gà, giữ lại phần xương của cánh và đùi. Phần thịt đùi gà xẻ dọc để lộ xương đùi. Các phần còn lại cũng dùng dao xẻ lên thịt, làm như thế sẽ giúp gà thấm gia vị khi ướp.

Bước 2: Ướp gà

Có thể ướp gà nguyên con hoặc chặt thành những miếng nhỏ vừa ăn

Cho 50gr tỏi băm, 3 muỗng canh ớt băm, 1 muỗng canh dầu mè, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 4 muỗng canh dầu ăn. Trộn đều thành một hỗn hợp đồng nhất.

Sau đó thoa đều hỗn hợp vào gà, thoa cả mặt trong lẫn mặt ngoài để thịt gà được ngấm đều gia vị, sau đó ướp thịt trong khoảng 20-30 phút.

Bước 3: Nướng gà sả ớt

Nướng gà trên than hoa

Sau khi đủ thời gian để thịt gà ngấm gia vị, bạn có thể nướng bằng lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C. Đợi khi lò nướng nóng lên, bạn quét một lớp dầu ăn lên gà để khi nướng gà không bị khô.

Cách 10 phút bạn có thể mở lò nướng và quét lên gà một lớp gia vị ướp khi nãy còn lại của gà để gà được ngon và đậm đà hơn. Nướng gà trong khoảng 40 phút khi thấy gà chín vàng đều là chúng ta đã có món gà nướng sả ớt hoàn chỉnh rồi.

Để món gà nướng hấp dẫn hơn, dân dã hơn bạn có thể nướng bằng than hoa. Đốt than hoa để nướng gà, lưu ý đốt cho than đỏ hồng rồi mới nướng. Trở thịt gà liên tục để thịt không bị cháy.

Sau khi vàng đều phần bề mặt không có da gà của miếng thịt thì quét đều một lớp dầu ăn lên. Và nướng với lửa nhỏ khoảng 15 phút nữa là hoàn thành.

Bước 4: Làm muối sả chấm gà

Cho lần lượt 50gr sả băm, 20gr lá giang vào máy xay và nhuyễn hỗn hợp. Sau đó cho hỗn hợp ra tô đựng và thêm vào tô 1 muỗng canh ớt băm, 1 muỗng cà phê muỗng, 1 muỗng đường và trộn đều chúng với nhau.

Thành phẩm gà nướng sả ớt

Món gà nướng sả ớt thơm ngon hấp dẫn

Vậy là đã có ngay món gà nướng sả ớt vô cùng đơn giản mà lại rất thơm ngon rồi. Thịt gà nướng thơm mùi của sả, tỏi, ớt làm cho chúng ta có cảm giác thèm ăn ngay lập tức.

Miếng thịt gà vàng óng, mềm, thơm, mọng nước với phần gia vị thấm vào từng thớ thịt chấm cùng với muối sả cùng với vị chua nhẹ của lá giang làm cho món ăn thêm lạ miệng và cuốn hút.

Món gà nướng sả ớt được ăn kèm với cơm cháy chiên giòn rụm thì còn gì bằng đúng không nào?

Nếu một con gà với khẩu phần ăn của gia đình bạn là quá lớn, đừng lo bạn có thể thay thế chúng bằng cánh gà hoặc đùi gà để làm món gà nướng sả ớt cũng không kém phần hấp dẫn đâu nha.

Hướng dẫn chọn mua gà nguyên con

Không phải ai cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn nguyên liệu sao cho đủ tiêu chuẩn để món ăn trở nên tươi và ngon hơn. Cùng tìm hiểu cách chọn mua gà nguyên con “chuẩn bài” nhé”

Đối với gà sống

Chọn mua gà có mào đỏ tươi, lông óng mượt, không có bất kỳ chất dịch nào lạ xuất hiện ở miệng hay hậu môn của gà.

Chân gà thon nhỏ, vàng đều, không nhăn nheo, diều gà không bị căng cứng chứng tỏ gà khỏe mạnh.

Vạch lớp lông gà lên thấy da gà mỏng, mềm, bóp nhẹ vào thân gà thấy săn chắc, không nhão, có một số vệt vàng lớn dưới ức, cánh. Dưới cánh gà, nách gà có thể thấy thịt, tia máu thì chứng tỏ gà săn chắc không có mỡ.

Đối với gà làm sẵn

Chọn thịt gà trông tươi, không có mùi hôi hay mùi lạ, trên da gà không bị tụ máu hay bầm tím, không nên chọn những con gà đen sạm vì đó là gà đã chết trước khi làm.

Để tránh mua phải gà bơm nước, dùng tay ấn vào vị trí bị nghi là bơm nước (chủ yếu là đùi, lườn) để kiểm tra, nếu thấy nhão, trơn hoặc biến dạng thì không mua.

Nếu thấy da gà vàng mà lớp mỡ bên trong trắng thì chắc chắn rằng gà đã được nhuộm màu không nên mua. Ngoài ra cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ uy tín, thời hạn sử dụng trên bao bì để đảm bảo chất lượng.

Nếu muốn chọn gà ta ngon, chọn những miếng thịt có da gà ta vàng nhạt, mỏng, mịn, độ đàn hồi cao và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như ức, cánh, lưng, thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp.