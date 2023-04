Tổng hợp 4 cách làm ếch nướng siêu ngon không thể bỏ qua

Ếch không chỉ là món ăn khoái khẩu của đấng mày râu mà còn là món ăn dinh dưỡng giúp crag gia đình thay đổi khẩu vị. Trong bài viết sau đây, hãy cùng CET thực hiện 4 cách làm ếch nướng cực ngon: ếch nướng muối ớt, ếch nướng sa tế, ếch nướng lá lốt và ếch nướng ống tre nhé!

Ếch nướng được nhiều yêu thích (Ảnh: Internet)

Ếch nướng muối ớt

Nguyên liệu ếch nướng muối ớt

1kg ếch

Nghệ

Hành tím, sả, ớt

Dầu ăn, muối, bột ngọt

Dưa leo, xà lách, cà chua

Cách làm ếch nướng muối ớt

Bước 1: Sơ chế và ướp ếch

Bạn phải chọn loại ếch đồng cho thịt săn chắc và mềm ngọt. Khi mua về, bạn đem làm sạch nội tạng, dùng muối chà xát vào mình ếch rồi rửa lại với nước sạch.

Tiếp đến, bạn cho ếch vào tô và ướp cùng với ½ muỗng bột ngọt, 1 muỗng muối, hành tím băm, ớt băm, sả băm rồi trộn đều lên. Ướp trong 30 phút cho thịt ngấm gia vị.

Bước 2: Nướng ếch

Bạn có thể nướng ếch bằng bếp than hoặc lò vi sóng đều được. Tuy nhiên, sử dụng bếp than sẽ khiến món ăn ngon hơn. Bạn chuẩn bị lửa than, đợi khi than đỏ rực thì bạn cho ếch lên vỉ nướng. Khi nướng, bạn thường xuyên lật trở để ếch chín đều. Bạn sử dụng dầu ăn để phết lên thân ếch. Như vậy khi hoàn thành, ếch sẽ không bị khô da.

Vậy là hoàn thành cách làm ếch nướng muối ớt. Bạn cho ếch ra đĩa cùng với các loại rau ăn kèm là được.

Ếch nướng muối ớt thơm phức (Ảnh: Internet)

Ếch nướng sa tế

Nguyên liệu ếch nướng sa tế

600g ếch

Sa tế

Tiêu, dầu hào, nước tương

Tỏi

Cách làm ếch nướng sa tế

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ếch bạn loại bỏ hết nội tạng rồi rửa sạch. Dùng muối chà xát để loại bỏ chất nhờn trên thân ếch. Tiếp đến, bạn chặt ếch thành từng miếng hoặc để nguyên con tùy sở thích.

Tiếp theo, bạn cho ếch vào tô ướp với các gia vị gồm 1 muỗng dầu hào, 2 muỗng nướng tương, tỏi băm, 2 muỗng sa tế rồi trộn đều lên và ướp trong 30 phút cho gia vị ngấm đều vào thịt ếch.

Bước 2: Thực hiện nướng ếch

Bạn chuẩn bị bếp than, nhóm than lên cho than cháy hồng thì bắt đầu nướng. Nướng vửa lửa vừa, không có to vì ếch sẽ bị khét, cũng không được quá nhỏ lửa bởi ếch sẽ không có độ giòn. Khi nướng bạn dùng nước ướp phết lên mình ếch để da ếch không bị khô. Nướng đến khi ếch chín đều thì bạn cho ra đĩa.

Bạn ăn kèm ếch nướng sa tế với dưa leo và rau răm, có thể chấm cùng muối tiêu chanh hoặc tương ớt đều được.

Ếch nướng ống tre

Nguyên liệu ếch nướng ống tre

1kg đùi ếch

Rau răm

Gừng, hành tím, tỏi, sả

50g tiêu xanh

Món ếch nướng ống tre mới lạ, ngon miệng (Ảnh: Internet)

Cách làm ếch nướng ống tre

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gừng cạo vỏ, cắt sợi.

Hành lá rửa sạch, cắt khúc.

Sả đập dập, băm nhỏ.

Hành tím và tỏi băm nhỏ.

Đùi ếch khi mua về, bạn dùng chanh hoặc giấm để xoa để lên đùi ếch làm sạch nhớt. Rồi rửa lại với nước sạch. Tiếp đến, bạn dùng muối xát đều lên miếng thịt, để ếch không có mùi tanh. Ướp đùi ếch với hạt nêm, tiêu, bột ngọt, dầu ăn, trong 30 phút cho ngấm gia vị.

Ống tre bạn đem rửa sạch, khoét lỗ bằng 1/3 phía trên ống làm nắp đậy.

Bước 2: Chiên ếch

Bạn cho chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, chờ dầu nóng thì bạn cho ếch vào chiên ngập trong dầu ăn. Chiên đến khi ếch vàng giòn thì bạn gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Bước 3: Xào ếch

Bạn cho dầu ăn vào chảo đun nóng, cho thêm hành, tỏi, tiêu xanh, gừng, sả vào phi thơm. Xào đến khi thấy mùi cay nồng bốc lên thì bạn cho thịt ếch vào. Xào ếch gần chín thì bạn cho dầu hào vào, vặn nhỏ lửa. Xào tiếp 15 phút cho ếch ngấm xốt và thơm phức gừng tỏi thì bạn tắt bếp.

Bước 4: Nướng ếch

Bạn cho ếch, tiêu cùng ớt vừa xào vào trong ống tre. Và cho lên bếp thân để nướng. Lưu ý, khi nướng bạn cần xoay đều ống tre để ếch chín đều.

Vậy là hoàn thành, khi chín, bạn cho ếch ra đĩa và ăn khi nóng cùng với rau răm và muối tiêu chanh.

Ếch nướng lá lốt

Nguyên liệu ếch nướng lá lốt

1kg ếch

300g lá lốt

Nước mắm, bột ngọt, muối, ớt bột, hạt tiêu

Cách làm món ếch nướng lá lốt (Ảnh: Internet)

Cách làm ếch nướng lá lốt

Bước 1: Sơ chế ếch

Ếch khi mua về bạn đem làm sạch, rửa sạch rồi đem ếch băm nhuyễn. Bạn không nên dùng máy xay mà dùng dao bằm đều như vậy món ăn sẽ ngon hơn. Sau đó, bạn cho thịt ếch ướp với nước mắm, bột ngọt, ớt cay, muối, hạt tiêu khoảng 20 phút.

Lá lốt chọn loại lá có màu xanh đậm, lá to. Mang về rửa sạch, để ráo.

Bước 2: Cuộn lá lốt

Cho thịt ếch vào bên trong lá lốt rồi cuốn lá lốt lại. Cuốn thật chặt để thịt ếch không bị hở và cẩn thận không để lá lốt bị rách.

Bước 3: Nướng ếch

Bạn chuẩn bị bếp than, khi than cháy hồng thì cho từng cuộn ếch cuộn lá lốt lên nướng đều. Trở thường xuyên để ếch chín đều ra được.

Khi hoàn thành, bạn dọn ra và chấm kèm với nước mắm ớt là ngon nhất.

Tổng kết

Với các công thức món nướng là ếch nướng trên đây, hy vọng bạn sẽ mang đến những món ăn tuyệt vời cho gia đình nhé! Chúc bạn thành công.