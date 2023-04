Nguyên liệu, tẩm ướp và cách làm đùi gà nướng ngon nhất

Nếu được hỏi phần nào của thịt gà được nhiều người yêu thích nhất, chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời là đùi gà. Mà đặc biệt được thưởng thức miếng đùi gà nướng trong thời tiết se lạnh nữa thì không còn gì hấp dẫn bằng. Phần da giòn dai, còn thịt bên trong đậm đà, có chút ngọt chút đậm, chút cay cay nữa. Tuy nhiên chị em đã biết nguyên liệu, tẩm ướp và cách làm làm đùi gà nướng chuẩn nhất chưa? Hả? chưa biết phải không? Vậy thì mau chuẩn bị bút và sổ để note ngay lại cách làm đùi gà nướng tại nhà “tuyệt đỉnh” của (ngonaz) dưới đây nha!

Nguyên liệu chuẩn bị

Để có được một món ăn ngon thì trước tiên nguyên liệu làm đùi gà nướng là quan trọng nhất. Yêu cầu là phần đùi gà phải tươi ngon, săn chắc. Khi mua thực phẩm phải quan tâm đến cách chọn đùi gà đấy nhé, bạn lưu ý:

Mua đùi gà có phần da màu vàng óng, có chỗ vàng đậm, không bị thâm tím hay xuất hiện các đốm đen dễ là gà bị bệnh. Nếu mà da gà vàng óng nhưng mỡ gà bị trắng thì có thể là thịt gà tẩm thuốc.

Bạn lưu ý mùi thịt gà không có mùi hôi hay mùi ôi khó chịu

Bạn dùng tay nhấn vào thịt để kiểm tra. Nếu mà thịt săn chắc, đàn hồi tốt thì là thịt ngon. Còn nếu thịt bị trơn, nhão, bị lõm thì không nên mua.

Bên cạnh đó, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu khác như:

Đùi gà: 6 chiếc

Hành khô

Bột tỏi hoặ tỏi băm

Mật ong

Dầu hào

Hạt tiêu

Giấm

Muối

Hạt nêm

Bột ngọt…

Vì công thức có thể biến tấu theo cách riêng nên các chị em tùy thuộc vào món đùi gà nướng khác nhau mà thêm các loại gia vị khác cho phù hợp nhé.

Cách tẩm ướp đùi gà nướng

Sau khi đã chọn được những nguyên liệu ngon nhất, tiếp theo bạn cần học cách tẩm ướp đùi gà nướng. Công đoạn ướp chính là “điểm chốt” quan trọng quyết định món ăn có thành công hay không. Nếu như với cánh gà nướng, bạn có hai cách để ướp gồm sơ chế nguyên liệu như tỏi, hành trước rồi mới ướp hoặc ướp trực tiếp lên thịt gà luôn thì với cách ướp đùi gà nướng, bạn chỉ cần làm sạch nguyên liệu rồi trực tiếp ướp là được. Công đoạn cụ thể như sau:

– Trước tiên, bạn rửa sạch đùi gà bằng muối, gừng hoặc bạn dùng giấm cũng được. Bạn bóp sạch vài lần rồi rửa lại bằng nước sạch.

– Sau đó bạn chuẩn bị hành khô, tỏi băm nhuyễn. Tiếp đến cho đùi gà vào bát lớn. Bạn trộn đều hành khô, tỏi với các nguyên liệu đã chuẩn bị trước như muối, hạt nêm, mật ong, dầu hào…Bạn có thể dùng găng tay nilon để trộn đều đùi gà với gia vị. Sau đó bạn ướp đùi gà nướng trong khoảng 1-2 tiếng cho ngấm vị. Nếu có nhiều thời gian hơn, bạn có thể để qua đêm, cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Cách tẩm ướp đùi gà nướng không quá mất thời gian. Tuy nhiên điều quan trọng là bạn phải làm chuẩn theo công thức, đong đếm được các loại gia vị thích hợp. Có như vậy mới không sợ quá mặn, quá ngọt hay quá cay nha.

Chẳng cần phải đi đâu xa, dưới đây chúng tôi sẽ mách cho mọi người từ A-Z (full luôn) những cách làm đùi gà nướng đang được “săn đón” HOT nhất hiện nay. Đảm bảo rằng bạn không phải kiếm tìm ở nơi nào nữa đâu.

Cách làm đùi gà nướng mật ong

Phải khẳng định đây là món ăn dễ gây nghiện nhất. Đùi gà nướng mật ong là một món ăn hấp dẫn rất khó chối từ, khi được cắn từng miếng đùi gà mềm mềm quyện nước sốt mật ong chua cay mặn ngọt, thịt đùi gà thường rất ít mỡ đã được nướng trong lò nên không bị ngấy mỡ.

Nguyên liệu chuẩn bị

Đùi gà: 6 chiếc

Hành khô: 2 củ

Bột tỏi hoặc tỏi băm: 1 thìa

Mật ong: 2 thìa

Dầu hào: 1 thìa

Tiêu trắng: 1 chút

Giấm: 1 thìa

Muối

Hạt nêm

Bột ngọt

Các bước làm đùi gà nướng mật ong

– Trước tiên, bạn cho đùi gà vào bát cùng với giấm, muối rồi bóp kỹ. Sau đó bạn rửa lại vài lần cho thật sạch. Dùng khăn sạch hoặc giấy thấm khô. Với hành khô bạn băm thật nhuyễn.

– Tiếp đến bạn cho đùi gà vào bát sạch. Sau đó thêm muối, hạt nêm, tiêu trắng, dầu hào, mật ong, bột tỏi, hành tím băm nhuyễn và trộn đều. Ướp đùi gà trong khoảng 2 tiếng cho ngấm gia vị.

– Bạn bật lò nướng khoảng 200 độ C, lót giấy bạc vào khay nướng rồi xếp đùi gà lên, cho vào lò nướng.

– Sau đó bạn nướng khoảng 15 phút thì lấy ra dùng cọ phết hỗn hợp nước ướp lên khắp đùi gà rồi lại cho vào nướng tiếp. Thời gian nướng khoảng 45 phút hoặc hơn, tùy thuộc vào đùi gà to hay nhỏ.

– Cuối cùng đợi đùi gà chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt thì có thể thưởng thức ngay nhé! Vậy đó, cách làm đùi gà nướng mật ong đã xong. Vô cùng đơn giản mà lại hấp dẫn người ăn đấy nhé các bạn.

Cách làm đùi gà nướng bơ tỏi

Món đùi gà nướng bơ tỏi này là sự kết hợp giữa tây và ta để có thêm một món ngon, vừa dễ làm mà nguyên liệu rất đơn giản. Thịt gà mềm, thơm phức mùi bơ và tỏi khiến bạn khó mà cưỡng lại được.

Nguyên liệu chuẩn bị

Đùi gà: 4 chiếc

Chanh: 1 quả

Bơ thực vật: 20g

Tỏi: 20 g

Tương ớt: 2 muỗng canh

Màu dầu điều: 2 muỗng canh

Mật ong: 2 muỗng canh

Dầu hào: 1 muỗng canh

Ớt bột: 1 muỗng canh

Các bước làm đùi gà nướng bơ tỏi

– Trước tiên, bạn chà xát đùi gà với 2 muỗng cà phê muối để làm sạch. Sau đó rửa sạch lại với nước. Bạn dùng dao khứa những đường dọc lên 2 mặt của đùi gà để khi ướp đùi gà sẽ thấm gia vị.

– Với tỏi bạn đập dập, lột vỏ và băm nhuyễn. Với bơ thực vật, bạn bỏ lò vi sóng để làm tan chảy.

Tham khảo: Trọn bộ công thức tẩm ướp thịt nướng

– Tiếp đến bạn pha hỗn hợp sốt ướp gà: 2 muỗng canh dầu điều, 2 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh ớt bột, 1/2 muỗng canh tiêu xay, 1 muỗng canh dầu hào. Bạn trộn đều hỗn hợp. Sau cho 1 thìa tỏi băm và 1 muỗng cà phê bơ tan chảy, khuấy đều hỗn hợp.

– Bạn cho phần sốt ướp vào đùi gà, dùng tay thoa đều phần nước sốt lên 2 mặt đùi gà, đặc biệt thoa vào các đường rãnh trên mặt đùi gà để gia vị thấm vào bên trong. Sau bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc phần đùi gà đã ướp lại để trong tủ lạnh khoảng 1 – 2 tiếng cho thịt gà được thấm gia vị.

– Sau bạn làm nóng lò với nhiệt độ 150 – 160 độ C khoảng 5 – 10 phút trước khi đem gà đi nướng để nhiệt độ lò được ổn dịnh. Đặt 1 lớp giấy bạc lên khay nướng rồi cho gà lên. Nướng ở nhiệt độ 180 độ C nướng trong 10 phút.

– Tiếp theo bạn dùng chổi quết phần tỏi băm và bơ lên 1 mặt đùi gà để tạo độ thơm, tiếp tục cho lại lò nướng thêm khoảng 20 phút.

– Sau đó lấy đùi gà ra để trở lại mặt còn lại và dùng chổi quết tiếp phần tỏi băm, cho vào lò nướng khoảng 20 – 30 phút cho gà được vàng đều.

– Cuối cùng bạn cho món đùi gà nướng bơ tỏi ra bên ngoài và thưởng thức ngay nhé!

Cách làm đùi gà nướng ngũ vị

Món thịt gà nướng ngũ vị rất thơm ngọt với lớp da vàng giòn, thịt chắc và đậm đà ngấm gia vị. Tùy sở thích các bạn có thể rắc thêm chút lá chanh thái chỉ, chấm kèm đĩa muối chanh ớt sẽ rất hợp và thơm ngon.

Nguyên liệu chuẩn bị

Đùi gà: 2 chiếc

Ớt: 1-2 quả

Lá húng: 4 lá

Bột ngũ vị hương: 1 thìa

Dầu điều: 4 thìa

Mật ong: 2 thìa

Các bước làm đùi gà nướng ngũ vị

– Trước tiên bạn dùng 2 thìa muối chà xát lên phần đùi gà cho sạch sau đó rửa lại nhiều lần với nước. Bạn để ráo rồi khía những đường sọc lên đùi gà để gia vị thấm vào bên trong. Bạn băm nhuyễn húng và ớt tươi. Tỏi đập dập, lột vỏ, băm nhuyễn.

– Sau bạn cho tỏi, ớt, húng lủi băm nhuyễn vào chén. Rồi cho tiếp 1 thìa ngũ vị hương, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa đường, 1 thìa muối, dầu điều và mật ong vào. Dùng thìa trộn đều các gia vị lại với nhau.

– Rồi bạn dùng tay thoa hỗn hợp lên 2 mặt của đùi gà. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc phần gà lại để trong khoảng 2-3 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh.

– Bạn làm nóng lò ở nhiệt độ 150 -160 độ C trước khi đem gà đi nướng. Bạn cho gà ra khay nướng, cho phần sốt còn dư lại trong tô quết hết lên gà cho thịt gà được đậm vị. Nướng gà ở nhiệt độ 200 độ C trong 40 phút. Sau khi nướng được 20 phút, bạn lấy đùi gà ra lật ngược để miếng gà được vàng đều.

– Cuối cùng bạn cho đùi gà ra đĩa và thưởng thức ngay nhé! Sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập đến món đùi gà nướng ngũ vị này. Cảm nhận riêng mình về món ăn này đó là thơm, ngọt từ thịt đùi gà, ngấm đều các gia vị. Chỉ biết nói là mùi ngũ vị hương thơm thực sự, rất kích thích vị giác.

Cách làm nước chấm đùi gà nướng

Để món ăn được trọn vẹn thì chắc chắn chị em không thể bỏ qua 3 cách làm nước chấm đùi gà nướng theo những “style” khác nhau. Mau thử ngay nhé!

Nước chấm me chấm đùi gà nướng

Nguyên liệu

Nước mắm: 4 thìa

Đường: 8 thìa

Nước: 8 thìa

Ớt tươi: 1 quả

Me

Cách thực hiện

– Trước tiên với ớt tươi, bạn rửa sạch, bỏ cuống và băm thật nhuyễn. Sau bạn cho 8 thìa nước sôi vào me, dầm nhẹ cho me tơi. Bỏ hạt me rồi rây nước để lấy nước cốt.

– Bạn cho 8 thìa đường vào nước me, khuấy đều tay cho đến khi đường tan hết. Tiếp theo, bạn thêm 4 thìa nước mắm và ớt đã băm nhuyễn vào trộn đều, nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị.

– Sau đó bạn cho hỗn hợp này vào chảo, đun sôi trong khoảng 3 phút. Khuấy đều tay đến khi hỗn hợp sệt lại thì tắt bếp và cho ra bát rồi thưởng thức nhé.

Món nước sốt me có độ sánh đặc vừa phải, màu nâu đặc trưng cùng với màu đỏ tươi của ớt cực đẹp mắt. Nhất là hương vị chua chua ngọt ngọt cay cay chấm với đùi gà thì phải nói là ngon thôi rồi.

Pha nước chấm kiểu Thái chấm đùi gà nướng

Nguyên liệu

Bột gạo rang: 1,5 thìa

Ớt: 1-2 quả

Đường: 1 thìa

Nước mắm: 3 thìa

Nước me: 8 thìa

Hành thái lát: 2 củ

Cách thực hiện

– Trước tiên với nước me, bạn có thể dùng me chín, dầm với nước lọc rồi lọc lấy nước cốt. Bạn đun lên cho nước hơi sền sệt, lưu ý không để nước me quá chua nhé

– Sau đó bạn cho đường, nước mắm, ớt bột và bột gạo nếp rang vào một cái bát và trộn đều kèm một chút rau mùi thái nhỏ.

Nước Thái nổi tiếng với các món ăn và nước chấm cũng rất độc đáo. Sau khi được nếm thử, bạn sẽ nhận ra vị chua mặn ngọt hoàn hảo của nước chấm này hoàn toàn mới lạ và khác biệt so với những gì bạn đã thử nhé.

Pha nước chấm bột bắp chấm đùi gà nướng

Nguyên liệu

Bột bắp: 2 thìa

Ớt: 4 quả

Tỏi: ½ củ

Muối: 1 thìa

Nước lọc: ½ bát

Đường: ½ bát

Giấm: ½ bát

Cách thực hiện

– Trước tiên với ớt, bạn rửa sạch, bỏ cuống, bỏ hạt, thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ đập dập. Sau đó bạn cho bột bắp cùng với 3 thìa nước vào bát, khuấy đều cho tan hết.

– Tiếp đến bạn cho tỏi ớt đã sơ chế vào cối giã hoặc máy xay sinh tố. Xay hoặc giã ở mức độ vừa phải, không nên xay quá nhuyễn sẽ làm bát nước chấm không còn đẹp nữa.

– Bạn bắc chảo lên đun cho khô chảo. Sau cho nước lọc, giấm, dầu ăn, muối đường và hỗn hợp tỏi ớt đã xay vào chảo. Dùng thìa hòa tan dung dịch. Đến khi mà hỗn hợp sôi lên thì hạ nhỏ lửa.

– Sau bạn cho từ từ bột bắp vào chảo, vừa đổ vừa đảo đều tay để tránh bột bắp bị vón cục. Tiếp tục đun sôi hỗn hợp, khi thấy hỗn hợp hơi sánh lại và đều màu thì món nước chấm đã hoàn thiện rồi nhé.

Lời kết

Món đùi gà nướng mới nhìn đã quá thèm rồi đúng không nào. Phần da thì giòn giòn, còn phần thịt vừa mềm, vừa ngọt, có khi lại chua chua cay cay nữa. Các chị em chỉ cần làm đúng theo công thức trên thì không chỉ có món ăn ngon mà nước chấm ăn cùng lại càng tuyệt. Trên đây là hướng dẫn từ mua nguyên liệu, tẩm ướp và cách làm đùi gà nướng ngon tại nhà. Mau thử ngay để bữa cỗ cuối năm thêm thú vị nhé. À đấy! Bạn đừng quên theo dõi chuyên mục Món ngon mỗi ngày để cập nhật những công thức nấu ăn mới nhất. Chúc chị em thành công.