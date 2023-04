Cách làm gà nướng mật ong vàng óng, thơm nứt mũi

Bạn bâng khuâng cuối tuần nấu gì vừa ngon vừa đơn giản đãi cả nhà? Bạn thèm một món ăn đậm đà hương vị thơm ngất ngây? Món gà nướng mật ong sẽ là câu trả lời phù hợp nhất cho những băn khoăn của bạn.

Chế biến 30 phút Chuẩn bị 120 phút Dành cho 3-4 người

Mật ong là một gia vị đặc sắc của nghệ thuật nấu nướng, nó khiến thức ăn thơm ngon, có màu đẹp và thấm gia vị đậm đà. Hôm nay, hãy cùng Bách Hóa XANH thực hiện món gà nướng mật ong thơm lừng đẹp mắt ngay nhé !

1Nguyên liệu làm gà nướng mật ong

Mẹo hay: – Để chọn đùi gà ngon thì bạn nên chọn đùi có màu vàng nhạt, sờ vào thấy mịn và chắc, chạm nhẹ vào thấy thịt có độ đàn hồi. – Quan sát màu thịt đùi gà có màu hồng đỏ, không mùi, không bị dính hay chảy nhớt. Phần da cần dính chặt vào thịt, không bị lỏng lẻo. Tránh xa những đùi có màu sẫm, có vết bầm tím hoặc tụ máu.

Nguyên liệu làm gà nướng mật ong

2Cách làm gà nướng mật ong

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Đùi gà sau khi mua về thì bạn cho vào tô lớn, thêm 1 muỗng canh giấm và ít muối rồi xoa bóp kĩ. Tiếp đến bạn rửa thật sạch lại với nước, để ráo.

Hành tím bạn bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

Sơ chế nguyên liệu

Bước 2 Ướp đùi gà

Bạn cho đùi gà vào tô lớn, thêm vào 1 muỗng cà phê muối, 1 ít tiêu trắng, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh mật ong, 1 muỗng cà phê bột tỏi, hành tím đã băm nhỏ vào trộn đều. Bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng để gà thấm gia vị.

Ướp đùi gà

Bước 3 Nướng gà

Bạn lấy giấy bạc lót vào khay nướng với lò nướng bật 200 độ C, tiếp đến bỏ phần gà đã ướp trên vào lò.

Sau khi nướng gà tầm 10 – 15 phút, bạn phết hỗn hợp gia vị lên gà để gà có màu đẹp mắt và thơm hơn. Nướng trong vòng 45 phút (hoặc chênh lệch tùy vào khối lượng gà).

Nướng gà

Bước 4 Cách làm nước chấm gà nướng

Bạn cho vào chén 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh ớt bột, 1/2 muỗng canh tiêu hạt, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1 quả ớt cắt nhỏ, rồi khuấy đều cho hỗn hợp tan.

Cách làm nước chấm gà nướng

Bước 5 Thành phẩm

Gà nướng mật ong ngon là thịt gà phải nướng chín đều, bên ngoài lớp da phải có màu vàng óng ả của mật ong.

Hơn nữa, thịt gà phải có mùi thơm cũng như thấm vị thật đậm đà mới là ngon.

3 Thưởng thức

Cách làm gà nướng mật ong

Nếu bạn thấy gà đã vàng đẹp thì có thể lấy xuống và thưởng thức rồi đấy. Thịt gà ướp màu vàng óng ánh của mật ong trong vô cùng bắt mắt. Từng miếng thịt gà mềm, thơm lại đậm đà gia vị, ăn kèm với rau sống, dưa leo và cà chua đảm bảo rất hao cơm luôn đấy.

4Những lưu ý để món gà nướng thêm hấp dẫn

Bạn nên chọn thịt gà công nghiệp vì loại gà này có nhiều thịt và thịt gà cũng mềm hơn so với thịt gà ta.

Đừng cho quá nhiều mật ong tránh cho đùi gà bị cháy.

Nếu muốn gà có màu vàng đẹp mắt hơn, bạn pha một ít nước cốt chanh vào nửa muỗng mật ong và một muỗng nước lọc, khi nướng phết hỗn hợp này đều lên hai mặt của đùi gà.

Công thức trên còn có thể áp dụng được cho các phần khác của thịt gà như ức gà, chân gà… hoặc loại thịt khác như thịt heo, thịt vịt, tôm nướng,…

Bạn có thể thay thế lò nướng bằng bếp than hoa. Tuy nhiên, nhớ để than cháy vừa, đừng cháy quá to sẽ dễ khiến gà bị khét bên ngoài nhưng bên trong thì chưa chín tới.

Để gà nướng mật ong thêm ngon, bạn cần ăn kèm với loại nước chấm đặc biệt này. Cách làm như sau: Cho 2 muỗng muối hạt đã rang khô, lá chanh thái sợi nhỏ, thêm một ít tiêu, bột ngọt và ớt đăm vào chén. Bạn trộn đều hỗn hợp này lại. Khi ăn vắt thêm xíu chanh vào là được.

Gà là một trong những thực phẩm được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nhưng hầu hết ta đều thấy trên thị trường ẩm thực các món gà như gà rán, gà hấp lá chanh… giờ đây với một ít mật ong là bạn đã có thêm một lựa chọn nữa trong menu món ăn cuối tuần và các dịp lễ cho gia đình rồi phải không nào? Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm 7 cách ướp gà nướng để thực hiện tại nhà nhé!

