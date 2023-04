Cách Làm Chim Cút Nướng Ngon Đậm Đà Ai Cũng Mê

Chim cút nướng tỏa hương thơm phưng phức nơi góc bếp cùng với màu sắc vàng ươm, căng bóng chắc chắn sẽ làm cho bữa ăn của gia đình bạn thêm phần hấp dẫn. Hãy cùng CET học ngay cách làm chim cút nướng ngon miệng ngay sau đây nhé! Thịt chim cút mềm, ngọt, có màu nâu đỏ chứa nhiều chất sắt hỗ trợ phòng chống thiếu máu. Tuy chim cút có kích thước nhỏ nhưng thành phần dinh dưỡng trong nó cao hơn gấp 10 lần so với các loại gia súc, gia cầm khác. Ngoài ra, trong chim cút còn chứa nhiều đạm, khoáng, albumin và vitamin, muối vô cơ rất cần cho cơ thể. Với nguyên liệu là chim cút, bạn có thể chế biến thành nhiều món ăn như cháo chim cút, chim cút xào sả ớt, chim cút rô ti… Đặc sắc hơn cả là món chim cút nướng.

Chim cút nướng mật ong

Nên chọn chim cút còn tươi có màu đỏ hồng, thịt cút đàn hồi (Ảnh: Internet)

Nguyên liệu

4 con chim cút

Ngũ vị hương

Mật ong

Dầu hào, nước tương, bột ngọt, đường, hạt nêm

Tỏi

Rau ăn kèm: Xà lách, cà chua, rau húng

Cách làm

Bước 1: Chim cút khi mua về bạn đem làm sạch, dùng muối chà xát vào thân chim cút rồi xả lại với nước sạch. Sau đó, nếu chim cút lớn, bạn có thể chặt làm đôi.

Bước 2: Bạn cho chim cút vào tô, rồi cho vào 1 muỗng ngũ vị hương, 2 muỗng mật ong, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, hạt tiêu, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng rượu trắng, tỏi băm nhuyễn cùng ít muối. Tiếp theo, bạn dùng đũa trộn đều lên và dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại cho vào tủ lạnh ướp ít nhất là 3 tiếng hoặc tốt nhất là qua đêm để chim cút ngấm đều gia vị.

Bước 3: Để món chim cút nướng mật ong ngon hết sẩy, bạn nên nướng bằng bếp than hoa. Xếp chim cút lên trên vỉ nướng rồi nướng với lửa vừa cho chim cút chín vàng 2 mặt. Khi nướng, bạn dùng cọ phết nướp ướp lên người chim cút để chim không bị khô và đậm vị hơn.

Bước 4: Trong lúc nướng, bạn cho vào chén 1 muỗng mật ong và 1 muỗng màu dầu điều, rồi trộn đều lên. Khi chim cút chín vàng, bạn dùng cọ quét đều lên khắp mặt chim cút nướng thêm vài phút để món ăn có màu đẹp hơn.

Vậy là hoàn thành món chim cút nướng mật ong. Bạn cho chim cút ra đĩa, xếp thêm rau xà lách, húng lủi cùng cà chua thái lát là thưởng thức được rồi đấy. Đừng quên chuẩn bị thêm chén muối tiêu chanh ăn kèm nhé!

Chim cút nướng mật ong vàng ươm (Ảnh: Internet)

Cách làm chim cút nướng sa tế

Nguyên liệu

4 con chim cút

Sa tế

Ngũ vị hương

Sả cây

Hành tím, tỏi, ớt

Nước mắm ngon, hạt nêm, đường, bột ngọt, dầu ăn

Cút nướng sa tế cay cay thơm thơm (Ảnh: Internet)

Cách làm

Bước 1: Chim cút khi mua về, bạn làm sạch, rồi dùng muối hoặc rượu trắng chà xát lên mình chim. Sau đó, rửa sạch với nước lạnh để chim cút không còn mùi tanh. Tiếp theo, bạn cắt đôi chim cút và để ráo nước.

Bước 2: Cho chim cút vào thau, rồi ướp cùng với tỏi băm, gừng băm, ớt băm, 3 muỗng sa tế, 2 muỗng ngũ vị hương, 3 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng dầu ăn. Rồi trộn đều lên, sau đó ướp chim cút ít nhất 4 tiếng hoặc bạn có thể bọc kín lại cho vào tủ lạnh ướp qua đêm là ngon nhất.

Bước 3: Bạn có thể nướng chim cút bằng lò nướng hoặc bếp than đều được. Nếu nướng bằng lò nướng bạn nên làm nóng lò trước rồi nướng ở nhiệt độ 180 độ khoảng 30 phút cho cút chín. Khi nướng được 15 phút bạn lấy chim cút ra và phết nước ướp lên và co vào lò tiếp tục nướng. Nhưng để chim cút nướng sa tế ngon hơn, bạn nên nướng bằng bếp than. Bạn cho chim cút lên vỉ và nướng với lửa vừa, không được quá lớn vì chim cút sẽ bị khét. Tiếp đến, bạn dùng cọ phết nước ướp lên thân chim và nướng đến khi chín vàng.

Khi hoàn thành, bạn cho chim cút nướng sa tế ra đĩa và ăn kèm với dưa leo, xà lách, cà chua hoặc đu đủ ngâm và chấm với muối tiêu sẽ rất tuyệt vời.

Vậy là hoàn thành cách làm chim cút nướng mật ong và sa tế rồi đấy! Hy vọng, các bạn có thể vận dụng để chiêu đãi cả nhà vào dịp cuối tuần nhé! Chúc bạn thành công.