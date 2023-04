Cách làm món chân gà nướng muối ớt ăn không ngừng nghỉ

Chân gà nướng là món nhậu tuyệt vời của đấng mày râu và là món ăn vặt được nhiều gia đình yêu thích. Chân gà nướng muối ớt giòn giòn, có vị mặn cay vừa phải, khi ăn vào thì khó lòng dừng lại. Hãy cùng Cet.edu.vn tìm hiểu cách làm chân gà nướng muối ớt này trong bài viết dưới đây nhé! Để có được món chân gà nướng giòn cay tuyệt ngon, bạn cần phải nắm được cách chọn chân gà ngon, cách sơ chế chân gà và cách ướp gia vị cho vừa ăn. Hãy cùng bắt tay vào thực hiện từng bước như công thức sau.

Cách chọn chân gà ngon

Khi chọn chân gà, bạn nên nhìn bề ngoài của chúng. Chân gà ngon là những cái mập mạp, không có nếp nhăn, khi bóp nhẹ sẽ phồng lên ở các đầu chân. Khi dùng tay vuốt nhẹ sẽ cảm nhận được sự ẩm ướt hoặc nước nhỏ giọt. Đó là những chân gà ngon, không bơm tạp chất. Nếu bị bơm dung dịch, các móng thường căng, tách nhau và ngón có xu hướng gập vào trong.

Ngoài ra, bạn có dựa vào màu sắc của chân gà. Nên chọn những chân có màu hồng, không có đốm đỏ, xanh và không nhớt.

Chọn lựa nguyên liệu ngon sẽ có được món ăn chất lượng (Ảnh: Internet)

Cách sơ chế và chẻ chân gà không bị nát

Chân gà khi mua về, bạn làm sạch móng hoặc có thể chặt bỏ, rồi bóc các lớp da sần sùi dưới lòng chân gà. Tiếp theo, bạn rửa chân gà với nước rồi cho vào ngâm với muối pha loãng khoảng 15 phút. Sau đó, vớt ra và xả lại với nước cho thật sạch. Bạn dùng dao khứa một đường từ lòng bàn chân lên cùi trên. Rồi tách phần vừa khứa ra, đập thật mạnh để ống chân gà tách làm đôi nhưng các ngón chân vẫn liền với nhau.

Cách làm chân gà nướng muối ớt ngon như ngoài hàng

Nguyên liệu làm chân gà nướng muối ớt

500g chân gà

Rượu trắng

Tỏi, gừng, chanh, ớt

Dưa leo, xà lách, tía tô, rau thơm, rau răm và rau húng

Hạt nêm, nước mắm, muối hạt, đường, tiêu xay, tương ớt, dầu ăn

Cách làm chân gà nướng muối ớt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Chân gà khi mua về bạn sơ chế như cách trên.

Tỏi băm và gừng bạn bóc sạch vỏ, đập dập, để riêng.

Ớt băm nhỏ.

nhỏ. Chanh bạn đem cắt miếng, bỏ lõi, tách hạt.

Các loại rau ăn kèm tía tô, xà lách, rau thơm, húng lủi và rau răm bạn đem rửa sạch với nước rồi để ráo.

Dưa leo gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt xéo.

Bước 2: Luộc chân gà

Bạn cho nồi nước lên bếp, cho gừng băm vào. Khi nước sôi bùng lên, bạn cho chân gà vào nồi chần sơ khoảng 2 – 3 phút rồi vớt ra để ráo nước.

Bước 3: Cách ướp ớp chân gà nướng

Bạn cho chân gà vào thau rồi ướp chân gà với 1 muỗng rượu trắng, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng muối, ½ muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, ớt băm, gừng băm. Sau đó, bạn trộn đều tất cả và đem ướp trong 1 tiếng để chân gà ngấm đều gia vị.

Bước 4: Cách nướng chân gà ngon

Bạn có thể dùng lò nướng hoặc bếp than để nướng chân gà đều được. Nếu dùng lò nướng bạn cho gà vào khay nướng rồi bật nhiệt độ ở 185 độ C đem nướng khoảng 5 phút thì bạn lấy chân gà ra phết thêm lớp nước ướp rồi cho vào nướng đến khi chín thì lấy ra. Hoặc nếu bạn dùng bếp than, bạn cho chân gà lên vỉ và nướng với lửa vừa để chân gà được ngon, ngọt nước và không bị cháy khét. Trong quá trình nướng, thường xuyên lật trở để chân gà chín vàng đều. Khi chân gà chuyển sang sắc vàng đậm là được.

Chân gà nướng vàng ươm, giòn giòn (Ảnh: Internet)

Lưu ý khi nướng chân gà: Bạn nên phết lớp nước ướp lên chân gà thường xuyên để chân gà có màu đẹp mắt và không bị khô.

Khi chân gà chín, bạn cho chân gà ra đĩa, trang trí với các loại rau sống để chân gà bắt mắt hơn. Chân gà nướng muối ớt sẽ tuyệt vời hơn nếu ăn kèm với tương ớt hoặc muối tiêu chanh.

Tổng kết

Vậy là với những bước tham khảo đơn giản như trên, bạn đã có được món chân gà muối ớt giòn cay, thơm phưng phức rồi đấy! Còn chần chừ gì mà không thực hiện ngay món ăn này thôi nào! Chúc bạn thành công.