2 cách làm món cá trắm đen nướng thơm ngon bất bại

Trời đã bắt đầu đón những cơn gió rét đầu tiên của mùa đông. Vào thời tiết này, được cùng gia đình người thân quây quần bên cạnh ngọn lửa hồng, ăn món gì đó nóng nóng ấm bụng thì thật là hạnh phúc. Nếu bạn đang băn khoăn chưa chọn được món ăn yêu thích, Cá kho làng Vũ Đại sẽ giới thiệu cho bạn 2 công thức làm món cá trắm đen nướng thơm ngon hấp dẫn, không thể chối từ.

Giá trị dinh dưỡng của con cá trắm đen

Như nhiều loài cá khác, cá trắm đen chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Trong số các loài cá nước ngọt, cá trắm đen là loài cá có hàm lượng protein cao nhất. Được biệt, cứ trong 100g thịt cá chứa 91 kcal có đến 19,5g đạm, đây là con số tương đối cao, không hề thua kém các loại thịt đỏ như thịt bò hay thịt heo nào. Ngoài ra còn có 2,6g lipid, 57mg canxi và nhiều khoáng chất khác.

Nếu bạn là người đang theo chế độ ăn nghiêm khắc để tập luyện hay giữ dáng, cá trắm đen là thực phẩm vô cùng thích hợp. Vừa cung cấp nhiều protein cho cơ thể, cá trắm đen lại chỉ chứa chất béo tốt, không gây tích mỡ. Ngoài ra, trong loài cá này còn có những loại axit amin và khoáng chất như sắt, canxi, chất chống oxy hóa,… Khi làm món cá trắm đen nướng, thịt cá tiết ra chất ngọt hòa cùng mùi khói xém cạnh hấp dẫn vô cùng.

Món cá trắm đen nướng thơm ngon

Công dụng của cá trắm đen

Như đã nói ở trên, vì trong cá trắm đen chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt nên đi kèm với đó là rất nhiều công dụng. Cá trắm đen phù hợp với đa dạng đối tượng khác nhau, từ trẻ em, người cao tuổi cho đến phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Khi làm cá trắm đen nướng, dầu tiết ra từ cá chứa nhiều omega – 3 và axit béo có ích cho việc hỗ trợ trí nhớ, giảm huyết áp và điều trị bệnh tim mạch.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng cá trắm đen chế biến thành nhiều món khác nhau để bồi bổ cho phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú. Đây được xem là bài thuốc quý trong chữa bệnh Đông y, có tác dụng bổ khí huyết, tỳ vị.

Các bạn nên lựa chọn những con cá chép dài, dày thịt, nhìn vào sẽ thấy đều đặn từ phần đầu đến phần đuôi.

Cách chọn cá trắm ngon để làm cá trắm đen nướng

Để làm món ăn ngon thì điều kiện đầu tiên vẫn luôn là nguyên liệu được chọn phải còn tươi sống, không bị ươn. Khi chọn mua cá trắm đen để làm cá trắm đen nướng, bạn cần lưu ý một số đặc điểm ngoại hình của chúng như thân cá thuôn dài về phía đuôi, phần vây trên lưng có màu sẫm và sẽ nhạt dần cho đến bụng.

Một con cá trắm đen ngon là con cá còn nguyên vẹn, vẫy đuôi mạnh trong bể và phần vảy của chúng không bị trầy xước, xếp đều tăm tắp. Khi sờ vào, mình cá chắc, không bị mềm, mang cá vẫn còn đỏ tươi, đầu cá cân đối so với thân và không bị móp méo. Ngoài ra, những chiếc tia nhọn mọc trên lưng cá cũng là thứ mà bạn quan tâm khi đi mua cá trắm đen.

Làm thế nào để làm cá trắm đen nướng không bị tanh

Là loài cá nước ngọt, cá trắm đen chủ yếu sống ở những ao hồ và con sông lớn như ông Hồng, sông Mã, sông Lam, sông Thái Bình, Nơi chúng sống thường có vùng nước trũng, nhiều bùn nên cá trắm đen có mùi tanh đặc trưng cũng là điều dễ hiểu. Trước khi tìm hiểu 2 công thức làm cá trắm đen nướng thơm ngon, hãy bỏ túi những bí kíp giúp khử mùi tanh của cá trắm nhé!

Làm sạch vảy giúp cá trắm bớt tanh

Chỉ chọn mua những con cá tươi

Như mọi món ăn khác, độ ngon của món cá trắm đen nướng phần lớn là do mức độ tươi rói của nguyên liệu chính. Dù có sử dụng nhiều loại gia vị, đặc biệt là gia vị mạnh như tỏi, ớt, riềng thì cũng không thể át được mùi tanh hôi nếu con cá trắm đen đã bị ươn. Vì thế, hãy dành thời gian đi sợ buổi sớm hoặc dặn cô bán cá quen để mua những con cá trắm đen tươi ngon nhất nhé.

Đảm bảo luôn làm sạch vảy cá

Mùi hôi của cá trắm đen mà bạn ngửi thấy là do những lớp bùn bám sâu vào khe hở của mang cá và đặc biệt là giữa những chiếc vảy cứng xếp san sát nhau. Nếu không có kinh nghiệm cạo vảy, bạn có thể nhờ cô bán cá làm giúp. Ngoài ra, những chiếc cạo vảy cá chuyên dụng sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn làm công việc này dễ dàng hơn.

Hơn nữa, do vảy cá trắm đen cũng có màu nâu đen cùng màu với lớp bùn đất nên bạn càng cần cạo vảy kỹ hơn những loài cá khác. Bạn có thể mang bao tay cao su giữ chặt đuôi để tránh trường hợp cá vẫy đuôi quá mạnh, sau đó dùng dao cạo vảy cá ngược chiều vảy mọc, từ đuôi lên đầu.

Chặt cá thành từng khúc vừa ăn

Luôn đảm bảo đã lấy sạch hết ruột cá

Ngoài lớp bùn nhờn trên vảy, nếu món cá trắm đen nướng của bạn vẫn còn mùi hôi tanh khó chịu thì lý do còn lại chính là từ nội tạng của cá. Vì thức ăn của cá trắm đen là những con sò, hến, cua, ấu trùng phù du,… nên ruột của chúng rất bẩn. Nếu làm cá không sạch, rất có thể bạn sẽ cảm thấy lạo xạo trong miệng vì còn lẫn bùn, đất. Khi lấy ruột cá, bạn nên cẩn thận không làm rách túi mật để cá trắm đen không bị đắng.

2 công thức làm cá trắm đen nướng ngon mê ly

Cá trắm đen nướng riềng mẻ

Chuẩn bị nguyên liệu

Bản thân thịt cá trắm đen đã rất ngọt và chứa nhiều dưỡng nhất nên trong hầu hết các công thức làm cá trắm đen nướng không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu. Tuy nhiên, ở mỗi gia đình, mỗi địa phương đều có khẩu vị khác nhau. Tùy theo từng thời điểm, bạn có thể linh động để thay thế bằng nguyên liệu tương tự nhé. Nguyên liệu để làm cá trắm đen nướng riềng mẻ cần có:

1 con cá trắm đen

Củ riềng xay, mẻ ngấu, sả 3- 4 củ

Gia vị: nước mắm, mì chính, dầu ăn, muối,…

Ớt (nếu bạn muốn tăng thêm độ cay nồng)

Cá tươi giúp món ăn không bị tanh

Cách làm cá trắm đen nướng riềng mẻ

Bước 1: Sơ chế cá

Là nguyên liệu chính của món ăn, bước sơ chế làm sạch cá là điều cực kỳ quan trọng. Nếu bạn có thể mua được cá đông lạnh thì bước này sẽ dễ dàng hơn, khi mua về chỉ cần rửa lại với nước. Tuy nhiên, vì cá trắm là cá nước ngọt nên chỉ được bán nhiều ở chợ truyền thống. Nếu muốn mua cá ngon, bạn hãy lựa những con cá lớn vừa phải, bơi khỏe, vẫy mạnh trong bể.

Đầu tiên bạn phải làm sạch lớp màng đen trong bụng cá, cạo vảy theo chiều từ dưới lên và chặt những chiếc vây thừa đi. Sau đó, bạn dùng một con dao nhỏ, đầu dao sắc, gạch nhẹ một đường trên bụng cá rồi lấy hết nội tạng bên trong. Dùng muối hạt chà lên khắp các mặt cá rồi rửa lại với nước. Bước cuối cùng là cắt cá thành các khúc vừa ăn hoặc để nguyên theo sở thích.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chỉ có cá trắm đen thôi thì vẫn chưa đủ. Những nguyên liệu khác cũng sẽ góp phần lớn giúp hương vị món cá trắm đen nướng riềng mẻ thêm thơm ngon, khiến khẩu vị chúng ta bùng nổ hơn. Chỉ cần thay đổi một vài nguyên liệu, ta lại có những món cá trắm nướng khác nhau.

Đối với riềng, bạn lấy dao cạo sạch vỏ và rửa sạch. Nếu không muốn cạo, bạn hãy nhặt hết lớp vỏ nâu ở các mấu riềng. Sau đó, bạn dùng máy xay hoặc băm nhỏ tùy theo độ nhuyễn mong muốn. Đừng nên để riềng quá lớn, khi ướp tinh dầu trong riềng không thể tiết ra. Ngược lại, cũng không nên băm riềng quá kỹ, khi ăn không cảm nhận được độ thơm của riềng.

Cá trắm đen nướng giấy bạc

Với sả, bạn lấy cán dao đập dập rồi băm nhuyễn để mùi hương từ sả tiết ra sẽ ngấm vào thịt cá, giúp món cá trắm đen nướng hấp dẫn hơn. Với ớt đỏ, một phần bạn thái lát mỏng vừa ăn để trang trí, một phần bạn băm nhỏ để ướp cùng sả và riềng. Bạn gạt phần lớp mẻ bên trên sang cạnh mép hộp, chỉ lấy phần mẻ chín ngẫu ở bên dưới

Bước 3: Uớp gia vị

Như bao món ăn khác, đặc biệt là đối với những món nướng, khâu ướp gia vị sẽ quyết định mùi thơm và mức độ ngấm gia vị của con cá. Tùy theo độ lớn của con cá mà bạn muốn nướng, bạn để cá trắm vào cái bát hoặc nồi lớn để dễ dàng thao tác. Sau đó, bạn cho gia vị nước mắm, muối, bột ngọt vào và trộn đều gia vị lên các mặt cá. Tiếp theo, bạn thêm riềng, sả, mẻ, ớt vào trộn sau cùng để tránh những nguyên liệu này bị nát khi bóp.

Vì đây đều là các gia vị nóng, mạnh nên bạn đừng quên sử dụng găng tay để tay không bị nóng. Bạn nên lấy từng miếng riềng, sả bị rớt xuống đáy nồi để xoa đều nhẹ nhàng lên khắp các mặt cá, đặc biệt là phần bụng để khi nướng xong, bất kỳ miếng cá nào cũng thấm đẫm gia vị. Cứ cách 10 phút, bạn lật mặt cá một lần và để yên cá trong vòng 30 phút – 1 tiếng.

Bước 4: Nướng cá

Nướng bằng than hoa

Như bất kỳ món nướng nào, cá trắm đen nướng bằng than hoa vẫn luôn là cách ngon nhất. Cá vẫn mềm, ẩm, còn màu hồng nhạt vừa chín tới xen lẫn với mùi khói xém cạnh hơi khen khét. Trước khi nướng, bạn phết một lớp dầu mỏng lên vỉ để khi nướng cá không bị dính. Trong khi đợi ướp cá, bạn có thể chuẩn bị nhóm than để tiết kiệm thời gian.

Bạn cần chuẩn bị những vật dễ cháy như giấy, cành cây nhỏ, rơm khô để dễ dàng bắt lửa. Sau khi mồi được lửa, bạn xếp than vào. Lưu ý đừng xếp than quá kín và sát nhau, nếu không sẽ không đủ oxy để duy trì ngọn lửa. Đợi khi than hồng đều, bạn bắt đầu xếp các vỉ cá lên và nướng.

Trên mỗi vỉ, bạn xếp cá với khoảng cách vừa phải, không dày cũng không mỏng để miếng cá dễ chín hơn. Sau đó phết một lớp dầu ăn lên mặt để cá không bị khô và ép chặt mặt còn lại của vỉ để cố định cá. Cứ cách 2 đến 3 phút, bạn lật đều hai mặt vỉ nướng để cá trắm đen nướng chín đều mà không bị cháy. Nếu thấy lửa quá lớn dễ khiến cá khô, bạn thêm than vào.

Nướng cá bằng than hoa

Vì nướng thủ công bằng bếp than hoa rất khó điều chỉnh nhiệt độ nên bạn cần cẩn thận và để ý vỉ cá hơn. Bạn nên để cá cách mặt than khoảng 30cm để bụi từ than không bám lên miếng cá. Một chiếc quạt nhỏ đặt bên cạnh giúp thổi bụi than cũng là cách hay bạn nên áp dụng.

Nướng bằng nồi chiên, lò nướng

Nếu gia đình bạn ở chung cư không tiện để nướng bằng củi, bạn vẫn có thể làm ra món cá trắm đen nướng thơm ngon bằng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng. Cách làm này sẽ nhàn hơn, tuy nhiên khi ăn không thể cảm nhận được mùi hơi khen khét đặc trưng khi nướng bằng than.

Bật cần bật làm nóng lò nướng trước 15 phút ở 180 độ, lửa trên và lửa dưới. Bạn xếp cá lên khay có lỗ thoáng để cá dễ chín hơn và nướng ở 175 độ trong 20 phút. Thời gian nướng và nhiệt độ có thể khác nhau thì theo độ dày của miếng cá. Khoảng 10 phút cuối cùng, bạn nên kiểm tra để tránh cá bị cháy nhé.

Cá trắm đen nướng muối ớt

Chuẩn bị nguyên liệu

Nếu bạn thích cảm dai dai của thịt, giòn giòn của da cá, mùi thơm của khói than, vị cay nồng hơi tê đầu lưỡi thì không còn món ăn nào phù hợp hơn món cá trắm đen nướng muối ớt. Món ăn này vừa đơn giản, nguyên liệu dễ mua hoặc có sẵn trong vườn nhà. Những nguyên liệu để làm món ăn này bao gồm:

Cá trắm nướng muối ớt thơm lừng

Cá trắm đen 1 con.

Ớt, sả, chanh

Gia vị: muối, dầu ăn, hạt nêm, hạt tiêu, bột ngọt, dầu hào, sa tế

Cách làm cá trắm nướng muối ớt

Bước 1: Sơ chế cá

Bước đầu tiên, bạn cũng sơ chế cá, chặt bỏ đuôi và phần vây cứng, dùng dao cạo sạch lớp màng đen bên trong bụng cá. Đối với vảy, bạn cạo thật sạch, nhẹ nhàng dùng dao mổ một đường nhỏ trên bụng để lấy bỏ phần nội tạng. Đừng rạch quá dày, nếu không khi nướng cá sẽ nát. Bạn phải rửa sạch lại với muối và chanh để khử hết mùi tanh rồi để cá ráo nước.

Về cách chặt cá, bạn có thể để nguyên con để khi trình bày lên đĩa đẹp mắt hơn. Nếu bạn chặt cá thành từng khúc, hãy cắt các khúc cá dày khoảng 2-3cm. Ở độ dày này, thịt cá không bị nát khi nướng nhưng cũng nhanh chín. Đừng quên khứa vài đường chéo lên mặt cá để miếng cá dễ thấm gia vị hơn.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu và ướp cá

Đặc trưng của món cá trắm đen nướng muối ớt là sự cay tê và mùi thơm nồng của các loại gia vị. Đối với sả, bạn đập dập để khi ướp tinh dầu sả tiết ra thấm vào thịt cá. Phần sả còn lại bạn băm nhuyễn, khi ăn cùng cá sẽ tạo cảm giác lạo xạo vui miệng. Ớt một phần bạn cắt lát mỏng, một phần băm nhuyễn.

Bạn chuẩn bị một cái tô lớn để ướp cá. Cho thêm muối, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn theo khẩu vị của gia đình. Nếu nướng cá để ăn vã bạn nên ướp nhạt đi một tí, chấm cùng nước mắm hoặc muối tiêu chanh sẽ vừa miệng. Nếu bạn làm cá trắm đen nướng để ăn cùng bún hoặc cuốn bánh tráng, có thể gia giảm tăng thêm độ mặn lên một chút. Đừng quên sa tế để cá có màu đẹp và tiêu để cá thơm hơn.

Bạn hãy đeo găng tay để mát xa gia vị lên đều các mặt, giúp miếng cá thấm đều gia vị hơn. Đừng quên xoa gia vị vào giữa các đường rạch chéo trên miếng cá và ở bên trong ruột cá. Thời gian ướp cá tối thiểu là 30 phút, để càng lâu miếng cá khi nướng nướng sẽ càng ngon.

Cá trắm có rất nhiều cách chế biến

Bước 3: Nướng cá

Bạn có rất nhiều cách để làm cá trắm đen nướng muối ớt, ví dụ như nướng giấy bạc, nướng than hoa, nướng bằng lò,… Tuy nhiên, nếu bạn đang ở quê và có không gian thoáng, hãy thử cách nướng than để món cá được ngon nhất nhé. Đầu tiên, bạn xếp 3 viên gạch xếp thành hình tam giác và cho than vào giữa rồi nhóm bếp.

Bạn xếp từng miếng cá lên vỉ hoặc nướng cả con tùy theo kích cỡ cá. Khi nướng, bạn nhớ thường xuyên lật mặt để kiểm tra độ chín và đảm bảo cá không bị cháy nhé. Nếu cá bắt đầu hơi khô, bạn lấy vỉ ra khỏi than và phết lớp dầu mỏng lên miếng cá. Bạn nướng từ 15-20 phút cho đến khi cá chín vàng thì đã có thể lấy cá ra để thưởng thức.

Cách làm nước mắm ngon để chấm cùng khi ăn cá trắm đen nướng

Một chén nước mắm tuy nhỏ nhưng công dụng của nó lại quan trọng vô cùng. Nước mắm sẽ giúp món đĩa cá trắm đen nướng muối ớt tăng thêm hương vị đậm đà vừa là thứ cứu cánh nếu bạn ướp cá hơi nhạt hoặc chưa đủ lâu để ngấm gia vị. Bạn chuẩn bị một chén sạch và pha nước mắm chấm cá theo tỉ lệ sau: 5 phần nước mắm loại ngon, 2 phần đường, 2 phần nước ấm, ⅓ trái chanh.

Chén nước mắm thơm ngon để chấm cá

Không nên cho nước lạnh vì đường sẽ khó tan, khi chấm cá tạo cảm giác khó khó chịu trong miệng. Sau khi khuấy đều, bạn cho thêm tỏi, ớt, gừng băm nhỏ vào và gia giảm theo khẩu vị. Bạn có thể thêm một vài lát ớt để tăng thêm mức độ cay nồng. Như vậy là bạn đã có một chén nước mắm siêu ngon thích hợp để chấm bánh tráng cuốn cá trắm đen nướng rồi.

Một vài lưu ý khi ăn cá trắm đen nướng

Dù là bất kỳ món gì, nếu ăn quá nhiều cũng đều không tốt, kể cả nó có nhiều dinh dưỡng đến thế nào. Bạn không nên ăn cá trắm đen nướng liên tục, 1 tuần tối đa từ 2-3 bữa. Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn cá vào buổi tối vì dễ bị đầy bụng, khó tiêu hóa.

Cá trắm đen sống gần bùn nên trong ruột chứa khá nhiều chất bẩn, đặc biệt là còn có các loại độc tố nguy hiểm. Hơn nữa trong ruột cá cũng có nhiều trứng giun, trứng sán, ký sinh trùng, khi ăn dễ gây ra bệnh về tiêu chảy. Nếu nhìn thấy mật cá nói riêng và nội tạng cá nói chung, bạn nên để sang một bên để đảm bảo sức khỏe của mình cũng như người thân.

Ngoài những cách làm trên, khi nhắc đến cá trắm đen, người ta sẽ ngay lập tức nhớ về niêu cá kho làng Vũ Đại trứ danh. Từng con cá trắm tươi ngon nhất được ướp cùng 16 loại nguyên liệu tuyển chọn và nung trong nồi đất tối thiểu 16 tiếng để cho ra những nồi cá kho đậm đà nhất.

Với bài viết này, chúng tôi rất vui vì đã giới thiệu cho bạn 2 công thức chế biến món cá trắm đen nướng thơm ngon, bổ dưỡng. Hy vọng bạn sẽ có những ý tưởng mới lạ hơn để bữa cơm gia đình thêm ấm áp và hạnh phúc.