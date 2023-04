Cách làm cá tầm nướng muối ớt và nướng riềng mẻ ngon nức lòng

Cá tầm không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng mà còn được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khó thể chối từ. Trong bài viết sau đây, hãy cùng Cet.edu.vn học hỏi cách làm Cá tầm nướng muối ớt và Cá tầm nướng riềng mẻ thơm ngon nhé! Cá tầm nướng dai giòn sần sật quyện với mùi thơm phưng phức mang đến một hương vị đặc biệt và khiến cho bất kỳ ai khi thưởng thức điều nhớ mãi. Thế nhưng cách sơ chế cá tầm đúng cách như thế nào, cáp ướp cá tầm nướng ngon ra sao thì không phải ai cũng biết.

Cá tầm chứa nhiều chất dinh dưỡng và được chế biến thành nhiều món ăn ngon(Ảnh: Internet)

Cá tầm nướng muối ớt

Nguyên liệu cá tầm nướng muối ớt

1 con cá tầm

Rượu trắng

Ớt, gừng, tỏi

Dầu vừng, dầu hào

Đường, muối, bột ngọt, nước mắm

Rau ăn kèm: Thơm, khế, xà lách, rau thơm, chuối xanh

Cá tầm nướng muối ớt thơm ngon (Ảnh: Internet)

Cách làm cá tầm nướng muối ớt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá tầm khi mua về, bạn chần cá qua nước sôi rồi cạo sạch lớp màn trắng. Tiếp theo, bạn cắt bỏ các sụn dưới bụng và bên hông cá, dùng dao rạch sạch ruột cá rồi rửa lại với nước. Sau đó, dùng muối hột chà xát thịt cá rồi rửa lại lần nữa cho sạch. Rồi cắt thành từng khúc vừa ăn.

Gừng bạn đem gọt vỏ, giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt.

Các loại rau ăn kèm bạn đem rửa sạch, để ráo.

Tỏi và ớt bạn đem băm nhỏ.

Bước 2: Ướp cá tầm nướng

Bạn đem ướp cá cùng với nước cốt gừng, tỏi, ớt băm, 1 muỗng dầu vừng, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng hạt nêm, ½ muỗng bột ngọt, một ít đường, 1 muỗng rượu. Rồi dùng đũa trộn đều lên và ướp trong khoảng 30 phút cho ngấm đều gia vị.

Bước 3: Thực hiện nướng cá tầm muối ớt

Bạn có thể nướng cá tầm bằng bếp than hoặc lò nướng đều được. Nếu nướng bằng lò nướng bạn làm nóng lò khoảng 10 phút rồi cho cá vào khay nướng, nướng trong 20 phút là được. Hoặc nếu nướng bằng bếp than hoa, bạn xếp cá lên vỉ, đợi khi than hồng thì cho cá lên nướng chín. Thỉnh thoảng, bạn phết nước ướp lên bề mặt để cá không bị kho và thường xuyên lật trở để cá không khét.

Bước 4: Thưởng thức

Khi cá chín, bạn cho cá ra đĩa trình bày với rau thơm, xà lách, thơm cắt miếng. Khi ăn, bạn dùng kèm với muối ớt thì rất tuyệt vời.

Cá tầm nướng riềng mẻ

Nguyên liệu cá tầm nướng riềng mẻ

1kg thịt cá tầm

1 củ riềng tươi

Sả cây

1 chén mẻ

Dầu ăn, hạt nêm, đường, bột ngọt, nước mắm

Cá tầm nướng riềng mẻ mềm mềm, dai dai (Ảnh: Internet)

Cách làm cá tầm nướng riềng mẻ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt cá khi mua về, bạn dùng muối chà xát rồi rửa sạch với nước. Sau đó, bạn dùng dao khứa nhiều đường trên cá để cá dễ ngấm gia vị.

Riềng bạn đem gọt, băm nhỏ.

Sả rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 2: Ướp cá

Bạn cho cá vào tô và ướp cá với 2 muỗng nước mắm, 3 muỗng mẻ, 1 muỗng đường, ½ muỗng bột ngọt, riềng và sả băm nhỏ. Tiếp theo, trộn đều và ướp khoảng 30 phút cho cá ngấm gia vị.

Bước 3: Nướng cá

Bạn có thể nướng cá bằng lò nướng hoặc bếp than hoa. Với lò nướng, bạn cho cá vào khay hoặc gói cá trong giấy bạc, rồi làm nóng lò ở nhiệt độ 150 độ C khoảng 10 phút. Tiếp đến, cho cá vào nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 20 phút, đến khi cá chín thì bạn cho ra đĩa.

Nếu nướng cá bằng bếp than, bạn làm than hồng, rồi phết một ít dầu ăn lên bề mặt vỉ. Tiếp theo, xếp cá lên trên rồi đặt vỉ lên nướng. Trong khi nướng, bạn phết nước ướp lên cá và lật trở thường xuyên để cá chín đều cả 2 mặt.

Khi cá chín, bạn cho cá ra đĩa và ăn kèm với nước chấm tỏi ớt chua chua ngọt ngọt.

Cách làm cá tầm nướng muối ớt và cá tầm nướng riềng mẻ thật đơn giản đúng không nào? Từng miếng thịt cá mềm mềm kết hợp với sụn cá giòn sần sật, cuộn với lớp rau xanh tươi mát thấm đẫm trong nước chấm mang đến những hương vị khó lòng cưỡng lại. Chúc bạn trổ tài thành công.