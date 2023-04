Tổng hợp cách làm khô cá rô phi thơm ngon chuẩn vị 04 / 2023

Cá rô phi loài cá sống ở nước ngọt, thịt cá ngọt, thơm và dai. Khô cá rô phi được làm từ những con cá rô phi tươi, vậy nên thành phẩm rất ngon và phù hợp để ăn vặt nhâm nhi cùng bia hoặc trộn gỏi cũng khá lạ miệng. Cùng chúng tôi vào bếp thử ngay với 4 Cách làm khô cá rô phi chuẩn vị mẹ nấu 04/2023.

Cá rô phi là gì?

Cá rô phi là một loại thực phẩm rất phổ biến ở Việt Nam, có nguồn gốc từ châu Phi, nổi bật ở hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, giá thành rẻ và dễ chế biến. Tuy nhiên, hiện nay, cá rô phi chủ yếu được nuôi trong trại, có rất ít trong tự nhiên,

Tìm hiểu về cá rô phi

Theo GS. TS. Nguyễn Lân Hùng, cá rô phi (Tilapia) là tên gọi chỉ chung cho các loài cá nước ngọt phổ biến, có nguồn gốc từ châu Phi, gồm nhiều chủng, thuộc họ Cichlidae.

Cho tới năm 1964, người ta mới biết khoảng 30 loài cá rô phi, đến nay đã biết tới khoảng 100 loài, trong đó khoảng 10 loài có giá trị kinh tế. Các loài được nuôi phổ biến là cá rô phi vằn, rô phi xanh, rô phi đỏ và rô phi đen, trong đó phổ biến nhất là cá rô phi vằn.

Ngày nay, cá rô phi không chỉ được nuôi ở châu Phi mà đã được nuôi ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.

Cá rô phi có đặc điểm dễ nuôi, thịt ngon, giá trị thương phẩm cao. Cá sinh trưởng nhanh, rất ít khi bị bệnh, thức ăn cho cá cũng có giá thành thấp, do vậy, người ta có thể dễ dàng nuôi cá ở nhiều mô hình khác nhau.

Cá rô phi có khả năng chống chịu tốt với môi trường, do vậy, trong vài chục năm trở lại đây, cá rô phi thực sự trở thành loài cá nuôi công nghiệp, sản lượng lớn và giá trị kinh tế cao.

Thành phần dinh dưỡng và công dụng của cá rô phi

Theo Chứng nhận hữu cơ USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), cá rô phi chứa khá nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm protein, lipid, cholesterol, kali, các loại vitamin như vitamin D, B12,… và nhiều dưỡng chất khác.

Cụ thể, giá trị dinh dưỡng trong 100 gam cá rô phi như sau: Calo (kcal): 128, Lipid 2,7 g, Cholesterol: 57 mg, Natri: 56 mg, Kali: 380 mg, Protein: 26 g, Canxi: 14 mg, Vitamin D: 150 IU, Vitamin B12: 119 µg, Sắt: 0,7 mg, Vitamin B6: 0,1 mg, Magie: 34 mg.

Tốt cho xương

Tốt cho não

Tốt cho tim mạch

Chống lão hóa

Giảm cân, tăng cường miễn dịch

Tổng hợp 4 cách làm khô cá rô phi cập nhật 04/2023

1. Cách làm khô cá rô phi cực kì đơn giản tại nhà mà ai cũng làm được

Nguyên liệu làm Khô cá rô phi cho 4 người

Cá rô phi 16 con

Tỏi 1 củ

Ớt 2 quả

Nước mắm 2 muỗng canh

Ớt bột 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ bột nêm/ bột ngọt)

Cách chọn mua cá rô phi tươi ngon

Cá rô phi tươi ngon thường có mắt trong suốt và hơi phồng lên. Mang cá có màu hồng đỏ, lớp vẩy óng ánh và được xếp lớp chặt chẽ như mái ngói.

Thân cá nguyên vẹn không có vết thương, vẩy cá còn bám chặt vào thân mình. Chọn những con cá béo tròn, to và mướt, mình cá cứng, đầu và thân cá cân đối với nhau.

Thịt cá săn chắc khi ấn vào thân sẽ có độ đàn hồi, da không có màu lạ.

Nếu thấy cá có dấu hiệu bất thường như trương phình, bơi yếu hoặc có màu nhợt nhạt thì không nên chọn mua.

Cách chế biến Khô cá rô phi

Sơ chế cá rô phi

Đầu tiên, cá rô phi bạn cạo vảy sạch sẽ rồi tiếp theo chẻ đôi cá ra để bỏ nội tạng và phần xương lưng. Sau đó, rửa lại cá cho thật sạch và để ráo.

Sơ chế các nguyên liệu khác

Tỏi gọt vỏ rồi bạn băm nhuyễn ra còn ớt thì bạn cắt lát.

Ướp cá

Bạn ướp cá với tỏi băm, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh ớt bột, 1 muỗng canh bột nêm và đảo đều cho cá thấm gia vị.

Sau khi đảo xong, bạn ướp cá trong 1 giờ.

Phơi cá

Để khi phơi cá không bị ruồi đậu vào, trước khi phơi, bạn cho ớt cắt lát vào cá và đảo đều.

Sau đó, bạn xếp cá ra khay lưới và phơi 2 – 3 ngày nắng lớn.

Thành phẩm

Vậy là chúng ta hoàn thành xong món khô cá rô phi ngon thơm, hấp dẫn vô cùng.

Chỉ với vài bước làm và 2 – 3 lần phơi nắng, chúng ta đã có thể có một mẻ khô cá rô phi đúng chuẩn hương quê nhà, đổi vị dùng cho những bữa ăn gia thêm phần bắt cơm rồi.

2. Cách làm khô cá rô phi đơn giản tại nhà mà ngon cực kỳ

Chuẩn bị các nguyên liệu làm món khô cá rô phi

Muốn chế biến món khô cá rô phi tại nhà, các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu gồm:

16 con cá rô phi cỡ vừa

1 củ tỏi

5 quả ớt hiểm

Gia vị: Nước mắm, ớt bột, muối, hạt nêm, bột ngọt

Mẹo chọn cá rô phi ngon:

Làm khô cá rô phi nên chọn những con cá tươi ngon, bụng hơi phồng, mang có màu đỏ hồng, thân óng ánh và mắt nhỉn trong suốt. Thân cá không có dấu hiệu bị trầy hay chảy dịch nhớt.

Khi ấn tay vào thân cá bạn thấy chúng đàn hồi tốt, da không có màu sắc lạ tức là cá ngon nên mua. Với những con cá bị trương phình, màu nhợt nhạt thường là cá ươn, cần hạn chế mua.

Cùng bắt tay vào thực hiện cách làm khô cá rô phi

Món khô cá rô phi sau khi hoàn thành nhìn rất hấp dẫn, có thể bảo quản dùng chế biến dần dần. Nếu bạn thích các món cá khô thì hãy thực hiện theo từng bước sau:

Bước 1: Sơ chế cá rô phi

Trước tiên, bạn cạo sạch vảy cá, moi bỏ hết nội tạng và lóc bỏ phần xương lưng. Rửa lại cá nhiều lần với nước cho tới khi sạch máu, không còn tanh nồng thì vớt ra rổ, để ráo.

Trong lúc chờ cá ráo, bạn tranh thủ sơ chế tỏi và ớt, rửa sạch từng thứ rồi băm nhuyễn.

Bước 2: Ướp cá rô phi cùng gia vị

Cho cá rô phi vào thau lớn, ướp với nước mắm, muối, ớt bột, bột ngọt và hạt nêm sao cho đậm đà. Tùy vào khẩu vị mà bạn ướp cá hơi nhạt hoặc cay mặn tùy thích. Trộn đều để từng thớ cá ngấm gia vị, sau đó ướp trong khoảng 1 tiếng.

Bước 3: Tiến hành phơi cá

Khi trời vừa nắng to thì bạn lấy cá ra phơi ngay. Để ruồi không bu vào, bạn cắt ít ớt thả vào cá rồi xóc nhẹ. Xếp từng miếng cá ra dụng cụ rồi phơi dưới nắng mặt trời cho tới khi hết nắng thì mang vào.

Cá rô phi cần phơi 2 – 3 ngày nắng để thịt cá khô vừa đủ săn lại, không cần phải phơi quá lâu hay khô quá khiến cá dễ bị cứng, không còn ngon.

Bước 4: Hoàn thành thành phẩm

Chỉ với vài thao tác cơ bản là bạn có ngay khô cá rô phi nhìn rất hấp dẫn, phảng phất mùi thơm đặc trưng. Với món khô này, bạn có thể chế biến thành nhiều món ngon lạ miệng.

Khô cá rô phi tự làm tại nhà mang đến hương vị đậm chất quê nhà, sơ chế đơn giản mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một vài lưu ý khi tự làm khô cá rô phi tại nhà

Khi tự làm món khô cá rô phi lần đầu tiên, bạn cần lưu ý các vấn đề sau đây:

Luôn chọn nguồn cá rô phi tươi ngon, sạch, không bị ươn hay cá để lâu ngày khi làm khô cá sẽ mất đi hương vị hấp dẫn vốn có.

Đừng quên làm sạch cá, sơ chế kỹ rồi mới đem đi phơi. Cá sau khi phơi cần được đóng gói, bảo quản kỹ càng tránh nơi ẩm thấp hay có côn trùng, ruồi bọ bu vào.

3. Hướng dẫn cách làm cá rô phi phơi khô thơm nức, bảo quản lâu

Chuẩn bị các nguyên liệu làm khô cá phi

Cá rô phi: Khoảng 1kg ( 12-15 con)

Tỏi 1 củ, 2-3 quả ớt tươi

Gia vị: Nước mắm, Ớt bột, Bột ngọt, hạt nêm…

Cách làm cá rô phi phơi khô chỉ 4 bước

Bước 1: Sơ chế cá rô phi tươi

Đầu tiên, cá rô phi bạn dùng dao cạo vảy sạch sẽ rồi tiếp theo chẻ đôi dọc theo phần thân cá ra để bỏ toàn bộ phần nội tạng và phần xương lưng.

Sau đó, rửa lại cá với nước cho sạch.

Bước 2: Sơ chế tỏi và ớt tươi

Chuẩn bị 2 củ tỏi bóc bỏ lớp vỏ lụa rồi bạn băm nhuyễn ra còn ớt thì bạn cắt lát khoảng 3-4 trái tùy khẩu vị ăn cay của gia đình.

Bước 3: Ướp cá

Bạn ướp cá với phần tỏi băm, 2 muỗng ớt bột xay, nêm nếm 2 thìa canh nước mắm, 1 muỗng nhỏ cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, ½ thìa muối tôm để tạo nên vị thơm đậm đà rồi đảo đều cho cá thấm gia vị.

Sau khi đảo xong, bạn ướp cá trong khoảng 1 giờ đồng hồ

Bước 4: Phơi cá

Trước khi phơi cá, bạn cho toàn bộ phần ớt tươi xắt lát vào. Làm cách này, khi phơi cá không bị ruồi đậu vào. Sau đó, bạn xếp cá ra khay lưới, rổ hoặc nia, dàn đều cá và phơi 2 – 3 ngày nắng lớn. Nếu nắng không được “tốt” lắm, bạn phơi thời gian lâu hơn đến khi cá khô vừa đủ, không bị quăn và khô cứng.

4. Cách làm khô cá Rô Phi chuẩn vị miền tây tại nhà

Nguyên liệu làm Khô cá rô phi

2,5 kg Cá rô phi tươi.

Chanh tươi 1 trái

Nước mắm 4 muỗng canh

Tỏi 6 tép, ớt tươi 4 trái

Bột ớt 3 muỗng cà phê

Hạt nêm 4 muỗng cà phê

Đường 2 muỗng cà phê

Tiêu xay 2 muỗng cà phê

Muối hột 20 g

Cách chọn cá rô phi tươi ngon

– Loại cá: Để làm khô cá rô phi ngon đầu tiên phải chọn nguyên liệu là cá tươi sống. Tuy nhiên nếu là cá rô phi đồng (rô phi sông) thì thịt sẽ dai thơm, ngọt hơn, lại không có mùi tanh rong ao như cá nuôi.

– Hình dáng: Nên mua những con cá thân thon dài, bóp tay vào cảm giác ngay sự săn chắc. Chọn cá rô phi làm khô phải lựa con vừa phải không quá to, cũng không quá nhỏ sẽ cho thịt cá có mùi thơm đặc trưng.

– Quan sát hậu môn: hãy quan sát phần hậu môn cá để xác định cá còn tươi hay không. Cá rô phi tươi thì phần hậu môn nhỏ khép kín, cá rô phi ươn hoặc bị bệnh phần hậu môn sẽ nở to không nên mua.

– Màu sắc: Không chọn cá có màu mắt đục, màu da không đen sẩm mà trở nên nhợt nhạt, có vết ghẻ lỡ, bụng bị dập.

Nguyên liệu làm Khô cá rô phi

Cách chế biến Khô cá rô phi

Cách làm khô cá rô phi ở mỗi vùng miền sẽ khác nhau, có hương vị đặc trưng riêng bệt. Tuy nhiên sở dĩ khô cá rô phi trở thành đặc sản miền tây nổi tiếng, đó là vì công thức tẩm ướp cá khô rất đậm đà, cũng một phần ảnh hưởng bởi văn hóa ẩm thực của người khơ me Nam Bộ.

Cách khử mùi tanh cá rô phi

Dùng muối: chỉ cần dùng muối chà xát lên mình cá khoảng 5 phút, sau đó rửa lại với nước sạch. Dùng chanh hoặc rượu trắng: Cho nước xăm xấp mặt cá, vắt nữa trái chanh hoặc 2 muỗng canh rượu trắng nếu sử dụng 2 kg cá, và ngâm trong 5 phút, sau đó rửa lại nước sạch để ráo. Dùng tro bếp: Lấy tro bếp cho vào lòng bàn tay rồi phủ lên toàn bộ phần thân cá, lớp nhớt sẽ thấm vào tro. Dùng tay tuốt bỏ phần tro sau đó rửa lại bằng nước sạch là được. Dùng nước vo gạo: Sau khi đã sơ chế cá, bạn cho cá vào ngâm trong nước vo gạo có pha một ít muối từ 15 – 20 phút. Rửa lại bằng nước sạch, chờ cá ráo nước có thể ướp gia vị làm cá khô.

Bước 1: Sơ chế cá rô phi

làm sạch cá và khử mùi tanh

Làm sạch cá: Đầu tiên chúng ta đánh vẩy thật sạch, cắt bỏ vây kỳ, xử lý mang cá, bỏ nội tạng, chà sạch màu đen nơi vách bụng cá. Lúc này có thể thêm 1 muỗng canh muối hạt để bóp cho ra hết nhớt cá. Tiếp đến bạn tiến hành khử mùi tanh cá bằng cách vắt nữa trái chanh, hay 2 muỗng rượu trắng bóp đều lần nữa trong 5 phút để khử tanh.

Xẻ cá ra làm đôi như cánh bướm

Cách xẻ khô cá: Dùng dao nhọn xẻ dọc theo đường xương sống cá để loại bỏ xương, cạo sạch gân máu tránh khô cá sau này xuất hiện chỗ màu đen do máu bầm không được xử lý hết. Cá rô phi sau khi làm sạch, bỏ xương thì 1 kg còn khoảng 600gr.

Bước 2: Làm gia vị ướp cá

Trộn đều tất cả gia vị muối, tỏi, tiêu, đường, hạt nêm,…

Tiến hành băm tỏi và ớt thật nhuyễn ( dùng máy xay rau củ), tất cả cho vào tô riêng và tiến hành nêm gia vị tẩm ướp như sau: 4 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 3 muỗng cà phê bột ớt, 3 muỗng cà phê tiêu xay. Tất cả khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau.

Bước 3: Ướp cá rô phi

Dùng đũa trở đều cá để gia vị thấm toàn thân

Cho cá đã làm sạch vào một cái thau lớn, Dùng thìa múc từng muỗng gia vị chà sát lên mình cá, thoa đều cả 2 mặt. Mang bao tay thực phẩm và bóp cho cá thấm đều gia vị, thời gian ướp cá từ 30 – 60 phút tùy vào độ dày của thịt cá, cá lớn hay cá bé.

Bước 4: Phơi nắng khô cá

Nên dùng vải che lại cá trong lúc phơi

Cá sau khi ướp xong sẽ đem đi phơi nắng, bạn có thể xỏ xâu hoặc phơi trên mâm, rổ tùy theo không gian phơi của bạn.

Thời gian để khô cá sẽ được phơi trong vòng từ 1 ngày đến 3 ngày cho đến khi cá được khô theo ý muốn của bạn là được. Theo kinh nghiệm của Muakhoc thì để ăn ngon cá nên phơi khoảng 2 nắng là ngọt thịt và đậm đà nhất.

Cá rô phi cần phơi 2 – 3 ngày nắng để thịt cá khô vừa đủ săn lại, không cần phải phơi quá lâu hay khô quá khiến cá dễ bị cứng, không còn ngon.

Bước 5: Cách chế biến khô cá

Khô cá rô phi chiên giòn thơm phức

Khô cá rô phi tự làm tại nhà mang đến hương vị đậm chất quê nhà, sơ chế đơn giản mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khô cá rô phi có thể chế biến được rất nhiều món ngon tiêu biểu từ cá rô phi 1 nắng, cá rô phi 3 nắng, cá rô phi cửng,…Tuy nhiên chiên và nướng là 2 cách làm nổi bật hương vị của khô cá rô phi nhất, sau đó mới kể đến các món tiêu biểu như: Khô cá rô phi nướng, Khô cá rô phi chiên nước mắm, Khô cá rô phi sốt me, Khô cá rô phi chiên giấm đường, khô ca rô phi trộn gỏi dưa leo, gỏi xoài,…và nhiều món ăn hấp dẫn khác từ loại cá nhiều thịt này.

Cách bảo quản khô cá rô phi

Để giúp cho cá khô có thể bảo quản được lâu và giữ nguyên hương vị thơm ngon như ban đầu, bạn cần lưu ý những điều sau:

Cách 1: Trường hợp nếu nhà có tủ lạnh: Bạn cho khô vào túi nilon và bịt kín lại sau đó cho vào tủ lạnh để cất, bạn có thể để ở ngăn mát hoặc ngăn đông đều được, nhưng tủ đông sẽ giúp cá khô bảo quản được lâu hơn (khoảng 6 tháng).

Cách 2: Trường hợp không có tủ lạnh: Cá khô sau khi mua về thì bạn nên mang khô đi phơi 1-2 năng để cá thật khô và dùng giấy báo bọc nhiều lớp sau đó cho vào túi nilon và có thể mang đi cất. Để cá không bị ẩm mốc thì khoảng 1 tuần bạn có thể mang khô phơi nắng và bảo quản lại như bình thường.

Cách 3: Hút chân không cho sản phẩm: Trong trường hợp nhà bạn có điều kiện có thể hút chân không cho cá khô thì đây chính là cách bảo quản cá khô tốt và lâu nhất đó nhé (khoảng 6 tháng – 1 năm).

Cách làm khô cá rô phi

Những rủi ro khi ăn cá rô phi

Mặc dù cá rô phi có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng bên cạnh đó, việc ăn cá rô phi cũng mang không ít rủi ro.

Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tăng nguy cơ bệnh viêm

Theo Khảo sát sự tích lũy Pb từ môi trường tự nhiên lên cá rô phi và đánh giá rủi ro sức khỏe đối với người sử dụng (Nguyễn Minh Trí, Trần Thị Như Xuân, Nguyễn Hải Phong) từ Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm – Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, kết quả nghiên cứu cho thấy: Cá rô phi vằn được khảo sát ở một số hồ thuộc kinh thành Huế có hàm lượng Pb trong phần thịt ở mức cao so với tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế nên không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Theo một nghiên cứu khác được tiến hành tại Đại học Wake Forest (Mỹ) vào năm 2008, hàm lượng omega 6 cao hơn omega 3 trong cá rô phi với (tỷ lệ 11/1) sẽ gây hại cho người ăn: Tăng nguy cơ bị bệnh suyễn, viêm khớp và các bệnh viêm khác trong cơ thể.

Cá có thể bị ô nhiễm bởi hóa chất có hại từ môi trường nuôi dưỡng

Cá rô phi còn có thể bị ô nhiễm bởi các hóa chất có hại trong môi trường. Các chất bẩn rác thải từ kênh, rạch có chứa rất nhiều kim loại nặng như chì, thủy ngân, asen, cadmium, chrome, kẽm, mangan…, tích lũy dần trong cơ thể động thực vật thủy sinh. Những chất này khi đi vào cơ thể con người có thể dẫn đến nhiều bệnh lý, thậm chí là ung thư.

Cá rô phi thường ăn chất thải từ động vật

Theo bộ Nông nghiệp Mỹ tiết lộ trong năm 2009, hầu hết cá rô phi nuôi ở thị trường Mỹ được nhập khẩu từ Trung Quốc đều bị nhiễm các chất gây ung thư. Và để tiết kiệm chi phí, người nuôi thường dùng chất thải từ gia súc và gia cầm làm thức ăn cho cá rô phi nên tỷ lệ nhiễm khuẩn là rất lớn.

Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng các loại cá được đánh bắt từ môi trường tự nhiên hoặc được nuôi trồng và có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, Canada, Hà Lan, Peru, Ecuador,.. vì chúng chứa nhiều dinh dưỡng hơn và sẽ hạn chế được rủi ro khi sử dụng, đặc biệt có thể lựa chọn các loài cá như cá hồi, cá trích có nhiều omega 3 hơn cá rô phi, rất an toàn khi sử dụng.

Tổng kết

Như vậy là với bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn cách làm khô cá rô phi cực kì độc đáo và lạ miệng với công thức được cập nhật mới nhất tháng 04/2023, chỉ với vài cách đơn giản bạn đã dễ dàng có ngay món khô cá rô phi giúp cho bữa cơm gia đình bạn luôn mới lạ. Chúc bạn chế biến thành công món ăn này nhé.