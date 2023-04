Cách làm món cá nướng riềng sả không tanh thơm ngon đúng điệu

Món cá nướng riềng sả thơm ngon, hấp dẫn – Ảnh Internet

1. Nguyên liệu làm cá nướng riềng sả

1 con cá lóc khoảng 1kg

1 củ riềng

4 cây sả

Các gia vị khác đi kèm: hạt tiêu, muối, bột ngọt…

Lò nướng hoặc bếp than

2. Hướng dẫn cách làm món cá nướng riềng sả ngon đúng điệu

Món cá nướng riềng sả đậm đà, dai dai với thịt cá nướng đặc trưng, thơm mùi riềng xả, cá nướng thơm ngon mà không ngấy là món ăn yêu thích của rất nhiều người đặc biệt đây là món nhậu khoái khẩu của cánh đàn ông. Để có được món cá nướng riềng sả không tanh, thơm ngon đúng điệu, chúng ta hãy cùng lưu ý những bước hướng dẫn cách làm món cá nướng riềng sả dưới đây nhé!

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá lóc chặt vây, móc mang, mổ bụng lấy ruột cá và túi mật ra bên ngoài. Nên lấy túi mật cẩn thận, tránh bị vỡ hay bỏ sót sẽ khiến cho thịt cá bị đắng. Làm cá xong, rửa sạch cá với nước, có thể dùng chanh hoặc giấm chà xát mình cá để khử bớt mùi tanh. Rửa sạch cá lại với nước rồi để ráo.

Cá làm sạch rồi khía cạnh – Ảnh Internet

Cho cá lên bề mặt thớt, dùng dao khía trên mình cá thành những đường chéo để khi ướp cá, cá sẽ dễ ngấm gia vị.

Riềng cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi giã nát. Sả lấy phần thân trắng, rửa sạch, giã nát.

Bước 2: Ướp cá

Làm gia vị ướp bằng cách dùng riềng, sả đã giã nhuyễn cho vào một bát tô, cho thêm các gia vị muối, tiêu, bột nghệ, bột ngọt, dầu ăn vào trộn đều lên.

Phết gia vị đều lên thân cá, chà xát mình cá một chút cho cá ngấm gia vị. Ướp cá trong khoảng 10 – 15 là được.

Bước 3: Nướng cá

Tùy vào điều kiện hay sở thích mà chúng ta nướng cá bằng nhiều cách khác nhau, có thể nướng cá trong lò nướng hay nướng cá bằng bếp than hoa, hoặc có thể nướng cá bằng cách thui rơm. Mỗi cách nướng cho một hương vị đặc trưng khác nhau.

Bọc giấy bạc hoặc sử dụng đá nướng để nướng cá – Ảnh Internet

Nếu nướng cá bằng lò nướng, chúng ta nên sử dụng đá nướng để món cá được ngon hơn. Đá nướng được bày bán ở các siêu thị. Dùng đá nướng để nướng cá bằng cách cho đá nướng vào khay đặt ở rãnh dưới cùng của lò nướng, điều chỉnh nhiệt độ ở 250 độ C làm nóng lò trong 10 phút.

Sau khi đã làm nóng lò và đá nướng xong mới cho cá vào lò nướng. Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nướng theo từng loại lò nướng. Đá nướng sẽ giúp cho món cá nướng không bị tanh và trong quá trình nướng không bị khói, thịt cá sẽ chắc và thơm hơn. Nếu không dùng đá nướng, chúng ta dùng giấy bạc để bọc cá lại rồi cho vào trong lò nướng để nướng để thịt cá vẫn giữ được độ ẩm và ngọt thịt.

Nếu nướng cá bằng bếp than, chúng ta chuẩn bị bếp than trước, đảm bảo lượng than vừa đủ với nhiệt độ thích hợp để nướng cá. Khi nướng tránh để cá bị cháy khét, cũng không nên nướng lâu khiến thịt cá bị khô. Đặt vỉ cá lên nướng, thỉnh thoảng trở mặt cá để cá chín đều. Nướng khi nào cá chín vàng các mặt là được.

Chúng ta cũng có thể nướng cá trên bếp than bằng cách bọc giấy bạc. Bọc giấy bạc để nướng trên bếp than thì cá sẽ không bị cháy khét và giữ được độ ẩm tốt hơn. Khi cá đã chín gỡ giấy bạc và cho cá ra dĩa.

Cá nướng trong giấy bạc vàng tươi và có màu đẹp mắt – Ảnh Internet

Cho cá lóc đã nướng xong ra dĩa, trang trí thêm một ít rau thơm. Chuẩn bị các loại rau thơm, rau sống, nước chấm và bún để ăn kèm.

Bước 4: Món cá nướng thành phẩm

Món cá nướng riềng sả thành phẩm thơm ngon đúng chuẩn khi món cá chín đều, không bị cháy khét. Cá không có mùi tanh và thơm mùi thịt cá nướng đặc trưng và thơm mùi riềng xả. Thịt cá dai dai, ngọt thịt, bên trong vẫn giữ được độ ẩm. Món này rất thơm ngon, hấp dẫn mọi người, ăn không ngấy lại rất tốt cho sức khỏe, các chị em đang giảm cân, ăn kiêng cũng có thể sử dụng món ăn mà không cần lo lắng về vấn đề cân nặng.

Với những bước hướng dẫn vô cùng đơn giản và dễ thực hiện, các chị em đã biết cách làm món cá nướng riềng sả rồi phải không nào? Cùng trổ tài nội trợ để ông xã và cả nhà mê li với món cá nướng riềng xả tuyệt vời này nhé. Chúc các chị em thực hiện thành công!

Mỹ Duyên – Tổng hợp