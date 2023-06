Cách tẩm gia vị ướp cá nướng thơm ngon hấp dẫn

Cách ướp cá saba nướng giấy bạc

Chuẩn bị nguyên liệu, gia vị ướp cá nướng

Cá saba: 1 con (0.5-1kg)

Rượu trắng: 4 thìa café

Dầu ăn: 3 thìa cafe

Gừng, sả, ớt, tỏi: mỗi loại 1 củ

Gia vị ướp: Muối, đường, bột ngọt

Gia vị chấm: xốt kim quất mơ rừng, xốt ớt chanh mơ rừng

Giấy bạc

Sa tế ớt: 1 muỗng canh

Lưu ý: Ngoài cá saba thì bạn có thể chọn các loại cá khác tùy theo sở thích của mình.

Cách tẩm gia vị ướp cá nướng ngon hết ý

Bước 1: Sơ chế cá

Cá sau khi mua về tiến hành làm sạch cá. Loại bỏ hết phần nội tạng bên trong và rửa sạch bằng nước nhiều lần. Chú ý tránh làm vỡ mật cá, để tránh thịt cá bị đắng.

Để giảm bớt độ tanh và nhớt, bạn dùng một ít muối và 2 thìa rượu trắng chà xát lên khắp mình cá, sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo.

Cuối cùng, dùng dao khứa vài đường lên bề mặt cá để rút ngắn thời gian ngấm gia vị hơn, đồng thời khi nướng cá cũng nhanh chín hơn.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Gừng, tỏi: Loại bỏ phần vỏ, rửa sạch.

Cho sả, ớt và tỏi: vào xay nhuyễn.(có thể dùng cối để giã nát)

Gừng xay riêng để vắt lấy phần nước và bỏ phần xác đi. Chỉ nên dùng một lượng vừa phải để cá không bị hăng.

Lưu ý: Ớt bạn có thể loại bỏ hạt trước khi xay.

Bước 3: Ướp cá

Cho phần nước gừng và hỗn hợp nguyên liệu xay nhỏ ra chén. Sau đó cho vào 2 thìa muối, ½ thìa đường, 1 thìa bột ngọt, 2 thìa rượu trắng, dùng muỗng khuấy đều một lần nữa. Như vậy là chén gia vị ướp cá nướng thần thánh của bạn đã được hoàn thành

Trong bước này, bạn có thể chuẩn bị sẵn một chén dầu mỡ hành để sử dụng vào bước nướng cá luôn nhé.

Cho cá saba vào khay sạch, đổ chén hỗn hợp gia vị ướp cá nướng và sả tế ớt đã chuẩn bị sẵn ở trên vào.

Dùng tay chà xát hỗn hợp ướp lên mình cá để đảm bảo ngấm đều gia vị. Lưu ý, thao tác thực hiện phải nhẹ nhàng để phần thịt không bị bở và khi nướng cá được dai hơn, cảm giác ăn sẽ ngon hơn. (Nhớ mang găng tay để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm).

Sau đó dùng giấy bạc quấn quanh mình cá và ướp khoảng 2-3 tiếng trước khi nướng.

Bước 4: Nướng cá

Có rất nhiều dụng cụ để nướng cá ngon như: nướng than, bếp điện hoặc lò nướng. Tuy nhiên, trong bài viết này Trí Việt Phát chọn bếp than để sử dụng. Bởi cá nướng than mang lại hương vị đặc trưng quê nhà, cá nướng cũng sẽ được thơm hơn.

Cho than vào bếp và đốt. Khi than bắt đầu đỏ hồng, bạn đặt vỉ cá lên nướng.

Nên giữ lửa ở mức vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ giúp cho cá chín đều từ trong ra ngoài. Bên cạnh đó, bạn cũng xoay trở vỉ liên tục để gia vị ướp cá nướng được dậy mùi thơm mà không bị cháy.

Để cho món cá nướng trở nên béo ngậy và bắt mắt hơn thì sau khi nướng khoảng 20-25 phút, bạn quét lên một lớp mỡ hành lên da cá và đợi thêm 5 phút nữa rồi lấy vỉ xuống.

Teng teng, như vậy là món cá nướng của bạn đã hoàn thành rồi đấy. Nhưng đừng bỏ qua phần chuẩn bị nước chấm nha.

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm cá khô tẩm gia vị thơm ngon tại nhà

Các loại nước chấm ăn kèm với cá nướng

Trí Việt Phát gợi ý đến bạn 2 loại nước chấm rất ngon mà giá lại hạt dẻ, bạn có thể lựa chọn tùy sở thích của mình :

Xốt kim quất mơ rừng Gungon : Có vị chua chua của trái quất kết hợp với độ cay vừa phải của ớt đỏ. Khi ăn kèm cá nướng sẽ giúp giảm đi mùi tanh của cá và khi ăn sẽ không bị ngán. Đây là sản phẩm thuộc vào dòng sản phẩm xốt chấm của nhà Trí Việt Phát đấy.

: Có vị chua chua của trái quất kết hợp với độ cay vừa phải của ớt đỏ. Khi ăn kèm cá nướng sẽ giúp giảm đi mùi tanh của cá và khi ăn sẽ không bị ngán. Đây là sản phẩm thuộc vào dòng sản phẩm xốt chấm của nhà Trí Việt Phát đấy. Xốt ớt chanh mơ rừng Gungon: Mang lại có một chút vị chua của chanh, hòa cùng mùi thơm cay nồng của ớt xanh. Đây là sản phẩm chuyên dùng chung cho các món hải sản, cũng như các món cá.

Các sản phẩm đến từ nhà Trí Việt Phát được trải qua quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng. Được sản xuất trên dây chuyền nhà máy hiện đại đạt chuẩn Châu Âu. Từ đó cho ra các sản phẩm an chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Trí Việt Phát cam kết mang đến cho người Việt mình những sản phẩm chất lượng nhất.

Trên đây là công thức làm món cá saba nướng mà Trí Việt Phát muốn gửi đến các bạn. Mặc dù cách chế biến rất đơn giản nhưng vẫn mang lại hương vị đậm đà, không sợ bị quá mặn hay quá nhạt bởi phần phối trộn tỉ lệ nguyên liệu. Hi vọng qua bài viết này, sẽ giúp được các chị em nội trợ một phần trong cách chế biến gia vị ướp cá nướng được nhanh hơn. Góp phần làm phong phú hơn cho bữa ăn của gia đình mình. Chúc các bạn sớm thành công!